Volley Mercato: Marta Bechis giocherà a Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE) -La Savino Del Bene Scandicci ha messo sotto contratto la palleggiatrice Marta Bechis . La regista torinese andrà a completare il reparto delle alzatrici e sarà un innesto prezioso per il gruppo guidato da coach Marco Gaspari. La palleggiatrice piemontese, reduce dall’avventura nella League One Volleyball (LOVB) con la maglia di Atlanta, torna in Italia dove aveva giocato fino a novembre 2024 con Il Bisonte Firenze.

LA CARRIERA-

Nata a Torino il 4 settembre 1989, Marta Bechis ha mosso i primi passi nella pallavolo con la 2D Lingotto Volley, partecipando al campionato di Serie C nel biennio tra il 2004 e il 2006.

Terminato il percorso con la formazione di Torino, Bechis è approdata all’Asystel Novara, dove ha fatto parte del roster della prima squadra come terza palleggiatrice e del roster della formazione giovanile iscritta al campionato di Serie B1.

Con Novara gioca fino al 2009, diventando una delle protagoniste della squadra nella sua ultima annata con l’Asystel, nel corso della quale conquista il suo primo trofeo internazionale: la CEV Cup.

Nella stagione 2009-2010 è passata in prestito alla neo-promossa Robur Tiboni Urbino, con la quale ha ottenuto un sorprendente quinto posto in campionato. Dopo una sola stagione nelle Marche, Bechis è tornata all’Asystel già nell’annata successiva, mentre nell’annata 2012-2013 è stata ingaggiata da Chieri.

Nel campionato 2013-2014 ha vestito i colori della Imoco Conegliano, mentre nel 2014-2015 ha affrontato per la prima volta un campionato estero, andando a giocare con il Legionovia nella Liga Siatkówki Kobiet polacca.

È rientrata in Italia nella stagione 2015-2016, facendo ritorno all’Imoco Conegliano, dove però è rimasta solamente fino al mese di dicembre, prima di trasferirsi a Il Bisonte Firenze.

Bechis è rimasta in Toscana fino a metà della stagione 2017-2018, quando è tornata a vestire la maglia di Conegliano, con cui ha vinto due scudetti e la Supercoppa italiana 2018.

Per l’annata 2019-2020 si è trasferita alla VolAlto Caserta, neopromossa in massima serie, dove ha giocato nella prima metà di stagione, prima di passare, nel gennaio 2020, alla Millenium Brescia.

Nel campionato 2021-2022 ha invece difeso i colori di Casalmaggiore, mentre in quello 2022-23 ha deciso di scendere in Serie A2 per la prima volta in carriera, accettando la proposta del Roma Club, squadra con la quale ha vinto la Coppa Italia di categoria e ottenuto la promozione in Serie A1, categoria in cui ha militato nella stagione successiva con la stessa squadra.

Nel campionato 2024-2025 è tornata per qualche mese a vestire i colori de Il Bisonte Firenze, sempre nella massima divisione italiana, prima di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, dove ha partecipato alla League One Volleyball 2025 con la LOVB Atlanta.

Dalla stagione 2025-2026 fa ritorno in Toscana, accettando la proposta della Savino Del Bene Volley.

Le parole di Marta Bechis

« Sono molto felice di essere qui e di aver accettato questa proposta, che ho trovato davvero allettante e stimolante. Arrivo in un ambiente altamente professionale, che nel tempo ha sempre dimostrato la volontà di crescere e migliorarsi, puntando a traguardi importanti. Questo per me continua a essere una priorità. Sono entusiasta all’idea di potermi esprimere ancora in competizioni internazionali di alto livello, e in particolare di affrontare tornei nuovi per me, come il Mondiale per Club: sarà una bellissima novità e una grande sfida ».