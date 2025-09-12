Volley Mercato: Milano chiude il roster con l'opposta Celeste Plak

LA CARRIERA-

Nata nella piccola Tuitjenhorn, nell'Olanda del Nord, Plak inizia la sua carriera nella pallavolo all'età di 13 anni nelle giovanili del De Boemel e successivamente passa al vivaio del Dinto. Il suo esordio nel volley professionistico avviene nella stagione 2012/2013 all'Alterno, club di Topdivisie olandese con cui vince una coppa ed un campionato nazionale. Nel 2014 vive la sua prima esperienza all'estero, in particolare in Italia, dove veste la casacca di Bergamo con la quale - nella stagione 2015/2016 - vince una Coppa Italia da MVP del torneo. L'esperienza bergamasca termina nel 2016, quando viene acquistata dall'AGIL Novara dove resta per tre anni ricchi di grandi soddisfazioni e trofei: uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League e due Coppe Italia. Nella stagione 2019/2020 Celeste saluta Novara e si accasa all'Ayidin Büyüksehir Belediye per giocare nella Sultanlar Ligi turca e al termine della stagione decide di prendersi una pausa dal volley. Dopo l'anno sabbatico, si trasferisce in Giappone al Victoria Himeji dove trascorre due annate tra il 2021 ed il 2023, per poi tornare di scena nella Serie A1 italiana con Roma. L'esperienza con la società capitolina, però, termina già nel mese di novembre 2023 quando sposa il progetto del Beşiktaş nella massima divisione turca, dove gioca per una stagione. Successivamente, Plak si trasferisce in Brasile, tra le fila del Gerdau Minas. L'opposta olandese è ora pronta a portare la sua grande esperienza internazionale alla Numia Vero Volley Milano ed arricchire il roster a disposizione di coach Lavarini per la prima parte della stagione di Champions League e Serie A1.

Le parole di Celeste Plak-

« Sono molto felice e onorata di fare parte della famiglia di Vero Volley. Anche se solo per una parte della stagione, spero di dare da subito una mano alla squadra per iniziare al meglio il cammino verso lo Scudetto. Non vedo l’ora di iniziare e di incontrare le mie nuove compagne, lo staff, tutti i tifosi e giocare per la prima volta a Milano ».