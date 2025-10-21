Pinerolo-Conegliano e Scandicci-Milano, anteprima della 13a giornata

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sarà di scena al Pala Bus Company in casa della Wash4Green Monviso Volley, per un’inversione di campo richiesta dal club piemontese per un’indisponibilità nella partita del girone di ritorno. Sarà un’occasione importante per le pantere di coach Santarelli, sconfitte in una gara valida per un trofeo per la prima volta in Italia dal lontano febbraio del 2019, per ritrovarsi e soprattutto per tentare l’aggancio alla capolista Novara, distante solo tre punti. Ma attenzione alla formazione di coach Marchiaro, in cerca di punti dopo i due k.o. consecutivi contro Perugia e Cuneo. Il match andrà in onda dalle 20 su DAZN e VBTV.

Mezz’ora dopo, in diretta su Rai Sport e VBTV, un big match pirotecnico tra due squadre protagoniste negli ultimi anni di diverse semifinali tra Coppa Italia e Playoff. La Numia Vero Volley Milano, dopo l’exploit e le gioie di Supercoppa, viaggerà verso il Pala Big Mat in casa della Savino Del Bene Scandicci dell’ex coach Marco Gaspari. Un confronto che porta con sé diversi temi: da un lato le toscane, in cerca di certezze e continuità, dopo aver perso punti nelle ultime due partite con Cuneo e Firenze; dall’altro le meneghine, che potrebbero lanciare uno statement forte e chiaro al campionato contro un’altra delle rivali al titolo dopo il successo contro Conegliano. Curiosità: sarà il secondo confronto stagionale dopo quello in semifinale di Courmayer Cup, dove a trionfare fu Scandicci in quattro set.

LE DUE SFIDE-

Wash4green Monviso Volley - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Ottobre prosegue a pieno ritmo per la Wash4Green Monviso Volley che mercoledì sera torna in campo per ospitare la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano in occasione dell’anticipo della tredicesima giornata di andata. Un mese ricco di impegni per Bussoli e compagne, il tempo per riposare e preparare il nuovo incontro è davvero poco e coach Marchiaro dovrà ancora fare a meno della sua regista Battistoni. Sulla carta un match proibitivo ma le gialloblù sono pronte a giocarsi il tutto per tutto per regalare al proprio pubblico uno spettacolo emozionante e, perché no, provare a conquistare qualche punticino.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Nessuno



Yasmina Akrari (Wash4green Monviso Volley)- « Non credo che una corazzata come Conegliano abbia bisogno di presentazioni, vanta alcune delle giocatrici più forti del mondo nei loro ruoli. Noi avremo la possibilità di giocare libere senza niente da perdere e approfittarne per sistemare cose che non funzionano durante il gioco. Sappiamo che affrontiamo una partita difficile ma visti i risultati inaspettati di queste giornate non si sa mai ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Monviso è un’altra avversaria ostica, non è mai semplice giocare da loro. Hanno una squadra nuova, rinnovata rispetto al passato. Stanno disputando un buon campionato, sono un avversario temibile e rispettabile, come tutti, in A1 ogni partita è realmente complicata. Hanno un buon potenziale in attacco, sono equilibrate e, nonostante l’assenza della palleggiatrice, stanno giocando una buona pallavolo in questo inizio stagione. Noi dopo la Supercoppa dovremo ripartire di slancio, provando ad essere molto più aggressive in attacco, variando i colpi, ma servirà soprattutto essere pronte in difesa, un aspetto troppo importante nella pallavolo che conta e fondamentale per il nostro sistema di gioco. Non si può prescindere da questi due fondamentali se vogliamo vincere le partite. Sarà una settimana difficile, dopo la Supercoppa vogliamo rifarci subito, dopo Monviso avremo una bella sfida a Novara, ci sono due test importanti per la nostra squadra. L'assenza di Zhu? Era prevista, abbiamo una rosa ampia e di qualità, sarà una buona occasione per dimostrarlo ».

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano

Reduce dalla vittoria nel derby toscano contro Il Bisonte Firenze, la Savino Del Bene Volley si prepara a tornare protagonista in Serie A1 con un nuovo e affascinante appuntamento. Mercoledì 22 ottobre 2025, al Pala BigMat di Firenze, la formazione guidata da coach Gaspari affronterà la Numia Vero Volley Milano nell’anticipo del 13° turno di campionato. La squadra lombarda arriva a questa sfida forte del recente successo in Supercoppa Italiana, conquistata al termine di una finale combattutissima contro Conegliano, interrotta dopo sette anni di dominio delle venete. Nella classifica di Serie A1 la Savino Del Bene Volley occupa attualmente il 5° posto con 8 punti, uno in più rispetto a Milano, sesta con 7 punti e una partita in meno, avendo saltato l’ultimo turno proprio per l’impegno nella Supercoppa. La sfida, programmata in anticipo per gli impegni internazionali legati al prossimo Mondiale per Club, metterà di fronte due delle realtà più competitive del panorama italiano, pronte a regalare spettacolo e intensità.

PRECEDENTI: 34 (15 successi Savino Del Bene Scandicci, 19 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Gaia Traballi a Vero Volley nel 2022/2023; Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Affronteremo una squadra che arriverà a Firenze con un entusiasmo incredibile, reduce dalla vittoria di un trofeo molto importante come la Supercoppa Italiana. Ci aspetta quindi una formazione piena di energia e motivazioni. Noi veniamo da due partite non brillantissime, ma anche da una vittoria sofferta contro Firenze che ci ha dato consapevolezza: abbiamo dimostrato di saper soffrire. È un campionato particolare, perché dopo quattro giornate non c’è una squadra a punteggio pieno, questo dimostra quanto ogni gara vada affrontata con la massima attenzione. Ci troveremo di fronte un avversario che cercherà di ripartire dal tie-break vinto in Supercoppa contro Conegliano, e da parte nostra dovrà esserci ancora più determinazione rispetto all’ultima uscita. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, contro una squadra che, come noi, come Novara e come Conegliano, punta in alto. Sappiamo di dover crescere: contro giocatrici di questo livello sarà fondamentale battere bene e mantenere grande attenzione a muro e in difesa ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « A Scandicci ci aspetta una gara difficile contro una squadra di altissimo livello. Dopo la Supercoppa siamo tornati in palestra con ancora maggior entusiasmo, motivati a continuare a lavorare sul nostro ritmo. Sappiamo di dover migliorare ulteriormente in tanti aspetti del gioco e che per poter contrastare efficacemente la fisicità nei fondamentali di punta di Scandicci dovremo fornire una prova solida ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEGLI ANTICIPI 13a GIORNATA DI ANDATA-

Mercoledì: 22 ottobre 2025, ore 20.00

Wash4green Monviso Volley - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Armandola Cesare, Rossi Alessandro



Mercoledì: 22 ottobre 2025, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Verrascina Antonella, Puecher Andrea