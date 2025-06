Volley Mercato: Serena Scognamillo vice De Gennaro a Conegliano

LA CARRIERA-

Cresciuta nel prestigioso vivaio del Volleyrò Casal de Pazzi, Serena approccia il volley senior già a 16 anni, giocando in Serie B; nel 2018 ha vinto lo Scudetto U18 con il Volleyrò. A 18 anni passa subito in A2 e nella stagione interrotta dalla pandemia gioca con il Green Warriors Sassuolo con 20 presenze, l’anno dopo si trasferisce a Martignacco sempre in A2. In tre delle ultime 4 stagioni ha giocato con la Valsabbina Millenium Brescia, di cui ha vestito la fascia da capitana nella scorsa stagione e con cui ha vinto nel 2022 la Coppa Italia di A2. Ha esordito in A1 nel 2023/24 con la Honda Olivero Cuneo per poi tornare in terra bresciana la scorsa stagione. In A2 è segnalata come un libero di punta della categoria e una giocatrice di carattere in campo nonostante la giovane età. A 24 anni Serena Scognamillo compie il salto verso il top del volley italiano con il trasferimento a Conegliano. Studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, romana doc e tifosa della Roma, Serena ha indossato anche la maglia delle nazionali under dell’Italia, dopo una lunga gavetta approda a Conegliano per giocare con la Prosecco DOC Imoco.

Le parole di Serena Scognamillo

« È stata una chiamata inaspettata quella di Conegliano, proprio per questo quando è arrivata è stato un momento di grande emozione e soddisfazione, all’inizio non ci potevo credere. La Prosecco DOC Imoco è una realtà che sta scrivendo la storia, ed entrare a farne parte è un sogno che diventa realtà, dalla A2 è un salto grande e sicuramente non sarà semplice, ma sono pronta e carica. La differenza di livello è consistente e fin da subito dovrò darmi da fare per adattarmi a questa categoria, sono molto determinata a fare del mio meglio e anche molto curiosa di rapportarmi con un livello di questo calibro. So che sarà una sfida enorme, ma anche una grandissima occasione di crescita; sono qui per mettermi a disposizione e imparare il più possibile dalle campionesse che avrò in squadra. Di Conegliano conosco l’impegno e la professionalità che contraddistinguono un club modello, con la sua storia di successi e la passione del pubblico che sono molto curiosa di conoscere. Ho già giocato con Matilde Munarini, nei percorsi giovanili ho condiviso alcune esperienze in nazionale con Sarah Fahr e Marina Lubian, che sono qui già da alcuni anni. Sicuramente sentirò loro per prendere qualche informazione e ambientarmi il prima possibile. Le prime persone con cui ho condiviso la notizia della mia firma con Conegliano sono state senza dubbio mia mamma e mia sorella, loro sono il mio sostegno più grande. Erano incredule ed euforiche fin da subito quando l’hanno saputo. Poi un po’ alla volta ne ho parlato con le altre persone a me fidate e più vicine, che sono state altrettanto felici per me. Mi incuriosisce l'esperienza in una realtà che sta scrivendo la storia, avere la possibilità di vedere come si lavora ad un livello così alto, in una società che ha così tanta ambizione, sarà tutto nuovo per me, il tutto mi entusiasma e incuriosisce allo stesso tempo. Per esempio giocare le competizioni internazionali sarà qualcosa di inedito per me, senza dubbio questa è tra le cose che mi incuriosiscono di più in assoluto. Partecipare alla Champions o al Mondiale sarà davvero come vivere un sogno e non sto nella pelle. È un’opportunità unica per poter vedere il meglio della pallavolo mondiale e di conseguenza poter imparare molto. Sono certa che un’esperienza simile andrà ad arricchire tantissimo il mio bagaglio personale. Non ho ancora conosciuto Monica De Gennaro di persona e devo ammettere che non vedo l’ora, credo che per qualsiasi libero l’idea di poter lavorare con Monica, che in questo ruolo è un monumento, sia un privilegio. Sono sicura di poter imparare tantissimo avendo l’opportunità di allenarmi con lei ogni giorno. Se mi devo descrivere sono una giocatrice determinata e competitiva, mi piace lavorare sodo in palestra e credo fortemente che i risultati si possano ottenere solo con i sacrifici e il duro lavoro. Al momento mi trovo a Roma con la mia famiglia, e sto trascorrendo qui questo periodo tra studio, allenamenti e godendomi la mia città e i miei familiari che vivo poco durante la stagione. Sicuramente durante l’estate ci sarà il tempo per un po’ di ferie per poi sbarcare al Palaverde il più pronta possibile ed iniziare questo viaggio incredibile con la massima carica ed energia ».