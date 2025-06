Volley Mercato: Sara Panetoni nuovo libero di S.G. in Marignano

S. GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI) - La Omag-MT S.Giovanni Marignano ha un nuovo libero per l'esordio in A1. La società romagnola ha ingaggiato Sara Panetoni , libero venticinquenne che nell'ultima stagione ha giocato a Cuneo. Chi ha avuto modo di lavorare con lei la descrive come una giocatrice affidabile, con una ricezione solida, una buona lettura del gioco e grande spirito di squadra. Sara ha subito un intervento alla spalla il 9 giugno e in questo momento sta seguendo il percorso di riabilitazione.

LA CARRIERA-

Panetoni ha mosso i primi passi al Club Italia, dove si è messa in evidenza anche con la maglia della nazionale giovanile: oro mondiale, oro europeo da miglior Libero, argento mondiale e tanta esperienza internazionale. In Serie A1 ha giocato a Firenze (dove è diventata titolare), Vallefoglia e Cuneo.

Le parole di Sara Panetoni

« Sono davvero molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura a San Giovanni in Marignano. Ci sono diversi motivi: innanzitutto perché per me è un po’ come giocare in casa, e questa è una sensazione bellissima. Inoltre, mi hanno parlato molto bene della società, di un ambiente sereno in cui si lavora bene, e credo che questo sia fondamentale per dare il massimo. So che ci aspetta un campionato impegnativo, ma è anche questo il bello del nostro sport. Sono convinta che riusciremo a creare un gruppo unito e affiatato, capace di affrontare insieme le difficoltà della stagione. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff, tutte le persone che fanno parte della società e i nostri tifosi. Sono carica e motivata per cominciare! ».