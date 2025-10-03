Riparte il campionato più bello del mondo

ROMA- Con l’oro delle imprese azzurre dell’estate ancora negli occhi e i trionfi della passata stagione vivi nel cuore di tutta l’Italia, pallavolistica e non, è arrivato il momento di nuove, entusiasmanti sfide. La Serie A1 Tigotà è pronta a riaprire i battenti e a regalare a tifosi e appassionati le emozioni che solo il Campionato più bello del mondo sa garantire.

Il mondo in campo, riprendendo il claim scelto per la stagione 2025-26, si ritroverà lunedì sera: tutte in contemporanea il 6 ottobre alle 20.30 le sette partite che daranno il via alle danze e apriranno la caccia all’81° trofeo di Campionesse d’Italia.

Sul nuovo taraflex parquet, l’attenzione sarà subito a Busto Arsizio: in diretta Rai Sport e VBTV, le campionesse in carica di tutti i trofei possibili della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano inaugureranno la Serie A1 Tigotà sul campo dell’Eurotek Laica UYBA. Una prova già sfidante per le pantere di coach Santarelli, terze classificate alla Courmayeur Cup, ma anche per la formazione di coach Barbolini, che nonostante l’uscita di Rebecca Piva ha ben impressionato nel pre campionato.

Proprio la schiacciatrice bolognese sarà tra le protagoniste dell’esordio della Numia Vero Volley Milano della neo capitana Paola Egonu all’Opiquad Arena di Monza nel derby contro l’agguerrita Bergamo: da un lato una squadra che ha cambiato tanto in estate, dall’altro una formazione che con alcuni innesti mirati ha legittimamente alzato l’asticella delle aspettative. Una sfida avvincente così come quella tra la Wash4Green Monviso Volley e la Savino Del Bene Scandicci: nuova titolazione e nuove ambizioni per le ragazze di coach Marchiaro, tanta voglia di eccellere e onorare il titolo di vicecampionesse europee per il team di coach Gaspari e l’oro mondiale, nonché vicecapitana del club, Ekaterina Antropova. Entrambe le gare verranno trasmesse su DAZN e VBTV.

In esclusiva sulla piattaforma di Volleyball World gli altri quattro confronti. Dopo la clamorosa salvezza al cardiopalma dello scorso marzo, Il Bisonte Firenze di coach Chiavegatti ripartirà dal Pala Big Mat ospitando la nuova Reale Mutua Fenera Chieri di coach Negro, di ritorno dalla lunga esperienza brasiliana, che potrà contare su una campionessa del mondo come Stella Nervini. Ad un paio d’ore di distanza, altre due stelle iridate come Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi saranno impegnate con la Megabox Ond. Savio Vallefoglia nella trasferta in casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, ancora guidata da coach Giovi.

Lunedì sarà però anche una giornata da ricordare per le due neopromosse. La Cbf Balducci Hr Macerata di coach Lionetti festeggerà il meritato ritorno nel massimo campionato tra le mura amiche del Palasport Fontescodella contro la Cuneo Granda Volley, alla prima lunga trasferta del suo campionato. Entusiasmo alle stelle a Cervia, dove l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano farà invece il suo esordio assoluto in Serie A1 Tigotà. La punta di diamante della squadra sarà sempre Serena Ortolani, circondata da diverse giovani promesse come Alice Nardo e Anna Piovesan, pronte a brillare. Match subito sfidante per le romagnole visto che dall’altro lato del campo ci saranno le campionesse della Courmayeur Cup dell’Igor Gorgonzola Novara, una veterana della categoria nonché una delle quattro italiane che scenderanno in campo in Champions League.

Sarà un Monday Night da brividi, perfetto per testare i roster allestiti durante il mercato estivo e avere una prima indicazione della stagione che verrà. Una cosa è certa: il Campionato più bello del mondo è tornato.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Laica Uyba - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-

Il campionato della Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio si apre con un appuntamento da brividi. Lunedì 6 ottobre alle 20.30, tra le mura amiche della rinnovata e-work arena, le farfalle di coach Enrico Barbolini affronteranno le campionesse del mondo della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano. Il pubblico bustocco potrà finalmente ammirare la squadra nel palazzetto tirato a lucido: nuovo taraflex e seggiolini biancorossi scintillanti, pronti a colorare una serata di grande volley. Non a caso l’attesa è altissima: già esauriti parterre e primo anello rettilineo, mentre restano a disposizione biglietti per Curva ADF e secondo anello al costo di 15 euro (ingresso gratuito per i minori di 12 anni). L’intera arena sarà numerata e sono attesi non meno di 2500 spettatori per un debutto che promette spettacolo. Le casse dell'impianto di viale Gabardi apriranno alle ore 19. Per la prima volta la UYBA scenderà in campo al completo, con tanta curiosità attorno alle new entry Melanie Parra e Mariam Metwally, pronte a portare qualità e freschezza in un gruppo che può contare anche sulle ex pantere Katja Eckl, Nanami Seki e Alessia Gennari. Farfalle tutte a disposizione di coach Barbolini, che ha potuto osservare questa settimana tutte le proprie giocatrici dopo il confortante test con il Galatasaray. Dall’altra parte della rete ci sarà la squadra che non ha bisogno di presentazioni: Conegliano, reduce da un’ennesima stagione trionfale e guidata da fuoriclasse di livello mondiale. Riflettori puntati sulle campionesse del mondo azzurre Moki De Gennaro, autentico baluardo in difesa e Sarah Fahr al centro; al palleggio la regia raffinata dell’ex Asia Wolosz; in attacco la potenza devastante dell’opposto Isabelle Haak, una delle migliori al mondo nel ruolo, e il talento cristallino della brasiliana Gabi, garanzia di classe e spettacolo. Tutti gli ingredienti ci sono: il fascino del monday night, una cornice di pubblico entusiasta, una UYBA determinata a misurarsi subito con la squadra più forte, e una parata di stelle che illuminerà la serata. Per chi non potrà essere sugli spalti, la partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport e in streaming su Volleyball World TV.

PRECEDENTI: 41 (31 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 10 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Katja Eckl a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2024/2025; Alessia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Nanami Seki a Imoco Volley Conegliano nel 2024/2025; Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015 - Allenatori: Tommaso Barbato a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba) « La squadra sta bene, è finalmente al completo, ci stiamo allenando bene e siamo contenti di poter finalmente giocare partite che contano: quella con Conegliano non sarà certo una partita agevole, ma siamo orgogliosi di poter giocare contro una squadra di altissimo livello e di poterlo fare in casa. Siamo stramotivati a mettere in campo tutto quello che siamo. Il campionato sarà lungo anche se molto compresso, ma le premesse per iniziare bene, col sorriso e la determinazione giusta, ci sono. Il primo impatto di Parra e Metwally è stato perfetto: con loro avevo già parlato svariate volte durante l'estate ed entrambe hanno voglia di dimostrare di poter essere protagoniste in questo campionato e di migliorarsi ancora. Mi sembra che si siano integrate subito al meglio, ma non avevo dubbi conoscendo le ragazze che fanno parte del gruppo ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « C’è tanta emozione per l’inizio di questa stagione. Sarà una trasferta strana, non siamo abituati a cominciare fuori casa, tanto più di lunedì. Ma non possiamo soffermarci su queste cose, ora i punti sono pesanti e valgono per le posizioni in classifica nella Regular Season. Iniziamo contro una squadra che contro il Galatasaray ha dimostrato di essere in buonissimo stato, ha recuperato tutti i pezzi che non avevano all’inizio. Seki, Eckl e Gennari hanno giocato con noi poco tempo fa, le conosciamo bene e siamo rimasti legati a loro, però adesso ci sono in palio i tre punti in classifica. Busto è una piazza storica del panorama italiano, ma vogliamo iniziare con il piede giusto portando a casa la vittoria. Siamo in un buon stato di forma, anche se non siamo al top vogliamo cominciare nel migliore dei modi. Abbiamo studiato bene i nostri avversari, le ragazze stanno bene e sono tutte a disposizione. Speriamo che anche i nostri tifosi ci seguano al palazzetto anche se non è una trasferta agevole, ma li aspettiamo in tanti ».

Wash4green Monviso Volley - Savino Del Bene Scandicci-

La Serie A1 Tigotà ritorna finalmente ai nastri di partenza. L’avvio di quest’anno non prevede anticipi e posticipi, tutti i team scenderanno sui campi da gioco lunedì sera alle 20.30. La Wash4Green Monviso Volley ospiterà al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la Savino Del Bene Scandicci, formazione toscana guidata dal suo braccio armato Ekaterina Antropova. Le ragazze di Gaspari hanno scaldato i motori lo scorso weekend alla Courmayeur Cup mentre per Bussoli e compagne la stagione si apre ufficialmente lunedì sera. Sarà importante approcciare subito il match nel migliore dei modi e sfruttare al massimo il fattore campo.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Nessuno

Silvia Bussoli (Wash4green Monviso Volley)- « Non vediamo l'ora di giocare questa partita perché finalmente siamo arrivati all'inizio del campionato dopo un mese e mezzo di preparazione. È ovvio che le prime partite saranno un pochino meno studiate perché il materiale su cui possiamo fare delle analisi è poco rispetto al solito. Il lavoro e l'impegno che sono stati messi in questo primo periodo sono stati tanti. Ci aspettiamo una partita non facile perché sappiamo l'importanza e il valore di Scandicci. Abbiamo visto che nella Courmayeur Cup hanno fatto molto bene, hanno tanta fisicità e tanta tecnica quindi siamo pronte ad una partita difficile. Come sempre noi puntiamo anche sul fattore casa e sui nostri tifosi che invitiamo in grande numero a venire a sostenerci. Siamo pronte, cariche e super motivate per una bella prima partita in casa ».

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri '76-

L’attesa è finita. Lunedì, in un inedito Monday Night di apertura, si alza il sipario sulla stagione 2025/26 de Il Bisonte Firenze con la prima giornata della Serie A1 Tigotà, e sarà la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 a testare le ambizioni e il grado di preparazione di Agrifoglio e compagne. Si gioca alle 20.30 al Pala BigMat, e c’è tanta curiosità di vedere all’opera la squadra di coach Federico Chiavegatti, ricca di tanti volti nuovi e vogliosa di capire a che punto è la costruzione della propria identità: alcune indicazioni importanti sono già arrivate dal precampionato, altre emergeranno da questo primo impegno ufficiale, contro una squadra che da anni se la gioca praticamente alla pari con le Fab Four del campionato. Chieri ha cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica, ma il nuovo coach Nicola Negro ha a disposizione un roster di altissimo livello, che vorrà subito far vedere di che pasta è fatto: un avversario complicato per Il Bisonte, che comunque si presenterà carico e con il gruppo al completo, pronto a dare battaglia per regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.

PRECEDENTI: 15 (9 successi Il Bisonte Firenze, 6 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Rachele Morello a Fenera Chieri '76 nel 2022/2023, 2023/2024; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sara Alberti a Azzurra Volley Firenze nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Alice Degradi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Stella Nervini a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025



Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta la prima partita ufficiale della stagione, siamo curiosi di capire a che punto siamo e sarà subito un bel banco di prova: affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto, ma lo ha fatto prendendo elementi di grande spessore fra i quali Németh, uno dei migliori realizzatori dello scorso campionato, e Nervini che era con noi la scorsa stagione e che è reduce dalla vittoria del mondiale con la nazionale giocando spesso da titolare, aggiungendole alle ottime giocatrici che già avevano. Sarà importante cercare di sfruttare il fattore campo e spingere tanto con la battuta, perchè siamo una squadra con un buon servizio e quindi abbiamo bisogno di raccogliere i frutti dai nove metri: in più dovremo avere pazienza ed essere ordinati nelle situazioni scomode, senza forzare quando non è il caso. Speriamo che nonostante il Monday Night ci sia tanto pubblico al Pala BigMat, perché ci darebbe una grossa mano: ci auguriamo di divertirci e di divertire chi verrà a vederci, e faremo il massimo per portare a casa la posta in palio »,

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « La nostra è stata una preparazione un po' anomala e rallentata. Abbiamo avuto varie giocatrici impegnate con le nazionali che sono arrivate dopo l'inizio della preparazione, in particolare Stella Nervini che è arrivata fino alla finale mondiale ma anche Sarah Van Aalen ed Elles Dambrink in Thailandia che sono arrivate fino ai quarti. Io stesso ho avuto non soltanto l'impegno del campionato mondiale ma anche della final fix del Norceca. Quindi è chiaro che arriviamo con poche settimane di lavoro di squadra: in questo periodo c'è stato più un lavoro fisico e tecnico individuale. Quella con Firenze sarà una partita fra due squadre quasi totalmente nuove che hanno cambiato molto, quindi è normale che entrambe siamo un po' in una fase di costruzione, ma il discorso vale un po' per tutte le squadre in questo momento. E' chiaro che non ci si può aspettare di vedere già squadre in palla ma non importa, è la condizione di tutte, è la condizione normale di inizio campionato. Dobbiamo andare a Firenze per cercare di fare la miglior partita possibile nelle condizioni in cui siamo oggi e cercare una vittoria e punti importanti. ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-

Il sipario della regular season di A1 femminile 2025-26 si apre con una sfida di grande interesse: le Black Angels della Bartoccini MC Restauri Perugia ospitano al Pala Barton Energy la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, con fischio d’inizio fissato alle 20.30. Per la formazione perugina è il momento di fare sul serio: dopo il successo nel Memorial Simonetta Avalle, dove Perugia ha superato in finale Il Bisonte Firenze, le ragazze di coach Giovi arrivano con buon morale e voglia di partire con il piede giusto. Ma dall’altra parte la Megabox Savio Vallefoglia non è affatto squadra da sottovalutare: squadra giovane, con talento e concreta, abituata ormai da qualche stagione ai palcoscenici della massima serie. Il Pala Barton si preannuncia pronto ad accogliere un pubblico caloroso che si aspetta spettacolo e agonismo fin dal primo punto. L’esordio in casa è sempre carico di emozioni: Perugia vuole dimostrare ambizioni concrete sin da subito, mentre Vallefoglia punta a sorprendere e imporre il proprio gioco. La regular season è dunque al via, e il confronto inaugurale sarà un primo banco di prova per entrambe le squadre, pronte a rivelare motivazioni, identità e obiettivi per il campionato che incombe. Grande ex della gara la schiacciatrice Adelina Ungureanu, nella passata stagione tra le fila delle Black Angels.

PRECEDENTI: 6 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 5 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Beatrice Gardini a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024; Imma Sirressi a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Adelina Ungureanu a Bartoccini Perugia nel 2024/2025

Imma Sirressi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Quando si entra al Pala Barton per la prima della stagione c’è sempre un brivido particolare. Veniamo dalla vittoria al torneo di Roma che ci ha dato fiducia e sicurezza, ma sappiamo che la prima contro Vallefoglia sarà molto dura. Il gruppo è un bel mix di gioventù ed esperienza, con più giocatrici che hanno già avuto il ruolo di capitano. Io ricordo sempre che in squadra ci sono tre capitani: oltre a me anche Fiesoli, che ha fatto il capitano a Macerata, e Perinelli, che lo ha fatto a Casalmaggiore. Questo rappresenta un valore aggiunto per affrontare insieme questa stagione ».

Alessio Simone (Direttore sportivo Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Abbiamo iniziato molto presto la preparazione per avere più tempo per lavorare con la squadra nel migliore dei modi. Sin dall’inizio abbiamo avuto un bel gruppo di 7-8 atlete, cui via via si sono poi unite le altre, provenienti dalle varie nazionali. Da una decina di giorni lavoriamo a pieno regime, siamo molto contenti del gruppo che abbiamo costruito e di come si sta allenando. Le cose stanno andando decisamente bene e ci sono ottimi presupposti per l’inizio del campionato, che avrà sin dalla non facile trasferta di Perugia un calendario molto intenso ».

Numia Vero Volley Milano - Bergamo-

Si alza il sipario sulla Serie A1 Tigotà 2025/2026. Dopo più di un mese di preparazione e il weekend della Courmayeur Cup, la Numia Vero Volley Milano è pronta a scendere in campo per vivere la decima stagione consecutiva nella massima serie. Esordio casalingo per la formazione guidata da coach Stefano Lavarini che, nell'inedito Monday Night Match di lunedì 6 ottobre alle ore 20.30 (diretta DAZN e VBTV), ospiterà Bergamo tra le mura dell'Opiquad Arena di Monza nel derby valido per la prima giornata di Regular Season. Una sfida che si prospetta interessante quella tra le due formazioni lombarde, che si apprestano ad affrontare questa stagione sportiva con dei roster rinnovati. Quello di lunedì sarà il decimo confronto tra le due squadre (guida Milano con otto successi): dopo l'ultimo faccia a faccia giocato lo scorso febbraio all'Allianz Cloud - vinto dalla Numia per 3-0 - le due compagini tornano a sfidarsi con l'obiettivo di conquistare punti preziosi per iniziare il campionato nel miglior modo possibile. Tre gli ex della partita, a partire dalla panchina, con il coach delle orobiche - Carlo Parisi - che ha militato in Vero Volley nella stagione 2019/2020. Ad aver indossato la casacca di Bergamo sono invece le schiacciatrici Khalia Lanier ed Emma Cagnin, compagne tra le fila rossoblu nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

PRECEDENTI: 9 (8 successi Numia Vero Volley Milano, 1 successo Bergamo)

EX: Emma Cagnin a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Khalia Lanier a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Carlo Parisi a Vero Volley nel 2019/2020

Stefano Lavarini –(Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Non vediamo l'ora di iniziare il campionato e soprattutto di farlo in casa davanti ai nostri tifosi. Le prime gare della stagione sono sempre difficili da preparare tatticamente perché le squadre devono ancora costruire automatismi e non ci sono riferimenti significativi sugli avversari. La priorità è concentrarsi sul nostro gioco, partendo dagli aspetti positivi che abbiamo evidenziato nei pochi incontri di queste ultime settimane. Stiamo lavorando con impegno ed entusiasmo, desiderosi di mostrarci da subito competitivi ».

Carlo Parisi (Allenatore Bergamo)- « Milano avrà anche cambiato regista rispetto allo scorso anno, ma Bosio è una palleggiatrice affermata e di fronte ci troveremo anche una coppia di centrali di altissimo livello e un’ottima panchina. Ci confronteremo contro una squadra attrezzata per arrivare fino in fondo a questo campionato e noi dobbiamo cercare di imparare a giocare meglio contro queste squadre rispetto all’anno scorso. La prima di campionato è sempre un’incognita, ma dovremo essere concentrati su di noi e sul modo in cui affrontarli, perché ci saranno momenti in cui saranno sicuramente superiori a noi, ma dovremo mantenere la nostra identità e lottare su tutti i palloni ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Igor Gorgonzola Novara-

Omag-MT all’esordio in A1:la prima storica é contro la corazzata Novara. San Giovanni in Marignano si prepara a vivere una serata che entrerà di diritto nella sua storia sportiva. Lunedì 6 ottobre, al Palazzetto dello Sport di Pinarella di Cervia il pubblico romagnolo accoglierà per la prima volta in assoluto una gara di Serie A1: la Consolini Volley debutta nel massimo campionato italiano dopo nove stagioni di crescita costante e due Coppe Italia di A2 vinte, l’ultima solo pochi mesi fa. Dalla fondazione della società fino alla promozione conquistata lo scorso aprile, il percorso della Consolini è stato un modello di programmazione e passione. Il presidente Stefano Manconi ha ricordato più volte come l’obiettivo non fosse solo “arrivarci”, ma farlo mantenendo l’identità di un club radicato sul territorio e capace di coinvolgere un’intera comunità. Ora la A1 non è più un sogno: è realtà. Per il “battesimo” non poteva esserci rivale più prestigiosa. La Igor Gorgonzola Novara, fresca vincitrice della Courmayeur Cup, si presenta in Romagna forte di un successo di spessore: nel torneo valdostano ha battuto nientemeno che Conegliano e Scandicci, due delle formazioni di vertice che dominano da anni il panorama. Il roster piemontese, guidato da coach Lorenzo Bernardi, è profondo e ricco di talento: la schiacciatrice belga Britt Herbots, grande colpo di mercato, già protagonista in attacco; la giapponese Mayu Ishikawa, abituata a palcoscenici internazionali e trascinatrice nella recente vittoria a Courmayeur; l’opposto statunitense Taylor Mims, capace di cambiare l’inerzia dei set con la sua potenza; una batteria di centrali di altissimo livello, da Sara Bonifacio all’olandese Indy Baijens, una garanzia a muro. Un’avversaria che, sulla carta, lotta per i piani altissimi della classifica e che fa del servizio aggressivo e della varietà offensiva le sue armi principali. Per la Omag-Mt sarà una sfida tra le più impegnative, contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Coach Massimo Bellano potrà contare su un gruppo compatto, motivato e pronto a giocarsela. I tifosi di casa sono pronti a farsi sentire, sostenendo ogni punto e regalando il giusto clima per un debutto che resterà comunque speciale. Il salto di categoria è fatto, adesso si comincia a fare sul serio.

EX: Sveva Parini a Igor Novara nel 2017/2018



Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Novara, è sicuramente di una delle quattro squadre che si contenderanno lo scudetto fino alla fine della stagione. Sarà dunque un esordio contro un avversario di grande caratura, con un sestetto di altissimo livello e con tante alternative di qualità pronte a subentrare durante la partita. Per noi questa è una gara che ha come obiettivo principale quello di alzare il livello della squadra, così da farci trovare pronti tutte le volte che affronteremo avversarie della nostra fascia. È quindi una partita importante e ricca di significati, -continua Bellano-perché rappresenta sia l’esordio in campionato sia l’esordio casalingo a Cervia. Credo che ci siano davvero tante componenti per affrontarla con grande carica, cercando di mettere in campo tutto ciò che abbiamo provato e allenato in queste settimane. Sarà anche un’occasione per capire a che punto siamo e ripartire con maggiore consapevolezza per il resto della stagione ».

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara). « Vogliamo partire con un risultato positivo, siamo reduci da 2 settimane in cui ci siamo misurate con squadre importanti, mettendo in campo una buona pallavolo e ottenendo risultati positivi e in palestra stiamo lavorando bene. Queste partite sono servite sicuramente sia ad alimentare l'entusiasmo e la fiducia della squadra ma anche a prepararci a quella che sarà la prima partita vera della stagione, contro un avversario che vorrà subito partire nel migliore dei modi. Dovremo mettere in campo le nostre caratteristiche migliori, che sono l'ottima batteria di battitori ma anche le qualità nella fase di muro-difesa, che rendono difficile per chiunque giocare nella fase di cambio palla contro di noi. ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Cuneo Granda Volley-

Ci siamo, si avvicina a grandi passi l’inizio ufficiale della stagione per la CBF Balducci HR Macerata per il secondo campionato di Serie A1 Tigotà della sua storia. Lunedì 6 (ore 20.30) al Palasport Fontescodella il match di esordio nella prima giornata di andata di Regular Season, in un inedito Monday Night che vedrà tutte le squadre scendere in campo in contemporanea: l’avversario delle arancionere sarà la Cuneo Granda Volley dell’ex di turno Safa Allaoui, l’anno scorso nella rosa maceratese che ha ottenuto la promozione nel massimo campionato. Subito una sfida importante per la formazione di coach Lionetti, per provare subito ad iniziare ad accumulare punti chiave per la salvezza, approfittando anche del fattore campo in un Fontescodella chiamato in questa stagione in A1, ancora di più, a sostenere la arancionere in gran numero, come visto nelle finali promozione nello scorso aprile.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cuneo Granda Volley)

EX: Giorgia Caforio a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018; Safa Allaoui a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025

Valerio Lionetti (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Da questa settimana stiamo preparando la sfida con Cuneo, un appuntamento molto importante per noi. Affrontiamo una squadra con diverse soluzioni nel roster, difficile da studiare perché può contare su grande disponibilità soprattutto delle bande e anche dei centrali. È un gruppo che gioca già molto bene e non sarà semplice affrontarlo. Sappiamo però che tutte le partite di questa stagione saranno complicate: dovremo entrare in campo con determinazione, con il coltello tra i denti, per competere al massimo livello sin dal primo punto ».

Noemi Signorile (Cuneo Granda Volley)- « Sono stati due mesi lunghi e intensi, in cui abbiamo lavorato tanto, ma ora è arrivato finalmente il momento di scendere in campo. Non sarà facile contro Macerata: sono una neopromossa, giocheremo dopo una lunga trasferta ed in un palazzetto nuovo. Loro vorranno far vedere quello di cui sono capaci, quindi sarà una partita difficile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA-

Lunedì: 6 ottobre 2025, ore 20.30

Eurotek Laica Uyba - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Goitre Mauro, Nava Stefano

Wash4green Monviso Volley - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Santoro Angelo, Giardini Massimiliano

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Caretti Stefano, Zanussi Umberto

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Verrascina Antonella, Zavater Marco

Numia Vero Volley Milano – Bergamo Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Lot Dominga

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Brunelli Michele, Luciani Ubaldo

Cbf Balducci Hr Macerata - Cuneo Granda Volley Arbitri: Saltalippi Luca, Carcione Vincenzo