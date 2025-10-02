Tuttosport.com

Paola Egonu e Lautaro Martinez, due capitani ad Appiano Gentile

La schiacciatrice di Milano e della nazionale Campione del Mondo accolta dall'Inter ad Appiano Gentile dove è stata accolta dall'inter e dal bomber argentino
1 min
EgonuLautaro MartinezAppiano Gentile
Paola Egonu e Lautaro Martinez, due capitani ad Appiano Gentile

MILANO– La capitana della Numia Milano Paola Egonu, campionessa del Mondo con la nazionale di Velasco, oggi ha potuto vedere esaudito un suo grande desiderio, quello di incontrareLautaro Martinez capitano dell'Inter squadra per la quale fa il tifo  « Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell’Inter », ha rivelato Egonu.

Il club nerazzurro l’ha accolta al centro sportivo, dove la campionessa della Numia Vero Volley Milano ha potuto incontrare il bomber argentino e scambiare la maglia con lui, oltre ad ascoltarne i consigli da capitano a capitano, ruolo che per la Egonu rappresenta una nuova e stimolante sfida nella sua carriera.

La stessa Egonu è apparsa preparata sulla storia dell’Inter, ha posato per i fotografi e per i social. Alla domanda “Chi è il giocatore con più presenze?” ha risposto “Zanetti”. E in effetti l’argentino ha disputato ben 858 partite con l’Inter dal 1995 al 2014. 

