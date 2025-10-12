Novara in testa con Scandicci, Chieri sgambetta Milano

ROMA- Dopo la seconda giornata di Serie A1 Tigotà sono Novara e Scandicci le uniche due squadre a punteggio pieno. Non ci sarà troppo tempo per rilassarsi tuttavia, visto che già mercoledì 15 ottobre si tornerà in campo per il terzo turno.

L’Igor Gorgonzola Novara ha salvaguardato la testa della classifica vincendo il derby del Ticino contro l’Eurotek Laica Uyba. Davanti ai 3000 spettatori del Pala Igor, a fare la differenza nel 3-1 finale sono decisamente state le centrali a disposizione di coach Bernardi: 19 punti per l’MVP Igiede, con il 57% di efficienza e 4 muri; 12 punti per capitan Bonifacio, con 1 ace e 1 muro. Due prestazione solidissime che hanno complicato estremamente la giornata per l’attacco bustocco, nonostante i 24 punti di Obossa e i 16 della messicana Parra.

Non è riuscita invece a rimanere in vetta la Numia Vero Volley Milano che in una partita al cardiopalma ha ceduto per 3-2 in casa di un’eccellente Reale Mutua Fenera Chieri. La partita si è rivelata una vera e propria maratona sin dal primo set, che si è concluso 36-34 dopo una serie lunghissima di set point annullati da ambo i lati. Nonostante la solida prestazione in alcuni frangenti, soprattutto nel secondo (19-25) e nel quarto set (16-25), inframezzati dal 2-1 di Chieri del terzo (25-23), la squadra milanese non è riuscita a trovare la continuità necessaria per chiudere l’incontro a proprio favore e al tie-break ha ceduto con il punteggio di 15-12. MVP della serata è stata Stella Nervini, autrice di una gara sontuosa da 20 punti ma anche il 72% di efficienza in ricezione, meglio di lei a tabellino la compagna Nemeth, che ha chiuso a 29. Per le ospiti, menzione d’obbligo per i 24 punti di Egonu e i 14, con ben 8 muri, di Kurtagic.

Seconda partita secondo premio di MVP per Isabelle Haak nella prima in casa stagionale della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che a fine partita ha festeggiato il Grande Slam della passata stagione. La squadra di coach Santarelli ha avuto la meglio sull’Honda Cuneo Granda Volley dopo aver controllato i primi due set (25-28 e 25-16) ed essere riuscita a rimanere lucida nel finale di terzo parziale, che dal 21-16 ha visto un tentativo di rimonta delle ospiti fermatosi però sul 26-24. Per l’opposta svedese 26 punti a referto con il 62% dal campo, plauso anche a Sillah che, subentrata a Gabi nel secondo set, ha firmato 10 punti. Migliore tra le gatte Pucelj con 14.

Prime vittorie stagionali per la Wash4Green Monviso Volley e per Bergamo. Le pinelle hanno superato in tre set la Cbf Balducci Hr Macerata in trasferta, in una partita sostanzialmente dominata: 18, 16 e 17 i punti nei tre parziali delle arancionere. Migliore in campo l’opposta Malual con 18 punti, bene anche Dodson (12) e Davyskiba (14), mentre tra le padrone di casa doppia cifra per Decortes (12) e Kokkonen (12). Stesso punteggio per le orobiche, che davanti al pubblico del PalaFacchetti non hanno lasciato scampo alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Anche in questo caso, insufficiente l’opposizione della squadra sconfitta, non andata oltre i 20 punti del secondo set (16 e 18 gli altri due). La top scorer è risultata Cesé Montalvo con 18 punti, 13 per Kipp e 10 per la centrale delle romagnole Kochurina.

A festeggiare per la prima volta in stagione è stata anche Il Bisonte Firenze, che dopo due ore e mezza di gioco si è imposta al tie-break in casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Inizio fulminante delle toscane, avanti 11-25, poi 25-20 delle pesaresi e nuovo vantaggio ospite (20-25) prima del pareggio della squadra di coach Pistola ai vantaggi del quarto parziale (26-24). Dopo un equilibrio iniziale, è stata la formazione guidata da coach Chiavegatti a scappare nel punteggio e trionfare 11-15. Prestazione maiuscola per l’opposta Bukilic, 30 punti a referto, premio di MVP a Knollema, 23, mentre a distinguersi tra le padrone di casa Omoruyi con 22 punti.

TUTTE LE SFIDE-

Igor Gorgonzola Novara - Eurotek Laica Uyba

Tre punti azzurri nel derby del Ticino! Dopo una sfida di quattro set e una importantissima reazione nel quarto set la Igor Gorgonzola batte la Eurotek Laica Uyba 3-1 (25-19; 25-21; 21-25; 25-20). MVP per Amber Igiede, ancora una volta decisiva con 19 punti di cui 4 a muro.

Per la Igor Cambi in regia e Tolok opposto (subito out però per un problema muscolare e al suo posto Mims), Bonifacio e Igiede al centro, Herbots e Ishikawa bande, Leonardi libero (De Nardi assente per influenza); per la Uyba Boldini al palleggio e e Obossa opposto, Eckl e Van Avermaet al centro, bande Gennari e Parti, libero Pelloni.

Dopo un inizio equilibrato Ishikawa fissa il primo vantaggio (5-3), Igiede a muro vale il 7-4 e sul 12-8 è pausa per le ospiti. Ricuce Busto con Obossoa (13-10), poi un loro attacco out riallunga le distanze ed è 16-11 e di nuovo pausa. Cambi in versione attaccante (18-13), la Igor scappa sul 23-18 e il muro Igor vale il primo sorriso: 25-19.

2-0 nel secondo set, Mims fa 5-3, ma Uyba ricuce e mette la freccia (5-7); l’ace di Herbots vale il 7 pari e con un break per il 10-7 è pausa Busto. Parra accorcia 11-9, con Bonifacio al centro è 15-12, ma Busto tiene aperti i giochi e sul 18-17 Bernardi chiama time out. Dopo il 20-18 cambio Alsemeier per Mims e c’è un altro allungo (21-18), Ishikawa per il 22-18 ma sul 24-20 le lombarde cancellano una palla set, poi ci pensa Herbots: 25-21.

3-2 con ace di Bonifacio, è battaglia punto a punto finché Busto non si fa sentire a muro (5-7). Obossa allunga ancora 8-11, la Igor sta lì ed è 12 pari. Sul 13-13 rientrano Mims e Carraro, continua il punto a punto e Bernardi richiama le sue quando il tabellone indica 16-18. Battista per il 18-21, di nuovo pausa Igor sul 20-23, Obossa chiude 21-25.

Subito parziale Igor (4-2), Battista pareggia 5-5 ed è punto a punto; Obossa ancora per il sorpasso (8-10), a muro è 12 pari e Igiede ci mette la freccia (13-12 e poi 15-14). Dopo il 17-15 Busto continua a battagliare ed è 18 pari. Diagonale e muro ed è 20-18 con pausa per Busto. Igor compatta e un attacco out vale la vittoria: 25-20.

I protagonisti-

Giulia Leonardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo avuto un inizio difficile con il k.o. all'ultimo di Tolok oltre all'assenza di Giulia De Nardi che è una pedina importante di questa formazione. Siamo state brave a compattarci e a far fronte alla situazione complicata, dimostrando che siamo una squadra che può far bene e che è stata costruita in modo che chi entra da fuori possa dare il proprio contributo. Dopo due set in cui abbiamo spinto al massimo, nel terzo abbiamo avuto un po' di rilassamento ma abbiamo reagito nel modo migliore possibile poi nel quarto e sono contentissima ».

Valeria Battista (Eurotek Laica Uyba)- « Abbiamo fatto fatica a partire oggi, abbiamo faticato in attacco, mentre Novara ha fatto una grande gara in ricezione, per cui ha potuto usufruire di un gioco molto più rapido, utilizzando tantissimo i centrali, cosa che noi soprattutto all'inizio non siamo riuscite a fare. Poi ci siamo un po' riprese, abbiamo preso un po' di coraggio in attacco e in difesa riaprendo la partita. Nel momento decisivo siamo calate ancora, su un paio di palle siamo state incerte e quindi c'è un po' di rammarico. Alla fine comunque prestazione positiva, anche se c'è parecchio da lavorare ancora ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – EUROTEK LAICA UYBA 3-1 (25-19 25-21 21-25 25-20) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 7, Herbots 7, Bonifacio 12, Tolok, Ishikawa 17, Igiede 19, Leonardi (L), Mims 9, Alsmeier 2, Carraro. Non entrate: Melli, Costantini, Baijens (L), Squarcini. All. Bernardi.

EUROTEK LAICA UYBA: Parra 16, Eckl, Obossa 24, Gennari 2, Van Avermaet 7, Boldini, Pelloni (L), Battista 9, Torcolacci 7, Seki 1. Non entrate: Pastore (L), Metwally, Parlangeli, Diouf. All. Barbolini.

ARBITRI: Pozzato, Armandola.

Durata set: 26′, 24′, 31′, 32′; Tot: 113′.

MVP: Amber Igiede (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 3048

Cbf Balducci Hr Macerata - Wash4green Monviso Volley

I primi tre punti della Wash4Green Monviso Volley arrivano sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata nella seconda giornata di andata. Una partita a senso unico, dominata dalla squadra di Marchiaro in ogni fondamentale. Nonostante le assenze di Battistoni (operata in settimana) e Akrari (assente causa febbre), Bussoli e compagne non si scompongono, disputano una prestazione solida e senza sbavature. 46% di efficienza in attacco, 63% in ricezione e 9 muri messi a segno contro i 2 delle padrone di casa (4 di Sylves). Malual è la Mvp del match con 18 punti. Nella metà campo di casa le migliori sono Decortes con 18 punti e Kokkonen con 10.

Ottima partenza per la formazione di Michele Marchiaro che con D’Odorico al servizio si porta subito sul 6-12. Lionelli ferma il gioco e al rientro in campo lo squadra di casa recupera due lunghezze. L’attacco di Davyskiba riporta palla nella metà campo piemontese (8-13) poi è D’Odorico a difendere il vantaggio (12-19). Bridi approfitta di una palla a filo rete per mettere a terra il punto del 14-20. Decortes ci prova, annulla la prima palla set del Monviso ma D’Odorico non sbaglia e la sua diagonale chiude 18-25.

Primi due punti della Wash4Green nel secondo set. Macerata aggancia sul 6-6 con Decortes ma l’opposta ospite firma il cambio palla poi è Dodson dai nove metri a portare la squadra di nuovo con la testa avanti, ben supportata dalla linea di attacco (9-16). La Cbf ferma il gioco ma il ritmo non cambia, Sylves piazza il 10-17. Qualche errore della formazione piemontese consente alle padrone di casa di accorciare 14-19. Marchiaro chiama time out e il muro di Sylves su Decortes consente al Monviso di riprendere in mano la guida del gioco. Senza difficoltà Bussoli e compagne chiudono 16-25.

Nel terzo set la Cbf tenta di contenere la Wash4Green ma le ragazze di Marchiaro sono determinate a terminare la gara. Malual attacca di potenza per il 7-12. Decortes sfrutta bene le mani del muro per provare a tenere in gioco le sue ma Sylves a muro rende la vita difficile alle attaccanti di casa. Sul 10-19 le marchigiane tentano il tutto per tutto, Kockarevic sigla il mani out del 16-23 ma il divario è troppo ampio, ci pensa Davyskiba a chiudere il match 17-25.

I protagonisti-

Giorgia Caforio (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Conoscevamo il valore della squadra che avevamo di fronte e l’obiettivo era quello di approcciare la partita con lo stesso atteggiamento mostrato nella gara precedente, dove avevamo fatto una buona prestazione. Purtroppo loro ci hanno messo in difficoltà fin da subito e da parte nostra è mancata un po’ di aggressività in tutti i fondamentali. Da lì hanno preso il sopravvento e non siamo riuscite a reagire come avremmo voluto ».

Adhu Malual (Wash4green Monviso Volley)- « Sono davvero felice, abbiamo giocato benissimo. Siamo state focalizzate e ordinate dall’inizio alla fine, senza mai andare realmente in difficoltà perché siamo rimaste sempre concentrate, gestendo con lucidità ogni situazione. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, dalla prima all’ultima, per una vittoria pienamente meritata. Anche i numeri lo confermano: abbiamo avuto percentuali altissime, frutto di un gioco ordinato e del grande lavoro che svolgiamo ogni settimana in palestra. Un ringraziamento va a tutto lo staff e alle mie compagne: questa vittoria è di tutti noi ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 0-3 (18-25 16-25 17-25) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli, Kokkonen 10, Crawford 2, Decortes 12, Kockarevic 4, Clothier 4, Caforio (L), Ornoch 1, Piomboni, Bresciani, Mazzon. Non entrate: Capodacqua (L), Sismondi, Batte. All. Lionetti.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: D’odorico 9, Dodson 12, Bridi 2, Davyskiba 14, Sylves 9, Malual 18, Moro (L), Bussoli, Siftar. Non entrate: Scialanca (L), Harbin. All. Marchiaro.

ARBITRI: Brancati, Salvati.

Durata set: 25′, 25′, 27′; Tot: 77′.

MVP: Adhuoljok John Majak Malual (Wash4green Monviso Volley)

Spettatori: 760

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze

Alla vigilia coach Chiavegatti aveva chiesto alle sue ragazze di mostrare la loro voglia di rivincita dopo il ko della prima giornata contro Chieri, e al PalaMegabox la squadra ha risposto alla perfezione sul campo, portandosi a casa i primi due punti del campionato.

Il Bisonte Firenze si inventa una super prestazione contro una legittima pretendente a un posto ai play off, e si impone al tie break sulla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, sfiorando anche la vittoria da tre punti, con un match point annullato dalle tigri nel quarto set. Una reazione che serviva, soprattutto perché nel match di Pesaro si è visto il vero volto delle bisontine: un grande lavoro a muro, una difesa sempre attenta e una ricezione solida – ottimo in questo senso il contributo di Valoppi e Villani -, e di conseguenza le percentuali in attacco che sono salite tantissimo, con Morello che ha potuto distribuire con più serenità. Ne sono venuti fuori il primo trentello di Bukilic (col 45% di positività) e una prestazione monstre in tutti i fondamentali di Knollema (23 punti col 40% di efficienza), giustamente premiata col titolo di MVP soprattutto per la sua incisività nei momenti decisivi.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Villani e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Pistola risponde con Bartolucci in regia, Bici opposto, Omoruyi e Giovannini in posto quattro, Candi e Butigan al centro e De Bortoli libero.

Ottima la partenza di Firenze, che lavora bene a muro-difesa e in contrattacco e proprio con un muro di Knollema sale sull’1-5, provocando l’immediato time out di Pistola: Villani allunga col pallonetto del 2-7, Bukilic è on fire (7 punti nel set col 50%) e mette giù l’attacco del 4-10, poi Villani mura Candi per il 4-11 e quando Acciarri mette giù la fast del 5-13 Pistola deve finora fermare il gioco, anche perché dei 5 punti conquistati, 4 vengono da errori in battuta delle bisontine. Sul 6-15 il coach della Megabox prova il doppio cambio con Lazaro e Stoyanova per Bici e Bartolucci, sul 7-18 entrano anche Ungureanu e Carletti per Giovannini e Omoruyi, ma Firenze è veramente ingiocabile, con Bukilic che piazza il muro del 7-21 e l’errore al servizio di Stoyanova che vale l’11-25.

Decisamente diverso l’approccio di Vallefoglia nel secondo set, con Giovannini e Candi che piazzano il primo break (7-4), poi sull’errore di Bukilic in attacco (9-6) arriva il primo time out di Chiavegatti: Villani reagisce subito (9-8), Bici riallunga (11-8), ma Firenze non molla e torna sotto col muro di Bukilic (14-13), anche se l’elastico continua col nuovo + 3 di Vallefoglia firmato dal muro di Omoruyi (18-15), a cui segue la fast di Candi (19-15) che provoca il time out di Chiavegatti. Pistola inserisce Lazaro in regia per Bartolucci, Bukilic attacca out per il 22-17, poi Knollema trova due punti di fila (22-19) e Pistola decide di parlarci su, con la sua squadra che riparte e chiude con l’attacco di Giovannini del 25-20.

Il Bisonte reagisce subito nel quarto con Knollema (muro e attacco per l’1-4), Pistola ferma immediatamente il gioco e la reazione arriva, col 5-6 di Candi che provoca il time out di Chiavegatti e la stessa Candi che impatta sul 7-7: le bisontine tornano avanti con Bukilic (8-10), le padrone di casa ribaltano con Omoruyi e il muro di Butigan (13-11), poi Chiavegatti inserisce Tanase per Villani ma Bukilic attacca out per il 14-11. Firenze si riorganizza e impatta subito sul 14-14 con Knollema, Stoyanova (nel frattempo entrata per Bici) attacca out per il controsorpasso (14-15), poi rientra Villani in prima linea e Stoyanova sbaglia di nuovo in attacco (15-17), con Pistola che reinserisce Bici e poi sul 16-18 mette anche Ungureanu per Giovannini. Sul 16-19 di Bukilic arriva anche il time out di casa, poi sul 16-20 c’è Lazaro per Bartolucci, ma le ospiti non si fermano, con Bukilic (sette punti nel set) che mette giù l’ace del 18-23 e Knollema che chiude 20-25.

Nel quarto rimangono in campo Ungureanu (decisiva con 9 punti nel set) e Lazaro, ma Firenze continua a spingere a partire dal servizio, con l’ace di Knollema che vale il 4-7: Vallefoglia si riorganizza e comincia a rosicchiare punti, fino a impattare sul 12-12 con Omoruyi, poi arriva il sorpasso (14-13) e allora è Chiavegatti a decidere di parlarci su. L’ace di Bici vale il primo break (17-15), entra Tanase per Knollema e Firenze impatta con Bukilic e Acciarri (18-18), tanto da costringere Pistola al time out e all’inserimento di Giovannini per Omoruyi: al rientro Villani trova una parallela clamorosa, Bukilic (9 punti nel parziale) mette l’ace del 18-20 e Pistola ferma di nuovo il gioco, poi Candi risponde con l’ace del 20-20 e si entra in una tiratissima fase punto a punto. Knollema procura il match point (23-24), Omoruyi lo annulla al termine di uno scambio lunghissimo in cui le bisontine hanno anche la palla per chiudere (24-24), poi Bici va in battuta e prima provoca la ricezione slash di cui approfitta Candi (25-24), e dopo il time out di Chiavegatti trova un fortunatissimo ace baciato dal nastro (26-24).

Il tie break è tiratissimo, fino a quando Knollema mette giù due attacchi di fila dopo le grandi difese delle compagne (6-8 e time out Pistola), trovando poi anche il 6-9 dopo il cambio di campo: Vallefoglia si avvicina con Omoruyi e il muro di Ungureanu (8-9), sul 9-11 rientra Giovannini per Ungureanu in seconda linea, poi Omoruyi attacca out per il 10-13 e Pistola deve spendere il secondo time out. Al rientro Knollema sbaglia il servizio ma Omoruyi subito dopo attacca di nuovo out (11-14), e stavolta è Malesevic a farsi baciare dalla fortuna, trovando l’ace di nastro che vale l’11-15.

I protagonisti-

Adelina Ungureanu (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Non siamo partite bene per niente, abbiamo pagato questa cosa e poi non siamo più riuscite a trovare il nostro ritmo. In certi momenti abbiamo espresso una buona pallavolo, ma dobbiamo migliorare certi aspetti tecnico-tattici ed essere più precisi nel mettere in pratica le strategie che studiamo durante la settimana. Faccio i complimenti al Bisonte, che ha giocato una grande gara e ha contenuto tanto i nostri attacchi ».

Federico Chiavegatti (Il Bisonte Firenze)- « Siamo molto contenti, perché questo è un gran bel risultato ottenuto su un campo difficile: siamo partiti spingendo forte fin dal primo set, poi Vallefoglia è entrata in partita ma nonostante questo noi siamo rimasti su un bellissimo livello di gioco. Abbiamo lavorato molto bene a muro-difesa e anche nelle scelte dei colpi, mettendo pressione alle avversarie sia in battuta che in attacco, quindi ci portiamo a casa una bella vittoria: questo è il vero Bisonte ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (11-25 25-20 20-25 26-24 11-15) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 1, Omoruyi 22, Butigan 7, Bici 11, Giovannini 6, Candi 9, De Bortoli (L), Ungureanu 14, Laza’ro Castellanos 1, Carletti 1, Stoyanova 1, Feduzzi. Non entrate: Mitkova, Arcangeli (L). All. Pistola. IL BISONTE FIRENZE: Villani 13, Acciarri 5, Morello 1, Knollema 23, Malesevic 6, Bukilic 30, Valoppi (L), Tanase. Non entrate: Agrifoglio, Colzi, Lapini (L), Zuccarelli, Kacmaz, Bertolino. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Puecher, Giglio.

Durata set: 22′, 28′, 31′, 33′, 20′; Tot: 134′.

MVP: Jolien Knollema (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 925.

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Numia Vero Volley Milano-

Colpo grosso della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Al debutto stagionale in un PalaFenera tutto esaurito Spirito e compagne superano la corazzata Numia Vero Volley Milano esultando al tie-break dopo 2 ore e 19 minuti di gioco.

Le biancoblù confermano quanto di buono avevano già mostrato nel turno inaugurale a Firenze giocando un’altra partita di sostanza, con braccio fermo e mente libera. Il primo interminabile set parla a favore delle padrone di casa che esultato 36-34 al quarto set point dopo averne annullate otto alle ospiti. La Numia pareggia i conti nel secondo set che fa suo 19-25 approfittando dei tanti errori punto chieresi (ben 11). Il terzo set è un serrato punto a punto che sul 23-23 vede Chieri dare la spallata decisiva. Senza storia la quarta frazione dove Milano incrementa progressivamente il vantaggio e chiude 19-25. Il tie-break si decide sul 10-10 a favore delle chieresi che la spuntano 15-12.

La miglior realizzatrice è Nemeth che mette a segno 29 punti, mentre il premio di MVP viene assegnato a Nervini (20); in doppia cifra anche Dervisaj (15). A Milano non bastano 24 punti di Egonu.

I protagonisti-

Anette Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Abbiamo lavorato tanto. Abbiamo fatto una gran partita a Firenze e oggi ci siamo ripetute. Sono molto felice ».

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « È stata una partita molto combattuta contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Mi dispiace per come abbiamo approcciato il terzo ed il quinto set, e soprattutto per come l’abbiamo lasciato andare; per come abbiamo giocato negli altri parziali mi aspettavo un risultato diverso. Chieri ha attaccato molto bene e noi potevamo fare qualcosa in più in difesa, fondamentale in cui abbiamo faticato soprattutto ad inizio partita. In alcune situazioni semplici potevamo fare meglio. Dobbiamo migliorare su questo in vista della partita contro Vallefoglia di mercoledì. Ci sono state cose positive e ripartiremo da queste ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-2 (36-34 19-25 25-23 16-25 15-12) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Kunzler 15, Gray 8, Nemeth 29, Nervini 20, Cekulaev 7, Van Aalen 2, Spirito (L), Alberti 1, Dambrink, Antunovic, Ferrarini. Non entrate: Lotti, Bonafede (L), Bah. All. Negro.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 14, Bosio 2, Lanier 10, Danesi 8, Egonu 24, Piva 10, Fersino (L), Pietrini 10, Cagnin, Gelin. Non entrate: Modesti (L), Sartori, Plak, Miner. All. Lavarini.

ARBITRI: Piana, Rossi.

Durata set: 36′, 23′, 27′, 23′, 15′; Tot: 124′.

MVP: Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 1508

Bergamo - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Bergamo è sempre Bergamo. E Treviglio la riscopre come l’aveva lasciata.

Il clima è frizzante e l’aria che si respira è quella della passione che ha voglia di esplodere: Treviglio riapre le porte di casa e Bergamo si fa avvolgere dal calore dei suoi tifosi. Regalando un primo set da urlo, comandato dagli attacchi di Cese Montalvo e di capitan Mlejnkova. Eze innesca anche Strubbe, che sarà MVP a fine gara, e inizia a trovare il giusto feeling con Kendall Kipp. Che sfocia nei 7 punti messi a segno nel secondo parziale dall’opposto americano. Set vissuto a rincorrere con un ribaltone che ha portato avanti le rossoblù. E le ha spinte a strappare con decisione la vittoria nel terzo.

I protagonisti-

Monique Strubbe (Bergamo)- « E’ stato un bel ritorno a casa. Sapevamo di aver bisogno del nostro pubblico per vincere l’emozione e per conquistare la vittoria. Li abbiamo sentiti sempre vicini e sono stati importanti. Siamo riuscite a fare il nostro gioco, stiamo trovando sempre più il giusto affiatamento e credo che potremo crescere ancora molto ».

Il tabellino-

BERGAMO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-16 25-20 25-18) – BERGAMO: Cese Montalvo 18, Strubbe 8, Kipp 13, Mlejnkova 8, Manfredini 9, Eze 1, Armini (L), Weske 2, Carraro. Non entrate: Meli, Ferrario (L), Bolzonetti, Micheletti, Mosser. All. Parisi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Piovesan 5, Kochurina 10, Ortolani 6, Nardo 4, Caruso 6, Straube, Cecchetto (L), Bracchi 6, Nicolini 2, Brancher 1. Non entrate: Panetoni, Tellone (L), Meliffi, Parini. All. Bellano.

ARBITRI: Simbari, Marconi.

Durata set: 26′, 28′, 28′; Tot: 82′.

MVP: Monique Strubbe (Bergamo)

Spettatori: 1001.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Honda Cuneo Granda Volley

Ritorno al tempio gialloblù per le Pantere: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano affronta l’Honda Cuneo Granda Volley nella sfida valevole per la 2^ giornata della Regular Season del campionato italiano di A1 femminile. All’esordio Wolosz e compagne hanno battuto Busto Arsizio a domicilio al tiebreak e cercano il primo successo casalingo, l’ultima volta tra le mura amiche i tifosi festeggiavano assieme alla squadra la vittoria dell’ottavo Scudetto, ad aprile.

Coach Daniele Santarelli si affida alla diagonale tipo nel sestetto iniziale, inserendo Wolosz e Haak, Gabi e Zhu sono le bande, Fahr e Lubian le centrali, De Gennaro è il libero. Dall’altra parte, coach Salvagni schiera Signorile al palleggio e Diop opposta, le schiacciatrici sono Pritchard e Pucelj, centrali Keene e Cecconello, l’ex Bardaro è il libero. Il prodotto dell’Imoco Next Gen, prima della partita, viene omaggiata con un mazzo di fiori dalla responsabile del settore giovanile gialloblù, Silvia Giovanardi.

L’approccio delle Pantere alla gara è letale: break di 5-0 con punto di Zhu prima del timeout chiamato dalla panchina ospite, poi arriva un altro strappo sull’8-2 con protagonista ancora la cinese (eccezionale nel primo set con 5 punti e 2 muri). Poi Cuneo torna in carreggiata, ma viene respinta da un parziale in cui Haak maramaldeggia da posto 2, mentre Lubian è l’ultima ad essere ingaggiata da Wolosz (18-12). Il primo muro di Fahr vale il 22-15, poco prima del set point firmato Haak (25-18, la centrale contribuirà al successo con 7 punti e 2 muri).

Aces a grappoli all’alba del primo set: quello di Fahr regala il primo break (5-3), due folgori in serie di Haak valgono l’8-4. Svedese inarrestabile a quota 12 punti nel parziale con il 90% (!) di efficienza. Daalderop e Sillah danno il cambio alle bande, “Neneh” si presenta al Palaverde con la combo punto ed ace subito dopo (14-9). Daalderop apre il suo conto in gialloblù tra le mura amiche (16-12, 7 punti combinati per le neo-Pantere nel secondo), trovando anche lei il jolly dai 9 metri (19-14, ben 5 aces di squadra nel set). Haak spadroneggia ancora da posto 2, dopo una difesa super di De Gennaro mura Sillah (23-16): il 2-0 è affare di Fahr, che mura e chiude sul 25-16. E che impatto al Palaverde per Sillah: finirà il match addirittura in doppia cifra (10), giocando il terzo set dall’inizio alla fine, senza errori in ricezione.

In avvio di terzo set la Prosecco DOC deve ricucire un margine iniziale, con l’ace di Wolosz e il punto di Sillah si torna definitivamente in equilibrio (9-8, saranno 8 alla fine i punti dai nove metri). Dopo un turno a servizio preciso di Fahr (con una ace in mezzo, 14-11), Chirichella dà il cambio a Lubian, mentre Haak continua la sua storia d’amore con i 9 metri (16-11). Ewert e Adigwe compongono la nuova diagonale, Chirichella entra nel tabellino con punto break del 18-14, anche Meme partecipa alla festa (22-16). Si va comunque ai vantaggi, chiude una stratosferica Haak da 26 punti con il 69% di efficienza e 3 muri.

I protagonisti-

Margarita Martinez (Honda Cuneo Granda Volley)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché giocavamo contro la squadra migliore. Abbiamo provato a fare il nostro gioco e a tenere il ritmo, però brave loro. Con Scandicci sarà un’altra partita difficile, ma abbiamo iniziato con due punti importanti. Mercoledì speriamo di fare un passo in più per lanciarci in campionato ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 3-0 (25-18 25-16 26-24) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 1, Fahr 7, Haak 26, Zhu 8, Lubian 2, Wolosz 1, De Gennaro (L), Sillah 10, Daalderop 4, Adigwe 3, Chirichella 1, Ewert. Non entrate: Munarini, Scognamillo. All. Santarelli.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Pucelj 14, Cecconello 2, Diop 5, Pritchard 7, Keene 7, Signorile, Bardaro (L), Rivero 6, Koulisiani 1, Magnani, Allaoui, Martinez. Non entrate: Marring, Atamah. All. Salvagni.

ARBITRI: Cerra, Clemente.

Durata set: 22′, 22′, 32′; Tot: 76′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

I RISULTATI-

Igor Gorgonzola Novara - Eurotek Laica Uyba 3-1 (25-19, 25-21, 21-25, 25-20);

Cbf Balducci Hr Macerata - Wash4green Monviso Volley 0-3 (18-25, 16-25, 17-25);

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Numia Vero Volley Milano 3-2 (36-34, 19-25, 25-23, 16-25, 15-12);

Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-20, 25-18, 23-25, 28-26) Giocata ieri;

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze 2-3 (11-25, 25-20, 20-25, 26-24, 11-15);

Bergamo - Omag-Mt San Giovanni In Marignano 3-0 (25-16, 25-20, 25-18);

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-18, 25-16, 26-24).

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 6, Savino Del Bene Scandicci 6, Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 5, Reale Mutua Fenera Chieri '76 5, Numia Vero Volley Milano 4, Wash4green Monviso Volley 3, Bergamo 3, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3, Il Bisonte Firenze 2, Honda Cuneo Granda Volley 2, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1, Eurotek Laica Uyba 1, Cbf Balducci Hr Macerata 1, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledì: 15 ottobre 2025, ore 19.15

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76



Mercoledì: 15 ottobre 2025, ore 20.00

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata



Mercoledì: 15 ottobre 2025, ore 20.30

Eurotek Laica Uyba - Bergamo

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Wash4green Monviso Volley

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Honda Cuneo Granda Volley - Savino Del Bene Scandicci