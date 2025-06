Volley Mercato: Khalia Lanier giocherà a Milano

LA CARRIERA-

Statunitense,nata a Scottsdale in Arizona nel 1998, è figlia dell’ex cestista Bob Lanier, centro a Detroit e Milwaukee. Khalia inizia a giocare a livello giovanile nell’Arizona Storm, dove rimane per sei stagioni. Dopo il diploma scolastico inizia la carriera universitaria alla Southern California (USC) e partecipa alla NCAA Division I, collezionando i primi riconoscimenti individuali. Nella stagione 2020-21 firma il suo primo contratto professionistico nella Serie A1 italiana, ingaggiata da Bergamo; dopo una piccola parentesi a fine stagione con le Pinkin De Corozal a Porto Rico torna in Lombardia per le successive due stagioni con la maglia del Volley Bergamo 1991. Nel 2023-24 firma con Conegliano e in due anni vince due Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe, due Champions League e un Mondiale per Club. Sbarca ora alla Numia Vero Volley Milano ed è pronta a mettersi in gioco in campo nazionale e internazionale.

Le parole di Khalia Lanier

« Sono molto felice di giocare per Vero Volley la prossima stagione, non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi tifosi al palazzetto e di cominciare la mia avventura a Milano, nel frattempo auguro a tutti una buona estate. Ci vediamo presto! ».