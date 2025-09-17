Sabato 27 e domenica 28 settembre a Roma tributo a Simonetta Avalle

In un interessante incrocio alla vigilia dell’inizio della regular season, si incontreranno la SMI Roma Volley di coach Cuccarini che punta subito al ritorno nella massima serie e l’Akademia Sant’Anna Messina, sua competitor nel girone di Serie A2. A completare il quadro delle partecipanti Il Bisonte Firenze e la Bartoccini MC Restauri Perugia, formazioni di Serie A1 pronte a dare spettacolo di fronte al pubblico capitolino.

« Siamo molto orgogliosi della reazione delle società – ha spiegato il Presidente del Comitato Territoriale Roma, Claudio Martinelli – perché hanno accettato da subito il nostro invito a partecipare. Simonetta ha lasciato un segno profondo nella storia della nostra pallavolo e faremo sì che la sua eredità non venga dispersa. Aggiungo che questa è un’opportunità per tutti gli amanti del volley che avranno la possibilità di vedere a Roma squadre di livello assoluto ».

« Con Simonetta ci siamo scontrati sul campo e siamo diventati amici nella vita- ha aggiunto Luciano Cecchi, promotore dell’evento. A me non resta che invitare tutti a partecipare alla prima edizione del Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle ».

« Arriva il primo Memorial Simonetta Avalle, una grande donna di sport, una donna che ha amato la pallavolo più di ogni altra cosa e che ha forgiato intere generazioni” ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma. Questo è il nostro modo per ricordarla grazie alla Federazione Italiana Pallavolo, al Comitato Territoriale di Roma, al CR Lazio e al Comune che ha dato un aiuto concreto per portare una due giorni di spettacolo e di sport con Roma, Perugia, Messina e Firenze. Prendete nota e venite assolutamente per questo sport così bello. Sarà il nostro modo per ricordare una figura così preziosa che è nei nostri cuori ».

Il programma delle gare:

Sabato 27/9

ore 16.00 – SMI Roma Volley - Bartoccini MC-Restauri Perugia

ore 18.30 - Il Bisonte Firenze - Akademia Sant’Anna Messina

Domenica 28/9

ore 15.00 – Finale 3/4 posto

ore 17.30 – Finale 1/2 posto