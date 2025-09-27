Courmayeur Cup: Novara e Scandicci sgambettano Conegliano e Milano

Dopo le emozioni della Presentazione dei Campionati, a regalare la prima grande sorpresa del weekend ci ha pensato l’Igor Gorgonzola Novara, capace di battere nella prima semifinale la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano con il risultato di 3-1. Una sconfitta che, seppur arrivata in un torneo amichevole, impedirà a Conegliano di proseguire la lunghissima striscia di vittorie sul suolo italiano che andava avanti dalla Coppa Italia del 2019, dove furono proprio le zanzare a negare loro il trofeo.

Una partita che è servita ai due allenatori, Daniele Santarelli e Lorenzo Bernardi, per testare il 6+1 tipo in vista dell’inizio della Serie A1 Tigotà, previsto per il 6 ottobre. Da un lato Daalderop in campo in coppia con Zhu, con Wolosz e Haak in diagonale, Chirichella e Fahr al centro e De Gennaro libero. Dall’altra, Cambi-Tolok, la nuova arrivata Igiede con Bonifacio, Alsmeier con Herbots prima e Ishikawa poi e De Nardi libero. Intensità comunque elevata e tanti esperimenti, da un lato e dall’altro del campo.

Una partita in cui Conegliano è riuscita, anche grazie al buon ingresso di Merit Adigwe, a vincere il primo set al fotofinish 25-23. Ma Novara è sempre stata in partita, senza mai cedere di un millimetro all’avanzata gialloblu, colpendo poi con il suo terzetto di laterali: 19 punti per Tolok, 13 per Alsmeier e 11 per Ishikawa, ottima da subentrata. Importante però anche il contributo di Bonifacio, 12 punti (4 muri) e la regia di Cambi, già in perfetta sintonia con le compagne. Per Conegliano, tanta imprecisione (19% di efficienza offensiva) e ancora qualcosa da perfezionare in attacco dopo la pausa estiva: al di là della solita Haak, 22 punti, solo Daalderop (10) e Zhu (10) in doppia cifra.

Dopo il risultato della prima semifinale, che ha visto festeggiare le zanzare, nel secondo match del venerdì della Courmayeur Cup, il torneo organizzato dalla Lega Volley Femminile con il supporto di Cogne Aosta Volley, è stata Scandicci a raggiungere l’ultimo atto della competizione superando per 3-1 le avversarie della Numia Vero Volley Milano. Il programma di domani, sabato 27 settembre, sarà quindi, di fatto, invertito rispetto a quello dello scorso anno: alle 16.30 (diretta Dazn, Youtube LVF e Youtube VW) la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano giocherà per il bronzo contro la Numia Vero Volley Milano mentre, a giocarsi il trofeo dalle 19.30 (diretta anche su Rai Sport), saranno l’Igor Gorgonzola Novara e la Savino Del Bene Scandicci.

Il nuovo 6+1 di Stefano Lavarini ha visto scendere in campo la diagonale formata da Bosio ed Egonu, con Piva e Lanier in banda, Danesi e Kurtagic al centro e Fersino libero. Coach Marco Gaspari ha scelto invece Ognjenovic-Antropova, Weitzel-Nwakalor, Skinner-Bosetti con Ribechi libero. Anche in questa semifinale, come nella precedente, sono stati tuttavia frequenti i cambi, con diverse subentranti anche per lunghi tratti di match come Graziani e Pietrini.

I primi due set hanno visto una Scandicci molto concentrata e precisa dai 9 metri, con ben 5 ace che hanno messo in grande difficoltà la non perfetta ricezione meneghina. Nel terzo set, Milano ha però risposto pungendo con efficacia con Lanier (8 punti) ed Egonu, spuntandola sul finale con il punteggio di 29-27. Nel quarto set tuttavia, ancora le toscane l’hanno fatta da padrone, riuscendo infine ad accelerare e portare a casa l’incontro. Mattatrice della gara una Avery Skinner subito a proprio agio con le compagne e autrice di una prestazione da 23 punti, uno in più di Ekaterina Antropova. Per Milano, non sufficienti i 26 punti di capitan Paola Egonu per l’approdo in finale.

I tabellini-

PROSECCO DOC A. CARRARO CONEGLIANO- IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (25-19 23-25 19-25 18-25)

PROSECCO DOC A. CARRARO CONEGLIANO: Gabi 6, Zhu 10, Scognamillo ne, Ewert, Lubian, De Gennaro, Haak 22, Munarini ne, Wolosz, Adigwe 2, Daalderop 10, Chirichella 7, Fahr 7, Sillah 1. All. Santarelli

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 5, Herbots 4, Squarcini ne, De Nardi, Leonardi, Alsmeier 13, Ishikawa 11, Mims 4, Bonifacio 12, Carraro, Baijens ne, Costantini ne, Tolok 19, Igiede 4, Melli ne. All. Bernardi

ARBITRI: Pastore, Pavanello

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-SAVINO DEL BENE VOLLEY: 1-3 (21-25, 22-25, 29-27, 19-25)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner n.e., Gelin (L2) n.e., Bosio, Modesti n.e., Pietrini 1, Plak n.e., Sartori 1, Danesi 2, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 16, Egonu 26, Piva 10, Fersino (L1). All.: Lavarini.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Ruddins 6, Franklin 2, Ribechi (L1), Bosetti 3, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani 6, Nwakalor 5, Grossi (L2) n.e., Antropova 22, Weitzel 7, Gennari n.e.. All.: Gaspari.

ARBITRI: Moscardi, Natalini