Conegliano soffre poi batte Vallefoglia

VILLORBA (TREVISO)- La Prosecco Doc Conegliano, nell'anticipo pomeridiano dell'8a giornata , come da pronostico, si prende i tre punti contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ma certo per le ragazze di Santarelli non è stata una passeggiata. Le marchigiane infatti sono arrivate al Pala Verde con grande convinzione, consapevoli di non aver nulla da perdere e nel primo set hanno messo in scacco le pantere portandosi clamorosamente in vantaggio. I cambi dalla panchina hanno rimesso le cose sui binari più consoni ai valori delle due squadre. Finisce 3-1 (19-25 25-14 25-23 25-17) ma la squadra di Pistola torna a casa comunque a testa alta.

Nell'occasione in campo quattro campionesse del mondo con l’Italia di Julio Velasco: Monica De Gennaro, Sarah Fahr, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi, ex di giornata come Alice Feduzzi, Chiara De Bortoli e Bozana Butigan.

Coach Daniele Santarelli schiera capitan Wolosz in regia e Isabelle Haak a completare la diagonale, Daalderop e Sillah sono le schiacciatrici, Fahr e Lubian le centrali, De Gennaro è il libero. Dall’altra parte, coach Andrea Pistola sceglie Bartolucci al palleggio e Bici opposta, Giovannini e Omoruyi sono le bande, Candi e Butigan le centrali, De Bortoli è il libero. Le Tigri marchigiane sono costruite e guidate dal direttore sportivo Alessio Simone, ex-assistente nella panchina gialloblù al Palaverde.

Avvio di marca gialloblù grazie a Daalderop (4-1), Fahr mura per il miglior rally del set (11-9). Vallefoglia prende il controllo del parziale, Ewert e Adigwe danno il cambio alla diagonale, con Meme perfetta nel set grazie a 3 punti e un ace (17-18). Adigwe spacca il match con 14 punti, 1 ace, 0 errori in battuta e 2 muri. Scognamillo rinforza la seconda linea, ma le marchigiane hanno il guizzo decisivo in coda e si portano avanti (19-25).

Pantere furenti all’inizio del secondo set con 4 punti e 1 ace di Sillah, in un turno al servizio che dà un parzialone in grado di indirizzare subito il set (10-2). Si accende Haak con due punti in serie (13-6), Fahr spezza una fase sporca castigando a suon di primi tempi (19-11, 5 punti e 1 muro nel secondo con il 100% in attacco). Giro in doppia cifra per la centrale, 10 punti e 2 muri. È il momento di Adigwe ed Ewert per chiudere il set, ed è proprio l’opposta a murare per il 22-13 e a marcare il set point del 25-14.

Il terzo set è da antologia: le Pantere sono sotto 7-16, vincono con una maratona da 18-7. Chirchella dà ordine in prima linea, Gabi sistema la ricezione e la difesa, guidata da una De Gennaro onnipresente, Adigwe è ancora la finalizzatrice d’eccellenza (4 punti e 0 errori in attacco per andare sul 2-1). Ma i punti decisivi sono di Sillah (24-22 e set point, 6 in totale nel terzo con 1 ace). È un’altra rimonta da DNA Imoco. Neneh è MVP: 20 punti, 3 aces e 3 muri.

C’è un punto di De Gennaro di piede all’interno di un quarto set accesissimo (10-9), Fahr e Gabi costringono la panchina avversaria al time-out (13-10). Sillah fa decollare le Pantere assieme a Gabi (impatto da 7 punti, 1 muro e il 50% di attacco per la carioca), alla fine ci mette le mani la fuoriclasse brasiliana per il muro del 25-17 e del definitivo 3-1.

I protagonisti-

Fatoumatta Sillah (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « La reazione che abbiamo avuto nel terzo set è stata di cuore direi, ma non so descriverla veramente. Abbiamo avuto il pubblico dalla nostra parte dopo ogni punto, abbiamo sentito la spinta giusta. Non siamo partiti bene, ma abbiamo avuto una buona reazione e abbiamo giocato in crescendo portando a casa la vittoria, che è la cosa più importante ».

Loveth Omoruyi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Abbiamo giocato un’ottima partita e abbiamo sprecato una grandissima occasione contro una squadra del genere. Il primo set è stato molto buono per noi, il secondo invece è stato tutto a loro favore. Nel terzo siamo stati avanti di molto punti, ci siamo fatti scappare un’opportunità davvero grossa e ci dispiace moltissimo. Ci avevamo creduto sino alla fine, ma avere un grande vantaggio non conta nulla fino a che non fai il 25esimo punto. Brave loro, hanno saputo trovare forza dai loro ottimi cambi ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-1 (19-25 25-14 25-23 25-17) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Sillah 20, Fahr 10, Haak 7, Daalderop 4, Lubian 3, De Gennaro (L), Adigwe 14, Braga Guimaraes 7, Chirichella 3, Scognamillo, Ewert. Non entrate: Forte (L), Munarini. All. Santarelli.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 9, Butigan 3, Bartolucci 1, Omoruyi 21, Candi 9, Bici 12, De Bortoli (L), Thokbuom 4, Ungureanu 2, Laza'ro Castellanos, Stoyanova, Feduzzi. Non entrate: Mitkova (L), Carletti. All. Pistola.

ARBITRI: Simbari, Chiriatti.

Durata set: 31', 24', 31', 25'; Tot: 111'.

MVP: Fatoumatta Sillah (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 4993.