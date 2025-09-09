Egonu sempre più leader a Milano, rinnovo e fascia da capitana

MILANO – Fresca del titolo Mondiale conquistato insieme alle sue compagne di nazionale domenica scorsa in Thailandia, Paola Egonu, Campionessa Italiana, Europea, Mondiale e Olimpica, vincitrice di tre VNL e 3 volte MVP della CEV Champions League, si rituffa immediatamente nelle vicende della nostra serie A1 rinnovando fino al 2027 con la Numia Vero Volley Milano. Il club affida nelle mani esperte della schiacciatrice di Cittadella ancor maggiori responsabilità promuovendola a capitana della squadra.

Per Egonu, 26 anni, questa stagione sarà una vera e propria sfida, sia a livello personale che sportivo: per l’opposta di Cittadella si tratta infatti della prima esperienza da capitano e della terza annata con i colori della Numia Vero Volley Milano con i quali proverà a togliersi soddisfazioni e a raggiungere traguardi storici, il tutto guidando una squadra ricca di ambizioni. Arrivata in Lombardia nell’estate 2023, con 10 anni di successi in Italia e in Europa alle spalle, ha trascinato Vero Volley verso vette inesplorate: una finale Scudetto, due finali di Supercoppa italiana, due finali di Coppa Italia e due podi in CEV Champions League. Nello stesso periodo ha conquistato con la maglia della Nazionale italiana due Volleyball Nations League, l’oro Olimpico a Parigi 2024 e il titolo Mondiale 2025.

Tra Serie A1, Coppa Italia e CEV Champions League ha realizzato oltre 1700 punti in due stagioni con la maglia rosablu, ma il suo impatto va ben oltre i numeri. Paola Egonu rappresenta non solo il cuore pulsante della Numia Vero Volley Milano e della pallavolo italiana, ma anche un simbolo di eccellenza, determinazione e passione che trascende il campo da gioco, ispirando milioni di persone. Con la sua essenziale leadership, la squadra si prepara a scrivere insieme nuovi capitoli di storia.

Le parole di Paola Egonu

« Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo. Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne per iniziare questa nuova stagione. Ci aspetta un lungo cammino, sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi ».

Le parole della presidente Alessandra Marzari

« Paola ha accettato la proposta di essere il capitano della nostra squadra col giusto entusiasmo e consapevolezza del ruolo che sarà una nuova occasione di crescita per lei e per noi. Sono felice e penso sia naturale che una giocatrice così talentuosa ed esperta si cimenti in questa importante sfida ».