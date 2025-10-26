Scandicci in vetta, successi per Milano, Busto e Monviso

Turno favorevole alla Savino Del Bene Scandicci che, con la vittoria nel primo pomeriggio ha raggiunto la vetta della classifica, già occupata da Conegliano. Le ragazze di Gaspari hanno travolto in poco più di un’ora l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, ancora a secco di set e di punti. Tutto troppo facile per le toscane, guidate dall’MVP Bechis e dai 14 punti a testa di Ruddins, titolare al posto di Antropova, e di Bosetti. I tre parziali si sono conclusi 16-25, 17-25 e 15-25, Bracchi unica in doppia cifra per le padrone di casa (11).

Quello di Cervia non è stato l’unico 3-0 di giornata visto che il risultato è stato il medesimo anche a Busto Arsizio e a Monza. L’Eurotek Laica Uyba ha superato la Megabox Ond. Savio Vallefoglia combattendo nei primi due set, chiusi 25-21 e 25-23, e poi sgasando nel terzo, terminato 25-12. Premio di MVP per Katja Eckl, egregia con 13 punti e l’80% in attacco. Top scorer Obossa con 19 punti, mentre tra le ospiti 12 punti li ha firmati Bici. Da segnalare lo storico ingresso in campo nel terzo set dell’egiziana Mariam Metwally.

All’Opiquad Arena di Monza, una bella Cbf Balducci Hr Macerata ha giocato una partita seria e concentrata contro la Numia Vero Volley Milano ma alla fine è uscita dalla Lombardia con zero punti. Dopo il primo parziale finito 25-21, le arancionere hanno lottato punto su punto contro le avversarie nel secondo gioco, sprecando tre set point prima del 29-27 delle padrone di casa che ha indirizzato l’incontro, risoltosi con il 25-16 della terza frazione. Dieci punti a testa per l’MVP Kurtagic (87% in attacco, 3 muri) e Lanier, 19 per capitan Egonu mentre 15 punti per Decortes.

Match decisamente più combattuto al Pala BigMat tra Il Bisonte Firenze e la Wash4Green Monviso Volley. Partenza forte delle piemontesi, che sono passate avanti 22-25 prima di subire il ritorno delle toscane, che si sono portate in vantaggio vincendo due set equilibrati 26-24 e 25-22. Ma le ragazze di coach Marchiaro non hanno ceduto e hanno raggiunto il tie-break grazie al 18-25 del quarto set. Molto teso il parziale corto, in cui Monviso ha fatto la differenza al servizio (3 ace a 0) e a muro (2 a 0), trionfando infine con il punteggio di 12-15. Migliore in campo Dodson, 14 punti con 3 muri, 18 punti a testa per Davyskiba e Malual mentre Akrari ne ha segnati a referto 15. Tra le bisontine, 17 da Villani e 13 dall’opposta Bukilic.

Numia Vero Volley Milano - Cbf Balducci Hr Macerata

Torna alla vittoria in campionato la Numia Vero Volley Milano che, in un’Opiquad Arena caldissima, si aggiudica per 3-0 (25-21; 29-27; 25-16) il match contro la neopromossa Cbf Balducci Hr Macerata, portandosi così a casa l’intera posta in palio. Dopo un’ora e mezza di gioco Egonu e compagne sono riuscite ad imporsi in tre set, al termine di una partita che ha visto le arancionere dare battaglia alle meneghine. Nei primi due parziali, infatti, le padrone di casa sono sempre state costrette ad inseguire e – nei momenti decisivi del set – hanno mantenuto la giusta concentrazione che ha permesso loro di portarsi sul 2-0, per poi chiudere senza difficoltà. MVP della sfida la serba Hena Kurtagic, autrice di un’ottima prestazione: la giovane centrale ha messo a segno 10 punti (3 muri) e ha fatto registrare un’efficienza dell’87% in attacco, risultando decisiva nel terzo set. In doppia cifra anche capitan Egonu (19 i punti per lei, top scorer dell’incontro) e Khalia Lanier (10 punti), sintomo della buona distribuzione di Bosio. Positiva anche la prova di Benedetta Sartori, questa sera schierata come titolare. Al termine della sfida, tempo di festeggiamenti per Milano che, davanti al pubblico amico, ha celebrato la vittoria della Supercoppa Fineco. Per la Numia Vero Volley è ora tempo del prossimo impegno: giovedì 30 ottobre – ore 20.00 – le ragazze di coach Lavarini calcheranno il taraflex del Pala Barton Energy per la sfida alle padrone di casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

Novità in avvio di partita per il sestetto di Milano, con coach Lavarini che conferma la diagonale Bosio-Egonu e in banda le schiacciatrici Lanier e Pietrini. Al centro le titolari sono Kurtagic e Sartori; Fersino libero. La Cbf Balducci schiera Bonelli al palleggio e Decortes come opposta, Kokkonen-Kockarevic in posto quattro, mentre la coppia di centrali è composta da Mazzon e Clothier. Libero Bresciani.

Parte punto a punto la prima frazione con le due squadre che devono ancora trovare il giusto ritmo di gioco. Continua in equilibrio il parziale, con Egonu da una parte e Decortes dall’altra che tengono a contatto le due formazioni. Ci pensano i posti quattro di Macerata – Kokkonen e Kockarevic – a mettere le distanze (9-12), costringendo le padrone di casa a chiamare la sospensione. Al rientro in campo arriva la reazione di Milano che ricuce lo svantaggio trovando la parità sul 15-15: stavolta ad interrompere il gioco è la panchina avversaria che chiama a rapporto le sue. La Numia Vero Volley mette il turbo e, con un’ottima Lanier e un’efficace Sartori dal centro, si porta avanti di due lunghezze (19-17). Lo strappo decisivo arriva per le meneghine nel momento cruciale del set, con l’attacco da seconda linea di Egonu che vale 4 palle set; l’errore al servizio delle arancionere regala a Milano il parziale con il punteggio di 25-21.

Sprint in avvio della seconda frazione per Milano, che parte forte facendo registrare subito un 3-0; arriva la risposta della Cbf Balducci che prontamente accorcia le distanze trovando la parità. Conduce il gioco Macerata che si porta sul +2 (5-7) ma le rosablu si mantengono in scia. Continua la corsa della formazione di coach Lionetti che, trascinata da Decortes e dalle sue centrali, tiene ben saldo il break di vantaggio (11-13). Una positiva Egonu e il buon lavoro di muro-difesa tengono viva la Numia che deve però inseguire; il punto che vale il 17-19 per Macerata costringe coach Lavarini e il suo staff a chiamare il time-out. Dentro Piva per Lanier per rafforzare la seconda linea, ma la Vero Volley è ancora dietro di due lunghezze nel momento caldo del set (21-23,) e le padrone di casa spendono la seconda interruzione di gioco per provare a spezzare il ritmo avversario. Aggancio per la Numia (23-23) ma a trovare il set point sono Bresciani e compagne; l’attacco di Piva lo annulla portando il parziale ai vantaggi. Sul 28-27 è Milano ad avere l’occasione di chiudere e, ancora una volta, l’errore delle ospiti consegna la frazione alla Vero Volley (29-27).



Dopo una buona prestazione nel finale del secondo set, coach Lavarini conferma Piva nel terzo parziale, che subentra a Pietrini. Parte forte Milano nella terza frazione (4-0), con la formazione rosablu che – con una super Kurtagic e con gli attacchi di capitan Egonu – mette ulteriore margine: 10-4 e secondo time-out speso per la panchina arancionera. Prosieguo di parziale in discesa per le meneghine che, senza troppe difficoltà, tocca quota 15-7. Cambi dalla panchina di Macerata che sostituisce la coppia di schiacciatrici inserendo Ornoch e Piomboni. Gli errori delle padrone di casa consentono alla Cbf Balducci di ridurre in parte lo svantaggio, anche grazie ad un ritrovato ritmo di gioco (16-12). Vero Volley non ci sta e allunga, avvicinandosi alla fine del set (21-14). La pipe di Pietrini – rientrata su Piva – chiude set (25-16) e match regalando alla Numia tre punti preziosi.

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « È stata una partita non facilissima, perché Macerata ci ha messo in difficoltà, soprattutto nel secondo set. Come si è visto questa sera in campo, non abbiamo mai mollato e siamo riuscite, anche nei momenti difficili, a imporre il nostro gioco. Questo è sicuramente ciò che dobbiamo prendere e portarci a casa dalla partita di oggi ».

Valerio Lionetti (Allenatore CBF Balducci HR Macerata)- « Durante la settimana abbiamo lavorato con l’obiettivo di migliorare alcuni aspetti specifici, in particolare muro, battuta e scelte d’attacco, consapevoli del fatto che Milano è una squadra con individualità molto forti proprio a muro. Per certi versi siamo riusciti a mettere in campo ciò che avevamo preparato. Faccio i complimenti alle ragazze perché sono state coraggiose, hanno provato a rischiare e in diversi momenti le cose sono anche venute bene. Si comincia a vedere il frutto del lavoro che stiamo portando avanti, anche se siamo ancora all’inizio. L’importante è continuare su questa strada, con fiducia e determinazione, perché i risultati arriveranno ».

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-21 29-27 25-16) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 10, Bosio 4, Lanier 10, Sartori 9, Egonu 19, Pietrini 6, Fersino (L), Piva 2, Gelin, Plak, Cagnin, Miner. Non entrate: Modesti (L), Danesi. All. Lavarini.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Clothier 8, Bonelli 2, Kokkonen 7, Mazzon 6, Decortes 15, Kockarevic 5, Bresciani (L), Ornoch 1, Piomboni 1. Non entrate: Crawford, Sismondi, Caforio (L), Batte. All. Lionetti.

ARBITRI: Clemente, Cesare

Durata set: 27', 32', 22'; Tot: 81'

MVP: Hena Kurtagic (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 3510

Eurotek Laica Uyba - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Nel momento più difficile della stagione, con lo stop forzato della capitana Jennifer Boldini, la Eurotek Laica UYBA trova la sua prima vittoria piena dell’anno. Le farfalle superano la Megabox Ond. Savio Vallefoglia con un secco 3-0, conquistando tre punti preziosi e salendo così a quota 6 in classifica.

Un successo costruito con determinazione e spirito di squadra, in una gara equilibrata almeno nei primi due set, ma che la UYBA ha saputo far propria grazie a una difesa solida e a una prova collettiva di grande spessore.

Protagonista assoluta Katja Eckl, eletta MVP del match con 13 punti, un 80% in attacco, 2 muri e 3 ace. Brillante anche Alessia Gennari, preziosa in seconda linea insieme a Pelloni e incisiva in attacco (9 punti per lei). Al termine della gara, la squadra ha dedicato la vittoria proprio a Boldini, presente a bordo campo per sostenere le compagne e accolta con un abbraccio commosso a fine match.

Da segnalare anche il debutto stagionale dell’egiziana Mariam Metwally, entrata nel finale del terzo set.

Sul fronte offensivo, la top scorer biancorossa è stata una Josephine Obossa debordante (19 punti), mentre per Vallefoglia non sono bastati i 12 di Bici e i 9 di Omoruyi.

Nel primo set la UYBA rompe l’equilibrio a metà parziale grazie a Gennari e Parra; a chiudere ci pensa una straordinaria Eckl a muro (25-21).

Il secondo set è combattuto: le farfalle perdono momentaneamente Van Avermaet, colpita al volto da una pallonata, ma rientrerà nel terzo parziale. Dentro Torcolacci, che si rivela decisiva nel finale con un muro e l’attacco che sigilla il 25-23.

Nel terzo set, coach Pistola prova a cambiare le carte inserendo stabilmente Ungureanu e Thokbuom, ma la UYBA è ormai lanciata. Eckl continua il suo show anche dai nove metri, Obossa trascina l’attacco, e la Eurotek Laica chiude rapidamente il match, dominando il finale.

Katja Eckl (Eurotek Laica Uyba)- « È stata una settimana difficile per lo stop di Jennifer, ma grazie all’arrivo di Schmit siamo riuscite a mantenere alto il livello di allenamento e a presentarci pronte per questa sfida. I primi due set sono stati molto combattuti, poi abbiamo preso il volo. Sono davvero felice che la squadra abbia spinto fino all’ultimo: questa vittoria è tutta per la nostra capitana ».

Loveth Omoruyi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Siamo molto dispiaciute perché potevamo fare molto meglio di così questa sera, volevamo fare punti e invece non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo resettare subito e rialzare la testa, abbiamo altre due partite da giocare questa settimana e pochissimo tempo per lavorarci su. Dobbiamo reagire ».

EUROTEK LAICA UYBA - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-21 25-23 25-12) –

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 2, Parra 7, Eckl 13, Obossa 19, Gennari 9, Van Avermaet 2, Pelloni (L), Torcolacci 3, Metwally 1, Battista 1, Diouf. Non entrate: Schmit, Auteri (L), Parlangeli. All. Barbolini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 9, Candi 4, Bici 12, Giovannini 4, Butigan, Laza'ro Castellanos 5, De Bortoli (L), Ungureanu 4, Thokbuom 3, Stoyanova 1, Carletti 1, Feduzzi. Non entrate: Mitkova (L), Bartolucci. All. Pistola.

ARBITRI: Brancati, Giardini.

Durata set: 28', 30', 21'; Tot: 79'.

MVP: Katja Eckl (Eurotek Laica Uyba)

Spettatori: 1157

Il Bisonte Firenze - Wash4green Monviso Volley

Ritorna alla vittoria la Wash4Green Monviso Volley sul campo del Bisonte Firenze. Nella quinta giornata di campionato Bussoli e compagne strappano due punti alla squadra di Chiavegatti, muovendo la classifica. Un match giocato a lunghi tratti in perfetto equilibrio, le gialloblu sono brave a non mollare nel quarto set (sotto 2-1) ed imporre il proprio ritmo proseguendo poi con la stessa intensità nel tie break. Dodson porta a casa il premio Mvp, Bridi si affida spesso a lei per mettere a terra i palloni importanti e l’americana chiude con 14 punti (3 muri e un ottimo 76% in attacco). In doppia cifra anche Malual e Davyskiba, entrambe 18 punti. Nella metà campo toscana la migliore è Villani, affiancata dalla sua compagna di reparto Tanase (10). Il Monviso Volley festeggia vittoria e non solo, in campo si rivede Battistoni dopo l’infortunio rimediato la prima giornata.



Ad inizio match Il Bisonte si porta in doppio vantaggio con l’ace di Morello e l’errore di D’Odorico in attacco (4-2). Poche azioni di gioco e la Wash4Green azzera le distanze (6-6) ma le padrone di casa riprendono palla con Bukilic e il muro di Acciarri sulla sette di Akrari (9-7). Knollema incrementa il vantaggio poi è ancora Bukilic a sfruttare bene le mani del muro per il +5 (12-7). Marchiaro ferma il gioco e al rientro in campo le ospiti riprendono palla e la guida del gioco. Malual in attacco riporta il punteggio in parità (13-13) poi incalza e il Monviso passa avanti 13-16. Il servizio di Malesevic mette in difficoltà la ricezione piemontese ma Bussoli e compagne, ripresa palla, spingono sull’acceleratore fino al 22-25.



Nel secondo parziale subito avanti Il Bisonte 4-1 ad avvio di secondo set. La squadra di Chiavegatti difende il vantaggio per circa metà parziale poi Davyskiba attacca in diagonale stretta mettendo a segno il 9-9. È un testa a testa serrato fino al 18 pari. Acciarri dai nove metri costringe Marchiaro a fermare il gioco sul vantaggio delle padrone di casa (20-18). Davyskiba firma il cambio palla e Malual riporta il punteggio in equilibrio (21-21). Si gioca sul filo di rasoio, la spunta Firenze con una grande diagonale stretta di Villani che chiude 26-24.



Nel terzo si ritorna subito sui ritmi del secondo parziale con un gioco equilibrato (3-3). Il turno dai nove metri di Davyskiba porta la Wash4Green avanti di tre lunghezze (3-6). Fallo da seconda linea e un errore in attacco riportano il Bisonte in corsa (10-10). Bukilic in prima linea macina punti (18-15) mentre nella metà campo ospite si cerca di rimanere in scia ma con l’attacco potente di Tanase è 24-20. Bukilic mura Davyskiba e porta Firenze sul 2-1.



Le gialloblù provano ad imporre subito il proprio ritmo di gioco nel quarto set: Bridi si affida a Malual (4-8) poi è Davyskiba dalla seconda linea a far salire le compagne 8-12. Chiavegatti chiama time out. Tanase piazza un pallone sul lungolinea poi è Villani a mettere a terra il punto del -2 (14-16). Davyskiba difende il vantaggio e il fallo di posizione nella metà campo di casa regala il 15-19. Dodson sugli scudi, in prima linea è una certezza, attacca di potenza siglando il set point. La pipe imprendibile di Malual porta la gara al tie break (18-25).

Nel tie break ace di Bukilic per il 3-2. Pareggia i conti il primo tempo di Dodson. Si prosegue punto a punto, al cambio campo Firenze è avanti 8-7. Il primo allungo è delle piemontesi che, con Davyskiba in pipe salgono in doppio vantaggio (8-10). Dodson mura Acciarri per il 9-13. Con le unghie e con i denti Bussoli e compagne difendono il vantaggio, Villani annulla il primo match point ma D’Odorico piazza il 12-15 chiudendo la gara.

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Sicuramente un punto lo abbiamo preso e ce lo teniamo, ma oggi è un po’ meno d’oro rispetto a domenica scorsa, perché eravamo avanti 2-1. Guardando le statistiche salta all’occhio che la differenza l’ha fatta la battuta: nei set che abbiamo vinto siamo stati bravi a tenerle lontane da rete e a lavorare bene contro i loro laterali, ma quando siamo calati un po’ con la battuta sono saliti in cattedra i loro centrali, soprattutto Dodson, che ha chiuso con più del 70% in attacco, e questo lo abbiamo pagato. Adesso ci aspetta un tour de force difficile, quindi dobbiamo subito voltare pagina, cercando di riproporre già da Cuneo tutto ciò che è andato bene e correggere invece le cose che sono andate male ».

Anna Dodson (Wash4Green Monviso Volley)- « Sono molto felice per me e per la squadra, è stata una partita davvero coinvolgente. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare più duramente per dare il cento per cento in partita ».

IL BISONTE FIRENZE - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 2-3 (22-25 26-24 25-22 18-25 12-15) –

IL BISONTE FIRENZE: Villani 17, Acciarri 8, Morello 2, Knollema 7, Malesevic 11, Bukilic 13, Valoppi (L), Tanase 10, Bertolino 1, Agrifoglio. Non entrate: Colzi, Lapini (L), Zuccarelli, Kacmaz. All. Chiavegatti.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Dodson 14, Bridi 4, Davyskiba 18, Akrari 15, Malual 18, D'odorico 9, Moro (L), Harbin 1, Battistoni, Bussoli, Siftar. Non entrate: Reknere, Scialanca (L), Sylves. All. Marchiaro.

ARBITRI: Papadopol, Piana.

Durata set: 28', 32', 30', 25', 17'; Tot: 132'.

MVP: Anna Dodson (Wash4green Monviso Volley)

Spettatori: 644

I RISULTATI-

Eurotek Laica Uyba - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-21, 25-23, 25-12);

Il Bisonte Firenze - Wash4green Monviso Volley 2-3 (22-25, 26-24, 25-22, 18-25, 12-15);

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bergamo 3-0 (25-18, 25-19, 25-14) Giocata ieri;

Honda Cuneo Granda Volley - Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2-3 (25-27, 25-23, 25-16, 15-25, 8-15) Giocata ieri;

Numia Vero Volley Milano - Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-21, 29-27, 25-16);

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (16-25, 17-25, 15-25);

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (20-25, 17-25, 21-25) Giocata ieri.

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 14, Savino Del Bene Scandicci 14, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Igor Gorgonzola Novara 11, Numia Vero Volley Milano 10, Honda Cuneo Granda Volley 9, Il Bisonte Firenze 6, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 6, Eurotek Laica Uyba 6, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 6, Wash4green Monviso Volley 5, Bergamo 5, Cbf Balducci Hr Macerata 5, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledì: 29 ottobre 2025, ore 20.00

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Laica Uyba

Mercoledì: 29 ottobre 2025, ore 20.30

Wash4green Monviso Volley - Igor Gorgonzola Novara

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Honda Cuneo Granda Volley - Il Bisonte Firenze

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Bergamo

Giovedì: 30 ottobre 2025, ore 20.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Numia Vero Volley Milano

Giovedì: 30 ottobre 2025, ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata - Omag-Mt San Giovanni In Marignano