Novara perde un punto, a Scandicci e Cuneo i derby

ROMA- È stato un weekend con tante emozioni quello che ha mandato in scena la quarta giornata di A1 Femminile . in attesa del recupero tra le due protagoniste della coppa, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la vincitrice Numia Vero Volley Milano, che si sfideranno nuovamente, in campionato, il 5 novembre.

Ha perso punti ma non la testa della classifica né l’imbattibilità l‘Igor Gorgonzola Novara, che nella bellissima ChorusLife Arena di Bergamo ha superato con il punteggio di 2-3 le padrone di casa. Partita viva e decisamente divertente per gli oltre duemila spettatori: le zanzare sono partite meglio (17-25) prima di infrangersi sul muro eretto dalle orobiche (11 nel secondo e nel terzo set, 17 totali ), che ha permesso alla squadra di coach Parisi di pareggiare e poi portarsi avanti 2-1 (25-19, 25-18). Ma le ragazze di coach Bernardi, che precedentemente aveva spostato Herbots in posto 2 con Ishikawa entrata al posto di Mims e andata a comporre la solita diagonale con Alsmeier, hanno risposto con carattere, riprendendo in mano il gioco nel quarto parziale (21-25) e dominando il tie-break (7-15). MVP del match una scatenata Britt Herbots, autrice di 18 punti nell’insolito ruolo, ben supportata da Lina Alsmeier (20 punti). A Bergamo non sono bastati i 23 sigilli di Kendall Kipp. A muro, si sono distinte Amber Igiede (11 punti) e Linda Manfredini (10), entrambe con 4 blocks vincenti.

Torna al successo dopo lo stop infrasettimanale contro Novara la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che al PalaFenera supera con un netto 3-0 la Eurotek Laica Uyba. Partita più combattuta di quanto non dica il risultato finale, specialmente nel primo set terminato ai vantaggi (28-26); più agevoli il secondo e il terzo parziale (25-17, 25-22). A trascinare le collinari sono state Anett Németh (15 punti) e Laura Kunzler (16), mentre il premio di MVP è andato alla libero Ilaria Spirito, 72% di efficienza in ricezione con il 54% di perfette. Per Busto, forse stanca dopo il logorante tie-break dello scorso mercoledì, 14 punti di Melanie Parra.

Successo rotondo anche per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che al Pala Megabox piega 3-0 l’Omag-Mt San Giovanni in M.no. Le ospiti romagnole restano così ancora a quota zero set vinti in questo campionato. Le padrone di casa hanno condotto la gara con autorità, chiudendo i parziali 25-19, 25-23 e 25-16. Mattatrice dell’incontro l’opposto Erblira Bici con 21 punti, ma il premio di MVP è andato a Loveth Omoruyi, autrice di 16 punti (63% in attacco).

Vittoria esterna in rimonta per la Honda Cuneo Granda Volley, che espugna il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte superando 1-3 la Wash4Green Monviso Volley. Le padrone di casa si erano portate in vantaggio vincendo un tiratissimo primo set ai vantaggi (27-29), ma hanno subìto il ritorno delle “gatte” biancorosse, capaci di ribaltare la situazione (22-25, 25-14, 19-25). Premio di MVP a Binto Diop, autrice di 17 punti per Cuneo, mentre a Pinerolo non sono bastati i 19 punti di Anna Davyskiba e 18 sigilli di Adhuoljok Malual.

Primo successo stagionale per la CBF Balducci HR Macerata che ha la meglio per 3-1 sulla Bartoccini-MC Restauri Perugia. Le marchigiane hanno imposto il loro ritmo nei primi due parziali (25-22, 25-14), prima di subire il ritorno di Perugia nel terzo (20-25). Macerata ha però chiuso la pratica nel quarto set (25-19). MVP un’ispirata Clara Decortes, che chiude da top scorer con ben 24 punti. Per Perugia, la migliore è stata Kashauna Williams con 18 punti.

Si è decisa solo al tie-break la supersfida del Pala Big Mat di Firenze, teatro di un derby toscano infuocato davanti a 2356 spettatori. Al termine di una maratona di oltre due ore, è la Savino Del Bene Scandicci a spuntarla per 3-2 contro Il Bisonte Firenze. Le padrone di casa di coach Gaspari hanno messo la testa avanti, vincendo il primo parziale 25-20. La reazione de Il Bisonte è stata veemente: le ragazze di coach Chiavegatti hanno prima pareggiato i conti (23-25) e poi operato il sorpasso, aggiudicandosi nettamente il terzo set (18-25). Sotto 1-2, Scandicci ha reagito con autorità, dominando il quarto parziale (25-16) e portando la sfida al tie-break. Nel set decisivo, la Savino Del Bene ha imposto il proprio ritmo, chiudendo 15-9. La top scorer dell’incontro è stata Ekaterina Antropova con 27 punti (3 ace), ma il premio di MVP è andato alla sua compagna di squadra Avery Skinner (22 punti). Ottima prova a muro per Scandicci anche da parte di Camilla Weitzel (17 punti totali, di cui 5 muri e 3 ace). A Il Bisonte non è bastata la prestazione super di Jolien Knollema, autrice di 24 punti.

Bergamo - Igor Gorgonzola Novara

Quarto centro in campionato per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che conquista il successo in rimonta al tie-break alla Choruslife Arena di Bergamo dopo due ore e mezza di agonismo puro. Azzurre che si portano avanti (0-1) e subiscono poi il ritorno delle orobiche (2-1), sventando il tentativo delle rossoblù di chiudere nel quarto parziale. Portata la contesa al quinto set, Novara trova in Herbots e Igiede le proprie trascinatrici, fino al 6-15 finale che vale due punti pesanti.

Bergamo in campo con Eze in regia e Kipp in diagonale, Manfredini e Strubbe al centro, Montalvo e Mlejnkova in banda e Armini libero; Igor con Mims opposta a Cambi, Igiede e Bonifacio centrali, Herbots e Alsmeier schiacciatrici e De Nardi libero.

Si parte punto a punto, con Mims che firma il primo break azzurro sul 6-8 mentre Montalvo con l’ace sorpassa sul 10-9; altro break azzurro (10-12, ace di Igiede), Bonifacio scappa a muro dopo due gran difese di De Nardi (13-16) mentre Parisi ferma il gioco, con Bergamo che rientra sul turno in battuta di Manfredini fino al 17-17. Herbots si prende il servizio di potenza (17-18) e allunga in pipe (17-19) favorendo poi in battuta il lungo break che vale il 17-25 proprio grazie a un ace della schiacciatrice belga.

Novara riparte forte e fa 4-8 con Herbots che concretizza una difesa di Bonifacio, Bergamo reagisce e rientra alzando il ritmo in difesa con il 9-9 di Montalvo in diagonale e la parallela di Kipp che vale il sorpasso sull’11-10. Muro su Cambi (13-10) e Bergamo poco dopo prende il largo 18-13 mentre Bernardi ferma invano il gioco; Mosser, entrata a inizio set, fa la differenza in attacco (20-13), Herbots non si arrende (22-18) ma Montalvo scappa via e chiude di slancio, sul 25-19.

Bernardi cambia assetto: Ishikawa passa in banda con Alsmeier con Herbots schierata da opposto ma l’inerzia rimane favorevole alle padrone di casa, sebbene con grande equilibrio (5-5, poi 7-7 con il primo tempo di Bonifacio). Eze fa break a muro (11-9), Igiede replica (11-11) e dopo qualche occasione sciupata da Novara, le orobiche scappano via 18-13 mentre Bernardi cambia invano assetto di gioco. Finisce, senza sorprese, 25-18 con le azzurre troppo fallose in attacco.

Si riparte testa a testa: Novara si affida a Herbots, che mette la testa avanti a muro (5-6) mentre Montano riporta avanti le sue prima del break azzurro che si rivelerà poi decisivo: 12-15 con Ishikawa a concretizzare una gran difesa novarese. Igiede ne fa due in fila (14-18), Kipp prova il tutto per tutto (ace, 18-20) ma Novara non si ferma più: Herbots chiude uno scambio infinito (21-23), Bonifacio a muro manda tutti al tie-break (21-25).

Herbots – premiata con merito MVP dell’incontro – è subito decisiva in battuta, con Novara che scappa 1-5 con Alsmeier e Ishikawa a segno e poco dopo si va 4-8 al cambio campo con Bonifacio che chiude a rete una gran difesa di Igiede (4-9). Due in fila di Alsmeier (4-11 e 7 punti nel set per lei), poi è ancora Bonifacio a chiudere la volata con il primo tempo del 6-15.

I protagonisti

Jenny Mosser (Bergamo)- « Non so se essere più fiera o più triste. Abbiamo tenuto testa a una grande squadra e per come si era messa la partita abbiamo sperato di poter regalare ai nostri tifosi qualcosa in più. E’ stato speciale giocare in questa atmosfera e dobbiamo in ogni caso credere in noi perché stiamo crescendo e lo abbiamo dimostrando anche questa sera ».

Amber Igiede (Igor Gorgonzola Novara)- « Credo che Bergamo abbia davvero giocato una grande partita e da parte nostra sapevamo perfettamente che sarebbe stata complicata, come poi si è rivelato sul campo. Abbiamo giocato da squadra, alla fine è emerso il lavoro che abbiamo fatto nel corso della partita: ognuna di noi ha continuato a spingere e spingere fino a vincere le resistenze avversarie e a ribaltare una partita che era diventata complicata. Credo che nella fase intermedia della partita ci siamo trovate un po' a corto di energie, che abbiamo invece ritrovato nel finale e questo ha fatto la differenza a nostro vantaggio ».

Il tabellino

BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (17-25 25-19 25-18 21-25 7-15) –

BERGAMO: Mlejnkova 2, Manfredini 10, Eze 6, Cese Montalvo 14, Strubbe 6, Kipp 23, Armini (L), Mosser 14, Bolzonetti 1, Carraro, Meli, Weske. Non entrate: Micheletti, Ferrario (L). All. Parisi.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Mims 2, Herbots 18, Igiede 11, Cambi 2, Alsmeier 20, Bonifacio 12, De Nardi (L), Ishikawa 11, Squarcini, Carraro. Non entrate: Baijens (L), Melli, Costantini, Leonardi. All. Bernardi.

ARBITRI: Rossi, Brancati.

Durata set: 24', 29', 26', 29', 14'; Tot: 122'.

MVP: Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2158

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Eurotek Laica Uyba

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna alla vittoria e ritrova l’intera posta in palio superando 3-0 l’Eurotek Laica Uyba.

Il risultato matura in una partita molto più equilibrata e incerta di quanto potrebbe far pensare il punteggio finale. Busto Arsizio difende tanto, più volte rientra dai break chieresi e, ad eccezione del finale del secondo set, resta sempre aggrappata alla partita. Le biancoblù mancano un po’ di continuità faticando a trovare il ritmo, ma hanno il grande merito di conservare la lucidità nei momenti decisivi. Il primo set viene così vinto 28-26 al terzo set point dopo averne annullato uno alle ospiti, mentre i successivi due terminano 25-17 e 25-22.

Il premio di MVP viene assegnato a capitan Spirito che giganteggia in seconda linea in ricezione (81% di positiva, 54% di perfetta) e ancora di più in difesa, mentre le migliori realizzatrici sono Dervisaj (16), Nemeth (15) e Nervini (13). Nel tabellino ospite chiudono in doppia cifra Parra (14), Obossa (12) e Van Avermaet (10).

L’attacco vincente da posto 2 di Obossa dà il primo punto a Busto. Risponde Gray (1-1). Sul 4-4 la diagonale out di Obossa, il tocco di seconda di Van Aalen e un’invasione ospite fruttano il primo break a Chieri (7-4). La squadra di Barbolini ripristina la parità a 12 con Parra che piazza un attacco vincente e un ace. Nuovo strappo biancoblù sul 13-13 grazie a Nemeth, Van Aalen e Dervisaj, e sul 16-13 Barbolini chiama il primo time-out. Sul 19-15 il colpo vincente di Parra e l’attacco lungo di Dervisaj spingono Negro a fermare il gioco (19-17). Al rientro in campo Seki mura Nemeth, Dervisaj attacco lungo ed è di nuovo parità (19-19). Negro chiama il suo secondo time-out. Nemeth sblocca Chieri (20-19). Dopo una serie di cambi palla le chieresi guadagnano il +2 con Nemeth e un muro di Nervini su Obossa (23-21), ma Busto pareggia subito grazie a due errori di Nemeth. Negro cambia la diagonale inserendo Antunovic e Dambrink. Proprio Dambrink mette a terra il 24-23. Obossa annulla la palla set (24-24). Seguono il 25-24 di Dambrink, il 25-25 di Van Avermaet, il 25-26 di Parra e il 26-26 di Dervisaj. Rientrano Van Aalen e Nemeth. Dervisaj conquista la terza palla set per Chieri, nell’azione successiva Obossa appoggia il pallonetto in rete e la frazione termina 28-26.

Nel secondo set squadre sempre a contatto fino al 10-10 quando Chieri ottiene il primo break con un errore di Eckl, un ace di Gray e un attacco di Nemeth (13-10). Time-out di Barbolini e al rientro è 13-11 con Parra, poi con Obossa e Gennari è di nuovo parità (14-14). Nervini interrompe la serie bustocca, quindi Cekulaev mura Parra e Nervini in pipe realizza il 17-14. Van Avermaet sblocca Busto, poi viene murata da Cekulaev (18-15). Nel finale le padrone di casa scappano via e chiudono 25-17 alla prima palla set con un muro di Nemeth sulla neo entrata Battista.

Nel terzo parziale Chieri prende subito un margine di due punti con Nervini e Dervisaj (4-2). Sul 9-7 le padrone di casa raddoppiano il vantaggio con un attacco di Dervisaj e un muro di Nervini di Obossa (11-7). Un errore in battuta di Nervini, un attacco di Van Avermaet e un ace di Obossa riportano sotto Busto (12-11). Negro ferma il gioco e alla ripresa Obossa serve lungo (13-11). Nella seconda parte del set pur con qualche errore di troppo le ragazze di Negro difendono con i denti l’esiguo vantaggio e, guadagnate tre palle set con Nemeth (24-21), chiudono 25-22 al secondo tentativo con Nervini.

I protagonisti

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «Questo 3-0 è un grande risultato. Non è stata una partita facile ma ce l’aspettavamo, d’altra parte in questa stagione di partite facili ce ne saranno ben poche. E’ importante aver di nuovo gestito bene il finale del primo set, mentre gli altri due li abbiamo controllati trovando dei break di vantaggio che ci hanno permesso di portarla a casa».

Josephine Obossa (Eurotek Laica Uyba)- « Sapevamo che Chieri è una grande squadra, e l’ha dimostrato difendendo tanto e attaccando con grande efficacia. Noi non siamo riuscite a concretizzare il nostro gioco nei momenti chiave, come nel finale del primo set. In generale ci è mancato qualcosa in tutti i fondamentali, ma credo comunque che sia stata una buona prestazione contro un’avversaria più forte ».

Il tabellino

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - EUROTEK LAICA UYBA 3-0 (28-26 25-17 25-22) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 16, Gray 5, Nemeth 15, Nervini 13, Cekulaev 4, Van Aalen 3, Spirito (L), Dambrink 2, Antunovic. Non entrate: Bah, Alberti, Lotti, Bonafede (L), Ferrarini. All. Negro.

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 1, Parra 14, Eckl 4, Obossa 12, Gennari 4, Van Avermaet 10, Pelloni (L), Battista 2, Torcolacci 1, Diouf. Non entrate: Parlangeli, Esposito, Magli (L), Metwally. All. Barbolini. ARBITRI: Salvati, Saltalippi.

Durata set: 29', 26', 25'; Tot: 80'.

MVP: Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 1302.

Wash4green Monviso Volley - Honda Cuneo Granda Volley

La Honda Cuneo Granda Volley conquista la seconda vittoria consecutiva della propria stagione, battendo per 1-3 la Wash4Green Monviso Volley in trasferta, salendo a quota 8 punti in classifica, dove occupa il quarto posto momentaneo. Al Pala Bus Company il derby prende la strada di Cuneo dopo quattro set intensi, in cui le Gatte hanno graffiato le Pinelle.

Partenza forte per le Gatte: break e 5-8. Così le biancorosse lanciano la fuga, mantenendo il vantaggio accumulato: 13-16. Tuttavia nel finale la spinta del pubblico di casa galvanizza Monviso: 20-20. Il finale è agonico, con le due squadre che spingono forte sul gas: sono le Gatte a spuntarla 27-29.

Il secondo set vede più equilibrio in avvio: 7-8. Equilibrio che rimane tale anche nella fase centrale del parziale, in cui nessuna delle due squadre riesce a scappare (16-16). Il finale vede però la Honda Cuneo cambiare marcia: dalla situazione di 21-21 un ottimo break consegna anche il secondo set alle biancorosse (22-25).

Il terzo parziale vede la reazione veemente delle padrone di casa, brave a prendersi subito un break (8-5). Tuttavia è nella fase centrale del set che le Pinelle prendono il largo: 16-6. Nel finale rotazioni per le Gatte, che portano all’esordio di Atamah e Marring, ma Monviso chiude 25-14.

Il quarto set è quello decisivo: ottimo avvio per Cuneo (6-8). Quindi le biancorosse provano ad allungare, ma le Pinelle rientrano subito con una grande rotazione in battuta (15-16). Però nel finale prevale la voglia delle Gatte, brave a prendersi un buon break di vantaggio e a non voltarsi più indietro, chiudendo set (19-25) e partita (1-3).

I protagonisti

Ilenia Moro (Wash4green Monviso Volley)- « Sappiamo che il campionato è difficile e la scorsa gara loro hanno ottenuto un grande risultato vincendo con Scandicci. Secondo me dobbiamo lavorare sui punti importanti, fino a metà set ci siamo poi ci manca un po’ di lucidità in alcune situazioni. Noi comunque ci crediamo sempre. Mercoledì abbiamo Conegliano e ci metteremo tutta l’energia possibile ».

Bintu Diop (Honda Granda Cuneo)- « Abbiamo fatto una bella partita in un campo che non è assolutamente facile. È vero che siamo calate nel terzo set, ma è anche vero che siamo state brave a restare in partita con la testa. Siamo un bel gruppo, stiamo dimostrando di saper stare in campo. Stasera, come con Scandicci, è stata una bella vittoria ».

Il tabellino

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 1-3 (27-29 22-25 25-14 19-25) - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: D'odorico 10, Dodson 6, Bridi 3, Davyskiba 43, Akrari 51, Malual 28, Moro (L), Sylves 2, Scialanca (L), Siftar, Harbin, Bussoli, Reknere. All. Marchiaro.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 6, Pucelj 44, Cecconello 6, Diop 75, Pritchard 28, Keene 22, Bardaro (L), Rivero 3, Koulisiani 2, Marring 1, Magnani (L), Atamah, Martinez, Allaoui. All. Salvagni.

ARBITRI: Verrascina, Marconi.

Durata set: 36', 32', 25', 26'; Tot: 119'.

MVP: Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)

Spettatori: 1200.

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

La Savino Del Bene Volley riprende la propria marcia e, in occasione del derby toscano, sconfigge al tie-break un generoso Bisonte Firenze.

Ci sono voluti ben cinque set alla formazione di coach Gaspari per avere la meglio su Il Bisonte Firenze, che ha dimostrato di essere in un buono stato di forma. Chiuso il primo set con una Ekaterina Antropova sugli scudi (10 punti nel set), la Savino Del Bene Volley ha subito nei due successivi parziali il rientro delle ospiti, trascinate dal proprio trio di palla alta e sempre ben servite da Morello.

Nella quarta frazione, con l’ingresso in regia di Bechis, le padrone di casa hanno ricominciato ad esprimere il proprio gioco, ritrovando fiducia e soluzioni d’attacco, affidandosi a Skinner e Weitzel. Quinta frazione ad appannaggio poi delle scandiccesi, al comando sin dai primi scambi e capaci di chiudere l’incontro sul 15-9.

Ekaterina Antropova è risultata la miglior realizzatrice dell’incontro (26), seguita dall’MVP Avery Skinner (22) e dalla centrale tedesca Camilla Weitzel (17). Per le ospiti, in doppia cifra Knollema (24), Bukilic (19) e Villani (14).

A livello statistico, le ragazze di coach Gaspari hanno murato meglio (12-5) e servito con maggiore efficacia (9-5). Per quanto riguarda poi la ricezione, la Savino Del Bene Volley ha registrato numeri superiori (67%-52%) mentre ha attaccato con percentuali simili (43%-44%).

Ritrovato il sorriso con la terza vittoria in Serie A1, Ognjenovic e compagne dovranno ora focalizzarsi sul primo big-match della stagione, previsto per mercoledì 22 ottobre alle ore 20:30 ancora tra le mura amiche del Pala Big Mat.

Per il derby fiorentino coach Gaspari sceglie il 6+1 formato dalla diagonale Ognjenovic-Antropova, le schiacciatrici Bosetti e Skinner, con al centro il tandem Weitzel e Nwakalor, al debutto da titolare in questo campionato. Il libero è Brenda Castillo.

La compagine fiorentina scende in campo con Morello in regia e Bukilic opposta, le due laterali sono Knollema e l’ex Villani e la coppia di centrali Malesevic e Acciarri. Il ruolo di libero è affidato a Sofia Valoppi.

È l’opposta azzurra Antropova a segnare il primo solco del derby, con l’ace del +2 (5-3). Vantaggio invariato dopo il pallonetto di Bosetti (10-8) ma Il Bisonte con pazienza pareggia a quota 11. Il muro di Nwakalor, seguito dalla parallela di Antropova, riporta avanti la Savino Del Bene Volley (15-12), ancora in controllo dopo un lungo scambio sigillato dall’opposta scandiccese (19-15). Le conclusioni consecutive di Knollema da zona 4 fanno riavvicinare le ospiti sino al –1 (19-18), ma le ragazze di coach Gaspari riescono a chiudere il parziale in proprio favore sull’errore della schiacciatrice olandese (25-20).

Parte forte nel secondo parziale Il Bisonte Firenze, avanti di tre lunghezze ad inizio parziale (2-5). Rimane sempre in vantaggio la squadra ospite nella parte centrale del set (9-11), ma Ognjenovic e compagne rincorrono e pareggiano i conti sul 12 pari. Sebbene Bosetti firmi il punto del sorpasso (17-16), le due squadre continuano a giocare sul filo dell’equilibrio rispondendosi colpo su colpo (22-22). L’attacco di Knollema regala un set point alle ospiti, che sigillano il parziale con il mani-out della stessa olandese sul 23-25.

Come nella prima frazione, le due formazioni giocano in parità nella fase iniziale del terzo set (7-7). Il Bisonte Firenze prova ad allungare sul +4 grazie a Knollema e Villani (7-11) ma la Savino Del Bene Volley accorcia immediatamente e impatta con Weitzel a quota 12. Il mani-out di Bukilic vale il nuovo triplo vantaggio per le fiorentine (14-17), sempre in conduzione dopo l’ace della stessa opposta serba (15-20). Il punto fortunoso di Malesevic vale il set-point per le bisontine, che capitalizzano il parziale al primo tentativo (18-25).

Nella quarta frazione spazio per Bechis dal primo minuto. Uno scambio infinito chiuso da Antropova porta la Savino Del Bene Scandicci in doppio vantaggio (3-1). È l’ace di Weitzel a portare a +3 le scandiccesi (10-7), in allungo successivamente con la propria opposta fino al 13-7. Tre muri consecutivi di Graziani permettono la fuga alla Savino Del Bene Volley (17-8), in totale controllo del set e a +10 dopo il muro di Weitzel (22-12). È la diagonale di Skinner a sancire la vittoria del parziale e rimandare il risultato al quinto set (25-16).

La Savino Del Bene Scandicci impone subito il proprio ritmo nel set breve, con Antropova e Graziani protagoniste (5-2). Vantaggio invariato sul cambio campo, dopo l’ace dell’opposta scandiccese (8-5). Il primo tempo di Weitzel segna il +4 per le padrone di casa (11-7), capaci di avvicinarsi rapidamente alla vittoria del match. L’attacco in parallela di Skinner regala alle sue il match-point: l’errore al servizio di Morello chiude la partita (15-9).

I protagonisti

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « È evidente che dal punto di vista del gioco ci sia ancora molto da fare e più ancora del piano tecnico-tattico, quello che manca è l’aggressività. Sono due gare di fila in cui non riusciamo a mettere in campo le richieste tattiche, e questo non va bene. Avevamo preparato la partita con Firenze sapendo che il 33% dei loro attacchi sono pallonetti: significa che una palla su tre, in tutta la partita, finisce in pallonetto. Eppure continuavano a cadere, segno che non eravamo reattivi. Si vedeva chiaramente una certa rigidità nelle gambe. Non so bene da cosa derivi, ve lo dico con molta onestà. La squadra, da quando si è radunata, ha sempre lavorato con serietà e serenità, ma probabilmente ha bisogno di qualche “scossa”, di una bella bastonata in faccia, per tirar fuori il carattere. Così è stato dopo il terzo set e anch’io ho cambiato modo di interagire, perché quando non arriva la risposta giusta, non per mancanza di volontà, ma per un’incapacità emotiva del momento, serve dare un po’ di elettricità. È importante come la squadra ha reagito: siamo tutti critici, tutti giustamente pretenziosi, ma vi assicuro che dopo la sconfitta di Cuneo, e trovandoci sotto di uno qui, riuscire a uscirne in quel modo non era affatto scontato. Ne riparleremo domani, come avevamo fatto dopo Cuneo. La squadra deve ancora costruirsi, deve imparare a soffrire, perché oggi non siamo ancora una squadra: siamo un gruppo. Nella pallavolo bisogna giocare bene, capire e leggere le situazioni. Merito a Firenze, che ci ha messo in difficoltà, però a differenza di Cuneo, oggi abbiamo lasciato andare troppe palle “di competenza”: eravamo posizionati bene, ma nessuno andava a prenderle. C’è tanto da lavorare, tanto da stare in palestra, tanto da arrabbiarsi, ma ora bisogna pensare a Milano ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Abbiamo avuto un bell’approccio alla partita, le abbiamo messe in netta difficoltà fino al 2-1 ma sul lungo periodo loro hanno tirato fuori tutte le qualità che hanno, alzando molto i giri, e noi siamo andati un po’ in difficoltà. Comunque è un grande punto guadagnato: abbiamo preparato bene la partita, le ragazze sono state breve anche a leggere le situazioni che si sono presentate e questa è una grande caratteristica che abbiamo. Siamo in crescita e continueremo ad esserlo, siamo molto contenti della nostra prestazione: è ovvio che quando sei sopra 2-1 ti viene l’appetito di portare a casa la vittoria, ma rimane un grandissimo punto guadagnato contro una squadra attrezzata per vincere tutte le competizioni ».

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IL BISONTE FIRENZE 3-2 (25-20 23-25 18-25 25-16 15-9) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Skinner 22, Nwakalor 3, Antropova 27, Bosetti 6, Weitzel 17, Castillo (L), Graziani 5, Ruddins 2, Bechis. Non entrate: Mancini, Ribechi (L), Traballi, Franklin. All. Gaspari.

IL BISONTE FIRENZE: Villani 13, Acciarri 7, Morello 2, Knollema 24, Malesevic 9, Bukilic 18, Valoppi (L), Bertolino 1, Tanase. Non entrate: Lapini (L), Zuccarelli, Kacmaz, Agrifoglio, Colzi. All. Chiavegatti. ARBITRI: Simbari, Luciani.

Durata set: 26', 30', 25', 30', 17'; Tot: 128'.

MVP: Avery Skinner (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 2356

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia supera in tre set una Omag MT (priva di Elizaveta Kochurina) che per i primi due set ha dato filo da torcere alle tigri. La squadra di Pistola ha sostanzialmente tenuto in mano la partita dall’inizio alla fine, ma soprattutto nel secondo set ha pagato qualche errore di troppo che l’hanno costretta a lottare fino alla fine. MVP Loveth Omoruyi (16 punti, 13/19 dal campo e 3 muri), molto bene anche Erblira Bici (21 punti, 53% di efficienza) e decisiva la prevalenza a muro (10-4). La Omag MT ha combattuto sino alla fine, restando in corsa quasi alla pari nei primi due parziali. Decisivo l’arrivo in volata nel secondo set, nel terzo le romagnole hanno ceduto al primo poderoso break delle avversarie (14-7). Sara Caruso (8 punti, 66% in attacco e 2 muri) e Anna Piovesan (8 punti, un ace e un muro uscendo dalla panchina) le più efficaci tra le ospiti.

I protagonisti

Loveth Omoruy (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Sono molto felice, è stata una bella vittoria di squadra, abbiamo giocato tutte bene. Anche loro sono state brave, ma per noi era importante vincere questa partita perché finalmente sono arrivati questi tre punti, speriamo di aver fatto felice il nostro pubblico ».

Sveva Parini (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Ci è mancata un po' di lucidità nei momenti decisivi , soprattutto nel secondo set, dove ce la siamo giocata abbastanza. Dopbbiamo lavorare molto sui particolari, che a questo livello sono decisivi: siamo una squadra giovane e dobbiamo limare qualche sbavatura di troppo ».

Il tabellino

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-19 25-23 25-16) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 5, Bici 21, Giovannini 3, Butigan 4, Bartolucci 2, Omoruyi 16, De Bortoli (L), Ungureanu 2, Stoyanova 2, Thokbuom 1, Feduzzi, Laza'ro Castellanos. Non entrate: Mitkova (L), Carletti. All. Pistola.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 7, Parini 6, Ortolani 4, Nardo 8, Caruso 8, Straube 1, Tellone (L), Piovesan 8, Brancher 3, Nicolini. Non entrate: Meliffi, Panetoni, Cecchetto (L), Kochurina. All. Bellano.

ARBITRI: Santoro, Papadopol.

Durata set: 26', 30', 24'; Tot: 80'.

MVP: Loveth Omoruyi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 1100

Cbf Balducci Hr Macerata - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Arriva la prima vittoria in Serie A1 Tigotà per la CBF Balducci HR che supera 3-1 la Bartoccini-MC Restauri Perugia nella quarta giornata di andata, salendo a quota 5 punti in classifica: festa grande per le arancionere al Fontescodella, avanti 2-0 le ragazze di coach Lionetti chiudono i discorsi nel quarto set, respingendo il tentativo di rimonta delle umbre. MVP l’opposta Clara Decortes (24 punti), in evidenza anche Kockarevic (18), Kokkonen (16) e Mazzon (11). Per Perugia non bastano i 18 centri di Williams e i 17 di Gardini, decisivi anche gli 8 ace arancioneri (3 per Kockarevic) per scardinare la ricezione perugina.

La CBF Balducci HR trova un break importante nel cuore del primo set (da 8-10 a 15-10), un 7-0 da cui Perugia reagisce subito (15-14) aggrappandosi ai punti di Gardini (8 nel set) per poi cedere al colpo di reni maceratese con Kokkonen e Mazzon protagoniste (25-22). Il secondo set è sin da subito un monologo arancionero: la CBF Balducci HR attacca al 45% contro il 23% della Bartoccini, tante difese delle padrone di casa concretizzate dai colpi di Decortes (6) e Kokkonen (4) scavano il divario per il 25-14 finale. Nel terzo set le ragazze di Lionetti provano a scappare subito (7-3), Perugia però non molla e trova un break importante con l’ingresso di Bartolini: un parziale di 2-9 che regala fiducia e gioco ritrovato alle umbre, che tengono stretto fino in fondo il divario accumulato resistendo al rientro arancionero con Gardini a quota 6 centri e il 40% di squadra in attacco (25-20). Nel quarto set la CBF Balducci HR stringe i denti per cercare la sua prima vittoria stagionale e la trova con un servizio efficace, Decortes ancora sugli scudi e il fondamentale contributo di Kockarevic da posto quattro (8 punti con quasi il 60% in attacco): 25-19 il finale.

Coach Lionetti va in campo con Bonelli-Decortes, Clothier-Mazzon, Kokkonen-Kockarevic, Caforio libero. Coach Giovi sceglie Ricci-Williams, Lemmens-Mazzaro, Gardini-Perinelli, Recchia libero.

Partenza sprint della CBF Balducci HR con Decortes in contrattacco e l’ace di Mazzon (4-0), risponde Gardini con due ace consecutivo che firmano subito il 4-4. Decortes a segno (5-4), Gardini contrattacca (5-6), Bonelli piazza il 6-6, Kokkonen il 7-7. Gardini trova il +2 (8-10), Mazzon va in primo tempo (9-10), Decortes gran diagonale (10-10), Kockarevic a segno, 11-10. Mazzon vincente (12-10), ancora Kockarevic due volte (14-10), Decortes spinge giù il 15-10, entra Turlà per Ricci in regia. Mazzaro mura (15-12), c’è l’ace di Turlà (15-13), arriva un altro muro stavolta di Gardini (15-14), Kockarevic va a segno (16-14). Dentro l’ex Fiesoli per Perinelli, Decortes vincente (17-15), Williams contrattacca (17-17), ancora Decortes, 18-17. Fiesoli mette il pallonetto del 18-19, Kokkonen non trova il campo (18-20), sbaglia anche Fiesoli e Mazzon mura, 20-20. Mazzon in contrattacco (21-20), rientra Perinelli, Kokkonen vincente (22-20), rientra anche Ricci, Gardini sbaglia, 23-21. Kokkonen passa (24-22), chiude il muro di Kockarevic, 25-22.

Altra super partenza arancionera nel secondo set: la CBF Balducci HR con Decortes e Kockarevic vola sul 5-0, ancora Decortes (6-1), Perinelli non trova le mani del muro (8-3), Decortes gran colpo per il 9-3, poi sbaglia (9-5). Nel Perugia c’è Markovic opposta con Turlà in regia, Kockarevic contrattacca (11-5), anche Markovic (11-7), mani out Decortes (12-7), pipe Kokkonen, 13-7. Rientrano Ricci e Williams, Perugia recupera col servizio di Gardini (14-10), Bonelli inventa il 15-10, Clothier in fast (16-11), poi mette l’ace del 17-11. Bonelli ancora di seconda (18-12), Decortes firma il 19-12, Mazzon contrattacca il 20-12, ancora Decortes per il 21-12. Lemmens non passa (22-12), c’è l’errore di Gardini (24-13), chiude Decortes 25-14.

Clothier firma il 3-2 a muro nel terzo set, Perinelli sbaglia (4-2), ace di Decortes (5-2), Kokkonen contrattacca il 7-3. Entra Bartolini per Lemmens, Gardini a filo rete (7-5), ancora Gardini (7-6), Kokkonen in diagonale (8-6), Ricci mura, 8-8. Gardini contrattacca (8-9), ace Bartolini (8-10), Decortes mette il 9-10, Mazzaro mura il 9-12. Kokkonen a segno (10-12), Gardini vincente (10-14), Decortes inventa l’11-14, Perinelli l’11-16. Decortes lungolinea (12-16), fallo di Williams (13-16), Perinelli allunga ancora (13-18), c’è il doppio ace di Kockarevic, 16-18. Kokkonen contrattacca (17-18), entra Piomboni per Kockarevic, arriva il muro di Bartolini (17-20), Williams sbaglia, 18-20. Mazzon a filo rete (19-21), l’attacco di Piomboni esce di un soffio (19-23), Ricci trova l’ace (19-24), Decortes a segno (20-24), chiude Gardini 20-25.

Il quarto set si apre con l’ace di Kockarevic (2-0), Decortes pipe (3-1), ace di Williams col nastro (3-3), Mazzon c’è (4-3). Williams sbaglia (6-4) poi contrattacca (6-6), Kockarevic vincente tre volte di fila (9-6), Clothier primo tempo, 10-7. Fallo di Bonelli (10-9), Kockarevic a segno (11-9), Kokkonen contrattacca (12-9), Decortes in pipe, 13-10. Mazzon va in fast (14-11), il colpo di Decortes è sulla riga (15-11), ace Bonelli (16-11), Gardini contrattacca, 16-13. Kokkonen non trova le mani del muro (16-14), poi va a segno (17-14), rientra Lemmens per Bartolini, c’è l’ace di Kokkonen (18-14), Decortes trova l’incrocio delle righe, 19-14, entrano Markovic e Turlà. Kockarevic ferma Markovic (20-14), poi mette il 21-15, Decortes contrattacca (22-15), rientrano Ricci e Williams, Mazzaro mura, 22-17. Kockarevic gran lungolinea (23-17), sul 24-19 rientra Bartolini, chiude Decortes 25-19.

I protagonisti-

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Oggi sono veramente felice, felice per la squadra, perché questa vittoria ci serviva. Arrivava dopo due gare in cui avevamo mancato il successo per un soffio, e perdere così fa male, anche se l’animo del gruppo non si era mai realmente abbassato. Questa vittoria ci dà fiducia e ci aiuta a capire che, quando riusciamo a fare il nostro gioco, possiamo mettere in difficoltà le avversarie e dimostrare che ci siamo anche noi. Era una partita che volevamo davvero tanto vincere, e alla fine è arrivata: è un passo importante per il nostro percorso ».

Elena Perinelli (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Nelle prime tre partite abbiamo fatto ottime prestazioni. Oggi, invece, non abbiamo giocato una bella partita seppur abbiamo provato a rimanere attaccate al match. Loro hanno spinto in tutto, hanno fatto un ottimo muro difesa. Tanto merito a loro, noi eravamo un po' ovattate, in una di quelle serate in cui ti senti un po' sottotono. Adesso Cuneo: cerchiamo di ritrovare morale e facciamo trovare pronte fisicamente e mentalmente ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-1 (25-22 25-14 20-25 25-19) -

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 11, Decortes 24, Kockarevic 18, Clothier 7, Bonelli 4, Kokkonen 16, Caforio (L), Bresciani, Piomboni. Non entrate: Garbuglia (L), Sismondi, Crawford, Batte, Ornoch. All. Lionetti.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci 4, Gardini 17, Mazzaro 6, Williams 18, Perinelli 9, Lemmens, Sirressi (L), Bartolini 2, Markovic 2, Turla' 1, Fiesoli 1, Recchia (L), Kump. Non entrate: Fiorucci. All. Giovi.

ARBITRI: Puecher, Jacobacci. N

Durata set: 28', 24', 26', 29'; Tot: 107'.

MVP: Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 750

I RISULTATI-

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Eurotek Laica Uyba 3-0 (28-26, 25-17, 25-22)

Wash4green Monviso Volley-Honda Cuneo Granda Volley 1-3 (27-29, 22-25, 25-14, 19-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-19)

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze 3-2 (25-20, 23-25, 18-25, 25-16, 15-9)

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Numia Vero Volley Milano Si gioca il 5 novembre 2025

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-0 (25-19, 25-23, 25-16)

Bergamo-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (17-25, 25-19, 25-18, 21-25, 7-15)

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 11 (4 – 0); Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 8 (3 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 8 (3 – 1); Honda Cuneo Granda Volley 8 (3 – 1); Savino Del Bene Scandicci 8 (3 – 1); Numia Vero Volley Milano 7 (2 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6 (2 – 2); Il Bisonte Firenze 5 (2 – 2); Bergamo 5 (1 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 5 (1 – 3); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 4 (1 – 3); Wash4green Monviso Volley 3 (1 – 3); Eurotek Laica Uyba 3 (1 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 0 (0 – 4).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 25 ottobre 2025, ore 19.30

Honda Cuneo Granda Volley - Bartoccini-Mc Restauri Perugia



Sabato 25 ottobre 2025, ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bergamo

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano



Domenica 26 ottobre 2025, ore 15.00

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Savino Del Bene Scandicci



Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze - Wash4green Monviso Volley

Numia Vero Volley Milano - Cbf Balducci Hr Macerata