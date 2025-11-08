Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chieri centra la sesta vittoria contro Macerata

La formazione di Negro si impone 3-0 (25-21 25-22 26-24) contro le marchigiane che lottano ma nei momenti decisivi cedono sotto i colpi di Nemeth, Gray e Nervini
5 min
Reale MutuaCBF Balducci
Chieri centra la sesta vittoria contro Macerata

CHIERI (TORINO)- Sesto successo in otto giornate per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che in poco meno di un’ora e mezza supera 3-0 la Cbf Balducci Hr Macerata conquistando altri 3 preziosi punti,
Per le ragazze di Negro si tratta di una meritatissima vittoria, ma non è stata una passeggiata. In tutti i tre set le biancoblù hanno dovuto superare le resistenze di una Macerata solida e sempre in partita, con lunghe fasi di punto a punto contraddistinte da un’alta efficacia dei cambi palla. Nelle prime due frazioni le chieresi riescono comunque a mantenere un’incollatura di vantaggio, mentre nel terzo set dopo essere state rimontate da 24-22 a 24-24 fanno scendere i titoli di coda alla terza palla match.
Il premio di MVP va a Nemeth che con 15 punti è pure la miglior realizzatrice di Chieri, seguita da Gray (14 punti con 4 muri e il 75% in attacco) e Nervini (13). Fra le belle notizie della giornata c’è anche l’esordio di Degradi che entra per qualche punto nei finali dei primi due set. A Macerata non bastano i 17 punti col 60% in attacco di Decortes.

Nemeth e Nervini portano Chieri sul 2-0 nel primo set, risponde Kockarevic ed è 2-1. Segue una lunga fase all’insegna dei cambi palla, fin quando sul 12-10 le biancoblù tornano a realizzare un punto break con Gray (13-10). Sul 16-14 Decortes accorcia le distanze con un ace diretto. Negro chiama il primo time-out. Al rientro in campo Nemeth sigla il 17-15, poi Gray mura Kockarevic e sul 18-15 è Lionetti a fermare il gioco. Dopo un errore in attacco di Decortes l’ace di Van Aalen frutta il vantaggio massimo di 5 punti (21-16). Crawford e Kokkonen riportano a contatto Macerata (22-20). Chieri si sblocca con un muro di Gray che poi cede il posto in battuta a Degradi, accolta da un’ovazione del PalaFenera. Alla prima palla set Nervini chiude 25-21.

Nel secondo parziale sul 4-3 il primo mini allungo è di Chieri grazie alla fast di Cekulaev. Macerata riporta il punteggio in parità quando l’attacco di Gray si ferma sul nastro (6-6), poi Decortes chiude la diagonale da posto 2 dando il primo vantaggio nel match alla sua squadra (6-7). Immediata reazione delle biancoblù che capovolgono lo score in 8-7 con Dervisaj e Nervini, per poi strappare a 12-9 con due attacchi di Nervini e un ace di Gray. Sul 15-12 Cekulaev, Gray e Dervisaj danno un nuovo break a Chieri (18-12). Le marchigiane tornano a contatto con Decortes (20-17). Time-out di Negro e al rientro Nemeth realizza il 21-17. Nel finale le padrone di casa controllano senza problemi e alla seconda palla set il servizio lungo di Clothier vale il 25-22.

Nel terzo set Chieri riparte con un 3-1 firmato da Nemeth e Nervini, poi un punticino alla volta incrementa progressivamente il vantaggio raggiungendo il +7 sul 13-6 con Van Aalen. Macerata accorcia con Decortes e Kockarevic (13-9) ma le biancoblù ripristinano le distanze con Gray (19-13). Negro manda in campo Alberti, Bah, Dambrink e Antunovic ma Chieri perde il ritmo e sul 21-19 il coach rimanda in campo la diagonale titolare. Dopo il 23-20 di Alberti le ospiti risalgono a 23-22 con Kokkonen. Dervisaj conquista due palle match, che Macerata annulla con Decortes e un ace di Bonelli. Ancora Dervisaj realizza il 25-24, poi va in battuta e con un ace sporco fa scendere i titoli di coda (26-24).

I protagonisti-

Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)-  «Noi abbiamo giocato bene ma anche Macerata l’ha fatto. L’importante è essere riusciti a vincere, siamo felice e continuiamo a lavorare».

Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)- «Questo è un campo difficile e Chieri è una bella squadra: lo sapevamo. Abbiamo cercato di portare la nostra miglior pallavolo. Spero che questa partita ci aiuti a crescere».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-21 25-22 26-24) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Gray 14, Nemeth 15, Nervini 13, Cekulaev 7, Van Aalen 3, Kunzler 7, Spirito (L), Bah 1, Alberti 1, Dambrink, Degradi, Antunovic. Non entrate: Ferrarini, Bonafede (L). All. Negro.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Kokkonen 11, Crawford 7, Decortes 17, Kockarevic 8, Clothier 7, Bonelli 1, Bresciani (L), Piomboni, Ornoch. Non entrate: Caforio (L), Sismondi, Batte, Mazzon. All. Lionetti.

ARBITRI: Nava, Cerra.

Durata set: 25′, 25′, 28′; Tot: 78′.

MVP: Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 1318.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo femminile A1

Da non perdere