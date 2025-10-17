La Supercoppa non ferma l'A1, si gioca la 4a giornata

Ad aprire le danze, alle 16, sarà un match di indubbio peso: nella nuovissima ChorusLife Arena, Bergamo ospiterà la capolista Igor Gorgonzola Novara. Alle 17 seguiranno le altre sfide, a partire da quella sul confine tra Marche e Romagna che vedrà opposte la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e l‘Omag-MT San Giovanni in M.no, unica squadra a non aver ancora vinto un set in campionato. Entrambe le partite andranno in diretta su VBTV e DAZN.

Sarà inoltre la giornata della stracittadina fiorentina tra la Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze, una gara sempre speciale per il territorio toscano. Due team che scenderanno in campo con sentimenti diversi: di rivalsa per le scandiccesi dopo il pesante k.o. contro Cuneo, di convinzione per le bisontine dopo la bella rimonta contro Macerata. La Reale Mutua Fenera Chieri ospiterà invece l‘Eurotek Laica Uyba in un confronto tra due formazioni ambiziose. Spazio anche all’altro derby di giornata, quello piemontese tra la Wash4Green Monviso Volley e l’Honda Cuneo Granda Volley. Tutte e tre le contese saranno in esclusiva su VBTV.

Chiuderà il programma, alle 18, il posticipo in diretta Rai Sport e VBTV tra la Cbf Balducci Hr Macerata, ancora in cerca del primo successo stagionale, e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, reduce dalla vittoria da tre punti conquistata nel turno infrasettimanale contro Monviso.

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Eurotek Laica Uyba

L’impegnativo trittico di gare della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 iniziato domenica scorsa contro Milano e proseguito mercoledì a Novara si conclude contro l’Eurotek Laica Uyba. La partita, valevole per la quarta giornata della Serie A1 Tigotà, si gioca domenica 19 ottobre al PalaFenera con fischio d’inizio alle ore 17. Le due squadre sono distanziate in classifica di 2 punti. Chieri è quinta con 5 punti insieme a Cuneo, mentre Busto Arsizio è una delle tre formazioni che occupano la decima posizione a quota 3 punti. Nel turno infrasettimanale di mercoledì le biancoblù hanno subito a Novara la loro prima sconfitta stagionale, mentre le lombarde hanno conquistato al tie-break contro Bergamo il loro primo successo. I precedenti fra i due club sono in tutto 16, con 8 vittorie per parte. Quattro le ex, tutte da parte chierese: Laura Dervisaj, Alice Degradi, Silvia Lotti e Ilaria Spirito.

PRECEDENTI: 16 (8 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 8 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Alice Degradi a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2022/2023; Laura Kunzler a Uyba Busto Arsizio nel 2024/2025; Silvia Lotti a Uyba Busto Arsizio nel 2011/2012; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018



Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Della partita con Novara ci portiamo due buoni set giocati punto a punto con loro. Cercheremo di essere più ciniche nei momenti che contano ma non ne sono affatto preoccupata: tre giorni prima abbiamo vinto un set 36-34 giocandolo per metà punto a punto, è una cosa che poteva funzionare meglio ma che sono sicura siamo in grado di fare. Sicuramente dovremo lavorare meglio in contrattacco, che a Novara un po’ ci è mancato, come anche in battuta e nel muro-difesa, mentre ci portiamo dietro un buon livello di cambio palla e delle buone giocate con palla veloce. Chiaro che c’è da lavorare tanto. Ora c’è Busto, una squadra nuova che non conosciamo: la studieremo approfonditamente ma credo che il focus debba essere soprattutto sul nostro campo. Gli allenamenti stanno procedendo molto bene. Siamo una squadra molto motivata fatta di giocatrici che vogliono lavorare sodo, anche Nicola Negro come allenatore è molto intenso, fa lavorare tanto e spinge su quelli che sono i suoi principi e il suo stile di gioco ».

Valentina Diouf (Eurotek Laica Uyba)- « Chieri è un'ottima squadra che negli ultimi anni ha sicuramente dimostrato il suo valore, noi dobbiamo cercare di mantenere un trend positivo perchè fino ad ora ci siamo ben comportate contro due squadre che sono sempre al vertice e contro Bergamo che ci ha fatto penare ma l'abbiamo spuntata. Dovremo quindi continuare su questa scia, cercando di essere aggressive con il nostro gioco dal primo minuto ».

Wash4green Monviso Volley - Honda Cuneo Granda Volley

La Wash4Green Monviso volley ritorna sul campo casalingo nella quarta giornata di campionato. Dopo due trasferte impegnative (Macerata prima, Perugia mercoledì) Bussoli e compagne si preparano per il primo derby della stagione. Domenica alle 17 è attesa la Honda Cuneo Granda Volley. Le gatte arrivano da una straordinaria vittoria inflitta a Scandicci sul campo casalingo. Un perentorio 3-0 che ha dato sicuramente molta fiducia e morale alla formazione di coach Salvagni. Per le gialloblù il turno infrasettimanale con Perugia non ha portato punti, domenica il fattore campo sarà un elemento in più da sfruttare al massimo.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Honda Cuneo Granda Volley, 1 successo Wash4green Monviso Volley)

EX: Anna Dodson a Honda Cuneo Granda Volley nel 2024/2025; Rebecca Scialanca a Honda Cuneo Granda Volley nel 2024/2025; Amandha Sylves a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024 - Allenatori: Domenico Petruzzelli a Honda Cuneo Granda Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Ilenia Moro (Wash4green Monviso Volley)- « Credo che il campionato si commenti da solo dopo sole tre giornate. Domenica sarà sicuramente una partita difficile. Noi arriviamo da una gara non giocata al nostro meglio mentre loro da una vittoria netta contro una delle formazioni più forti di questo campionato. Sarà una partita difficile, come tutte le altre e noi dovremo essere brave a recuperare ma anche a studiarla a livello tattico per metterle in difficoltà sin da subito. Giochiamo in casa quindi questo è un punto a nostro vantaggio e aspettiamo i tifosi numerosi perchè abbiamo bisogno anche del loro sostegno. Come tutti i derby ha quel qualcosa in più e per vincerlo ci vorrà anche un po' di sfacciataggine ».

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Abbiamo lavorato tantissimo per preparare la partita contro Scandicci e dovremo fare lo stesso contro Monviso. Loro hanno un roster di altissimo livello e cambi che potenzialmente possono variare la partita. Sarà quindi una partita difficile e con tanto pathos, come ogni derby. La carica della vittoria contro Scandicci sarà importantissima perché vincere aiuta a vincere. Non possiamo pensare che sarà una sfida di livello inferiore a quella di mercoledì. Dobbiamo lavorare bene e con la testa giusta perché Cuneo vuole provare a vincere ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Terzo appuntamento casalingo di questo inizio stagione di Serie A1 Tigotà per la CBF Balducci HR in arrivo domenica 19 (ore 18.00, orario modificato per la diretta su Rai Sport) al Palasport Fontescodella: le arancionere sfidano la Bartoccini-MC Restauri Perugia per la quarta giornata di andata di Regular Season. Reduci dalla trasferta di Firenze, conclusa con un ko al tie break dopo la rimonta delle toscane che ha comunque permesso alle maceratesi di conquistare il secondo punto in classifica di questa stagione, Bresciani e compagne sono tornate al lavoro nella giornata di venerdì per preparare l’importante gara con la formazione umbra e per andare a caccia del primo successo. La sfida con Perugia dell'ex Fiesoli, che arriva al match di domenica dopo la prima vittoria stagionale ottenuta in casa con Monviso Volley mercoledì sera, torna al Fontescodella dopo un anno di assenza (umbre in A1 e maceratesi in A2 nella scorsa stagione).

PRECEDENTI: 4 (3 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Alessia Fiesoli a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Maria Irene Ricci a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2022/2023

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta una partita importante contro Perugia, una squadra solida che sta dimostrando di avere buone qualità, vedi la vittoria con Monviso di mercoledì scorso. Sarà una gara impegnativa, stiamo lavorando per dare maggiore continuità al nostro gioco e per gestire meglio i momenti chiave del match. Sappiamo su cosa dobbiamo migliorare e l’obiettivo è quello di mantenere equilibrio e lucidità durante tutta la partita. Giocare in casa rappresenta sempre uno stimolo importante: vogliamo mettere in campo la miglior versione di noi stesse e proseguire nel nostro lavoro con fiducia e attenzione ai dettagli ».

Alessia Fiesoli (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- «Tornare a Macerata mi fa un effetto strano, ma allo stesso tempo è un’emozione forte perché rivedrò tante persone con cui ho lavorato fianco a fianco per quattro anni ottenendo soddisfazioni importanti. Rispetto alla passata stagione la loro squadra è stata ampiamente rinnovata. Servirà sempre tenere alta l’attenzione, anche erché hanno delle straniere interessanti che magari ancora si conoscono poco, come la finlandese Kokkonen. Poi occhio sempre a un terminale offensivo di spessore come Decortes ».

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

Dopo la battuta d’arresto nel turno infrasettimanale contro la Honda Cuneo Granda Volley, la Savino Del Bene Volley è pronta a voltare pagina. La formazione di coach Gaspari cerca un immediato riscatto e lo fa in una sfida dal sapore speciale: il derby fiorentino contro Il Bisonte Firenze. Un appuntamento sempre sentito, che questa volta arriva nel momento ideale, offrendo subito l’occasione per rifarsi e ritrovare fiducia dopo la sconfitta di mercoledì sera. In campo dunque scenderà una Savino Del Bene Volley desiderosa di reagire, che dovrà però fare i conti con Il Bisonte Firenze, reduce da due successi consecutivi al tie break, l’ultimo ottenuto in rimonta su Macerata. Domenica 19 ottobre, alle ore 17:00, il Pala BigMat di Firenze sarà teatro dell'importante sfida del quarto turno di Serie A1: la ventitreesima edizione del derby gigliato nella storia della regular season di A1.

PRECEDENTI: 30 (7 successi Il Bisonte Firenze, 23 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Marta Bechis a Azzurra Volley Firenze nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2024/2025; Emma Graziani a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Giulia Mancini a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Manuela Ribechi a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024, 2024/2025; Alessandra Colzi a Savino Del Bene Scandicci nel 2013/2014; Francesca Villani a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024, 2024/2025



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Dopo la sconfitta con Cuneo siamo tornati subito a lavoro in palestra, perché il campionato non ti dà tempo di ragionare a lungo sulle sconfitte, così come di gioire dopo le vittorie. Si deve tornare in campo, domenica c’è il derby e dobbiamo assolutamente cambiare la rotta ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da una bella vittoria contro Macerata, in cui abbiamo dimostrato una grande capacità di reazione, e adesso ci apprestiamo ad affrontare una delle squadre abituate da anni ad occupare i primi quattro posti della classifica: per noi sarà una partita in cui la pressione dovrà essere zero, e in cui gli unici obiettivi saranno confermare la nostra identità, senza snaturarci in base all’avversario, e soprattutto cercare di goderci il derby e divertirci il più possibile, perché la pressione sarà tutta dall’altra parte. La Savino Del Bene viene da un risultato negativo, e quindi vorrà sicuramente rifarsi, portandosi a casa il derby e i tre punti: noi dovremo essere brave ad entrare in campo con la mente libera, facendo al meglio quello che sappiamo, per aggiungere pressione alla tanta che già avranno. Affrontiamo una squadra con tantissime soluzioni, con degli ottimi terminali d’attacco sia in banda e in posto 2 che al centro: è una rosa completa, allestita per primeggiare in tutte le competizioni, ma noi saremo pronte a combattere come sempre ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna davanti al suo pubblico domenica 19 ottobre alle 17 nella quarta giornata del campionato di serie A1 Tigotà. Le tigri ospiteranno al PalaMegabox la Omag-MT San Giovanni in Marignano neo promossa in A1 e assetata di punti viste le tre sconfitte subite nelle prime giornate di campionato. Quanto alle tigri, mercoledì hanno giocato una buona partita sul campo della Numia Milano, uscendo sconfitte in quattro set dopo quasi due ore di battaglia e tre set su quattro giocati punto a punto. L’incontro di domenica, diretto da Angelo Santoro e Veronica Mioara Papadopol, sarà trasmesso in diretta su Dazn e in streaming su Volleyball World Tv.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Giada Cecchetto a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022; Serena Ortolani a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Sara Panetoni a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Sarà una partita complicata, dovremo mettere in campo una prestazione importante da parte nostra, visto che loro saranno a caccia di punti. Il campionato è appena cominciato, ma tutte le squadre corrono e si è confermato un grande equilibrio con diversi risultati a sorpresa. Noi per primi dovremo stare molto attenti perché abbiamo bisogno di rilanciarci in classifica: mi aspetto una bella battaglia ».

Sara Caruso (Omag-Mt San Giovanni In Marignano) - « La gara di domenica contro Vallefoglia sarà molto importante perché entrambe le squadre hanno grande voglia di crescere e di dimostrare il proprio valore. Loro arrivano da una sconfitta a Milano, noi da una buona prestazione con Conegliano: abbiamo tanta voglia di riscatto. Dovremo leggere bene le loro attaccanti e prepararci con attenzione, in video e in palestra. L’obiettivo è mettere in campo il nostro miglior gioco, e sono certa che con le mie compagne sapremo farlo ».

Bergamo - Igor Gorgonzola Novara

La storia fa visita alla ChorusLife Arena: c’è il Classico del campionato italiano, con Bergamo e Novara pronte a darsi battaglia in questo incredibile teatro. Si va in scena domenica 19 ottobre alle 16, per la quarta di regular season a cui Novara arriva da capolista e Bergamo con l’amaro in bocca dopo la vittoria sfuggita nel finale a Busto dopo una incredibile rimonta. Al’arena si attendono il pubblico delle grandi occasioni e una Bergamo pronta ad arginare le tante stelle dell’Igor Novara: da Tolok a Ishikawa fino a Herbots e Alsmeier, il roster piemontese può infatti contare su molteplici varianti d’attacco. La sfida sarà trasmessa in diretta da DAZN e il Live Score sarà on line su volleybergamo1991.it. Alessandro Rossi e Rocco Brancati sarano gli arbitri del match, coadiuvati da Marco Rosignoli al video check.

PRECEDENTI: 8 (7 successi Igor Gorgonzola Novara, 1 successo Bergamo)

EX: Alessia Bolzonetti a Igor Novara nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021



Denise Meli (Bergamo)- « L'esordio in A1 è stata un’emozione indescrivibile, perché la prima volta è davvero come dicono, non si scorda mai, ed è stato un onore per me farlo con addosso la maglia di Bergamo. Purtroppo, però, non siamo riuscite a portare a casa il match: dopo aver lottato e ribaltato l’inerzia della gara, abbiamo strappato solamente un punto a Busto, con la consapevolezza che potevamo fare molto di più. E da questa consapevolezza dobbiamo ripartire, continuando ad allenarci duramente in questi giorni che ci separano dalla prossima gara contro Novara. E' un avversario già incrociato due volte durante il precampionato e che sappiamo avere della grandissime qualità, ma noi dobbiamo riuscire a concentrarci sulle nostre, sul giocare insieme, lottare punto dopo punto e portare a casa il miglior risultato possibile ».

Giulia De Nardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Vorrei fare una premessa: in questo campionato occorre non abbassare mai la guardia, perché perché tutte le squadre sono in grado di mettere in difficoltà le altre. Con Bergamo sarà una partita tosta, siamo innanzitutto a casa loro e questo va a loro favore. Sono una bella squadra, le abbiamo incontrate in pre season con due amichevoli, non sarà la stessa squadra, ma abbiamo visto subito un buon servizio, una buonissima difesa, attaccanti fisici e giovani talenti. Bergamo è una squadra che non molla, lo ha dimostrato con Milano alla prima giornata, così come con Busto l’altro giorno. Noi dovremo avere tanta pazienza, essere brave a imporre il nostro gioco, a tenere il piede sull’acceleratore e ad evitare che crescano durante la partita. Il nostro inizio di campionato? Arriviamo da tre belle prestazioni e l’umore è positivo, ma questo non deve farci frenare o farci accontentare; bisogna sempre pensare non a ciò che abbiamo fatto ma a ciò che dovremo fare, ogni partita ci serve per migliore e crescere sempre più. Siamo una squadra a 360 gradi, ogni pedina è fondamentale e lo abbiamo già dimostrato ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano

PRECEDENTI: 41 (36 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 5 successi Numia Vero Volley Milano

EX: Nika Daalderop a Vero Volley nel 2023/2024, 2024/2025; Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Khalia Lanier a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024, 2024/2025

Rinviata a mercoledì 5 novembre

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA

Domenica 19 ottobre 2025, ore 16.00

Bergamo - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Rossi Alessandro, Brancati Rocco

Domenica 19 ottobre 2025, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Salvati Serena, Saltalippi Luca

Wash4green Monviso Volley - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Verrascina Antonella, Marconi Michele

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze Arbitri: Simbari Armando, Luciani Ubald

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Santoro Angelo, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 19 ottobre 2025, ore 18.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Puecher Andrea, Jacobacci Sergio

Mercoledì: 5 novembre 2025, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano

LA CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara 9, Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 8, Numia Vero Volley Milano 7, Savino Del Bene Scandicci 6, Honda Cuneo Granda Volley 5, Reale Mutua Fenera Chieri '76 5, Il Bisonte Firenze 4, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 4, Bergamo 4, Wash4green Monviso Volley 3, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3, Eurotek Laica Uyba 3, Cbf Balducci Hr Macerata 2, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.