Volley Mercato: la Omag mette al centro la russa Elizaveta Kochurina 

LA CARRIERA-

Originaria della Repubblica di Carelia e alta 193 cm, Elizaveta Kochurina è un concentrato di potenza ed esplosività. Cresciuta nel prestigioso vivaio della Dinamo Kazan, con cui ha conquistato Coppa di Russia e Scudetto già in giovanissima età, ha poi maturato esperienze in patria, in Francia (dove ha vinto titoli con il Volero Le Cannet) e, nell’ultima stagione, in Turchia con lo Zeren Spor Ankara. Con la nazionale giovanile russa ha alzato al cielo l’Europeo U17 e il Festival Olimpico della Gioventù Europea, guadagnandosi attenzione come centrale promettente nel contesto europeo giovanile. Dotata fin da piccola di una spiccata curiosità e talento, Elizaveta ha coltivato diverse passioni artistiche e sportive (disegno, canto, danza) prima di scegliere la pallavolo, consigliata dal padre ex cestista. La sua statura e la naturale efficacia al centro del campo l’hanno portata presto a specializzarsi nel ruolo di centrale, senza mai perdere l’interesse per altri fondamentali come la ricezione e l’attacco dalla zona 4. Fisicamente potente, veloce nelle letture e aggressiva a muro, incarna il profilo ideale della centrale moderna: giovane, ambiziosa, internazionale — perfetta per il sistema di gioco di coach Massimo Bellano e per le sfide della Serie A1.

Le parole di Elizaveta Kochurina

«Ho sempre desiderato giocare nel campionato italiano. Quando si è presentata l’occasione di entrare a far parte di una squadra nuova, ambiziosa, con uno staff tecnico di alto livello, non ho avuto dubbi e ho scelto questo club! Ho seguito molte partite della Serie A e ho amiche che hanno già giocato in Italia. Non vedo l’ora di confrontarmi con atlete di livello mondiale. Sono entusiasta per la prossima stagione: sarà la prima volta in A1 sia per me che per la squadra. Non vedo l’ora di iniziare!»