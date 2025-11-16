Conegliano batte Scandicci e si laurea Campione d'Inverno

ROMA -Primo verdetto del campionato di A1 Femminile. Dopo la 10a giornata di andata la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano è campione d'inverno. Dopo il successo contro la Savino Del Bene Scandicci le pantere hanno sette punti di vantaggio sulle toscane e non possono essere più raggiunte nella fase ascendente della Regular Season.

Le prime a scendere in campo sono state proprio le campionesse d’Europa in carica della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e le vice campionesse della Savino Del Bene Scandicci, nel secondo big match di giornata. Le prime due della classe in campionato hanno dato vita ad uno spettacolo entusiasmante davanti al calorosissimo sold out del Palaverde, ricolmo nei suoi oltre 5300 spettatori. Il punto esclamativo l’hanno messo al termine di quattro set le pantere, dopo una gara equilibratissima nei primi tre parziali. L’MVP Joanna Wolosz ha condotto le sue compagne al successo dopo aver vinto 25-22 la prima frazione, aver subito il prorompente ritorno della squadra di coach Gaspari nel secondo set (dal 21-17 al 23-25) e aver vinto il testa a testa del terzo set 25-22, che ha definitivamente piegano le toscane, arresesi poi 25-16 al quarto set. Quattro le giocatrici in doppia cifra per le pantere, con Haak top scorer (22 punti, 3 ace e 3 muri), davanti a Sillah (18), Gabi (14) e Chirichella (12), mentre per Scandicci 14 punti da Antropova (ben tenuta a muro, 16% di efficienza) e 12 per Skinner. Testa della classifica quindi confermate per le ragazze di coach Santarelli, alla prima fuga stagionale: +7 sulle toscane, +9 su Milano e +12 su Novara.

Triplo 0-3 al Pala BigMat, al Pala Bus Company e al Palazzetto di Cuneo. E triplo 21-25 in favore dell’Eurotek Laica Uyba sul campo de Il Bisonte Firenze, mai in grado di togliere lo spartito del match dalle mani delle ragazze di coach Barbolini. Nonostante i 16 punti della sempre presente Knollema (5 muri), lato bustocco l’MVP Seki ha armato alla perfezione le mani di un’incontenibile Parra da 18 punti (ma anche il 44% di efficienza in ricezione), Obossa (15) e Torcolacci (10).

Si è spenta a metà primo set la luce per la Wash4Green Monviso Volley, capitolata contro una ritrovata Bergamo dopo la rimonta orobica dal 16-12 del primo set al 23-25. Da quel momento, i giri delle ragazze di coach Parisi sono saliti vertiginosamente, mentre quelli della squadra di coach Marchiaro si sono fermati: 15-25 e 16-25 gli altri due parziali. Grande gioia in casa Bergamo per la seconda vittoria stagionale, ottenuta anche per merito dei 14 punti dell’MVP Kipp e degli 11 delle solidissime centrali Manfredini e Meli, speculari anche nei muri vincenti, 4 a testa. Per le pinelle, solo Davyskiba in doppia cifra.

Partita combattuta ma senza mai perdere il controllo per la Reale Mutua Fenera Chieri, che ha trionfato senza perdere set nel derby contro l’Honda Cuneo Granda Volley. Set equilibrati (20-25 e doppio 22-25) ma quasi sempre in vantaggio le collinari, che hanno fatto la differenza a muro (12 blocks contro 7) e in ricezione (51% di efficienza contro il 30%), fondamentale per far esprimere al meglio l’olandese Van Aalen, in serata di grazia e meritatamente MVP. Stessi punti, 17, per le due opposte Németh e Diop, buona anche la prova delle laterali a disposizione di coach Negro, Kunzler e Nervini, entrambe a quota 13.

Match ricco di adrenalina nel primo derby marchigiano di stagione tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e la Cbf Balducci Hr Macerata. Le due squadre non si sono risparmiate nei quattro set giocati, come hanno dimostrato le oltre due ore di gioco. Alla fine, l’ultimo sorriso è stato delle padrone di casa, con punteggi 25-21, 25-27, 25-22 e 25-19. Nel prepartita, bell’ovazione per capitan Sonia Candi, che è stata premiata con il pallone d’oro del premio “Sara Anzanello” come best blocker della scorsa stagione. Le arancionere di coach Lionetti, private di Clothier per un infortunio nel riscaldamento, hanno lottato ad armi pari, ma a fare la differenza è stata la panchina a disposizione di coach Pistola: non solo Ungureanu (9 punti) e Carletti (7), manche Thokbuom e Lazaro hanno risposto presente quando chiamate in causa, rappresentando un vero fattore per le biancoverdi. Di contorno, ma non troppo, i 27 punti di una inarrestabile Bici e i 17 di Omoruyi, protette in seconda linea da una De Bortoli MVP. Per Macerata, 16 e 15 punti per le solite Decortes e Kokkonen, ottimo il contributo di Mazzon (10 punti con il 75%).

TUTTE LE SFIDE-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci

Prima contro seconda nella domenica di campionato, la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano accoglie la Savino del Bene Scandicci nel sold out del Palaverde. È il remake dell’ultima finale di Champions League, in campo campionesse internazionali a contendersi tre punti per la 10a giornata di Regular Season di A1.

I sestetti iniziali: coach Daniele Santarelli si affida a capitan Wolosz in regia, Haak è l’opposta; Gabi e Sillah sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro è il libero. Coach Marco Gaspari, ex di turno, schiera la diagonale Ognjenovic-Antropova, Skinner e Bosetti sono i posti 4, Graziani e Weitzel giocano al centro, Castillo è il libero. In campo giocatrici di 9 nazionalità, con quattro campionesse olimpiche con l’Italia di Julio Velasco.

Il primo set si gioca alla pari tra le due squadre, che tra “megarally” e difese a tutto campo tengono l’equilibrio: dopo il primo break subito (13-15), le Pantere si compattano e trovano il servizio pulito di Fahr, nel 5-0 che dà lo strappo verso il 19-16 c’è lo zampino di Haak da posto 2 e dal muro. Le centrali svettano nella domenica del Palaverde, con 21 punti e 4 muri in combinata. Adigwe e Ewert danno il cambio alla diagonale, Scognamillo c’è in seconda linea nei momenti roventi, è Gabi a segnare la maggior parte dei punti importanti in coda, compreso il set point del 25-22. Carioca da 6 punti nel parziale, 0 errori in attacco e il 60% di efficienza.

Il secondo set vive a fisarmonica: Sillah conduce le Pantere al primo vantaggio (9-8), dopo una difesa super di De Gennaro Haak punge con il 12-10. Le gialloblù restano avanti dopo un servizio super della svedese (20-17), e un murone di Chirichella (21-17). Ma Scandicci ha la lucidità e la forza di non mollare con Skinner e Antropova, lesta a murare per il 23-25. Neneh Sillah brilla nel parziale con 8 punti e il 61% in attacco, chiuderà con 18.

Wolosz e compagne ci mettono un po’ a trovare la temperatura nel terzo set, ci riescono quando coach Santarelli chiama l’unica interruzione del parziale, Haak guida l’attacco verso il primo vantaggio (12-11) e un break decisivo più avanti 19-17. La svedese guida le Pantere verso il 2-1 con 7 punti e 2 muri, 4 i monster block nel set per le padrone di casa. Sillah ha ancora gas per il 21-20, Gabi è glaciale quando conta, con il set point del 25-22. Sono 4 le attaccanti gialloblù oltre la doppia cifra, Fahr ne segna 9 con 1 muro, Wolosz è MVP nel big match.

Le Pantere hanno ancora fuoco da riversare sul taraflex nel quarto set, quando Gabi spinge per terra l’8-5 e Chirichella confeziona il muro del 13-9. A quel punto la ciurma di Santarelli procede a vele spiegate verso i tre punti che le consegnano il titolo di campione d’inverno: Haak martella fino alla fine, anche sfondando con il matchpoint del 25-16. Opposta top scorer del match con 22 punti, 3 muri e il 42% in attacco.

I protagonisti-

Asia Wolosz (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono contenta per questa vittoria, la squadra ha fatto una grandissima partita. Scandicci è fortissima e lo sta dimostrando in questa stagione, oggi abbiamo dato tanto a livello di aggressività. Non abbiamo fatto il nostro miglior gioco, ma possiamo essere contenti, abbiamo lavorato bene sul muro e la battuta. Ma non ci fermiamo, mercoledì giochiamo contro Busto, ritroveremo le energie in fretta per tornare davanti al nostro pubblico ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Dopo una sconfitta non si può mai essere contenti di nulla. Io però una cosa voglio sottolinearla con un bel punto esclamativo: la squadra sta facendo ogni giorno un passo in più, e anche oggi l’ho visto. Ci sono stati momenti in cui non abbiamo smesso di giocare, ma non siamo riusciti a giocare: è ben diverso. La squadra non smette mai di lottare, lo fa in ogni situazione, anche contro l’avversario più forte, un avversario che oggi a mio avviso ha disputato probabilmente la sua migliore partita della stagione, per di più in un PalaVerde dove non è mai facile giocare. Per questo sono molto contento dell’atteggiamento che le ragazze stanno continuando a costruire per raggiungere i traguardi prefissati. Dall’altro lato, ciò che non ha funzionato non è stata tanto la battuta, quanto gli errori commessi su battute semplici. Nei primi due set abbiamo battuto bene e loro hanno ricevuto perfettamente. Continuavo a dire alle ragazze che, se Conegliano avesse mantenuto quel livello di ricezione, più di così non avremmo potuto fare; dovevamo continuare a insistere perché sarebbe arrivato il momento in cui sarebbero calate un po’, concedendoci qualche opportunità in più a muro-difesa. Le occasioni infatti le abbiamo avute, perché abbiamo difeso tanto. Dispiace perché nel terzo set ci siamo bloccati: non tanto per meriti di Conegliano, ma per una gestione dei colpi da parte nostra un po’ timida, e contro di loro non te lo puoi permettere. Ripeto: oggi Conegliano ha giocato una partita incredibile. Questo deve offrirci grandi spunti. Sono molto contento perché questa gara mi permette di pretendere sempre di più dalle ragazze, e loro hanno voglia di questo. Era il primo test contro Conegliano, disputato in un PalaVerde meraviglioso, contro una squadra in crescita rispetto alle ultime settimane. Sappiamo che per arrivare al loro livello dobbiamo fare tante cose, e questo lo sapevamo già prima della partita; però ho visto elementi che mi danno ottime sensazioni per il futuro. Ora dobbiamo rientrare in palestra, non resettando questa gara, ma facendo tesoro delle situazioni che non siamo riusciti a mettere in campo e su cui stiamo lavorando. Merito a Conegliano, che a mio avviso ha strameritato la vittoria. Noi ripartiamo da mercoledì, perché il calendario ce lo impone ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22 23-25 25-22 25-16) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Fahr 9, Haak 22, Sillah 18, Chirichella 12, Wolosz, Braga Guimaraes 14, De Gennaro (L), Adigwe, Scognamillo, Munarini, Forte (L), Lubian, Daalderop, Ewert. All. Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Skinner 12, Graziani 1, Antropova 14, Bosetti 6, Weitzel 9, Ognjenovic 2, Castillo (L), Nwakalor 9, Ruddins 6, Ribechi, Traballi, Franklin (L), Mancini, Bechis. All. Gaspari. ARBITRI: Canessa, Giardini.

Durata set: 26', 29', 27', 26'; Tot: 108'.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5344

Il Bisonte Firenze - Eurotek Laica Uyba

Bella e importante vittoria per l’Eurotek Laica UYBA, che al Pala Big Mat di Firenze supera con autorità le padrone di casa del Bisonte con un netto 3-0, centrando così il secondo successo consecutivo dopo il brillante risultato contro Cuneo. Una prova di grande maturità e continuità per la squadra di Enrico Barbolini, capace di imporre il proprio ritmo nei momenti chiave di ogni set e di gestire con lucidità i tentativi di rimonta delle toscane.

Barbolini conferma il 6+1 visto contro Cuneo, con Torcolacci al centro insieme a Van Avermaet. La scelta si rivela azzeccata: la UYBA parte sempre forte, costruisce vantaggi significativi e mostra un’organizzazione di gioco in continua crescita. Il Bisonte, trascinato da una ispirata Knollema (16 punti), prova in più occasioni a rifarsi sotto, soprattutto nella parte centrale dei set. Ma ogni volta le biancorosse trovano la zampata decisiva per allungare e chiudere.

Nel primo set è Alice Torcolacci a suonare la carica: la centrale disputa una gara di livello, chiudendo con 10 punti e una presenza costante sia a muro sia in attacco. Accanto a lei brilla una strepitosa Melanie Parra, top scorer dell’incontro con 18 punti, a tratti infermabile in attacco e molto precisa anche in ricezione (51%).

Il secondo parziale vede protagoniste Alessia Gennari e Josephine Obossa, decisive nell’accelerazione finale che spezza l’equilibrio. Nel terzo set, invece, cresce ulteriormente la qualità di Van Avermaet, mentre Parra continua a martellare con continuità, chiudendo una gara da assoluta trascinatrice.

Da sottolineare l’ottima direzione di gioco di Nanami Seki, premiata MVP della sfida: lucida, precisa e sempre capace di mettere le attaccanti nelle migliori condizioni. Importante anche il contributo in seconda linea di Pelloni, ancora una volta generosa e affidabile.

Con questo 3-0 l’Eurotek Laica UYBA sale a quota 12 punti in classifica e può finalmente tornare a respirare, consapevole di essere sulla strada giusta e in crescita costante. Una vittoria che dà fiducia e che conferma il buon momento delle farfalle.

Nel primo set la UYBA approccia bene, spinge al servizio ed ottiene tanto dai 9 metri con Parra, Obossa e Seki, con la palleggiatrice giapponese che cerca spesso e volentieri Torcolacci al centro (8-12); sembra scorrere tutto liscio per le farfalle, ma qualche imprecisione di troppo rimette in corsa il Bisonte che trascinata da Knollema pareggia (12-12). Da lì si procede punto a punto, poi Torcolacci e il muro di Parra (5 punti per lei nel set) rilanciano la squadra bustocca (18-20). Nel finale la neo-entrata Schmit mette a segno un fondamentale ace (20-23) e la UYBA chiude 21-25. Anche nel secondo set le farfalle partono convinte e comandano da subito nel punteggio, con Van Avermaet e Parra sugli scudi (8-11); Obossa c’è, ma Knollema e Villani riescono a trovare il pari (14-14) e si gioca punto a punto, poi due super colpi di Gennari e l’errore di Bukilic lanciano ancora la UYBA (17-20): nel finale Obossa sale in cattedra e la UYBA arriva veloce al 21-25. Ancora grande Torcolacci con 6 punti nel game, al pari di Knollema. Nel terzo set Chiavegatti prova Agrifoglio in regia e Kacmaz al centro, il gioco della UYBA sale ancora di intensità, il muro-difesa funziona (4-6 con Van Avermaet), il servizio anche (ace di Gennari per il 5-8). Parra è continua da posto 4, ma non è finita: Acciarri e Agrifoglio lavorano bene al servizio ed è pari 12, ma la UYBA la vuole chiudere. Gennari, due punti di Van Avermaet e una infermabile Parra lanciano le farfalle (18-21), ancora Gennari mura il 18-22 e la gara va ai titoli di coda. Chiude Obossa (21-25).

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Non è stata una bella prova da parte nostra, ma può capitare nel corso di una stagione e quindi non ne dobbiamo fare un dramma: è importante ripartire e riprenderci immediatamente, abbiamo fatto vedere più volte di cosa siamo capaci e quindi non può essere una prestazione opaca a farci perdere le nostre certezze. Oggi abbiamo faticato a mettere palla a terra, loro sono state brave e ordinate quindi bisogna fare i complimenti a Busto, noi invece dovremo tornare in palestra e capire cosa non è andato in campo e cosa potevamo proporre di diverso noi dalla panchina: è bello metterci la faccia quando si vince, ma io voglio prendermi le mie responsabilità anche in una partita così, quindi cercheremo tutti insieme di migliorare e di tornare al livello fatto vedere finora ».

Nanami Seki (Eurotek Laica Uyba)-« Sono molto felice per questa vittoria, non solo per il mio MVP. Abbiamo approcciato bene la partita nel primo set, e anche nei game successivi abbiamo continuato ad esprimere il nostro gioco al meglio. Dobbiamo continuare su questa strada ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE – EUROTEK LAICA UYBA 0-3 (21-25, 21-25, 21-25)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L), Bertolino 2, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 5, Knollema 16, Malesevic 2, Bukilic 11, Tanase ne, Kacmaz 1, Lapini ne, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti

EUROTEK LAICA UYBA: Battista ne, Pelloni (L), Gennari 6, Metwally ne, Seki 2, Van Avermaet 8, Schmit 1, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 15, Eckl ne, Torcolacci 10, Parra 18. All. Barbolini

Arbitri: Luciani, Scotti

Durata: 26, 30, 29. Tot. 1h 31′

MVP: Nanami Seki (Busto Arsizio)

Spettatori: 923

Wash4green Monviso Volley – Bergamo

E’ una Bergamo da tre punti quella che espugna la casa di Monviso Volley. Una Bergamo che si ritrova incisiva in battuta, efficace in difesa e a muro e manda Kipp ad affondare il colpo al punto da conquistare anche il titolo di MVP di giornata.

Un infortunio dell’ultimo minuto alla caviglia destra ferma Monique Strubbe, nel sestetto titolare entra così Denise Meli.

La vera Bergamo esce nel cuore del primo set, con l’aggancio e il sorpasso firmato dalla coppia Meli-Cese Montalvo a muro (19-20), poi è punto a punto fino a quando capitan Mlejnkova (5 punti) non porta il parziale al 23-24 e Kendal Kipp lo chiude con un ace.

Si riparte e Bergamo decide di scappare: la difesa si esalta, Eze innesca Kipp, Manfredini attacca e fa ace e Mlejnkova mette la firma in chiusura per il 15-25.

Esaltate dal vantaggio, le rossoblù non si fermano e Manfredini mette in scena il set perfetto in attacco (4, 100%) a cui si aggiungono 3 muri vincenti. Con lei, Kipp (6) e Cese Montalvo (4) mettono in valigia una vittoria da tre punti.

I protagonisti-

Silvia Bussoli (Wash4green Monviso Volley)-« Oggi non salviamo davvero nulla, è difficile anche parlare. Dobbiamo solo metterci a lavorare e pensare alla prossima partita ».

Kendall Kipp (Bergamo)- « Non è stata facile la fase di avvicinamento a questa partita, però oggi è venuto fuori tutto il lavoro che facciamo ogni giorno in palestra. E’ una vittoria che ci fa bene e che ci siamo meritate ».

Il tabellino-

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY - BERGAMO 0-3 (23-25 15-25 16-25) –

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Dodson 3, Battistoni, Davyskiba 10, Akrari 7, Malual 6, D'odorico 4, Moro (L), Siftar 5, Sylves 4, Harbin, Bridi, Bussoli, Reknere (L), Scialanca. All. Marchiaro.

BERGAMO: Mlejnkova 7, Manfredini 11, Eze 2, Cese Montalvo 7, Meli 11, Kipp 14, Armini (L), Strubbe (L), Carraro, Mosser, Weske, Ferrario, Micheletti, Bolzonetti. All. Parisi.

ARBITRI: Zavater, Clemente.

Durata set: 27', 24', 25'; Tot: 76'.

MVP: Kendall Kipp (Bergamo)

Spettatori: 920

Honda Cuneo Granda Volley - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Il primo derby stagionale con la Honda Cuneo Granda Volley parla biancoblù. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 0-3 a Cuneo conquistando il suo settimo successo in campionato e aggancia Novara al quarto posto in classifica.

Spirito e compagne giocano una convincente partita di squadra che permette di chiudere i conti a loro favore in poco meno di un’ora e mezza. I tre set seguono tutti lo stesso copione: Chieri parte fortissimo e in un batter d’occhio accumula corposi margini di punti. Nella seconda parte dei set c’è la reazione di Cuneo che si riporta a contatto ma le chieresi riescono sempre a tenere il naso avanti aggiudicandosi i tre parziali 20-25, 22-25 e 22-25.

La buona prova corale frutta il premio di MVP a Sarah Van Aalen che orchestra un gioco ben distribuito tenendo sempre in temperatura le attaccanti. In termini realizzativi spiccano Nemeth (17 punti), Nervini e Dervisaj-Kunzler (13). Bene il muro con 12 punti diretti distribuiti fra sei diverse giocatrici.

L’attacco di Gray e il muro di Cekulaev danno i primi due punti a Chieri in avvio che poi scappa via in un batter d’occhio: 1-4 (ancora Cekulaev a muro), 4-10 (Nervini), 6-17 (muro di Gray). Ancora avanti di 11 punti dopo l’8-19 di Dervisaj, le biancoblù subiscono il rientro di Cuneo a 18-21 (Rivero). Dopo un break di 5 punti l’errore in battuta di Pucelj toglie d’impiccio Chieri che in seguito sigla i punti numero 23 e 24 con Dervisaj. Sul 19-24 Pucelj annulla una palla set, nell’azione successiva l’errore in battuta di Rivero conclude la frazione 20-25.

Altra partenza sprint di Chieri nel secondo parziale che sale rapidamente a 1-5 con Nervini a Gray. Il distacco si stabilizza nell’ordine di grandezza dei 5/6 punti per buona parte del set, fin quasi alle battute conclusive. Sul 15-20 l’errore al servizio di Cekulaev dà il la a una fase favorevole a Cuneo che con un parziale di 5-2 si riavvicina a 20-22. Nervini ferma la rimonta cuneese, ma il muro di Koulisiani ripristina il -2 (21-23). Nemeth conquista tre palla set: Keese annulla la prima, quindi Nervini firma il 22-25.

Chieri riparte nel terzo con un 1-4 (ace di Nemeth). Il distacco cresce e raggiunge i 6 punti sul 6-12 dopo un errore di Koulisiani, ma Pucelj, Koulisiani e Keene riportano le biancorosse a contatto (15-16). Nella seconda parte del set Chieri mantiene un esiguo vantaggio, Sul 20-22 due punti consecutivi di Nemeth danno alle biancoblù quattro palle match. Diop e Keene ne annullano due. Al terzo tentativo il servizio di Diop si spegne in rete e i titoli di coda scendono sul 22-25.

I protagonisti-

Noemi Signorile (Honda Cuneo Granda Volley)- « Dobbiamo riuscire a iniziare meglio le partite, senza partire sempre sotto di alcuni break. Anche perché siamo state molto brave a rimontare e a riaprire ogni set. Penso che, rispetto alla brutta partita di mercoledì, si sia vista una prestazione di tutt’altro livello, che ci porta verso la sfida di Bergamo con il coltello tra i denti ».

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Credo che oggi abbiamo giocato molto bene, specialmente nelle prime metà dei set in cui il nostro gioco è stato costante. Nella seconda parte dei set Cuneo è tornata sotto ma siamo riuscite ad arrivare sempre prima a 25 e ne sono molto contenta.».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 0-3 (20-25 22-25 22-25) -

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 1, Pritchard 3, Cecconello 1, Diop 17, Pucelj 9, Keene 10, Bardaro (L), Koulisiani 4, Rivero 4, Magnani, Marring, Bernardi (L), Allaoui, Atamah. All. Salvagni.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 13, Gray 8, Nemeth 17, Nervini 13, Cekulaev 6, Van Aalen 2, Spirito (L), Antunovic, Dambrink, Bonafede (L), Ferrarini, Alberti, Degradi, Bah. All. Negro.

ARBITRI: Lot, Giglio

Durata set: 25', 28', 25'; Tot: 78.

MVP: Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 1313

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Cbf Balducci Hr Macerata

Primo Derby marchigiano della stagione che va alle padrone di casa, davanti alla cornice di pubblico delle grandi occasioni. Le protagoniste sono indiscutibilmente tutte le giocatrici che scendono in campo e che cercano di aggredire ogni palla: entrambe le formazioni cercano di sfruttare al meglio tutto ciò che il campo concede. I cambi di Pistola, a Vallefoglia, sono ciò che ha fatto la differenza, proprio quando le carte in tavola sembravano tutte a favore delle ospiti. Infatti il ritmo serrato di questo campionato, tre partite in sette giorni, si è sentito e le scelte fatte, a partire dal secondo set, hanno portato un cambiamento importante tra le fila delle tigri. Macerata non ha mai concesso troppo distacco alle padrone di casa: in tutti e quattro i se: Bresciani & co hanno intimorito il gioco biancoverde andando spesso a +4. Nei momenti decisivi Bici è stata determinante, dopo l’apporto di De Bortoli in difesa. Premiata, prima dell’avvio, Sonia Candi, come Best Blocker della stagione 20204/24.

I protagonisti-

Chiara De Bortoli (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Abbiamo combattuto molto, ma il nostro desiderio di portare a casa il risultato è stato troppo grande. dopo tre incontri in cui abbiamo combattuto e non guadagnato punti. Oggi è stata una vittoria di squadra, sono fiera di come chiunque sia entrato dalla partita abbia fatto la differenza ».

Giorgia Caforio (Cbf Balducci Hr Macerata)- « È stata una battaglia sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista fisico. Ci sono stati tanti scambi lunghi, nessuno voleva far cadere la palla e abbiamo dato tutto quello che avevamo. Oggi purtroppo è andata così. Forse è mancata un po’ di lucidità nei momenti finali dei set, quando avremmo potuto fare scelte diverse. A caldo è difficile analizzare a fondo, perché siamo rimaste punto a punto in ogni parziale e non abbiamo mai mollato la partita. Evidentemente loro hanno avuto qualcosa in più, e lavoreremo su ciò che ci è mancato. ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-21 25-27 25-22 25-19)-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Butigan 4, Bartolucci 1, Omoruyi 17, Candi 6, Bici 27, Giovannini 3, De Bortoli (L), Ungureanu 9, Carletti 7, Thokbuom 4, Laza'ro Castellanos 2, Stoyanova, Feduzzi, Mitkova (L). All. Pistola.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Decortes 16, Kockarevic 10, Crawford 5, Bonelli 3, Kokkonen 15, Mazzon 10, Caforio (L), Piomboni 3, Clothier, Batte, Ornoch, Bresciani, Capodacqua (L), Sismondi. All. Lionetti.

ARBITRI: Santoro, Grossi.

Durata set: 28', 30', 30', 28'; Tot: 116'.

MVP: Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 804.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (22-25 23-25 25-20 21-25) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 18, Bartolini 4, Williams 1, Perinelli 10, Lemmens 7, Ricci, Sirressi (L), Markovic 21, Turla' 3, Mazzaro, Kump, Recchia (L), Fiesoli. All. Giovi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Bracchi 9, Kochurina 12, Brancher 6, Piovesan 22, Caruso 4, Straube, Cecchetto (L), Ortolani 8, Nardo 8, Nicolini 1, Tellone (L), Meliffi, Parini. All. Bellano.

ARBITRI: Papadopol, Serafin.

Durata set: 30', 33', 30', 27'; Tot: 120'.

MVP: Anna Piovesan (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

Spettatori: 1053.

I RISULTATI-

Il Bisonte Firenze - Eurotek Laica Uyba 0-3 (21-25, 21-25, 21-25);

Wash4green Monviso Volley - Bergamo 0-3 (23-25, 15-25, 16-25);

Honda Cuneo Granda Volley - Reale Mutua Fenera Chieri '76 0-3 (20-25, 22-25, 22-25);

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Omag-Mt San Giovanni In Marignano 1-3 (22-25, 23-25, 25-20, 21-25);

Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara 2-3 (20-25, 25-27, 25-17, 25-17, 11-15) Giocata ieri;

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-16);

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-21, 25-27, 25-22, 25-19).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 32, Savino Del Bene Scandicci 25, Numia Vero Volley Milano 23, Reale Mutua Fenera Chieri '76 20, Igor Gorgonzola Novara 20, Il Bisonte Firenze 13, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 13, Eurotek Laica Uyba 12, Honda Cuneo Granda Volley 11, Cbf Balducci Hr Macerata 11, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10, Wash4green Monviso Volley 10, Bergamo 9, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 7.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 22 novembre 2025, ore 19.00

Igor Gorgonzola Novara - Cbf Balducci Hr Macerata



Sabato 22 novembre 2025, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze



Domenica 23 novembre 2025, ore 16.00

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Numia Vero Volley Milano



Domenica 23 novembre 2025, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Monviso Volley

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Bergamo - Honda Cuneo Granda Volley