Milano-Novara big match da tutto esaurito nel sabato di A1

I due big match mozzafiato apriranno la decima giornata di Serie A1 Tigotà. Su Rai Sport e VBTV sabato 15 novembre alle 20.30, l’Unipol Forum di Assago tornerà ad accendersi per il massimo campionato di pallavolo femminile, ma questa volta per uno show del tutto inedito. La Numia Vero Volley Milano e l’Igor Gorgonzola Novara giocheranno infatti entrambe “in casa”: incassi, spazi pubblicitari, ticketing, mascotte, tutto diviso a metà per una grande festa del volley, con oltre 11mila spettatori già confermati a una manciata al record storico. Di contorno, ma neanche troppo, la classifica: terzo posto per le meneghine con 22 punti, quarto per le zanzare con 18 (ma una partita in meno).

Ma è bene mantenere allacciate le cinture perché domenica 16 novembre, alle ore 16 in diretta DAZN e VBTV la giornata di gare si aprirà con lo scontro in vetta alla classifica tra la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci. Imbattute e in testa le pantere, con 29 punti, 25 con una sola sconfitta la quota delle toscane. Il big match che tutti gli appassionati attendevano per misurare due tra le potenziali concorrenti allo Scudetto.

Il resto del weekend non sarà però avaro di emozioni, perché saranno diversi gli scontri che, a tre settimane dalla fine del girone d’andata, metteranno in palio punti preziosi per l’accesso ai quarti di Coppa Italia. Soprattutto vista la situazione di classifica, che vede ben sette squadre racchiuse in quattro punti tra la sesta e la dodicesima posizione. In esclusiva VBTV dalle 17, Il Bisonte Firenze (sesta 13 punti) ospiterà l’Eurotek Laica Uyba (9 punti) e l’Honda Cuneo Granda Volley (11 punti) affronterà nel derby piemontese la Reale Mutua Fenera Chieri (quinta, più avanti a quota 17), mentre in onda anche su DAZN la Wash4Green Monviso Volley (10 punti), accoglierà Bergamo.

Alle 18, in onda su Rai Sport e VBTV scontro diretto tutto marchigiano tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia (10 punti) e la Cbf Balducci Hr Macerata (11 punti), mentre chiuderà il turno il posticipo delle 20.45 (diretta VBTV) tra la Bartoccini Mc Restauri Perugia (10 punti) e il fanalino di coda Omag-MT San Giovanni in M.no.

TUTTE LE SFIDE-

Il Bisonte Firenze - Eurotek Laica Uyba

La domenica al Pala BigMat è ormai diventata una piacevole consuetudine per Il Bisonte Firenze, che domenica alle 17 ospita la Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio per la decima giornata della serie A1 Tigotà: per la quinta domenica di fila le bisontine giocheranno fra le mura amiche – anche se nella prima erano formalmente in trasferta nel derby contro la Savino Del Bene – e la speranza è di poter replicare quanto fatto nelle ultime due, concluse con due vittorie piene contro Perugia e San Giovanni in Marignano. Obiettivo per niente semplice, perché dall’altra parte c’è una UYBA che mercoledì è tornata a vincere in casa contro Cuneo, e la cui classifica – dodicesimo posto con 9 punti - è un po’ bugiarda essendo viziata dal fatto di aver già affrontato quattro delle prime cinque della classifica. Il Bisonte invece è sesto a quota 13, viene da un ko contro la corazzata Milano in cui però ha di nuovo mostrato tutte le sue qualità, e dovrà ripartire proprio dal livello mostrato nel primo set vinto contro la Numia per provare a mettere in difficoltà la Eurotek.

PRECEDENTI: 24 (7 successi Il Bisonte Firenze, 17 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Francesca Villani a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Busto arriva a Firenze dopo una vittoria netta, nella quale sembra aver trovato la quadra del suo gioco: sarà una partita insidiosa, contro una squadra che ha una palleggiatrice a cui piace giocare con traiettorie molto veloci, quindi sarà importantissimo il servizio per tenerla lontana da rete, ma anche l’ordine a muro-difesa, fondamentale in cui secondo me abbiamo quasi sfiorato la perfezione nel primo set contro Milano. Veniamo da una buona prova contro una delle squadre più forti del campionato, adesso ci attende l’ultima partita dell’ennesimo tour de force stagionale, in cui dovremo essere brave a mantenere la nostra identità, a essere aggressive e a mettere in difficoltà più possibile le avversarie: la UYBA è un buon mix di giovani ed esperte, sarà l’ennesima battaglia e noi cercheremo di portarcela a casa ».

Valentina Diouf (Eurotek Laica Uyba)- « La vittoria di mercoledì con Cuneo è stata di fondamentale importanza, per il morale e anche per la classifica con tre punti davvero d'oro per noi. A Firenze mi aspetto una gara da affrontare con positività, perchè comunque siamo riuscire ad uscire in casa da una situazione che cominciava a complicarsi. Mi aspetto lo stesso entusiasmo e la stessa grinta visti con Cuneo, anche contro il Bisonte che è una squadra che viene da una striscia importante di risultati utili, fatta eccezione per l'ultimo turno contro Milano. Firenze ha già accumulato molti punti in classifica, ma sono sicura che al Pala Big Mat noi potremo dimostrare quanto valiamo ».

Wash4green Monviso Volley - Bergamo

Il tempo di rientrare dalla trasferta a Cervia ed è già ora di tornare sul campo casalingo per la 10° giornata di campionato. Al Pala Bus Company, domenica alle ore 17, è attesa Bergamo. Entrambe le formazioni sono reduci da tie break lunghi ed intensi. Per la squadra di coach Parisi la gara con Perugia è iniziata con il piede giusto, avanti 2-0 ha poi subito il rientro delle ospiti conquistando comunque un punto prezioso ai fini della classifica. Per Bussoli e compagne il match con la Omag-Mt San Giovanni in Marignano ha regalato la seconda vittoria consecutiva e due punti d'oro. Una grande rimonta che ha tirato fuori il carattere grintoso e determinato del Monviso Volley. Ancora una volta l'obiettivo per il team di Marchiaro è quello di muovere la classifica, consapevole della difficoltà della gara e della forza dell'avversario.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Wash4green Monviso Volley, 3 successi Bergamo)

EX: Anna Davyskiba a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Rebecca Scialanca a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024

Alessandro Reale ( Team Manager Wash4green Monviso Volley)- « La classifica di Bergamo non deve trarre in inganno, in quanto hanno già affrontato tutte le big della parte alta della classifica. Per noi sarà una gara indicatrice di maturità. Arriviamo da una settimana impegnativa e il gruppo sta crescendo in solidità e consapevolezza. Davanti al nostro pubblico vogliamo giocare con coraggio, energia e lucidità nei momenti chiave, per mettere in campo l’identità del Monviso Volley ».

Aurora Micheletti (Bergamo)- « Domenica ci è mancata la concretezza nel momento importante. Ci voleva un attimo di determinazione in più: dobbiamo essere consapevoli delle nostre potenzialità e credere di più in noi stesse. Dobbiamo metterci un pizzico di aggressività in più ».

Honda Cuneo Granda Volley - Reale Mutua Fenera Chieri '76

La Honda Cuneo Granda Volley torna in casa per il secondo derby della stagione: al Palazzetto dello Sport di Cuneo arriva la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. Fischio d’inizio alle 17 di domenica 16 novembre, in diretta su VBTV. Le Gatte arrivano dalla sconfitta di Busto Arsizio e viaggiano attualmente in settima posizione, mentre Chieri è quinta dopo la sconfitta contro Scandicci.

PRECEDENTI: 19 (12 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Alice Degradi a Honda Cuneo Granda Volley nel 2020/2021, 2021/2022; Ilaria Spirito a Honda Cuneo Granda Volley nel 2021/2022



François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « È un momento un po’ difficile per quanto successo a Martinez e in generale per la condizione delle ragazze. Tuttavia questo campionato non dà la possibilità di respirare e quindi, con una squadra molto unita, stiamo lavorando duramente e al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo tanta voglia di giocare questo derby in casa, contro una delle squadre che sta giocando una delle pallavolo più belle del momento in Italia. Nelle sfide contro team di altissimo livello le ragazze si esaltano e speriamo di farlo anche questa domenica davanti al nostro pubblico. La squadra è unita, anche nelle difficoltà, e chiediamo che anche il nostro pubblico sia con noi ».

Alice Degradi (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Cuneo sta facendo un ottimo campionato. Ha fatto soffrire molto le big e giocare in casa loro non è semplice, quindi dovremo prestare massima attenzione per provare a portare a casa il risultato. A livello personale non sento molto la partita come derby. Nella mia testa è sempre bello tornare a Cuneo, sono sempre contenta di tornare in quel palazzetto e rivedere persone con cui ho condiviso tanto, a cui voglio bene. I miei due anni a Cuneo sono stati bellissimi, anche da un punto di vista pallavolistico abbiamo fatto due stagioni incredibili ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Sarà una giornata molto importante, con la Bartoccini MC Restauri Perugia impegnata al Pala Barton Energy conto la neopromossa Omag-MT San Giovanni in Marignano (fischio d’inizio domenica alle 20.45) e contemporaneamente tanti scontri diretti per quanto riguarda la parte medio-bassa della classifica.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 2 successi Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Giada Cecchetto a Bartoccini Perugia nel 2019/2020, 2020/2021; Serena Ortolani a Bartoccini Perugia nel 2020/2021

Beatrice Gardini ( Bartoccini-MC Restauri Perugia)- « Mercoledì seta Siamo state brave a rimanere vicine alle avversarie e a fare nostro quel parziale. Nei set precedenti loro hanno spinto molto in battuta, facendo meglio di noi. Poi lentamente siamo venute fuori e abbiamo trovato quella prestazione e quei punti che volevamo. Contro San Giovanni in Marignano sarà una partita assolutamente da non sottovalutare. Il fatto che siano ultime in classifica non vuol dire niente, anche perché i punti che possiedono (4, ndr) li hanno tutti conquistati nelle ultime tre giornate e questo sta a testimoniare che sono una squadra in miglioramento. A dire il vero anche noi lo siamo, ma dobbiamo rimanere concentrate e dare continuità a ciò che abbiamo fatto contro Novara e Bergamo ».

Martina Bracchi (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Domenica ci aspetta una partita molto importante contro Perugia. Arriviamo da due gare intense e difficili, che, nonostante le sconfitte, ci hanno fatto crescere e ci hanno dato ancora più consapevolezza della nostra forza di squadra.Andremo a Perugia con grande motivazione, con il desiderio di dare tutto quello che abbiamo in campo e di lottare su ogni pallone per portare a casa un risultato importante ».

Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara

Mancano poco più di 24 ore al big match tra la Numia Vero Volley Milano e la Igor Gorgonzola Novara, che sabato 15 novembre alle 20.30 scenderanno sul campo dell'Unipol Forum di Assago per il decimo turno del girone di andata di Serie A1 Tigotà. Una partita dall'elevato tasso tecnico quella che andrà in scena al palasport di Assago, che si prepara ad assistere ad una sfida già fondamentale in ottica classifica: dopo le vittorie nel turno infrasettimanale contro Firenze e Vallefoglia, sono infatti quattro le lunghezze che dividono Milano - che occupa il terzo posto in graduatoria - e Novara, con una vittoria delle piemontesi che permetterebbe loro di rimanere in scia. Quello di sabato sarà il venticinquesimo confronto tra le due formazioni, con un parziale che sorride a Bonifacio e compagne: sono infatti 14 i successi per le Zanzare contro i 10 delle meneghine, che non vincono contro le novaresi dal 12 novembre 2023. Per fare risultato essenziale l'apporto delle bomber delle due compagini: da una parte capitan Egonu, che nel match contro Il Bisonte ha sfondato il muro dei 6000 punti nelle competizioni di Lega Volley Femminile e guida la classifica delle top scorer di Serie A1 Tigotà con 213 palloni messi a terra. Dall'altra Mayu Ishikawa, miglior realizzatrice per la Igor con 113 punti a referto. La partita, in diretta su Rai Sport e VBTV, si prepara dunque a regalare spettacolo al pubblico dell'Unipol Forum. Un match che va oltre al campo e che porta con sé un forte valore emotivo: ben 9, infatti, le ex della partita, a partire dalla panchina, con coach Lavarini che ha ricoperto il ruolo di allenatore di Novara per tre stagioni. Sono invece Francesca Bosio, Eleonora Fersino, Vita Akimova, Paola Egonu, Anna Danesi e Celeste Plak ad aver militato tra le fila piemontesi nelle passate stagioni, con ognuna delle giocatrici che si è aggiudicata un trofeo con i colori piemontesi. Tra le ragazze di coach Bernardi sono invece Federica Squarcini e Giulia Carraro ad aver indossato la maglia di Vero Volley.

PRECEDENTI: 24 (14 successi Igor Gorgonzola Novara, 10 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Vita Akimova a Igor Novara nel 2023/2024, 2024/2025; Francesca Bosio a Igor Novara nel 2015/2016, 2023/2024, 2024/2025; Anna Danesi a Igor Novara nel 2022/2023, 2023/2024; Paola Egonu a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019; Eleonora Fersino a Igor Novara nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Celeste Plak a Igor Novara nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Giulia Carraro a Vero Volley nel 2020/2021; Federica Squarcini a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021 - Allenatori: Stefano Lavarini a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Eleonora Fersino (Numia Vero Volley Milano)- « Per me sarà una partita speciale perché dall'altra parte della rete ritrovo Novara, che è stata casa negli ultimi 4 anni. Mi aspetto sicuramente una bella sfida e un alto livello da parte di entrambe le squadre, e giocare davanti a 12 mila persone all'Unipol Forum sarà qualcosa di entusiasmante e spettacolare. Conosciamo il valore dell’avversario quindi dovremo essere brave a partire aggressive fin da subito, in battuta ma soprattutto per quanto riguarda il sistema muro e difesa perché perché è un fondamentale su cui possiamo migliorare tanto e fare bene. Giocare ad Assago sarà particolare, una “location” diversa dai classici palazzetti: sarà una bella partita ».

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Purtroppo dalla parte finale della partita con Scandicci stiamo vivendo un momento di difficoltà, segnato da insicurezze che forse sono emerse proprio in seguito a quella rimonta subita. Credo che la partita di Milano, contro un avversario fortissimo e davanti a un pubblico eccezionale possa rappresentare un'occasione importante per noi, per tornare a fare la nostra pallavolo, per cercare di riprendere il filo un po' dove si era interrotto. Sappiamo di trovare di fronte un avversario tra i più forti ma sono sicura che scenderemo in campo pronte a dare tutto ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci

Domenica di grande spettacolo al Palaverde, quella contro la Savino del Bene Scandicci sarà il remake dell’ultima finale di CEV Champions League e la sfida tra prima e seconda in classifica. È la 10a giornata della Regular Season di Serie A1 Tigotà, in una spettacolare giornata di campionato in cui si affrontano tra di loro anche Igor Gorgonzola Novara e Numia Vero Volley sabato sera. Riflettori puntati sul Palaverde dove saranno protagoniste le prime due della classe: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano guida la classifica con 29 punti frutto di 10 vittorie, mentre le toscane occupano la seconda posizione con 25 punti dopo 9 successi e una sconfitta.

Palaverde pronto al tutto esaurito per sostenere le Pantere nel big match, squadra al completo per coach Santarelli a parte Zhu Ting ancora in Cina per i Chinese National Games.

PRECEDENTI: 35 (29 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 6 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Isabelle Haak a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Ting Zhu a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023, 2023/2024; Marta Bechis a Imoco Volley Conegliano nel 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019; Giulia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Marco Gaspari a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013, 2013/2014

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Il test contro Scandicci sarà bellissimo, il Palaverde sarà pieno e ci sono tutti gli ingredienti per un grande spettacolo. L’atmosfera sarà meravigliosa, in palio ci sono solo 3 punti, ma la partita tra la prima e la seconda della classe, tra le due squadre che hanno più continuità in questo momento, sarà certamente l'occasione per godere una grande pallavolo. Entrambe stiamo giocando un ottimo campionato e trovando buoni risultati in un campionato pieno di insidie ad ogni giornata. Scandicci ha rivoluzionato il gruppo, sono molto forti e hanno tanti terminali d’attacco, giocatrici di spessore e talento, dovremo interpretare bene la partita e giocare al massimo per contrastarle. Siamo in un buon momento e affrontiamo la partita con grande carica, dovremo essere attente alle loro bocche da fuoco e tenere alto il ritmo in tutti i fondamentali, ci sarà da sudare. Dopo alcune trasferte lunghe giocheremo tre gare di campionato in sei giorni in casa, poi inizierà subito la Champions League, le energie andranno gestite al meglio a partire dalla prima contro Scandicci, in cui dovremo comunque esprimere tutto il nostro potenziale. Comunque giocare quattro partite in casa consecutivamente anche se molto ravvicinate ci agevolerà nella gestione perchè senza dover viaggiare avremo un po' più di respiro ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Domenica giocheremo una partita che tutti vorrebbero affrontare. L’avversario non ha bisogno di presentazioni. Da parte nostra c’è grande voglia di confrontarci con Conegliano dopo un buon periodo in cui stiamo continuando a crescere passo dopo passo. Sappiamo che, per ottenere un risultato contro Conegliano, non possiamo permetterci blackout: è una squadra capace di rientrare in qualsiasi momento, come ha dimostrato anche contro Vallefoglia recuperando gap di 8-9 punti. Sappiamo che dovremo spingere molto in battuta, perché con Wolosz che riceve palla pulita la gestione diventa davvero complessa. Allo stesso tempo conosciamo bene l’importanza di battuta e difesa, fondamentali primari contro Conegliano. Mi auguro di vedere una partita in cui la nostra squadra riesca a giocare a viso aperto in tutti i reparti, senza grandi pause. È una gara da interpretare con coraggio, perché la nostra ambizione è quella di confrontarci spesso con squadre di questo calibro, anche nelle fasi finali della stagione. Ma per farlo dobbiamo compiere un ulteriore step di crescita. Dovremo quindi goderci la partita, ma con l’idea di essere sfrontati in ogni reparto ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Cbf Balducci Hr Macerata

Torna il derby delle Marche per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e la Cbf Balducci Macerata, neo promossa in A1 e protagonista sin qui di un ottimo avvio di stagione. In palio punti preziosi per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, cui parteciperanno le prime otto squadre classificate al termine del girone di andata. Le tigri inseguono le cugine ad una sola lunghezza, e sono reduci da due ottime partite giocate sul campo di Conegliano e Novara. Da Novara la squadra di Pistola è tornata con un punto e una bella iniezione di fiducia. Quanto alla Cbf Balducci, la sconfitta casalinga contro la Prosecco Doc non ha certo demoralizzato l’ambiente, molto carico dopo i successi su San Giovanni e Busto e una classifica che la tiene lontana dalla zona calda.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 2 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Giulia Bresciani a Megabox Vallefoglia nel 2020/2021

Alice Feduzzi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « E' un periodo pieno di partite, siamo reduci da due trasferte impegnative di fila e domenica ci aspetta Macerata, una neopromossa che sta dimostrando molto carattere. Noi ci stiamo impegnando tanto, lavoriamo molto in palestra in vista della partita di domenica e di quelle che seguiranno, incluse le prime due di Challenge Cup ».

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta il derby marchigiano, una partita molto importante per noi. Arriviamo da due gare un po’ difficili, ma stiamo lavorando per presentarci il più pronte possibile. Sappiamo che Vallefoglia è una squadra di grande valore, con terminali d’attacco importanti e giocatrici che hanno fatto parte anche della Nazionale italiana e della squadra campione del mondo. Sarà una sfida impegnativa, ne siamo consapevoli. Noi però vogliamo affrontarla con lo spirito giusto e con la carica necessaria per provare a portarci a casa punti fondamentali per la nostra corsa ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Goitre Mauro, Rossi Alessandro

Domenica 16 novembre 2025, ore 16.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Canessa Maurizio, Giardini Massimiliano

Domenica 16 novembre 2025, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Luciani Ubaldo, Scotti Paolo

Wash4green Monviso Volley – Bergamo Arbitri: Zavater Marco, Clemente Andrea

Honda Cuneo Granda Volley - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Lot Dominga, Giglio Anthony

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Santoro Angelo, Grossi Dario

Domenica 16 novembre 2025, ore 20.45

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Serafin Denis



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 26, Savino Del Bene Scandicci 22, Numia Vero Volley Milano 22, Igor Gorgonzola Novara 18, Reale Mutua Fenera Chieri '76 17, Il Bisonte Firenze 13, Honda Cuneo Granda Volley 11, Cbf Balducci Hr Macerata 11, Wash4green Monviso Volley 10, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 10, Eurotek Laica Uyba 9, Bergamo 6, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 4.