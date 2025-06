Volley Mercato: Anastasia Cekulaev rinforza Chieri a centro

LA CARRIERA-

Nata a Wiesbaden, in Germania, l’1 luglio 2003, 191 cm d’altezza, muove i primi passi pallavolistici nelle giovanili della squadra della sua città. Arriva al professionismo nel 2020 al Postdam (fra le sue compagne Anett Németh, con lei anche a Perugia nel 2024/2025, e Sarah Van Aalen) vincendo una Supercoppa.

Nel 2021 ottiene le prime convocazioni nella nazionale maggiore della Germania con cui attualmente sta giocando la VNL.

Le parole di Anastasia Cekulaev

«Chieri ha obiettivi chiari e un grande progetto davanti a sé. Fin da subito mi è stata dimostrata tutta la professionalità che c’è all’interno e all’esterno del club. Da avversaria Chieri mi ha dato l’impressione di essere una grande famiglia dove tutti sono impegnati nel perseguire un obiettivo comune».

La nuova centrale della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si definisce una giocatrice… «Appassionata e ambiziosa che ama lavorare sodo. È davvero importante per me essere una persona di mentalità aperta e un’ottima compagna di squadra».

Mentre fuori dal campo racconta di sé che le piace… «Leggere libri, prendere un caffè, incontrare amici e visitare nuovi posti. Crescere come giocatore e anche come persona, mentalmente e fisicamente, e divertirmi, sperimentare cose nuove con le mie nuove compagne e lo staff raggiungendo gli obiettivi che ci prefiggiamo. Non vedo l’ora di iniziare. A presto, Chieri!».

I protagonisti-

Alice Degradi (Italia) – « Non è stata una partita facile – ha esordito la schiacciatrice azzurra – anche se penso che il set perso sia stato giocato molto bene dalla Bulgaria. Hanno trovato dei buoni turni al servizio e giocato in maniera quasi perfetta, questo va detto. Noi abbiamo commesso qualche errore, anche se poi eravamo riuscite a recuperare salvo poi non riuscire a completare la rimonta nel finale di parziale. Poi però siamo state molto brave a mantenere un livello di concentrazione tale che ci ha consentito di portare a casa la partita. Non so quale sia stata la principale difficoltà incontrata, devo essere sincera, credo semplicemente che la Bulgaria abbia giocato bene soprattutto nel secondo set quando ha trovato con Stoyanova un ottimo momento al servizio. Noi forse lì abbiamo trovato qualche difficoltà in ricezione mentre per il resto abbiamo tenuto sempre in mano il pallino del gioco. Adesso ci attendono tre partite con nazionali asiatiche che ci affronteranno con un modo di giocare completamente differente. Dovremo approcciare in maniera diversa a queste sfide ma in generale posso affermare con sicurezza che siamo pronte ».



Linda Nwakalor (Italia)– « Bisogna sempre tenere l’attenzione alta perché in VNL non ci sono avversarie facili – ha ammesso la centrale azzurra -. Siamo state brave a non mollare mentalmente dopo il set perso ma anzi a ripartire con ancor più forza e determinazione. Oggi abbiamo faticato un po’ un muro-difesa, diciamo che abbiamo impiegato qualche momento di troppo per prendere il ritmo e le misure giuste. Poi però, una volta carburato, abbiamo fatto le cose giuste nei modi giusti riuscendo a conquistare questa nuova, importante, vittoria ».

Il tabellino-

ITALIA-BULGARIA 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-15)

ITALIA: Degradi 19, Fahr 11, Cambi 5, Omoruyi 12, Danesi 6, Egonu 27, De Gennaro (L), Fersino, Eze, Malual 3, Nwakalor 4, Giovannini 1. N.E.: Nervini e Sartori (L). All. Velasco.

BULGARIA: Milanova 15, Vuchkova 12, Stoyanova 15, Stanchulova 8, Krivoshyska 4, Slavcheva 1, Karabasheva (L), Ninova (L), Saykova 1, Racheva. N.E.: Dimitrova, Kitipova, Vasileva e Marinova, All. Zitova.

ARBITRI: Mohamd Ismail Fahad (QAT) e Joo-Hee Kang (KOR)

Durata: 19’, 27’, 18’, 21’. Tot: 85’

Spettatori: 2000

Italia: a 4, bs 7, m 17, et 17.

Bulgaria: a 1, bs 5, m 3, et 14.

Il calendario delle azzurre a Hong Kong

19 giugno: Italia- Thailandia ore 11.30

20 giugno: Italia- Giappone ore 14.30

22 giugno: Italia-Cina ore 14.00



