Conegliano vince a Bergamo in rimonta

BERGAMO-Prosecco Doc Conegliano in difficoltà sul campo di Bergamo. La squadra di Parisi, nell'anticipo della 7a giornata, parte forte mettendo in mostra un gioco d'attacco efficace che ha sorpreso la squadra di Santarelli. La reazione delle pantere però non si è fatta attendere ed i successivi parziali sono tutti delle Campionesse d'Italia che ristabiliscono i valori tecnici chiudendo la contesa per 1-3 (25-20 21-25 12-25 18-25).
Carlo Parisi parte con Eze al palleggio e Kipp opposta, Montalvo e Mlenjkova sono le schiacciatrici, Strubbe e Manfredini le centrali, Armini è il libero.
Coach Daniele Santarelli schiera Wolosz e Adigwe nella diagonale, Gabi e Sillah sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero.
Sillah trova un ace nelle primissime battute, Bergamo prende il comando del set e le Pantere provano a restare in scia: Adigwe si scalda da posto 2 (7-6), Fahr piazza il primo tempo del 19-16, coach Santarelli trova una Haak presente in attacco quando la inserisce dalla panchina (22-19). Entra Scognamillo per dare energia in seconda linea (giocherà anche nel secondo set la capitolina), ma le orobiche portano a casa l’1-0 sul 25-20.
Adigwe scuote le gialloblù con 3 punti di fila in avvio di secondo set (2-5), Chirichella alza le mani per il secondo muro delle Pantere nel match (4-7, la Principessa chiuderà a quota 8 con 2 muri e 0 sbavature in attacco), Fahr oscura la vallata a Montalvo per allungare il vantaggio (10-13). Gabi vola per salvare un pallone che Adigwe trasforma in punto (11-15, 7 punti con il 56% offensivo e 2 muri nel secondo per la classe 2006), Sillah gioca con il muro avversario e Haak rinforza la prima linea sul turno in battuta di Adigwe (12-17). Il pallino del gioco passa a Ewert che ingaggia Chirichella con un’acrobazia (15-18), la centrale fa piovere un pallone insidioso che diventa ace. Il set point dell’1-1 è dalle mani del muro di Adigwe (21-25). Il prodotto dell’Imoco Next Gen è top scorer del match con 21 punti e 4 muri.
Adigwe carica ancora in apertura di terzo set (2-5), Gabi mura per la prima volta nel suo match, Wolosz la imita subito dopo (5-9). Sillah scatena il mulinello dalla pipe (6-13), Gabi illumina anche con la parallela (8-16), Fahr pizzica la ricezione di Bergamo trovando due aces in rapida successione (10-21). Carioca MVP dell’incontro con 14 punti e il 76% di ricezione positiva. Set point a opera di Haak (12-25), in un parziale in cui 6 Pantere entrano nel tabellino in attacco, senza errori nei colpi.
Gabi è ancora in ritmo da posto 4 (4-6), lo stesso vale per Adigwe sull’altro lato, mentre Sillah trova lo spiraglio del 9-10. Mini-break della brasiliana che arma la parallela (12-14), Adigwe consacra la supremazia murando per il 13-18: nel rush finale, Wolosz si fida ancora di Meme come bocca di fuoco, Sillah non è da meno, il matchpoint arriva con un errore dell’attacco avversario. Nel quarto set in casa Conegliano hanno segnato solo Gabi (5), Sillah (5) e Adigwe (6). Altro giro in doppia cifra per la slovena, 11 punti nell’arco dei 4 set, 1 solo l’errore per la banda.
I protagonisti-
Linda Manfredini (Bergamo)- « Abbiamo fatto una gara che ci dà morale, perché siamo riuscite a mettere in campo l’atteggiamento giusto e Conegliano ha dovuto faticare e dare tutto per riuscire a rimontare il nostro vantaggio iniziale. Deve essere questo il nostro punto di partenza ».
Serena Scognamillo (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Siamo molto felici per il risultato, portiamo a casa tre punti importanti in un campo non facile. Sulla carta poteva sembrare più semplice, Bergamo è una squadra attrezzata; nel primo set abbiamo faticato, difendendo poco, poi ci siamo messe in riga, poi è andato tutto in discesa. Riposiamo un giorno e torniamo cariche per la partita di mercoledì, sarà uno scontro diretto e una partita importante ».
Il tabellino-
BERGAMO - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-20 21-25 12-25 18-25) -
BERGAMO: Mlejnkova 3, Manfredini 9, Eze 1, Cese Montalvo 13, Strubbe 5, Kipp 20, Armini (L), Bolzonetti 4, Weske 3, Carraro, Mosser, Meli. Non entrate: Ferrario (L), Micheletti. All. Parisi.
PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 14, Fahr 6, Adigwe 21, Sillah 11, Chirichella 8, Wolosz 1, De Gennaro (L), Haak 3, Ewert, Scognamillo. Non entrate: Lubian (L), Daalderop, Munarini. All. Santarelli.
ARBITRI: Cavalieri, Giglio.
Durata set: 26', 27', 24', 25'; Tot: 102'.
MVP: Gabi (Prosecco Doc Conegliano)Spettatori: 4310.