Volley Mercato: a Scandicci la schiacciatrice USA Sarah Franklin

SCANDICCI (FIRENZE)- Sarah Franklin è una nuova schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci , la ventitreenne statunitense andrà rinforzare il reparto di posto quattro a disposizione di coach Marco Gaspari in vista della stagione 2025–2026. Atleta potente, completa e di grande dinamismo, Franklin approda per la prima volta in Italia, scegliendo Scandicci come tappa iniziale della sua carriera europea.

Reduce dall’esperienza nella League One Volleyball (LOVB), dove ha indossato la maglia di Madison, Franklin ha chiuso la sua prima stagione da professionista con 12 presenze, 194 punti realizzati, 10 muri vincenti e 9 ace, confermandosi come una delle schiacciatrici più promettenti della nuova lega statunitense.

LA CARRIERA-

Nata il 2 maggio 2002 a Lake Worth Beach, Florida, Sarah Franklin ha iniziato il suo percorso pallavolistico nel circuito scolastico e universitario degli Stati Uniti, distinguendosi sin da giovanissima per talento e determinazione.

Ha frequentato la Michigan State University, dove ha militato per due stagioni (2020 e 2021), imponendosi come una delle atlete più promettenti della NCAA. Nel 2022 si è trasferita alla University of Wisconsin, entrando a far parte di uno dei programmi più prestigiosi della Big Ten Conference.

Con le Wisconsin Badgers, Franklin ha trovato spazio da titolare e si è affermata come una delle migliori schiacciatrici del campionato. Nel triennio 2022–2024 ha infatti ottenuto numerosi riconoscimenti individuali di grande prestigio: è stata eletta miglior giocatrice della Big Ten Conference, è stata inserita per due volte consecutive nel First-Team All-American della AVCA ed è stata insignita del titolo di National Player of the Year dalla stessa AVCA.

Conclusa l’esperienza universitaria, ha iniziato la carriera da professionista nella League One Volleyball (LOVB), indossando la maglia dei Madison. Nella stagione inaugurale della lega americana ha disputato 12 partite, mettendo a referto 194 punti, 10 muri vincenti e 9 ace.

Dalla stagione 2025–2026, Sarah Franklin è pronta per affrontare la sua prima esperienza europea con la maglia della Savino Del Bene Volley, portando al club scandiccese tutta la sua energia, la sua potenza offensiva e la grande determinazione che l’ha sempre contraddistinta.

Le parole di Sarah Franklin

« Non vedo l’ora di unirmi al team quest’anno. Sono molto entusiasta di iniziare la stagione e spero sia un anno fantastico! ».