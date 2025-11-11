CONEGLIANO (TREVISO)- Isabelle Haak è la prima MVP of the Month della stagione 2025-26 di A1 Femminile. L’opposta svedese della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, assoluta protagonista del primato delle pantere, ha vinto il premio come miglior giocatrice di ottobre superando l’agguerrita concorrenza di Paola Egonu della Numia Vero Volley Milano, di Ekaterina Antropova della Savino Del Bene Scandicci e di Amber Igiede dell’Igor Gorgonzola Novara.

Nonostante la sconfitta in Supercoppa, Isabelle Haak è stata determinante per l’imbattibilità della pantere in Serie A1 Tigotà: 137 punti con il 56%.

Il premio di MVP del mese di ottobre è valso a Isabelle Haak anche la presenza nel Team of the Month del primo mese di Serie A1 Tigotà. Una squadra che rispecchia di fatto quanto di buono visto nei primi trenta giorni del campionato, con alcune conferme e diverse sorprese.

In diagonale con l’opposta svedese la regista della Reale Mutua Fenera Chieri Sarah Van Aalen, una presenza non scontata visti anche i diversi cambi di formazione delle collinari. Ma la regista olandese, MVP contro Bergamo, ha saputo giostrare alla grande le sue attaccanti, realizzando anche 21 punti, terza tra le registe.

Al centro, la conferma Camilla Weitzel della Savino Del Bene Scandicci e la sorpresa Amber Igiede dell’Igor Gorgonzola Novara. Da un lato la tedesca, top scorer delle centrali la scorsa stagione e già a proprio agio nella sua nuova squadra, autrice fin qui di 89 punti con 12 ace e 16 muri. Dall’altro la centrale americana, tornata negli Stati Uniti ad inizio novembre dopo un mese da grande protagonista con la maglia delle piemontesi, chiusa con 87 punti (61% in attacco, la più alta tra le centrali), 8 ace e 16 muri.

In banda, due sorprese di questo inizio di stagione. L’olandese Jolien Knollema de Il Bisonte Firenze, attualmente top scorer tra le schiacciatrici con 155 punti (5 ace, 17 muri) e la finlandese Suvi Katriina Kokkonen della Cbf Balducci Hr Macerata, autrice di un primo mese sorprendente considerato lo status di neopromossa delle marchigiane, con 140 punti (42,6%) 11 ace e 6 muri.

In seconda linea il nuovo libero della Numia Vero Volley Milano nonché campionessa del mondo con la Nazionale Italiana, Eleonora Fersino, 51,6% di perfette su 124 ricezioni e dominante in difesa come visto anche in Supercoppa. Infine, alla guida del super team, non poteva che esserci coach François Salvagni dell’Honda Cuneo Granda Volley. Tenendo conto di una squadra praticamente rivoluzionata in tutti i ruoli cardine, quello della squadra piemontese, attualmente settima forza del campionato, è stato un piccolo capolavoro, sublimato dallo storico successo per 3-0 contro Scandicci alla terza giornata.