Conegliano fa la voce grossa nel big match con Milano

VILLORBA (TREVISO)- La supersfida di campionato, recupero della 4a giornata, fra e la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano , recupero della 4a giornata di campionato. Davanti ad oltre 5000 spettatori sono state le pantere a prendersi i tre punti imponendosi per 3-1 (25-17 23-25 25-23 25-21), vendicando la sconfitta patita per mano di Egonu e socie in Supercoppa. In campo una parata di stelle e tante ex gialloblù, tra cui la schiacciatrice Khalia Lanier, al suo ritorno nella casa delle Pantere, omaggiata con un mazzo di fiori dopo un biennio pieno di successi a Conegliano.

Coach Daniele Santarelli schiera Wolosz e Haak nella diagonale, Gabi e Daalderop sono le bande, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro è il libero. Dall’altra parte, coach Stefano Lavarini sceglie Bosio al palleggio ed Egonu opposta, Pietrini e Lanier sono le schiacciatrici, Danesi e Sartori le centrali, Fersino il libero. Prima del fischio d’inizio, coach Daniele Santarelli riceve il pallone d’oro per il premio Sergio Guerra dedicato al miglior allenatore della stagione, mentre Gabi è insignita del premio di MVP del campionato 24-25.

Avvio di marca Vero Volley, le Pantere si avvicinano con il muro di Daalderop e l’ace di Haak (9-10), ma Milano va sul 9-13. Il time-out taumaturgico di Santarelli sortisce effetto: Wolosz guida le compagne ad un parziale di 16-4 in cui spiccano Gabi e Bella con 13 punti in combinata con 0 errori in attacco su 20 tentativi (attacco a punto al 50% nel primo set). La svedese consegna alle Pantere 8 set point, poi concretizza con il 25-17.

Sono gli errori delle due squadre a fare da padrone nel secondo set, Haak trova il primo punto break gialloblù (13-12), poi Milano passa avanti con forza (13-17). Ewert e Adigwe danno il cambio alla diagonale, poi Wolosz e Haak rientrano con il ritmo giusto, da un servizio velenoso della neo-entrata Lubian è la svedese a scrivere 19-21. Palpitante finale di set, Chirichella mura per il 22-23 (uno dei 3 di squadra nel set con Haak e Fahr, la campionessa olimpica è la top blocker del match a quota 3), dopo uno scambio interminabile è un errore gialloblù a sancire l’1-1.

Alto tasso di spettacolo anche in apertura di terzo set, Fahr ne ha già piazzati 3 sul 6-3 iniziale, compreso 1 ace. Le Pantere mantengono le distanze con Gabi (11-7, 21 punti, 2 aces e 1 muro la prestazione della carioca), Milano prova a rifarsi sotto ma la pressione di Wolosz e compagne in rosa è sufficientemente incisiva (18-15). Sillah rinforza la prima linea e dà un po’ di riposo ad una Daalderop attivissima in difesa (20-17, 0 ricezioni errate dalle bande nel set), ma il finale è ancora da batticuore: lo risolve Neneh, prima con il 24-23, poi con l’ace del 2-1. Slovena fiammeggiante, 10 punti in 1 set e mezzo.

Anche nel quarto set la Prosecco DOC mette la freccia all’inizio con l’ace di Gabi del 3-0, De Gennaro salva in tuffo un pallone che porta al 4-1 di Sillah. Gabi mura l’11-7 su un parziale aperto da Fahr, Wolosz mette le mani stampando il 16-14, è la difesa di De Gennaro ancora decisiva per il 18-15. Il libero più forte del pianeta è MVP nella serata del Palaverde. Neneh Sillah è letale con un pesantissimo 23-19, Scognamillo entra in seconda linea sul traguardo, tagliato da Isabelle Haak, top scorer di giornata con 26 punti, 3 aces, 1 muro e il 48% in attacco.

I protagonisti-

Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono molto contenta per la vittoria, è stato bellissimo sentire il calore dei tifosi al Palaverde. È stata tosta, non abbiamo iniziato bene in difesa, ma nel secondo e terzo set abbiamo fatto meglio. Abbiamo cambiate alcune cose tecniche e ci siamo portate a casa la vittoria ».

Eleonora Fersino (Vero Volley Milano). « È un gran peccato perché se avessimo portato a casa il terzo set magari sarebbe stata una partita diversa. Sono comunque contenta per la prestazione della squadra, abbiamo fatto una gran partita. Avremmo potuto sfruttare di più qualche occasione, soprattutto alla fine del terzo set; avremmo potuto anche difendere qualche pallone in più, sacrificarci di più in difesa. Si sa che giocare contro Conegliano è sempre difficile, però sono soddisfatta per l’atteggiamento che abbiamo portato in campo. Dispiace per il risultato, però ho visto anche belle cose ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-1 (25-17 23-25 25-23 25-21) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 19, Fahr 9, Haak 26, Daalderop 3, Chirichella 2, Wolosz, De Gennaro (L), Sillah 10, Lubian 1, Ewert, Adigwe. Non entrate: Forte (L), Scognamillo, Munarini. All. Santarelli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 18, Danesi 5, Egonu 25, Pietrini 3, Sartori 8, Bosio 4, Fersino (L), Piva 5, Cagnin, Gelin, Miner. Non entrate: Kurtagic (L), Plak, Modesti. All. Lavarini.

ARBITRI: Pozzato, Luciani

Durata set: 22', 30', 28', 24'; Tot: 104'.

MVP: Monica De Gennaro (Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano )

Spettatori: 5344.