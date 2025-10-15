Novara vince il derby ed è leader a punteggio pieno

ROMA - Turno infrasettimanale di grande rilevanza per i risultati che sono maturati sui sette campi dell'A1 Femminile. Resta sola a punteggio pieno Novara che vince il derby con Cuneo ed approfitta della sconfitta di Cuneo contro Scandicci. La classifica ora vede le igorine al primo posto con 9 punti, seguita da Conegliano a 8. Appena dietro, Milano con 7 e Scandicci con 6. Seguono Cuneo e Chieri a 5, Firenze, Bergamo e Perugia a 4. Un terzetto a tre punti composto da Monviso, Vallefoglia e Busto. Chiudono la classifica Macerata a 2 e San Giovanni in Marignano, fanalino di coda a zero punti.

Serata decisamente favorevole alla formazione di Bernardi che el derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri, ha confermato l' ottimo stato di forma, conquistando tre punti preziosi che valgono il primo posto solitario in classifica. La partita, nonostante il 3-0 finale, è stata molto combattuta, soprattutto nei primi due set, terminati 25-23 e 26-24, prima che Novara chiudesse i giochi con il 25-20 del terzo parziale. Premio di migliore in campo per Giulia Leonardi, autentico baluardo in difesa e preziosa in ricezione (66% di efficienza). In attacco, a fare la differenza sono state ancora Igiede e Ishikawa, con 12 punti a testa, e Alsmeier, autrice di 14 punti. Per Chieri, non sono bastati i 16 punti di Nemeth e i 14 di Nervini.

Il primato solitario di Novara è merito anche delle corregionali della Honda Cuneo Granda Volley, che contemporaneamente hanno disputato la partita perfetta, sorprendendo la Savino Del Bene Scandicci con un sonoro 3-0. Exploit di grande carattere per le “gatte” di coach Salvagni, che hanno vinto il primo set 25-19, dominato il secondo 25-10 e completato l’opera vincendo ai vantaggi il terzo parziale. Partita da ricordare per la statunitense Pritchard, MVP con 18 punti (di cui 5 a muro, score replicato da Cecconello), mentre Pucelj e Diop, ex della sfida, hanno realizzato 14 punti a testa. Per le toscane, solo Antropova è andata in doppia cifra (18 punti, ma con il 12% di efficienza in attacco).

Vittoria agevole a Cervia per la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che prosegue la sua scalata in classifica. A cadere sotto i colpi delle “pantere” è stata l’Omag-MT San Giovanni in M.no, apparsa incapace di frenare la potenza di fuoco avversaria. A fine partita, sono stati 16 i punti per Haak, al suo terzo MVP in altrettante gare. Ottima prestazione anche per Zhu, con 14 punti e il 75% in ricezione, e per Daalderop con 11 punti. Nessuna atleta in doppia cifra per le romagnole, il cui attacco si è fermato a un’efficienza complessiva del 12%.

Un’altra libero protagonista a Monza, dove la Numia Vero Volley Milano è tornata alla vittoria superando in quattro set la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Fondamentale l’apporto in difesa e ricezione (80% di efficienza) di Eleonora Fersino, che ha reso molto più agevole la distribuzione di Bosio per le sue attaccanti, Egonu (25 punti) e Lanier (17). La squadra di coach Pistola ha tenuto testa nel primo set, perso ai vantaggi, e nel secondo, vinto 19-25, ma si è poi dovuta arrendere alla qualità delle meneghine, nonostante i 20 punti di Bici.

Altra amara sconfitta per la Cbf Balducci Hr Macerata che, per la seconda volta dopo l’esordio contro Cuneo, si è fatta rimontare da un vantaggio di 0-2, cedendo al tie-break in casa de Il Bisonte Firenze. Tenuta fisica da rivedere per le “arancionere” che, nonostante i 27 punti di un’eccellente Kokkonen e i 21 di Decortes, hanno perso 15-11 al tie-break, piegate dal muro avversario (10 block vincenti a 1 negli ultimi tre set) e dalla grande prestazione di Knollema (25 punti e MVP) e della serba Bukilic (17 punti).

Prima gioia in campionato per la Bartoccini-Mc Restauri Perugia che, davanti al proprio pubblico, ha sconfitto la Wash4Green Monviso Volley con il punteggio di 3-1. La partita è stata comandata per lunghi tratti dalle ragazze di coach Giovi, che si sono fatte superare solamente nel terzo set (23-25), conducendo poi gli altri parziali senza troppi patemi. Premio di migliore in campo per Gardini, autrice di 22 punti. Per le ospiti, si è distinta Davyskiba con 16 punti.

Emozioni a non finire nell’altro derby di giornata, che ha messo di fronte l’Eurotek Laica Uyba e Bergamo. Dopo un primo set conquistato 25-19, le bustocche hanno iniziato in difficoltà la seconda frazione, ma hanno poi effettuato il sorpasso nel finale, portandosi sul 2-0 con il punteggio di 25-21. Le orobiche, però, non hanno mollato la presa e sono tornate in campo con il piglio giusto, macinando punti grazie al muro (saranno 16 a fine partita, con 6 di Kipp e 4 a testa per Manfredini e Cesé Montalvo) e alle fiammate delle sue attaccanti laterali (18 punti per l’opposta, 16 a testa per la cubana e per capitan Mlejnkova), fino a raggiungere un insperato pareggio. Il colpo di scena finale è arrivato in un tiratissimo tie-break: sotto 11-14, Obossa (19 punti per lei a fine gara) ha piazzato tre attacchi pesantissimi, riportando il punteggio in parità. È stata poi la compagna Eckl a chiudere i conti con un muro che ha fatto letteralmente esplodere di gioia l’E-Work Arena. Nominata MVP Valeria Battista, decisiva con 12 punti da subentrata a Parra, efficace nei primi due set ma calata alla distanza.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Laica Uyba – Bergamo

La Eurotek Laica UYBA conquista la prima vittoria in campionato al termine di una vera e propria battaglia sportiva alla e-work arena. Le farfalle superano il Volley Bergamo per 3-2, dopo 2 ore e 25 minuti di gioco intensi e spettacolari, annullando ben tre match point alle avversarie e facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. La sfida è stata combattuta e avvincente dall’inizio alla fine. Coach Barbolini, ancora una volta, ha dimostrato di saper leggere al meglio la partita, trovando soluzioni vincenti anche grazie al contributo delle atlete partite dalla panchina. Nel primo set, decisivo il doppio cambio Boldini–Diouf per Obossa e Seki (la giapponese titolare dal primo minuto), mentre nel secondo parziale è stata Battista a firmare la rimonta biancorossa, entrando per una comunque positiva Parra e guidando la squadra dal 3-9 fino al sorpasso. Dopo il doppio vantaggio UYBA, Bergamo ha reagito con carattere, trascinata dal trio Kipp–Mlejnkova–Cese Montalvo, conquistando con merito terzo e quarto set. Le farfalle, apparse in calo, hanno però ritrovato energie e lucidità nel tie-break, dove sui servizi di Battista sono riuscite a rimontare da 11-14 e a chiudere definitivamente il match con un muro vincente di Eckl, tra l’entusiasmo generale. Sul piano individuale, spiccano le prove di Obossa, top scorer con 19 punti, e di Battista, protagonista in diversi tratti della gara e autrice di 12 punti. Da applausi anche la prestazione difensiva di Federica Pelloni, sempre generosa e precisa in seconda linea. Per Bergamo ottime le performance di Kipp (18 punti), Cese Montalvo e Mlejnkova (16 a testa), in una partita che ha confermato il grande equilibrio e la qualità delle due squadre.

I protagonisti-

Silke Van Avermaet (Eurotek Laica Uyba): « Sono molto contenta che alla fine abbiamo vinto questa maratona, all'inizio abbiamo giocato molto bene, abbiamo approfittato di tutte le chances che avevamo. Poi loro hanno iniziato a giocare molto bene sia in attacco che in difesa: era molto difficile per noi mettere la palla a terra, ma alla fine con grande spirito di gruppo siamo riusciti a conquistare 2 punti importanti. Sono orgogliosa di questa squadra ».

Martina Armini (Bergamo)- « Abbiamo sbagliato, fatto troppi errori e avuto cali che non dobbiamo avere in momenti come quelli del tie break. E’ stata una giornata no, l’avevamo ripresa, ma resta un grande rammarico perché dobbiamo essere cinici nei momenti decisivi ».

Il tabellino-

EUROTEK LAICA UYBA - BERGAMO 3-2 (25-19 25-21 21-25 16-25 16-14) –

EUROTEK LAICA UYBA: Seki, Parra 8, Eckl 8, Obossa 19, Gennari 7, Van Avermaet 9, Pelloni (L), Battista 12, Diouf 6, Boldini 1. Non entrate: Parlangeli, Cicognani (L), Metwally, Torcolacci. All. Barbolini.

BERGAMO: Cese Montalvo 16, Strubbe, Kipp 18, Mlejnkova 16, Manfredini 13, Eze 4, Armini (L), Meli 5, Mosser 2, Weske 1, Carraro 1, Bolzonetti 1. Non entrate: Ferrario (L), Micheletti. All. Parisi. ARBITRI: Carcione, Papadopol.

Durata set: 29', 31', 31', 29', 21'; Tot: 141'.

MVP: Valeria Battista (Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 1135.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Wash4green Monviso Volley

Dopo due buone prestazioni contro Vallefoglia e Scandicci, la Bartoccini MC Restauri centra con merito la prima vittoria stagionale. Al PalaBarton Energy nulla ha potuto Wash4green Monviso Volley, piegata sul 3-1. Molto bene nei primi due set, le Black Angels hanno ceduto nel terzo con Monviso che ha provato a riaprire la contesa. Tentativo, quello piemontese, che è andato fallito perché dall’altra parte Perugia ha sbagliato poco e niente. Ottimo la prova di Gardini (22 punti e MVP) e in generale di una squadra che dà segnali confortanti sul piano del gioco e della tenuta mentale. Così diventa difficile per tutti, anche per le big, affrontare le Black Angels. Testa ora alla prossima gara con la trasferta nella tana della neopromossa Macerata.

Le Black Angels scendono in campo con il sestetto base composto da Mazzaro e Lemmens al centro, Perinelli e Gardini ai lati, Williams opposto, Ricci al palleggio e Recchia libero. Ancora assente il capitano Imma Sirressi, ai box per un problema a ginocchio. Monviso risponde con la diagonale Bridi – Malual, Sylves e Dodson al centro e D’Odorico e Davyskiba in banda. Il libero è Moro. Nel primo set le piemontesi partono forte ma Perugia c’è. Gardini e Ricci sono in serata. Si viaggia punto su punto, con le padrone di casa che passano avanti al primo parziale (8-7). Le Black Angels provano a prendere il largo (13-10), Monviso tiene le distanze (18-15). Dodson e D’Odorico tengono a muro (19-17). Gli attacchi di Gardini sono efficaci e Perugia intravede la strada per il vantaggio (23-17) che arriva puntuale di lì a poco con il muro di Mazzaro (25-17).

Nel secondo set Monviso entra in campo con maggiore determinazione. Davyskiba e Malual sono tutt’altro rispetto al primo. Gardini, sempre lei, tiene botta, Mazzaro a muro è insuperabile. Ci si mette anche Williams. Perugia passa in vantaggio (8-7). Perinelli mette in ansia la difesa piemontese e le Black Angels danno un bello strappo (15-10). Monviso reagisce (16-13), ma non basta. Gardini fa punto anche dalla seconda linea. Entra Kump per una Williams non lucidissima in ricezione (22-18). Dentro anche Bartolini. Ricci fa una giocata delle sue, Gardini bussa ancora e Perugia centra il 2-0 (25-19).

Terzo set con Monviso che parte forte (1-5). Le Black Angels non si scompongono più di tanto e ritrovano ben presto la via dell’equilibrio (8-8). Ricci distribuisce bene e le bocche da fuoco rispondono tutte presente: Perinelli, Gardini e Williams. Entra Markovic, le padrone di casa vanno in vantaggio (10-12). Malual non è in serata e Monviso ne subisce le conseguenze (12-15). Dodson rilancia (15-16). Si procede punto a punto con Davyskiba implacabile (19-19). Monviso prova a riaprire la contesa (19-21). Markovic non ci sta (23-23). Davyskiba la chiude (23-25). Gara riaperta.

Quarto set all’insegna dell’equilibrio. Markovic e Mazzaro provano a spezzarlo subito e mettono di nuovo avanti Perugia (9-6). Malual sembra più sveglia, ma Gardini e Perinelli sono in partita da un pezzo (12-9). Allora ci pensano D’Odorico e Bridi, Monviso prova a riavvicinarsi. Entra Bartolini, le Black Angels si difendono bene e Gardini fa punto da ogni lato (15-12). Perugia prende il largo e va con merito verso la prima vittoria stagionale (25-20).

I protagonisti-

Andrea Giovi ( Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « E’ una vittoria mai scontata e banale, va dato tanto merito a queste ragazze che lavorano con entusiasmo. Se la meritano. Siamo una squadra costruita bene non solo nella qualità, ma soprattutto nelle persone ».

Yasmina Akrari (Wash4Green Monviso Volley)- « Sono contenta del mio ingresso ma non si gioca da soli. Anch’io potevo fare di più, specialmente a muro, siamo state un po’ disordinate e ci siamo un po’ innervosite. Con un campionato così stretto con partite ogni tre giorni bisogna dimenticare in fretta sia in positivo che in negativo e andare avanti ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 3-1 (25-17 25-19 23-25 25-20) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 22, Mazzaro 6, Williams 6, Perinelli 11, Lemmens 7, Ricci 3, Recchia (L), Markovic 9, Bartolini 1, Kump, Fiesoli. Non entrate: Turla', Passeri, Sirressi (L). All. Giovi.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: D'odorico 9, Dodson 9, Bridi 6, Davyskiba 16, Sylves 4, Malual 13, Moro (L), Akrari 7, Siftar, Harbin, Bussoli. Non entrate: Scialanca (L), Reknere. All. Marchiaro. ARBITRI: Luciani, Caretti.

Durata set: 30', 26', 32', 27'; Tot: 115'.

MVP: Beatrice Gardini (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

Spettatori: 1476 .

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Altri tre punti! Per una Igor Volley che dopo tre giornate di campionato viaggia a punteggio pieno: vittoria 3-0 (25-23; 26-24; 25-20) contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Un match tutt’altro che scontato, punto a punto e una rimonta nel finale di secondo set che è stata la svolta. MVP a Giulia Leonardi e premio zanzara a Taylor Mims.

Igor alle prese con diverse defezioni (quella di Tolok la più pesante), con Mims opposta a Cambi, Igiede e Bonifacio al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e Leonardi libero; Chieri con Van Aalen in regia e Nemeth in diagonale, Alberti e Cekulaev centrali, Nervini e Kunzler schiacciatrici e Spirito libero.

Subito scambio punto a punto ed è Mims a fare il primo solco (6-4), Chieri accorcia e una pipe di Nervini vale il 6-7; avanti ancora punto a punto, il tocco dell’asta vale il 9-11 per Chieri, poi le Igorine impattano di nuovo 11-11 ed è ancora punto a punto fino al 16-14 con pausa per le ospiti. Igor sempre avanti, dopo un lungo scambio è però di nuovo parità 19-19. Igiede sigla il 24-22, Herbots va in battuta al suo posto; Chieri cancella la prima palla match, ma Alsemeier ci mette il sigillo: 25-23.

Igor avanti 2-0, l’ace di Alsmeier vale il 5-3, Kunzler pareggia 6-6. Dopo un lungo scambio è Mims a metterla a terra, due super difese di Leonardi regalano contrattacchi che valgono il 10-7 ed è pausa per Chieri. Contro parziale di Chieri che a muro conquista il 12-11. La veloce di Bonifacio rifissa le distanze, ma Chieri sta lì e sul 17-18 è pausa per Bernardi; le Igorine, sebbene di una sola lunghezza, si trovano a inseguire (21-23). Ishikawa passa il muro di Chieri che però si fissa sul 22-24 e ancora pausa per la Igor. Il finale fa lucrare gli occhi: Igiede e Ishikawa ancora rimontano e chiudono il set: 26-24.

Una Igor carichissima parte 5-2 ed è pausa per Chieri, Ishikawa a muro ed è 6-2, dopo un lungo rally è parità 6-6, la Igor è brava a tenere le distanze (11-8 ace di Mims e muro di casa). Una veloce di Bonifacio vale il 16-13 e il muro del capitano decreta il 17-14. Chieri sta lì e quando nemeth fa il punto del 19-17 Bernard richiama le sue; sprint finale, Igor avanti 22-18, un errore in battuta delle avversarie scrive la parola fine alla partita: 25-20.

I protagonisti-

Giulia Leonardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono felice per il premio di MVP ma anche sorpresa, perché credo che mai come oggi fosse difficilissimo anche solo pensare di scegliere una migliore in campo. Abbiamo disputato una grande prestazione collettiva, ognuna di noi ha fatto cose eccezionali. Taylor ha fatto benissimo e non era facile sostituire così Tolok, allo stesso tempo schiacciatrici e centrali hanno dato un grande apporto e Cambi ha messo le attaccanti nelle condizioni migliori possibili. Oggi era davvero bello essere in campo ed essere parte di questo gruppo, il successo è un giusto e importante premio per quanto fatto ».

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « I primi due set sono sempre stati incerti, alla fine è stata questione di qualche pallone. Novara è stata più sul pezzo di noi, che abbiamo sbagliato un po' troppo. Nel terzo set poi ci siamo un po' perse ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 3-0 (25-23 26-24 25-20) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Ishikawa 12, Igiede 12, Cambi 2, Alsmeier 14, Bonifacio 6, Mims 12, Leonardi (L), Herbots, Carraro. Non entrate: Costantini, Squarcini, Baijens (L), Melli, De Nardi. All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 10, Gray 2, Nemeth 16, Nervini 14, Cekulaev 8, Van Aalen 1, Spirito (L), Alberti, Dambrink, Ferrarini, Antunovic. Non entrate: Bah, Lotti, Bonafede (L). All. Negro. ARBITRI: Lot, Santoro

Durata set: 27', 30', 25'; Tot: 82'.

MVP: Giulia Leonardi (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2537

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata

C’è voluta una sofferenza enorme, e una rimonta altrettanto spettacolare, per infrangere un tabù che cominciava a diventare stressante: dopo undici mesi e nove sconfitte casalinghe consecutive, Il Bisonte Firenze torna a vincere un match al Pala BigMat, superando una ottima CBF Balducci HR Macerata al tie break, e conquistando altri due punti e il secondo successo di fila dopo quello sempre al quinto set contro Vallefoglia. Una partita cominciata male, sotto i colpi di una Kokkonen mostruosa (17 punti nei primi due set, 27 alla fine), ma dal terzo la reazione è stata bellissima, con le bisontine che anche grazie all’apporto della panchina (decisiva Tanase con i suoi 11 punti di cui 7 nel quarto set, col 78% di efficienza in ricezione) hanno ribaltato il match chiudendo con il brivido al tie break, con Macerata capace di rimontare dall’11-3 al 12-11, per poi soccombere 15-11. MVP, per la seconda partita consecutiva, Jolien Knollema, autrice di 25 punti col 41% in attacco e il 60% di ricezione positiva, ma dal terzo set in poi tutte le giocatrici hanno dato il loro fondamentale contributo, dalle due centrali Malesevic (10 punti con 3 muri e il 50% in attacco) e Acciarri (8 punti con 1 ace e 2 muri decisivi al tie break) a Bukilic (17 punti di cui 13 negli ultimi 3 set), fino a Morello, ispiratissima in regia, e Valoppi, cresciuta enormemente in difesa.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Villani e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Lionetti risponde con Bonelli in regia, Decortes opposto, Kockarević e Kokkonen in posto quattro, Mazzon e Clothier al centro e Caforio libero.

Inizio in sordina per Il Bisonte, con Macerata che ne approfitta per salire sul 3-6 con l’attacco di Kokkonen e il primo tempo di Mazzon, tanto che Chiavegatti deve fermare subito il gioco: le ospiti allungano sul 3-8 con Kockarevic, le bisontine non reagiscono e sul 7-13 firmato Kokkonen, Chiavegatti è costretto già a spendere il secondo time out. Knollema prova a suonare la carica (10-14), poi Bertolino entra in seconda linea al posto dell’olandese e Malesevic riduce ancora le distanze (13-16), mentre sul primo tempo sbagliato di Mazzon (14-16) è Lionetti a decidere di parlarci su: Macerata riallunga con Clothier (15-19), Knollema, appena rientrata, mette giù il pallonetto del nuovo – 2 (17-19), ma il muro di Kokkonen su Acciari allarga ancora il gap (17-21) e la CBF può controllare fino al 20-25 di Kokkonen (otto punti nel set).

Nel secondo c’è Kacmaz al posto di Acciarri e l’inizio è equilibrato, ma il primo break è ancora di Macerata grazie a un errore di Knollema (8-10), con le ospiti che poi approfittano delle polveri bagnate in attacco de Il Bisonte per salire sul 10-13 con Kockarevic, per il conseguente time out di Chiavegatti: entra Zuccarelli (all’esordio in A1, metterà giù un punto) per Bukilic, Villani accorcia le distanze (12-13) ma la CBF riparte con difesa e contrattacco e Kokkonen trova il 13-17 da seconda linea, con Chiavegatti che inserisce Tanase per Villani e poi chiama time out: sul 13-18 entra anche Agrifoglio per Morello, ma Firenze proprio non c’è e una scatenata Kokkonen (altri nove punti nel parziale) chiude con l’attacco del 18-25.

Nel terzo torna in campo Acciarri per Kacmaz e c’è Tanase per Villani, e pur soffrendo Il Bisonte riesce a giocarsela punto a punto, trovandosi spesso a inseguire ma riuscendo poi a rientrare, come coi primi tempi di Malesevic e Acciarri per il 13-13: le bisontine mettono la faccia avanti col monster block di Tanase (14-13), Lionetti chiama time out e poi sul 15-13 di Bukilic inserisce Piomboni per Kockarevic, ma la stessa Bukilic trova il muro del 16-13, anche se Macerata reagisce con la solita Kokkonen (17-16). Adesso è Bukilic il terminale offensivo più efficace (20-17 e poi 22-18), ma non è finita perché Kokkonen non molla e sul 22-20 Chiavegatti deve chiamare time out: Bukilic (8 punti nel set) sbroglia uno scambio lunghissimo (23-20), Lionetti ferma il gioco e Chiavegatti inserisce Bertolino in battuta per Knollema, con Kokkonen che stavolta sbaglia (24-20) e Tanase che al terzo set point chiude 25-22.

Nel quarto Il Bisonte prova a tenere l’inerzia con due ace di Tanase (2-0), poi Knollema si diverte con un paio di intelligentissimi mani-out e sul 6-2 Lionetti è subito costretto a fermare il gioco: la sua squadra reagisce (7-6), Tanase (7 punti nel set col 50%) la ricaccia indietro con mani-out e muro (9-6) poi sull’11-8 Lionetti inserisce Crawford per Clothier e Macerata torna sotto con la solita Kokkonen (11-11), con Chiavegatti che chiama giustamente time out. Firenze ritrova il break con l’attacco out di Kokkonen e quello in di Tanase (17-14), Lionetti chiede tempo e poi Acciarri mura per il + 4 (20-16), con il monster block di Bukilic che vale il 23-18 e la stessa serba che chiude con l’attacco del 25-20.

Ottimo inizio anche nel tie break (2-0 con ace di Acciarri), poi l’attacco out di Kokkonen vale il 4-1 e il muro di Bukilic il 5-1, con Lionetti che deve subito fermare il gioco: adesso Knollema è ingiocabile (7-1), l’ace di Morello vale il cambio di campo sull’8-1 e sull’11-3 di Acciarri sembra finita, ma un improvviso black out porta Macerata sull’11-7 e Chiavegatti saggiamente ferma il gioco. Al rientro Bukilic mette giù il 12-7 che fa respirare, ma la CBF sale 12-9 e Chiavegatti reinserisce Villani per Tanase (crampi), anche se l’ace di Clothier vale il 12-10 e l’attacco di Kokkonen il 12-11, con conseguente time out di Chiavegatti: si riparte con Bukilic che mette giù un attacco fondamentale (13-11), poi Acciarri piazza un muro dal valore clamoroso su Mazzon per il 14-11 e alla fine chiude Morello con un altro monster block (15-11).

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « È stata la partita che ci aspettavamo, sapevamo che Macerata sarebbe stata molto combattiva e infatti i primi due set sono stati molto difficili per noi: loro hanno spinto molto in battuta e hanno lavorato bene in ricezione, e quindi si sono liberate bene in attacco, ma noi dal terzo set siamo state molto brave a reagire. Ci prendiamo questa vittoria e questi due punti che sono d’oro, perché era una partita difficile di suo e lo è diventata ancora di più dopo i primi due set: la reazione è un qualcosa di importantissimo, ogni giocatrice che è entrata in campo ha dato il suo contributo e questa è un’altra bella cosa, e quindi ci teniamo questa vittoria e guardiamo alla prossima partita ».

Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Portare a casa un punto è sempre una cosa importante, dobbiamo lavorare molto e cercare di racimolare più punti possibili in ogni occasione: staesra poteva essere un'ottima occasione per portare a casa il bottino pieno, purtroppo però non è stato così. Loro sono state molto brave a reagire e noi invece non siamo state più incisive in attacco: ci è mancata la fame e la grinta per prendere i punti che volevamo ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-2 (20-25 18-25 25-22 25-20 15-11) –

IL BISONTE FIRENZE: Villani 4, Acciarri 8, Morello 3, Knollema 25, Malesevic 10, Bukilic 17, Valoppi (L), Tanase 11, Kacmaz 1, Zuccarelli 1, Bertolino, Agrifoglio. Non entrate: Lapini (L), Colzi. All. Chiavegatti. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Kockarevic 9, Clothier 4, Bonelli 2, Kokkonen 27, Mazzon 11, Decortes 21, Caforio (L), Piomboni 2, Bresciani, Crawford. Non entrate: Batte, Ornoch, Capodacqua (L), Sismondi. All. Lionetti.

ARBITRI: Zavater, Cavalieri.

Durata set: 26', 25', 28', 26', 18'; Tot: 123'.

MVP: Jolien Knollema (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 501

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Risponde presente la Numia Vero Volley Milano che nel turno infrasettimanale disputato all’Opiquad Arena di Monza si impone con il punteggio di 3-1 (26-24; 19-25; 25-21; 25-16) sulle Tigri della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Una prova corale quella offerta dalle meneghine: dopo un avvio in cui hanno faticato a prendere ritmo, le ragazze di Lavarini hanno trovato il giusto equilibrio nella fase di muro-difesa e in attacco, riuscendo così a chiudere la pratica velocemente. MVP del match una super Eleonora Fersino, onnipresente in difesa e precisa in ricezione (80% di ricezione positiva e 73% di perfetta), autrice di una prestazione che ha fatto la differenza. Top scorer di serata è capitan Egonu con 25 punti messi a terra, seguita dall’americana Khalia Lanier a referto con 17 punti e efficace in ricezione (63% di positiva). Una vittoria che fa bene al morale della Numia Vero Volley, che però è già concentrata sul prossimo impegno in calendario: sabato 18 ottobre alle ore 17.30 (diretta Rai 2) le meneghine saranno di scena al Pala Trieste per il big-match contro la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. La vincitrice si aggiudicherà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Fineco.

Formazione tipo per coach Lavarini che scende in campo con Bosio in cabina di regia e Egonu sulla sua diagonale, Piva e Lanier schiacciatrici e al centro la coppia Danesi-Kurtagic. Completa il sestetto il libero Fersino. Vallefoglia ribatte con la diagonale Bartolucci-Bici, in posto quattro le campionesse del mondo Giovannini e Omoruyi; le centrali per questa sfida sono Candi e Butigan, De Bortoli libero.

Avvio di partita equilibrato con Milano che sul 5-4 trova il primo break. Tre errori consecutivi delle padrone di casa costringono coach Lavarini a chiamare la sospensione, ma al rientro in campo è ancora Vallefoglia ad avere il controllo (9-11). Prosegue punto a punto il parziale fino a quando le ragazze di coach Pistola trovano lo strappo decisivo che permette loro di trovare il +4: 15-19 e seconda interruzione per la panchina rosablu. Le meneghine rientrano con grinta e determinazione riuscendo a colmare il divario (20-20). Le biancoverdi trovano il break che le riporta sul +2 ma la Numia risponde; la Megabox trova il set point, prontamente annullato da Milano, che con l’attacco di Pietrini chiude 26-24.

Cambio in posto quattro per coach Lavarini che conferma Pietrini al posto di Piva, con la schiacciatrice toscana che si fa subito sentire. Anche la seconda frazione è un botta e risposta tra le due compagini e ancora una volta sono Candi e compagne a mettere margine (12-14). La corsa delle Tigri continua (15-19) e lo staff meneghino prova ad interromperla chiamando la sospensione. La Numia Vero Volley dimezza lo svantaggio ed è ora la panchina neroverde a spendere il time-out. Sul finale del set dentro Sartori per Danesi, con la neo-entrata che va subito a segno dal centro. La formazione di casa non riesce però a contrastare il gioco delle avversarie che si aggiudicano il set con il punteggio di 19-25.

Ottima partenza per Vero Volley nel terzo set che con gli attacchi al centro di Danesi e Kurtagic e l’ace di Egonu si porta sul 6-2 che vale il primo time-out. Non si ferma la marcia della Numia che mette la sesta e si porta sul +6 (12-6); coach Pistola prova a correre ai ripari inserendo Lazàro in cabina di regia. Il cambio sembra funzionare con le Tigri che si riportano a contatto (13-13). L’attacco da posto quattro di Lanier regala alle sue il +3 (17-14) ma le neroverdi rimangono in scia. Sul finale di set capitan Egonu fa la voce grossa permettendo alle sue compagne di chiudere il parziale (25-21) e di portarsi avanti 2-1.

Anche la quarta frazione si apre a favore di Milano che, grazie al buon lavoro di muro-difesa e gli attacchi delle bocche da fuoco rosablu, trova il 12-7. Sul 17-10 il parziale sembra ormai nelle mani della Numia ma la formazione guidata da coach Pistola accenna un timido tentativo di rientro che non impensierisce però le meneghine. Negli atti conclusivi del set spazio anche per Kami Miner che offre a Pietrini la palla che chiude set (25-16) e match.

I protagonisti-

Francesca Bosio ( Numia Vero Volley Milano)- « Sono molto contenta del risultato, avevamo bisogno di vincere. Abbiamo espresso a tratti una buona pallavolo. Stiamo lavorando su determinate cose che partita dopo partita stiamo mettendo in campo. Ci vuole un po’ di pazienza ma sicuramente quello che non dobbiamo più perdonarci sono questi cali. Dobbiamo imporre da subito il nostro ritmo, perché poi quando lo facciamo la differenza si vede. Ci sono ancora tante cose su cui lavorare, ma siamo contente di questi tre punti ».

Gaia Giovannini (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Era una partita molto difficile, ma ce lo aspettavamo con un' avversaria di questo livello. Peccato per la sconfitta, ma rispetto alla partita di domenica si sono riscontrati diversi miglioramenti, a cominciare dalla determinazione che abbiamo messo in campo. Siamo all’inizio della stagione, di sicuro abbiamo da lavorare tanto. Forse potevamo raccogliere almeno un punto, ma in certi momenti siamo state un po’ discontinue ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-1 (26-24 19-25 25-21 25-16) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 9, Bosio 2, Lanier 17, Danesi 8, Egonu 25, Piva 4, Fersino (L), Pietrini 8, Sartori 1, Gelin, Miner. Non entrate: Plak, Cagnin, Modesti (L). All. Lavarini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 3, Omoruyi 9, Candi 12, Bici 20, Giovannini 7, Butigan 11, De Bortoli (L), Ungureanu 1, Feduzzi, Carletti, Stoyanova, Laza'ro Castellanos. Non entrate: Thokbuom (L), Mitkova. All. Pistola.

ARBITRI: Zanussi, Jacobacci.

Durata set: 27', 25', 28', 23'; Tot: 103'.

MVP: Eleonora Fersino (Numia Milano)

Spettatori: 2261

Honda Cuneo Granda Volley - Savino Del Bene Scandicci

Partita da sogno per la Honda Cuneo Granda Volley: le Gatte battono la Savino Del Bene Scandicci per 3-0 al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Un risultato straordinario davanti al pubblico biancorosso per trovare la seconda vittoria della stagione, la prima in casa e la prima da tre punti.

Ottimo avvio delle Gatte nel primo parziale: 8-6. Scandicci non riesce a rientrare nella fase centrale del set, tanto che Cuneo sale sul +4 (16-12). Nel finale le toscane tornano sotto, ma le biancorosse non si guardano più indietro, chiudendo 25-19.

Il secondo set vede la Honda Cuneo Granda Volley dipingere un’opera perfetta: avvio stellare (8-2). Nel cuore del parziale Scandicci fatica a rientrare e resta ferma ai blocchi di partenza: le Gatte salgono 16-5. Il divario si allarga, tanto che Cuneo chiude l’opera sul 25-10.

Il terzo set cambia copione: Scandicci avanti in avvio 6-8. Così le toscane trovano qualità e continuità, rientrando nei binari canonici, allungando sul +3 (13-16). Il finale è però un’emozione continua: due match point di Scandicci annullati e brivido finale, ma le Gatte battono le toscane 3-0 (26-24).

I protagonisti-

Erika Pritchard (Honda Cuneo Granda Volley)-« È stata una partita perfetta di tutta la squadra. Abbiamo lavorato alla grande per arrivare a questo tipo di prestazione, trovando ottime soluzioni in ogni parziale. Ora questa vittoria contro una squadra straordinaria deve essere la nostra spinta positiva per le prossime sfide ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Una partita estremamente negativa da parte nostra, approcciata male nei primi due set e non giocata in nessun reparto. Questa cosa non va assolutamente bene perché sapevamo di quanto Cuneo fosse aggressiva in battuta e lo immaginavamo in particolar modo essendo la loro prima partita casalinga. Il non riuscire a trovare soluzioni in attacco e soprattutto finire con 14 murate subite è sinonimo di scarsa lucidità. Siamo una squadra che deve avere delle ambizioni forti, quindi i momenti di difficoltà ci saranno e ci sono, ma noi dobbiamo trovare delle soluzioni durante la gara per uscire da un momento di difficoltà come quello di oggi, dovuto a un’ottima battuta. Merito a Cuneo perché, a mio avviso, ha giocato una gran gara. In settimana, alle ragazze, avevo detto di non aspettare un momento negativo per avere quel “click” di cui abbiamo bisogno. Adesso un momento più negativo di così è difficile da immaginare, quindi da domani torniamo in palestra a lavorare, perché il campionato non ti dà tempo di ragionare a lungo sulle sconfitte, così come di gioire dopo le vittorie. Si deve tornare in campo, domenica c’è il derby e dobbiamo assolutamente cambiare la rotta ».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-19 25-10 26-24) –

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 2, Pucelj 14, Cecconello 6, Diop 14, Pritchard 18, Keene 8, Bardaro (L), Magnani, Martinez, Rivero. Non entrate: Allaoui, Atamah, Koulisiani, Marring (L). All. Salvagni.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Skinner 9, Graziani 1, Antropova 18, Franklin 1, Weitzel 6, Ognjenovic 1, Castillo (L), Nwakalor 3, Bosetti 2, Ruddins 1, Ribechi (L), Bechis. Non entrate: Mancini, Traballi. All. Gaspari.

ARBITRI: Rossi, Goitre.

Durata set: 26', 22', 33'; Tot: 81'.

MVP: Erika Pritchard (Honda Cuneo Granda)

Spettatori: 1100.

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Terza di campionato e primo infrasettimanale per le Pantere: la Prosecco DOC A. Carraro sfida l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione neopromossa in A1. Prima sfida assoluta tra le due formazioni, la squadra di coach Santarelli ci arriva dopo 5 punti e due vittorie in altrettanti turni di campionato, in vista c’è la Supercoppa di Trieste di sabato, primo trofeo stagionale. Il tecnico gialloblù si affida a Wolosz e Haak per la diagonale, Daalderop e Zhu sono le bande, Fahr e Chirichella sono le centrali, De Gennaro il libero. Dall’altra parte, coach Bellano sceglie Straube-Ortolani per la diagonale, Bracchi e Nardo come schiacciatrici, Kochurina e Caruso centrali, libero Tellone.

Sgasano già in avvio le Pantere, con Fahr che suggella l’ottimo turno in battuta con l’ace che vale l’1-7; un paio di stilettate di Zhu (ricezione perfetta al 50% e difese da manuale nel primo set), poi Chirichella viene ingaggiata da Wolosz per il 4-12, anche la capitana gialloblù segnerà con un colpo fortuito di spalla il 10-19. La polacca murerà per l’11-21; dopo una difesa coriacea di Serena Scognamillo, alla prima presenza ufficiale con la Prosecco DOC, arriva il punto di Haak che vale il set point (12-25, 6 per la svedese sullo 0-1 con il 75%).

Il secondo set è più equilibrato: l’Omag-Mt difende con intensità e ne nascono scambi lunghi, vedi il 5-5 di Zhu. La cinese chiuderà da top scorer con 15 punti, 2 muri e il 54% in attacco. Chirichella firma due break con la fast (8-10, partenopea protagonista nel match con 6 punti, 1 muro e 0 errori in attacco), Scognamillo ha ancora spazio in seconda linea (12-14): Daalderop e Haak allungano per la squadra di coach Santarelli (14-17, olandese da 5 punti, 1 ace e 0 errori in ricezione nel set), Zhu farà lo stesso conducendo con 4 punti sul parziale di 1-5 che porta allo 0-2, contribuisce anche Adigwe con i suoi centimetri in prima linea (19-25).

Chirichella è solida dai 9 metri e lancia il primo break del terzo set gialloblù con 3 punti di Haak, di nuovo in copertina (1-5, l‘opposta ne conterà 14 al termine che le varranno il terzo premio di mvp consecutivo). Quando Wolosz mura per l’1-8 ha debuttato nella gara Sillah (il secondo per la regista), dopo il primo tempo di Fahr del 6-13 in battuta va Matilde Munarini, all’esordio stagionale. Ewert prende le redini in regia e Adigwe torna in posto 2, coach Santarelli si affida al turnover per chiudere la contesa e non viene deluso. Adigwe ed Ewert tengono le Pantere sul +7 (15-22), il matchpoint arriva con un errore avversario.

I protagonisti-

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « È stata una serata in cui Conegliano ha giocato a un ritmo che, al momento, per noi è difficile da sostenere. Secondo me, però, la squadra non se l’è cavata male, anche se il primo set è stato quello in cui l’impatto è stato più pesante. Abbiamo comunque cercato di tener botta. Nel secondo set ce la siamo giocata, esprimendo anche una buona qualità in attacco, mentre nel terzo abbiamo perso un po’ di lucidità nella scelta dei colpi offensivi. Quando torniamo alle nostre abitudini e smettiamo di osare, è evidente che quanto facciamo non è ancora sufficiente per competere a questo livello. Detto questo, se da questa partita volevamo trarre degli spunti per alzare ritmo e qualità del nostro gioco, credo che ci siamo riusciti. Ora dobbiamo continuare a lavorare, un passo alla volta, migliorando soprattutto l’intesa tra il secondo e il terzo tocco, e cercando di crescere nella gestione delle situazioni di gioco più complesse ».

Cristina Chirichella (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Siamo contente del risultato, c'è stata un'ottima prestazione prima di un evento importante come quello di sabato. Ci godiamo questa vittoria, ma siamo subito pronte per Milano, invitiamo tutti i nostri tifosi a Trieste per la Supercoppa, il loro sostegno sarà importante ».

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (12-25 19-25 16-25) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 5, Kochurina 6, Ortolani 5, Nardo 5, Caruso 6, Straube 1, Cecchetto (L), Piovesan 3, Tellone (L), Parini. Non entrate: Brancher, Meliffi, Nicolini, Panetoni. All. Bellano.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Daalderop 11, Fahr 7, Haak 16, Zhu 14, Chirichella 5, De Gennaro (L), Sillah 4, Adigwe 1, Ewert 1, Scognamillo, Munarini. Non entrate: Braga Guimaraes (L), Lubian. All. Santarelli.

ARBITRI: Saltalippi, Verrascina.

Durata set: 23', 25', 26'; Tot: 74'.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1633

I RISULTATI-

Eurotek Laica Uyba - Bergamo 3-2 (25-19, 25-21, 21-25, 16-25, 16-14);

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Wash4green Monviso Volley 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-20);

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76 3-0 (25-23, 26-24, 25-20);

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata 3-2 (20-25, 18-25, 25-22, 25-20, 15-11);

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-1 (26-24, 19-25, 25-21, 25-16);

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (12-25, 19-25, 16-25);

Honda Cuneo Granda Volley - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-19, 25-10, 26-24).

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 9, Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 8, Numia Vero Volley Milano 7, Savino Del Bene Scandicci 6, Honda Cuneo Granda Volley 5, Reale Mutua Fenera Chieri '76 5, Il Bisonte Firenze 4, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 4, Bergamo 4, Wash4green Monviso Volley 3, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3, Eurotek Laica Uyba 3, Cbf Balducci Hr Macerata 2, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 19 ottobre 2025, ore 16.00

Bergamo - Igor Gorgonzola Novara

Domenica 19 ottobre 2025, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Eurotek Laica Uyba

Wash4green Monviso Volley - Honda Cuneo Granda Volley

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Domenica 19 ottobre 2025, ore 18.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Bartoccini-Mc Restauri Perugia



Mercoledì: 5 novembre 2025, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano