Volley Mercato: la UYBA si assicura l'egiziana Mariam Metwally

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La UYBA ha ingaggiato la schiacciatrice egiziana Mariam Metwally che si inserisce nell'organico biancorosso in sostituzione di Rebecca Piva. Un ingaggio che arricchisce il roster con un'atleta proveniente dal continente africano che si aggiunge a quelle nate in Europa, Asia e America.

LA CARRIERA-

Classe 1999, 184cm di altezza, Mariam Metwally arriva da un percorso di altissimo livello nel panorama internazionale. Con la maglia prima dell’Al-Ahly SC e poi dello Zamalek SC ha conquistato ben 7 titoli del campionato africano Women’s African Volleyball Club Championship, imponendosi come protagonista assoluta della manifestazione. Negli ultimi tre anni è stata premiata consecutivamente come MVP del torneo, un riconoscimento che testimonia il suo talento, la sua costanza e la sua leadership in campo, al punto da farla diventare una vera e propria star in patria.

Non solo Africa però nel curriculum di Metwally: l’atleta ha già maturato esperienza a livello mondiale, avendo partecipato al Mondiale per Club, dove ha potuto confrontarsi con alcune delle migliori formazioni del pianeta e dove si è distinta con un ottimo 45% offensivo (3a migliore attaccante del torneo per percentuale). Un bagaglio tecnico e umano che sarà preziosissimo per la squadra bustocca.

Con l’arrivo di Metwally, la UYBA non solo alza il livello della propria rosa, ma lancia un messaggio forte anche sul piano umano e culturale. Il gruppo guidato da coach Enrico Barbolini sarà un vero melting pot di esperienze, provenienze e visioni del mondo diverse, un aspetto che la società considera un valore aggiunto in chiave di coesione, crescita e arricchimento reciproco.

Le parole di Mariam Metwally

« Prima di tutto, sono davvero orgogliosa di ciò che ho realizzato in Egitto, sia con i club in cui ho giocato (Al Ahly e Zamalek) che con la nazionale. Partecipare al Campionato Africano è stata un’esperienza indimenticabile. Mi ha spinto a crescere come giocatore e come persona. Ora, trasferirmi in Italia e unirmi alla UYBA è il passo più importante della mia carriera. Significa molto per me far parte di uno dei campionati più importanti al mondo e giocare ai massimi livelli della pallavolo e sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida! ».

E tra poco parteciperai ai Mondiali:

« Sono emozionata e motivata perché è un grande onore rappresentare il mio Paese su un palcoscenico così importante. Abbiamo lavorato duramente per prepararci e non vedo l’ora di competere contro le migliori squadre del mondo. È anche una grande opportunità per acquisire esperienza e portare quell’energia con me nel campionato italiano ».

Cosa pensi del campionato italiano?

« Naturalmente la pallavolo italiana è nota per il suo alto livello. I migliori giocatori del mondo giocano nel campionato italiano. Ho guardato diverse partite e highlights della UYBA, non vedo l’ora di far parte di questa famiglia ».

Qual è il tuo obiettivo per la prossima stagione?

« Il mio obiettivo principale è crescere come giocatrice e dare il massimo alla squadra. Voglio imparare dai giocatori più esperti e dallo staff tecnico, migliorare tecnicamente e tatticamente e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Voglio provare a vincere tutte le gare possibili, godermi ogni momento e dare il massimo in ogni singola partita ».

C’è una giocatrice a cui ti ispiri?

« Sì, Gabi è la mia giocatrice preferita in assoluto. Incredibilmente forte, costante e sicura di sé in campo. Cerco di imparare osservando come si muove, come gestisce la pressione e come guida la sua squadra. Inoltre, mi ispira a continuare a superare i miei limiti e a credere in me stessa ».

Descriviti in campo e fuori:

« In campo, sono molto competitiva, concentrata e calma. Amo aiutare tutta la squadra e portare energia e positività. Fuori dal campo, sono socievole e curiosa di scoprire culture diverse e non vedo l’ora di scoprire la vita in Italia ».

Le parole del presidente Giuseppe Pirola

« In un contesto sportivo sempre più globale, crediamo che la diversità culturale sia una risorsa straordinaria. Avere in squadra atlete di diversi continenti ci permetterà di costruire un gruppo unito, capace di affrontare le sfide con apertura mentale, empatia e spirito di squadra ».