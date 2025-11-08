Scandicci fa festa anche contro Bergamo

Approcciano al meglio la partita Maja e compagne, conducendo senza problemi la prima frazione e vincendo per 25-13. Arriva prontamente la reazione delle orobiche che, nonostante un avvio non brillante, riaprono il set grazie all’ingresso di Bolzonetti, salvo arrendersi ai vantaggi sotto i colpi di una sontuosa Antropova (MVP). Nell’ultima frazione disputata è invece un assolo delle toscane, capaci di non concedere nulla alle avversarie, sigillando il match per 25-10.

Unica nota negativa dell’incontro l’infortunio alla caviglia occorso alla centrale Linda Nwakalor, sostituita successivamente da Emma Graziani.

Per la Savino Del Bene Volley la top scorer è ancora Antropova (18), seguita da Skinner (16) e Weitzel (10). Nella metà campo orobica, l’unica in doppia cifra è la statunitense Kipp (13), spalleggiata dalle schiacciatrici Mosser (9) e Bolzonetti (8).

A livello statistico la squadra di coach Gaspari ha murato complessivamente meglio (10-3) e realizzato un maggior numero di punti diretti al servizio (4-3). Le percentuali di ricezione sorridono invece alle bergamasche (57%-59%) mentre l’attacco ha registrato numeri superiori per le biancoblù (52%-37%).

Blinda dunque il secondo posto la Savino Del Bene Volley, che potrà concentrarsi da domani sul delicato match casalingo contro la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, previsto per mercoledì 12 novembre alle ore 20.00.

Per la sfida dell’ottava giornata di andata, coach Gaspari scegli il 6+1 formato da Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Brenda Castillo.

La formazione di Bergamo scende in campo con la diagonale Eze-Kipp, in banda la capitana Mlejnkova e Mosser mentre al centro la coppia Manfredini e Strubbe. Il libero è l’ex Armini.

Partenza lampo delle padrone di casa, 4-1 dopo il muro di Nwakalor. Vantaggio invariato dopo la prima rotazione, con la centrale azzurra sempre protagonista (10-7). La pipe di Skinner vale il +6 per le toscane (15-9), ma è il turno al servizio di Antropova a spaccare il parziale, conducendo le padrone di casa sino al 24-11. La fast di Weitzel sigilla il set (25-13).

Riparte con lo stesso ritmo nel secondo set la Savino Del Bene Scandicci, immediatamente al comando (8-4). Nonostante alcuni cambi per le orobiche aumenta la distanza tra le formazioni nella fase centrale del set (12-7). La squadra di coach Parisi prova a rifarsi sotto con Bolzonetti (14-12), riuscendo anche a impattare sul 16-16. Scappano avanti le bergamasche, grazie alle proprie schiacciatrici (16-19), ma riescono Maja e compagne a ricucire interamente lo svantaggio (21-21). Sul finale, giocato punto a punto fino ai vantaggi, sono le padrone di casa ad avere la meglio trascinate da Antropova (32-30).

Come nei precedenti parziali anche nel terzo è la squadra di coach Gaspari a fuggire in avvio (7-2). Il muro di Bosetti permette di allungare ulteriormente, costringendo il tecnico orobico a interrompere ancora il gioco (11-4). Il colpo di Skinner sigla il +10 toscano (17-7), spegnendo di fatto le possibilità di Bergamo di rientrare nel match. Il muro di Ruddins, entrata insieme a Bechis, vale il 22-9: la combinazione al centro con Weitzel sigilla il match (25-10).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Una vittoria bella, molto importante, perché non era affatto scontata, nonostante due parziali importanti. Vincere un set a 13 e uno a 10 non è mai una cosa semplice. Molto importante per me il secondo set, perché mi permette di vedere la mia squadra nei momenti di difficoltà e di vedere la reazione dopo un momento di imprecisione. Nel secondo set, infatti, abbiamo perso l’ordine, soprattutto a muro, non in difesa, e i secondi tocchi sono stati di un’imprecisione incredibile, cosa che non ci ha mai contraddistinto. Comunque, anche quando eravamo sotto, siamo riusciti a recuperare. Ancora una volta il nostro side-out sta viaggiando bene e stiamo iniziando a contrattaccare; la battuta è in fase di miglioramento. Ripeto: vincere 3 a 0 non è mai banale, e farlo in questo modo per me è molto importante. Sono molto contento del secondo set, più ancora che degli altri due ».

Carlo Parisi (Allenatore Bergamo)- « Lo spirito con cui abbiamo giocato il secondo set dimostra che le partite vanno giocate, anche quando si incontrano squadre molto aggressive e che concedono poco, aggrappandosi a ciò che si è preparato. Abbiamo fatto cose buone nel secondo set, difendendo tanto e toccando a muro, poi se Antropova fa quello che sa fare, non si può fare molto. Ora bisogna fare i fatti e giocare le prossime partite, già da mercoledì, che sono alla nostra portata ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - BERGAMO 3-0 (25-13 32-30 25-10) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Skinner 16, Nwakalor 5, Antropova 18, Bosetti 7, Weitzel 10, Castillo (L), Graziani 4, Ruddins 1, Bechis. Non entrate: Franklin, Mancini, Ribechi (L), Traballi. All. Gaspari.

BERGAMO: Eze 3, Mosser 9, Strubbe 3, Kipp 13, Mlejnkova 2, Manfredini 7, Armini (L), Bolzonetti 8, Weske, Carraro, Meli. Non entrate: Micheletti, Cese Montalvo, Ferrario (L). All. Parisi.

ARBITRI: Lot, Salvati.

Durata set: 19', 37', 20'; Tot: 76'.

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1819.