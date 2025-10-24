Novara-Conegliano è il big match della 5a giornata

La giornata di sabato si aprirà in diretta DAZN e VBTV alle 19.30 con la sorpresa delle prime giornata, l’Honda Cuneo Granda Volley, quinta in classifica con 8 punti, che ospiterà la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Un’ora più tardi, in esclusiva sulla piattaforma di Volleyball World, la Reale Mutua Fenera Chieri accoglierà invece Bergamo, in un bel confronto tra due squadre che hanno chiuso tra le prime otto lo scorso anno e con rinnovate ambizioni di alta classifica.

Ma il piatto forte della serata e del weekend sarà senza dubbio il big match tra due delle tre squadre in vetta alla graduatoria, le uniche imbattute. Sempre alle 20.30, in diretta Rai Sport e VBTV, l’Igor Gorgonzola Novara affronterà la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano in un PalaIgor che ribollirà, sold out in ogni ordine dei quasi 4000 posti. Una sfida che negli anni ha messo in palio diversi trofei e una rivalità mai sopita, che quest’anno ha già avuto un preludio. Non più di un mese fa infatti, le zanzare di coach Bernardi hanno eliminato le pantere trevigiane in semifinale di Courmayeur Cup, andando poi a conquistare il trofeo. Quella di sabato sarà un’occasione, lato novarese, per confermare quanto di buono fatto vedere in questa prima parte di stagione, mentre per le ragazze di coach Santarelli un’opportunità per scacciare i pensieri della sconfitta in Supercoppa e prendersi con forza la testa del campionato.

Uno show che guarderà con attenzione anche la Savino Del Bene Scandicci, a 11 punti come le rivali (seppur con una partita in più) grazie alla convincente vittoria contro Milano, che alle 15 di domenica, sempre in diretta su Rai Sport e VBTV, farà visita all’Omag-MT San Giovanni in M.no, ancora in cerca dei primi punti.

Alle 17, tre match in contemporanea. Su DAZN e VBTV la Numia Vero Volley Milano, dopo una settimana dolcissima per la vittoria in Supercoppa ma resa leggermente amara dal k.o. contro la stessa Scandicci di mercoledì, ospiterà all’Opiquad Arena di Monza la Cbf Balducci Hr Macerata, fresca di primo successo in campionato la scorsa domenica. Grande attesa per il post partita, con una festa organizzata per il successo meneghino del primo trofeo sul suolo italiano.

In esclusiva su VBTV spazio invece a Eurotek Laica Uyba contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Il Bisonte Firenze contro Wash4Green Monviso Volley. Due sfide che, al di là dei punti in classifica, saranno anche interessanti per diversi ritorni da ex: da Battista a Omoruyi, da Bici a Ungureanu fino a Davyskiba, Malual e Sylves.

Eurotek Laica Uyba - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Domenica alle 17 la Eurotek Laica UYBA torna davanti al proprio pubblico alla e-work arena per affrontare la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Una partita attesa, importante e dal sapore di riscatto per le farfalle, che vogliono tornare a sorridere dopo un avvio di campionato ricco di sfide contro le big del torneo. La squadra di coach Enrico Barbolini, scossa dall'infortunio che terrà a lungo lontana dal campo la sua capitana Jennifer Boldini, ma con Dana Schmit al lavoro con il gruppo già da mercoledì, cerca con forza il successo: servono punti, entusiasmo e la spinta del pubblico di casa per riprendere la corsa in classifica. Nonostante le difficoltà, la UYBA ha sempre mostrato carattere e compattezza, e ora è il momento di tradurre l’impegno in vittorie. Dall’altra parte della rete ci sarà una Vallefoglia in ottima forma, reduce dal netto successo per 3-0 su San Giovanni in Marignano e attualmente avanti di tre punti in classifica rispetto alle biancorosse. Il match si preannuncia combattuto e ricco di emozioni, anche per la presenza di ben quattro ex farfalle tra le marchigiane: l’opposto Erblira Bici e le schiacciatrici Federica Carletti, Adelina Ungureanu e Loveth Omoruyi, tutte pronte a tornare protagoniste sul taraflex di Busto Arsizio. Coach Barbolini dovrebbe confermare la formazione vista nelle ultime uscite, con Seki in regia e Obossa opposto, Van Avermaet ed Eckl al centro, Parra e Gennari in banda, e Pelloni libero. Dalla parte di Vallefoglia, coach Pistola dovrebbe affidarsi al sestetto con Bartolucci e Bici in diagonale, Butigan e Candi al centro, Giovannini e Omoruyi schiacciatrici, e De Bortoli libero. I precedenti sorridono alle farfalle, con otto vittorie su undici confronti diretti, ma i numeri contano fino a un certo punto: serviranno determinazione, concentrazione e il calore del pubblico per far tornare la e-work arena a essere il fortino biancorosso. Il fischio d’inizio è fissato per le 17, con apertura casse dalle 15.30. La partita sarà visibile in diretta streaming su Volleyball World TV.

PRECEDENTI: 11 (3 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 8 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Valeria Battista a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Alice Torcolacci a Megabox Vallefoglia nel 2024/2025; Erblira Bici a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020; Federica Carletti a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024; Loveth Oghosasere Omoruyi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Adelina Ungureanu a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022

Alessia Gennari (Eurotek Laica Uyba)- « E' un momento un po' delicato e difficile per noi: Jennifer, oltre che a essere il capitano di questa squadra, ma un punto di riferimento per tutte, sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Ci manca, ci mancherà. Per fortuna è già arrivata la nuova palleggiatrice Dana Schmit che credo ci darà una grandissima mano: con lei in campo stiamo riuscendo ad allenarci bene in vista di domenica. Mi aspetto una gara difficile con Vallefoglia perchè è una squadra che ha giocatori importanti, che conosciamo bene, in tutti i fondamentali. Credo che ci sarà una vera e propria battaglia, però potrebbe essere una bella occasione per noi per tornare a fare punti: questo è il nostro obiettivo ».

Sonia Candi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Quella di Busto Arsizio sarà una partita molto ostica, giocheremo su un campo difficile dove il fattore campo è molto presente. Loro sono un’ottima squadra e sono in un buon momento di forma, da parte nostra siamo reduci da una bella vittoria in casa contro San Giovanni e questa settimana abbiamo lavorato al meglio per gettare in campo tutte le nostre carte per portare a casa la partita e soprattutto esprimere al meglio il nostro gioco ».

Il Bisonte Firenze - Wash4green Monviso Volley

Archiviato il primo mini ciclo di tre partite in otto giorni, che ha fruttato un ottimo bottino di cinque punti, Il Bisonte si appresta ad affrontarne un altro, ancora più decisivo considerando le avversarie: si parte domani alle 17, con il match del Pala BigMat contro la Wash4Green Monviso Volley valido per la quinta giornata della Serie A1 Tigotà, poi mercoledì sarà la volta della trasferta di Cuneo e la domenica successiva della gara in casa con Perugia. Tre partite contro squadre dal valore tecnico e dagli obiettivi simili, in cui le bisontine dovranno provare a proseguire la loro striscia positiva: gli ultimi tre match hanno fatto registrare due successi al tie break contro Vallefoglia e Macerata, e un’onorevolissima sconfitta, ancora al tie break, nel derby con Scandicci, ma soprattutto hanno mostrato una squadra capace sia di giocare bene che di saper reagire ai momenti di difficoltà. Caratteristiche che saranno fondamentali anche contro il Monviso, squadra che avrà tanta voglia di ripartire dopo i tre ko di fila incassati negli ultimi tre match e che non merita per valori tecnici gli attuali tre punti in classifica.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Il Bisonte Firenze, 2 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Ilaria Battistoni a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024, 2024/2025; Anna Davyskiba a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Adhuoljok John Majak Malual a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Amandha Sylves a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da un’altra bella prestazione nel derby che ci ha fruttato un punto d’oro: l’ho detto anche alle ragazze, è un risultato di cui dobbiamo essere orgogliosi e che ci dobbiamo tenere stretto. Domenica invece ci apprestiamo ad affrontare una squadra che ha grande voglia di rivincita: il Monviso ha giocato un paio di partite non al suo livello, e quindi vorrà rifarsi. É una squadra con dei buoni terminali in attacco, e un paio, Davyskiba e Malual, li conosciamo anche molto bene e sappiamo che possono dare tanto fastidio: ci aspetta una partita che presenta tante insidie, e che dovremo affrontare come abbiamo affrontato quelle precedenti, mettendo loro pressione fin dal primo punto e sfruttando le nostre caratteristiche migliori. Con la battuta possiamo e dobbiamo fare male, poi dovremo essere ordinate a muro-difesa e brave nella scelta dei colpi: abbiamo fatto vedere di avere una bella varietà di soluzioni, e dobbiamo usarle tutte ».

Alberto Naddeo (Secondo allenatore Wash4green Monviso Volley)- « La partita di domenica sarà molto dura, in un campo difficile contro una squadra che tranne una partita ha sempre fatto punti. Il nostro approccio alla gara però non sarà diverso da quello che abbiamo avuto nelle ultime uscite, cercando di mantenere l'aggressività che ci ha contraddistinto provando a togliere qualche errore di troppo che abbiamo regalato in momenti topici dei set ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bergamo

La quinta giornata della Serie A1 Tigotà impegna la Reale Mutua Fenera Chieri '76 al PalaFenera per la seconda partita di fila. La gara, in programma domani, sabato 25 ottobre (fischio d'inizio alle 20,30), oppone le biancoblu a Bergamo. Spirito e compagne si presentano all'appuntamento dopo il primo successo stagionale per 3-0 ottenuto domenica scorsa contro Busto Arsizio. In classifica vantano 3 punti di vantaggio sulle orobiche che finora si sono imposte soltanto su San Giovanni in Marignano ma hanno portato al tie-break sia Busto sia Novara, facendo peraltro perdere all'Igor il primo punto in questa stagione. L'ultima sfida fra i due club risale all'1 febbraio 2025, ultima giornata della regular season della passata stagione: vinse Chieri 3-0 portando a sette i successi negli otto precedenti col Volley Bergamo 1991. Considerando anche la precedente società orobica i precedenti in A1 salgono a undici, con un bilancio complessivo di nove affermazioni chieresi a due. Due le ex, una per parte: Stella Nervini e Martina Armini.

PRECEDENTI: 8 (7 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Bergamo)

EX: Stella Nervini a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Martina Armini a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022

Anette Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sicuramente ci aspettiamo una partita difficile contro un avversario forte che ha avuto una grande stagione l’anno scorso e ha iniziato alla grande anche quest’anno. Bergamo è una squadra giovane e motivata che non smette spingere anche se è in svantaggio. La chiave potrebbe essere mantenere la nostra attenzione su ogni elemento e non mollare mai ».

Matteo Bertini (Direttore Sportivo Bergamo)- « Chieri rappresenta una ulteriore, importante tappa verso il nostro obiettivo. E’ sicuramente un altro banco di prova molto importante, soprattutto perché giochiamo in un palazzetto dove tutti fanno fatica: abbiamo visto che Milano ha perso proprio contro Chieri, quindi sarà una partita molto molto difficile con una squadra che, sia nel sestetto titolare che con la panchina, si sta dimostrando forte e sta sempre più accorciando il gap rispetto alle quattro prime della classe. Penso sarà una sfida simile a quella che abbiamo affrontato domenica scorsa con Novara, con lo stesso livello di difficoltà ».

Honda Cuneo Granda Volley - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

La Honda Cuneo Granda Volley viaggia verso la prossima sfida: le Gatte se la vedranno con la Bartoccini MC Restauri Perugia nella quinta giornata di Serie A1 Tigotà. Dopo la vittoria nel derby contro il Monviso Volley, le biancorosse tornano a giocare davanti al proprio pubblico. Fischio d’inizio sabato 25 ottobre alle 19:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo: diretta su Dazn e VBTV. Le Gatte occupano la quarta posizione della classifica insieme a Chieri, mentre le Black Angels sono undicesime dopo la sconfitta con Macerata.

PRECEDENTI: 15 (7 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 8 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Princess Atamah a Bartoccini Perugia nel 2023/2024; Binto Diop a Bartoccini Perugia nel 2021/2022

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « È molto bello tornare a giocare in casa, anche perché fin qui abbiamo fatto solo una partita ed è stata entusiasmante. Il nostro pubblico ci dà sempre una spinta enorme, come anche ha fatto nel derby con Monviso, in cui ci ha trasmesso passione ed energia. La partita è però piena di insidie, dato che Perugia ha fatto tre partite di altissimo livello nelle prime tre uscite. Per me stanno giocando una delle migliori pallavolo del campionato, come ho detto al mio staff. Poi a Macerata hanno fatto più fatica, ma noi sappiamo quanto sia difficile giocare lì. Loro sono una squadra costruita molto bene, con tre attaccanti che stanno girando ad alto livello, in particolare Gardini. Inoltre possono sempre forzare in battuta, ad esempio con Lemmens, quindi sarà una sfida di altissimo livello, come lo sono state tutte finora. Dovremo giocare al massimo e con quattordici effettive, insieme al quindicesimo che sarà il nostro pubblico ».

Alessia Mazzaro (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sarà una partita difficile, in generale è una trasferta tosta per chiunque. Loro hanno iniziato molto bene e sono in fiducia. Pensiamo però alla nostra metà campo e a presentare la miglior versione di noi stesse. Se poi Cuneo farà la partita perfetta, gliene daremo merito, ma sono sicura che possiamo giocarci le nostre carte ».

Numia Vero Volley Milano - Cbf Balducci Hr Macerata

L'Opiquad Arena torna palcoscenico della Serie A1 Tigotà. La Numia Vero Volley Milano si prepara a scendere in campo tra le mura amiche del palasport brianzolo con l'obiettivo di conquistare punti importanti e ritrovare le buone sensazioni mostrate a Trieste. Reduci dal ko contro la Savino Del Bene Scandicci, Egonu e compagne sono pronte ad affrontare la quinta giornata del girone di andata con tanta voglia di riscatto. A dare battaglia alla formazione milanese la neopromossa Cbf Balducci Hr Macerata di coach Lionetti che, domenica scorsa, si è assicurata una vittoria in quattro set contro Perugia. Il confronto rappresenterà un'occasione preziosa per le marchigiane, che potranno mettere alla prova la propria pallavolo contro una squadra di livello come Milano, neocampionessa della Supercoppa Fineco. Dall'altro lato, le padrone di casa della Numia dovranno fare tesoro del supporto del pubblico per ritrovare fiducia e conquistare l'intera posta in palio. Appuntamento a domenica 26 ottobre alle ore 17.00 (diretta DAZN e VBTV) all'Opiquad Arena di Monza. Due i precedenti tra le due squadre, entrambi vinti dalla Numia Vero Volley Milano e risalenti alla stagione 2022/2023. Le arancionere mancavano nella massima serie dalla retrocessione subita due anni fa, dopo aver chiuso la Regular Season al quattordicesimo posto. Grazie al successo nei PlayOff promozione 2024/2025, la Cbf Balducci può oggi vantare un posto tra le grandi della pallavolo italiana. Nella rosa a disposizione di coach Lavarini non figura alcuna ex giocatrice di Macerata; stessa situazione per la formazione marchigiana, che non annovera atlete con trascorsi nella Numia Vero Volley Milano.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nessuno

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Macerata è una neopromossa che, oltre ad aver esordito con un tie-break sfuggito di un soffio, ha conquistato punti in tre delle prime quattro giornate di campionato. È indubbiamente un avversario che sta giocando bene ed ha approcciato la stagione con spirito arrembante. Dovremo tenere alta sia l'attenzione che il livello di gioco per conquistare punti di cui abbiamo fortemente bisogno per tenere il passo in Regular Season ».

Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita di domenica contro Milano sarà sicuramente molto tosta. Sappiamo che ci aspetta una sfida impegnativa e che dovremo lottare su ogni pallone. Milano è una squadra con individualità di altissimo livello: molte delle loro giocatrici hanno preso parte a competizioni internazionali come Olimpiadi e Mondiali, quindi il loro valore è indiscutibile. Noi, però, abbiamo lavorato con grande intensità in palestra durante la settimana e siamo pronti a dare tutto in campo. L’obiettivo sarà mettere Milano il più possibile in difficoltà e giocare con determinazione, continuità e spirito di squadra ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Savino Del Bene Scandicci

Partita di cartello per la Omag-MT: arriva Scandicci. Domenica 26 ottobre alle ore 15 il Palazzetto dello Sport di Cervia si accenderà per vivere un'altra giornata di grande pallavolo: la Omag-Mt San Giovanni in Marignano ospiterà la Savino Del Bene Scandicci in un match che promette spettacolo ed emozioni. Le romagnole affrontano una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del campionato, reduci da una brillante vittoria nel big match contro Milano. Una sfida proibita sulla carta, ma che le ragazze di coach Massimo Bellano vorranno trasformare in un’occasione di crescita e riscatto davanti al proprio pubblico. Al momento, il cammino della Omag-Mt finora si sta dimostrando piuttosto complesso: la squadra sta ancora cercando i primi punti della stagione, ma mostra segnali incoraggianti di miglioramento, soprattutto nella fase difensiva e nell’approccio mentale. La giovane età media del gruppo e l’impatto con un campionato di altissimo livello hanno reso l’avvio impegnativo, ma la determinazione e la voglia di misurarsi con le migliori restano intatte. Questo sarà un test di altissimo livello, utile per misurare i progressi contro una squadra che abbina fisicità, esperienza e profondità di organico. Servirà una prestazione attenta in battuta e coraggiosa in attacco, provando a limitare la forza offensiva delle toscane e a sfruttare ogni occasione per mettere pressione. Dall’altra parte della rete, infatti, Scandicci si presenta con un organico di livello internazionale, costruito per puntare ai vertici della Serie A1 e per competere in Europa. In cabina di regia la fuoriclasse serba Maja Ognjenović garantisce ordine e fantasia, mentre in attacco spiccano la potenza devastante di Ekaterina Antropova e la completezza della schiacciatrice americana Avery Skinner. Al centro la coppia Weitzel–Nwakalor offre solidità e centimetri, mentre il libero dominicano Brenda Castillo rappresenta una garanzia assoluta in seconda linea. I tifosi di San Giovanni in Marignano, sempre calorosi e partecipi, saranno l’arma in più per spingere le marignanesi verso una prova di orgoglio e determinazione. E per la gioia di chi non potrà essere presente al Palazzetto di Cervia, la partita andrà in onda anche su RaiSport. Tutti in campo.

EX: - Allenatori: Massimo Bellano a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015, 2015/2016



Alessandro Zanchi (2° Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Domenica affrontiamo Scandicci consapevoli delle nostre qualità. Abbiamo lavorato bene in settimana, concentrandoci sui nostri obiettivi: battuta efficace, solidità a muro e continuità nel gioco. Le ragazze stanno bene e hanno voglia di giocare una grande partita davanti al nostro pubblico, che come sempre sarà fondamentale. Scandicci è una squadra forte ma noi scendiamo in campo per fare la nostra pallavolo e mettere in difficoltà chiunque. Ogni punto sarà importante e dovremo essere bravi a rimanere lucidi nei momenti chiave del match. Ci aspettiamo una bella battaglia sportiva e faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo ».

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Pala Igor per la prima volta in stagione sold-out per la supersfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e l'Imoco Conegliano. A sfidarsi sono le due attuali capolista, appaiate in vetta a 11 punti con 4 vittorie ciascuna in altrettante uscite e il match sarà trasmesso in diretta da Rai Sport alle 20.30 di sabato, con commento affidato a Marco Fantasia e Giulia Pisani. Le azzurre arriveranno al match con la defezione di Tolok, sempre alle prese con il recupero dell'infortunio alla spalla destra occorsole nel warm-up del derby con Busto Arsizio, e con Baijens a sua volta non ancora a disposizione. Quattro gli ex della sfida: Federica Squarcini (due anni a Conegliano) da parte novarese; Cristina Chirichella (dieci anni a Novara), Nika Daalderop (due stagioni in azzurro) e l'assistente allenatore Maurizio Mora (alla Igor Volley dal 2017 al 2024). Partita speciale anche per Giulia De Nardi: il libero azzurro, pur non avendo mai giocato tra le fila venete, è nativa proprio di Conegliano.

PRECEDENTI: 55 (12 successi Igor Gorgonzola Novara, 43 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)- « Ci avviciniamo a questo big match con grande entusiasmo, perché sebbene sappiamo che la stagione sia lunga e ogni sfida sia importante, partite come questa servono a misurarci in primo luogo con noi stesse. Sappiamo che troveremo un ambiente bellissimo, con il palasport sold-out, e sappiamo che dall'altra parte della rete ci sono le campionesse in carica, una squadra fortissima e con pochi punti deboli. Da parte nostra stiamo lavorando sodo, la nuova stagione ha portato nuove atlete e stiamo lavorando per trovare la quadra in tutto. Fin qui la caratteristica che abbiamo dimostrato, come gruppo, è la resilienza e questo è qualcosa che mi auguro ci potremo portare dietro tutto l'anno, perché potrà davvero fare la differenza. Obiettivi? Vogliamo essere ogni giorno e in ogni partita la versione migliore di noi stesse, poi vedremo fin dove riusciremo ad arrivare ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Abbiamo un calendario intensissimo fino a dicembre. Siamo dentro un tour de force, ma adesso abbiamo la testa solo alla partita di domani a Novara, sarà un bel test contro una squadra forte. Dopo la partita contro Monviso stiamo recuperando le energie, Novara è prima in classifica come noi, è costruita per fare molto bene e vincere, hanno un roster ampio e sarà una bella sfida. Ci sarà tanto pubblico a seguire una partita con tante campionesse in campo, sarà un’altra occasione per crescere. Non siamo ancora al top, l’obiettivo è arrivare pronti al Mondiale per Club, domani sarà una partita importante, ma non decisiva ».

PROGRAMMA E ARBITRI 5ª GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 25 ottobre 2025, ore 19.30

Honda Cuneo Granda Volley - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Santoro Angelo, Simbari Armando

Sabato 25 ottobre 2025, ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri '76 – Bergamo Arbitri: Luciani Ubaldo, Serafin Denis

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Carcione Vincenzo, Caretti Stefano

Domenica 26 ottobre 2025, ore 15.00

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Armandola Cesare, Pozzato Andrea

Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Brancati Rocco, Giardini Massimiliano

Il Bisonte Firenze - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Piana Rossella

Numia Vero Volley Milano - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Clemente Andrea, Cesare Stefano

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 11, Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 8, Reale Mutua Fenera Chieri '76 8, Honda Cuneo Granda Volley 8, Savino Del Bene Scandicci 8, Numia Vero Volley Milano 7, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 6, Il Bisonte Firenze 5, Bergamo 5, Cbf Balducci Hr Macerata 5, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 4, Wash4green Monviso Volley 3, Eurotek Laica Uyba 3, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.