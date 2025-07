Scelti i 14 per il Torneo di Qualificazione agli Europei 2026 Under 21

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Un nuovo raduno per la nazionale under 21 maschile. Su indicazione del Direttore Tecnico del settore giovanile e primo allenatore Vincenzo Fanizza, sono 14 gli azzurrini che da domani, martedì 8 luglio, si ritroveranno a Cisterna di Latina (LT). Terminato il collegiale, venerdì 11 luglio, i quattordici convocati resteranno nel comune laziale per disputare il Torneo di Qualificazione agli Europei 2026 in programma dall’11 al 13 luglio al Palasport di Cisterna di Latina.