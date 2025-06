Volley Mercato: Jessica Rivero torna in Italia, giocherà a Cuneo

LA CARRIERA-

Rivero ha mosso i primi passi europei in Spagna, dove ha giocato dal 2009 al 2013, vestendo le maglie di Las Palmas, Aguere La Laguna e Haro Rioja Volley. Proprio ad Haro la schiacciatrice si è tolta le prime soddisfazioni, conquistando la Liga, la Coppa di Spagna e la Supercoppa Spagnola nella stagione 2012/13. Dopodiché la classe ‘95 è uscita dalla propria comfort zone, andando a giocare in Germania per il Postdam, militando così in Bundesliga per due stagioni. Qui si è messa in mostra, al punti di farsi scegliere per la Serie A1 italiana: la svolta arriva con la chiamata di Modena per l’annata 2015/16, con cui chiude al terzo posto il campionato. Quindi, dopo un anno in Turchia con l’AtaSpor Manisa, Rivero ha messo piede per la prima volta in Granda per indossare i colori di Mondovì in Serie A2. Dopo essersi messa in mostra nella serie cadetta la schiacciatrice fa ritorno in Serie A1 a Brescia, dove resta per due stagioni. Dopodiché è ripartito il viaggio di Rivero, accasatasi in Polonia al Legionovia per il campionato 2020/21, prima di tornare ancora in Italia per vestire le maglie di Trentino Volley e Roma. Proprio nella Capitale ha contribuito al ritorno in Serie A1 ed alla qualificazione europea delle Wolves. Nella scorsa stagione Rivero ha invece partecipato alla prima edizione del campionato professionistico statunitense (LOVB), chiudendo al terzo posto in classifica ed al secondo nella LOVB Classic con Atlanta.

Le parole di Jessica Rivero

« Sono contentissima di ritornare in Italia per indossare la maglia di Cuneo Granda Volley. Ho giocato in tante occasioni al Palazzetto dello Sport di Cuneo ed ho avuto sempre buone sensazioni, vivendo partite molto combattute. Ricordo ancora molto bene una partita di Serie A2 quando giocavo con Mondovì con più di tremila persone al palazzetto. Sono sicura che quest’anno regaleremo delle belle emozioni a tutti quanti: daremo il massimo. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura in Granda! ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

« L’arrivo di Rivero è importante per noi e sarà fondamentale per il gruppo squadra. Lei è una giocatrice con tanta esperienza, sia in Italia che internazionale. Siamo sicuri che, grazie alle caratteristiche ed alle qualità che porterà a Cuneo, il nostro roster potrà crescere e beneficiarne. Abbiamo tanta fiducia in quello che stiamo costruendo per le prossime stagioni ».