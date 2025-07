Ecco il calendario della prossima A1 Femminile

ROMA- La Lega volley Femminile ha reso noto il calendaio della serie A1 Tigotà che prenderà il via il prossimo 6 ottobre. Per la prima volta si partirà di lunedì in un Monday Night da brividi che aprirà la stagione regolare. Poi, ventisei giornate con sei infrasettimanali e conclusione fissata a sabato 21 febbraio. Le migliori otto accederanno come di consueto ai Playoff Scudetto, con i Quarti al meglio delle tre gare e Semifinali e Finali al meglio delle cinque. Le squadre dalla 9^ alla 12^ posizione parteciperanno ai Playoff Challenge, a cui si aggiungeranno le eliminate dai quarti Playoff. La caccia al trono di Conegliano è ufficialmente iniziata.