Trento torna alla vittoria sul campo di Cuneo

Nel palazzetto piemontese, in cui fra il 2000 e 2014 aveva ingaggiato memorabili battaglie contro i padroni di casa, questa sera il Club Campione d’Italia ha infatti ripreso a correre in campionato, impondosi 1-3 (25-21 18-25 19-25 23-25) l’anticipo del sesto turno di regular season SuperLega Credem Banca.

Un successo e tre punti fondamentali, ottenuti al termine di una prestazione in crescita per la formazione allenata da Marcelo Mendez, che ha sofferto in avvio la verve e l’entusiasmo dei padroni di casa, passata soprattutto per le mani di Feral e, più in generale, dal servizio. Sotto 0-1 i gialloblù non hanno comunque perso la calma e la lucidità, iniziando a costruire una partita differente dal secondo parziale in poi, grazie a maggiore tenuta in ricezione e ad un attacco di palla alta più efficace ed incisivo, come testimoniano i 21 punti di Michieletto e i 15 a testa di Ramon e Faure, tutti ottenuti con ottime percentuali. Vinte a mani basse le frazioni centrali, la sfida è tornata in equilibrio nell’ultimo set, giocato punto a punto, in cui Trento ha a lungo inseguito prima di piazzare il break decisivo con lo stesso Ramon, aiutato anche dall’apporto consistente offerto in battuta ed in attacco da Bartha, subentrato già dalla seconda frazione a Torwie.

La MA Acqua S. Bernardo Cuneo parte con Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Zaytsev e Sedlacek in posto 4, Stefanovic e l’ex Codarin centrali, Cavaccini libero. L’avvio di match gialloblù è tutto nel segno di Michieletto (due attacchi ed un muro), che tiene i suoi in corsa sino al 5-5, poi Trento inizia a faticare in ricezione e i padroni di casa ne approfittano per scappare via (5-7 e 6-10), costringendo Mendez a spendere il primo time out discrezionale. Alla ripresa del gioco gli ospiti piazzano subito un break di 4-0 con Ramon al servizio (anche un ace diretto), tornando subito in partita (10-10) ma la MA Acqua S. Bernardo riaccelera con Stefanovic (13-15) e poi riesce a farlo anche quando l’Itas Trentino pareggia di nuovo i conti con Faure (15-15 e 18-20). Il finale è tutto di marca piemontese, che con Sedlacek e Zaytsev chiude in fretta i conti, già sul 21-25.

Nel secondo set gli ospiti partono meglio grazie a Ramon e Faure (5-4, 8-6), poi ci pensa la stessa Cuneo con quattro errori al servizio consecutivi a blindare il vantaggio gialloblù che diventa di tre lunghezze sul 14-11 grazie ad un attacco out di Feral. I locali si rifugiano in un time out, ma alla ripresa perdono ulteriore contatto con l’ace di Ramon e il muro di Sbertoli su Zaytsev (17-12). Il finale di parziale è in assoluto controllo dell’Itas Trentino, che ancora con lo spagnolo detta il ritmo (22-17) e chiude con un suo muro per il 25-18 che vale l’1-1.

Dopo il cambio campo è ancora Trento a fare la voce grossa, stavolta col muro: vincenti quelli di Bartha (in campo dalla fine del precedente set al posto di Torwie) e Ramon che valgono il 7-4 esterno. Il vantaggio esterno diventa sempre più consistente con Faure e Flavio ispirati a rete fra attacchi e block a referto (11-7 e poi 14-7). Nella seconda metà i Campioni d’Italia dilagano (19-12 e 21-13) con Bartha in evidenza. Il 2-1 esterno arriva sul 25-19 con un altro primo tempo inchiodato a terra dal rumeno.

Cuneo prova a reagire in avvio di quarto set (da 5-5 a 6-9), poggiandosi sulla vena realizzativa di Feral e Sedlacek. Dopo il time out di Mendez, l’Itas Trentino con Bartha in battuta e Michieletto in attacco ritrova subito la parità a quota 10; la sfida torna ad essere punto a punto (15-15), sino a quando la coppia di palla alta piemontese non firma il +2 (16-18). Ci pensa ancora Michieletto a disegnare il pareggio in attacco (18-18) e poi a mettere la freccia (20-19). Un primo tempo di Flavio vale il +2 (22-20), Cuneo non demorde ed impatta subito (22-22); allo sprint decide il break point di Ramon: 25-23 e 3-1 finale.

I protagonisti-

Simone Oberto (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « È stata una partita di alti e bassi, dove siamo comunque riusciti a mostrare sprazzi di pallavolo di alto livello. Dopo un primo set giocato ottimamente, Trento è riuscita con le sue individualità ad uscire dalle difficoltà e a metterci sotto a partire direttamente dal servizio. Nel quarto set siamo riusciti a rientrare nel match vincendo alcune azioni lunghe e coinvolgendo noi e il pubblico anche emotivamente, ma alcune imprecisioni nel finale ci hanno impedito di muovere la classifica anche oggi. Nei prossimi giorni lavoreremo in palestra per sistemare quelle situazioni che non funzionano ancora perfettamente per prepararci al meglio alle partite che ci aspettano ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO - ITAS TRENTINO 1-3 (25-21 18-25 19-25 23-25)

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Copelli 1, Codarin 6, Cavaccini (L), Sedlacek 15, Oberto 0, Zaytsev 12, Stefanovic 9, Baranowicz 1, Feral 18, Cattaneo 3. Non entrati: Barbi, Giraudo, Colasanti, Sala (L) All.Battocchio.

ITAS TRENTINO: Pesaresi 0, Michieletto 21, Sbertoli 1, Ramon 15, Garcia Fernandez 0, Faure 15, Laurenzano (L), Bartha 5, Resende Gualberto 9, Torwie 0. Non entrati: Bristot, Giani, Sandu (L), Acquarone All. Mendez.

ARBITRI: Caretti, Goitre, Venturi.

Durata: 27' 22' 25' 32'; Tot: 106′

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 3860