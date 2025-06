Volley Mercato: Nika Daalderop da Milano a Conegliano

CONEGLIANO (TREVISO)- Novità nel reparto schiacciatrici per la Prosecco DOC Imoco: per la stagione 2025/26 arriva Nika Daalderop, banda olandese di 26 anni proveniente dalla Numia Vero Volley Milano. Esperienza, qualità e nuova linfa in 190 cm, Daalderop è capitano della nazionale orange che parteciperà alla VNL 2025, e per la prossima stagione in gialloblù indosserà la maglia numero 16. Daalderop è la seconda giocatrice olandese della storia gialloblù a vestire la maglia delle Pantere dopo Robin de Kruijf, colonna dal 2016 al 2024.

LA CARRIERA-

Nika Daalderop nasce il 29 novembre 1998 ad Amsterdam e cresce a livello pallavolistico con la squadra locale prima di passare al Talent Team, in Eredivisie. All’età di 17 anni lascia subito il suo paese cominciando la sua traiettoria all’estero: arriva in Germania e gioca in Bundesliga con l’Aachen una stagione, prima di passare allo Stoccarda. Non ha neanche 20 anni quando sbarca in Italia, ad accoglierla è Il Bisonte Firenze, si segnala subito come un prospetto di livello per l’A1 grazie ai 262 punti messi a segno nelle prime 25 gare nelle competizioni nostrane. Dopo la pandemia compie il salto verso le big trasferendosi alla Igor Gorgonzola Novara, alla seconda stagione con le zanzare ripete le cifre messe a segno in Toscana nel suo miglior periodo, consacrandosi come giocatrice di livello del nostro campionato. Nella stagione 2022/23 Daalderop compie un ulteriore salto di qualità vestendo la prestigiosa maglia del Vakifbank Istanbul, dove vince la CEV Champions League e la coppa nazionale di Turchia. Nelle ultime due stagioni è stata una delle rivali della Prosecco DOC Imoco con la Numia Vero Volley Milano, con cui ha disputato una finale Scudetto e due finali di CEV Champions League.

Con i Paesi Bassi, Nika è pronta a guidare la sua nazionale alla Volleyball Nations League da capitano dopo un'escalation nella pallavolo internazionale: dopo un percorso tra U18, U19 e U20, ottiene la prima convocazione in nazionale maggiore da minorenne, nel 2015. Nel suo palmares figurano due allori con la nazionale, l’argento europeo nel 2017 in Azerbaijan e Georgia oltre ad un bronzo europeo nel 2023. Prima di sbarcare nel nostro campionato, Daalderop ha sperimentato e vinto anche nel beach volley: con Joy Strubbe vanta due titoli europei U20 oltre ad un titolo assoluto nel campionato olandese tra il 2015 e il 2016, anno in cui trova un argento mondiale U19 in coppia con Mexime Van Driel. Ora partecipa con i galloni di capitana la prima tappa della VNL in Canada.

Giocatrice esperta, rodata e completa: nell’ultima stagione con i club, in cui è arrivata in fondo a tutte le competizioni, ha collezionato 52 presenze, totalizzando 552 punti e 57 muri a livello italiano, europeo e mondiale. Affidabile ed esplosiva, Daalderop annovera tante soluzioni nel repertorio offensivo e solidità nei fondamentali di seconda linea. Giocatrice abituata al livello top, Daalderop porta al Palaverde le sue qualità e i suoi standard di lavoro in gruppi competitivi.

Le parole di Nika Daalderop

« Sono contentissima di unirmi a Conegliano per la prossima stagione, non vedo l’ora che la stagione inizi e spero di contribuire ad un’altra stagione piena di successi per la squadra. Da avversaria mi ha sempre impressionato Conegliano come squadra per ciò che era in grado di fare soprattutto nei momenti di difficoltà, mantenendo la calma, ancorata alla fiducia dei propri mezzi. È per questo che sono molto entusiasta di entrare a far parte di questo gruppo e di lavorare con lo staff, augurandomi di imparare dai migliori. Ultimamente non ho parlato con De Kruijf, ma Robin mi ha solo raccontato cose positive di Conegliano nel corso degli anni, ovviamente. Spero che gli olandesi seguano un po’ di più l’Imoco grazie al mio arrivo, non c’è un tifo sfegatato dalle mie parti, magari ricordandosi di Robin e vedendomi in gialloblù si affezioneranno al campionato italiano. Ho già giocato con Gabi, è una figura da cui prendo ispirazione: è una delle migliori giocatrici al mondo nel suo ruolo, nonché una persona di valore fuori dal campo. Non ho ancora parlato con coach Santarelli, ma ci siamo incrociati tantissime volte da avversari: tutti mi hanno decantato le sue doti, visto quello che ha vinto credo proprio mi abbiano detto la verità, non vedo l’ora di conoscerlo dopo tante sfide dalla parte opposta della rete. La mia estate? è appena iniziata, con i Paesi Bassi siamo appena arrivate in Canada per la prima settimana della VNL, poi andremo in Serbia prima di giocare la terza parte in casa; dopodiché avrò tempo per staccare un po’, ma non troppo, ci attendono i Mondiali in Thailandia a fine estate. Ai tifosi posso dire che sono felicissima, conosco il calore del Palaverde e sarà bello giocarci con tutto il caldo pubblico gialloblù dalla nostra parte, ci vediamo al palazzetto! ».