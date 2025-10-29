 Chieri, missione Imoco: "Giochiamo al 100%!"

Il campionato più bello del mondo non si ferma mai. Neanche il tempo di archiviare le emozioni del weekend, che la Serie A1 Tigotà torna in campo questa sera per il turno infrasettimanale, la sesta giornata di andata, pronta a regalare nuovi intrecci di classifica. In testa, con 14 punti , viaggiano Conegliano e Scandicci , perfette nel loro cammino e ancora imbattute. Alle loro spalle, Novara e Chieri inseguono a tre lunghezze di distanza, mentre in coda San Giovanni in Marignano cerca ancora il primo sorriso della sua avventura in A1. Solo la gara di Firenze si gioca alle 20, le altre di oggi alle 20.30. Apre la partita del PalaBigMat di Firenze con la capolista Scandicci che affronta l'Eurotek Laica Uyba, in un incrocio tra due squadre in fiducia. La Savino Del Bene ha vinto 5 partite su 6 disputate, le ultime due per 3-0 contro Milano e San Giovanni in Marignano , e cerca continuità dopo un calendario serratissimo: sette gare in ventitré giorni che non hanno però scalfito la qualità del gioco delle ragazze di Gaspari . Busto, reduce dal successo netto su Vallefoglia, vuole invece misurarsi con una big e testare la propria crescita. Al Palaverde, l'altra capolista, la Prosecco DOC Imoco A.Carraro Conegliano difende la vetta dall'assalto della Reale Mutua Fenera Chieri una delle squadre più solide e continue di questo avvio di stagione.

Dervisaj-Kunzler: "Il servizio contro Conegliano sarà importante"

È una sfida che profuma d’alta quota, tra l’esperienza delle Pantere e l’entusiasmo del gruppo di Nicola Negro, ex tecnico delle gialloblù. La chierese Laura Dervisaj-Kunzler presenta così il match: "Il servizio sarà davvero importante per disturbarle nel loro gioco e far sì che non possono giocare liberamente in un certo modo. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte a rete e molto fisica. Ma come dicevo prima siamo una squadra equilibrata con diversi punti di forza, e se in campo tutto funzionerà nello stesso momento potremo avere una possibilità anche contro un’avversaria forte come Conegliano". Atmosfera speciale anche al PalaBus Company di Villafranca Piemonte, dove la Wash4Green Monviso ospita l'Igor Gorgonzola Novara in un derby elettrizzante. A Cuneo, invece, la Honda riceve Il Bisonte Firenze per una sfida dal peso specifico importante. Le Gatte vogliono rialzarsi dopo la sconfitta contro Perugia, mentre le toscane arrivano da un ko al tie-break, ma con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque. Chiude la giornata la sfida tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Volley Bergamo, due squadre reduci da sconfitte. In palio ci sono punti pesanti per risalire una classifica cortissima dietro le grandi, dove sette squadre sono racchiuse in una manciata di lunghezze. Domani sera la coda di questo turno si gioca invece al PalaBarton (ore 20), dove la Bartoccini-MC Restauri Perugia attende la Numia Vero Volley Milano. Le umbre, reduci dal tie-break vinto a Cuneo, hanno mostrato solidità e spirito di gruppo, mentre la squadra di Lavarini cerca punti per restare incollata al treno delle prime. Al Fontescodella (ore 20,30) il faccia a faccia tra la CBF Balducci Macerata e Omag-Mt San Giovanni in Marignano, le due neopromosse ed è già scontro salvezza.