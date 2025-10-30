Tuttosport.com

Milano passa in tre set sul campo di Perugia

La squadra di Lavarini, nel posticipo della sesta giornata, si prende di forza i tre punti sul campo delle Black Angels conquistando la prima vittoria stagonale in trasferta. 0-3 (20-25; 23-25; 17-25) il risultato finale per Egonu e compagne
7 min
BartocciniNumia
Milano passa in tre set sul campo di Perugia

PERUGIA- Sorride la Numia Vero Volley Milano di coach Lavarini, nel posticipo della 6a giornata, che, grazie al successo per 0-3 (20-25; 23-25; 17-25) sulle padrone di casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, trova la prima vittoria in trasferta di questa stagione. Tre punti preziosi quelli messi in saccoccia da Egonu e compagne che si portano a quota 13 punti in classifica – quarta piazza per le meneghine – continuando l’inseguimento alle prime posizioni. Una partita in discesa quella offerta dalla Numia che nelle prime due frazioni ha faticato a imporre il proprio gioco su una Perugia mai doma che è sempre riuscita ad insidiare la formazione ospite nei momenti più caldi dei set. Nel terzo parziale, invece, senza difficoltà le rosablu sono riuscite a trovare la giusta intesa e – complice un’ottima prestazione a muro (6 i monster block messi a terra nella frazione, 10 quelli totali) – a chiudere la pratica in meno di un’ora e mezza di gioco. MVP della sfida, e top scorer di serata insieme a Egonu, l’americana Khalia Lanier che ha messo a referto 13 punti (di cui 1 muro e 1 ace), rendendosi protagonista di una partita positiva in tutti i fondamentali. Alla Bartoccini-Mc Restauri non sono bastati gli 11 punti di una positiva Gardini per provare a strappare un set alle milanesi. La Numia Vero Volley Milano è ora già proiettata alla prossima gara: tra tre giorni sarà sfida alla Wash4green Monviso Volley, attesa all’Allianz Cloud di Milano per la settima giornata di Regular Season. L’appuntamento in calendario è fissato per domenica 2 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

Perugia scende in campo con la diagonale Ricci-Williams, Perinelli e Gardini in banda, mentre la coppia al centro è composta da Mazzaro e Bartolini. Recchia libero.
Anche per la sesta giornata di Regular Season sestetto rivisto per Milano, che deve fare a meno di Kurtagic fermata da un problema alla spalla. Coach Lavarini schiera quindi Bosio in cabina di regia e Egonu come opposta; il reparto schiacciatrici con Pietrini e Lanier, mentre al centro ulteriore novità rispetto all’ultimo match con la conferma di Sartori e il ritorno di Danesi. Libero Fersino.

Equilibrio in avvio di partita, con le padrone di casa che interrompono il ritmo trovando il +2 che vale il 7-5. Il buon lavoro delle Black Angels in fase di muro-difesa regala loro il 10-7 che costringe la panchina di Milano a chiamare la prima sospensione. La corsa delle umbre, trascinate da Williams e aiutate dagli errori delle meneghine, continua fino al 14-10 quando la Numia rosicchia qualche punto; l’ace dai nove metri di Pietrini fa registrare il 15-15 e stavolta è coach Andrea Giovi a spendere il time-out. Il turno al servizio della numero 7 di Vero Volley dà fastidio alla seconda linea rossonera e, prima l’attacco e poi il monster block di Lanier, valgono il primo vantaggio rosablu (15-17). Botta e risposta sul finale di set ma Egonu e compagne salgono in cattedra e, con un parziale di sei punti, si aggiudicano il set 20-25.

Anche la fase iniziale di seconda frazione procede punto a punto, fino al turno in battuta di Sartori che porta le meneghine sul 6-9. La Bartoccini-Mc Restauri prova a ricucire il divario ma la Numia risponde con una super Lanier, efficace in attacco e dai nove metri: 9-12 Vero Volley e interruzione per la panchina di casa. Perugia prova a rimescolare le carte in tavola cambiando la diagonale palleggiatore-opposto – dentro Turlà e Markovic – e inserendo Fiesoli per Gardini; rientrano in partita le Black Angels che si riportano a contatto (14-15). Al giro di boa Milano prende il largo, ma Perugia non demorde e dimezza lo svantaggio (19-21). Altro finale di set infuocato, con le meneghine che conquistano tre palle set, con la Bartoccini che ne annulla due; il mani-out di capitan Egonu chiude il set 23-25.

Rincorre nella prima parte del terzo parziale la Numia Vero Volley Milano che subisce il gioco delle rossonere, positive in attacco con Gardini e Williams. La buona distribuzione di Bosio per le sue centrali e i monster block di Danesi regalano l’allungo alle ragazze di coach Lavarini; sul 7-11 in favore delle ospiti la panchina di Perugia prova a spezzare il ritmo chiamando la sospensione. Continua lo show a muro della centrale numero 11 di Milano che, seguita da Pietrini e dal primo tempo della compagna di reparto Sartori, trova il 14-19. Non riescono le padrone di casa a contrastare il gioco delle ospiti che, senza troppe difficoltà, guadagnano otto set point: a consegnare la vittoria a Egonu e compagne è l’errore delle umbre che mette fine a set (17-25) e match.

I protagonisti-

Elena Pietrini ( Numia Vero Volley Milano)- « All’inizio abbiamo fatto fatica a trovare il nostro ritmo: Perugia spingeva e noi non riuscivamo a trovare la combinazione giusta. Una volta trovata siamo state brave a spingere e a stringere i denti fino alla fine. Sono contenta che il terzo set sia filato liscio e non avevo dubbi che saremmo riuscite ad offrire un buon gioco. Sono molto soddisfatta del risultato finale, di come abbiamo giocato di squadra e della mia prestazione ».

Alessia Mazzaro (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Ci abbiamo provato contro una squadra molto forte. Nei primi due set non abbiamo fatto male, anzi. Adesso andiamo a Firenze con la convinzione di fare risultato ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (20-25 23-25 17-25) -

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 11, Mazzaro 5, Williams 9, Perinelli 5, Bartolini 6, Ricci, Recchia (L), Turla' 2, Markovic 1, Kump 1, Lemmens 1, Fiesoli. Non entrate: Baglioni, Sirressi (L). All. Giovi.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Sartori 6, Bosio 1, Lanier 13, Danesi 7, Egonu 13, Pietrini 12, Fersino (L), Gelin, Cagnin. Non entrate: Kurtagic (L), Miner, Plak, Piva, Modesti. All. Lavarini.

ARBITRI: Salvati, Grossi.

Durata set: 26', 28', 23'; Tot: 77'.

MVP: Khalia Lanier (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2073

 

