Troppa Conegliano per Firenze

Prima del fischio iniziale, le Pantere si uniscono alla missione di Cuoredarena con Lilt-Giocare in corsia: comprando “Mauricio” il riccio mascotte dell’iniziativa, si contribuisce a sostenere le attività dei volontari. Negli intervalli dei set, invece, con il cowboy di Old Wild West c’è la crew di ballo Blu Royals a intrattenere il pubblico del Palaverde.

Coach Daniele Santarelli rivoluziona ancora il sestetto e schiera la diagonale composta da Ewert e Adigwe, Gabi e Daalderop sono le schiacciatrici, Fahr e Lubian sono le centrali, De Gennaro è il libero. Per Il Bisonte, coach Chiavegatti sceglie Morello e Bukilic nella diagonale, Villani e Knollema sono i posti 4, al centro giocano Acciarri e Malesevic, Valoppi è il libero.

Quando Lubian infila la prima fast del suo match, quella dell’8-4, Ewert ha già mandato a segno tutte le attaccanti, Adigwe dà una spallata con l’ace del 14-9 che costringe la panchina avversaria al primo time-out. De Gennaro trasforma in oro una palla vagante e Gabi la mette giù (18-13), poi la verdeoro capitalizza il “megarally” del parziale (20-14, 13 punti per la brasiliana nella serata). Le Pantere giocano in scioltezza e portano a casa l’1-0 con l’attacco di Ewert (25-16). Sono solo 2 gli errori dell’attacco gialloblù nel primo set, con una percentuale a punto del 45% e 3 giocatrici a quota 4.

Adigwe fa strabuzzare gli occhi due volte e regala il primo vantaggio del set alla Prosecco DOC (6-5, 6 per la giovane opposta nel parziale), poi Fahr inaugura la sua partita a muro (8-7). Daalderop e Gabi suonano la carica da posto 4 (15-13), Adigwe spinge l’acceleratore su assistenza precisa di Ewert (20-18): Wolosz e Haak danno il cambio alla diagonale, Gabi ha ancora fuoco da sputare e regala il set point, concretizzato da Fahr con un tocco morbidissimo (25-22, 8 punti e 1 muro per la campionessa olimpica).

È l’attacco di Lubian quello del primo break nel terzo set (5-3), Gabi spezza l’equilibrio quando serve (12-11). Daalderop buca le mani del muro per il +3 (14-11), Ewert sorprende di seconda (19-17), Adigwe cavalca la diagonale (21-17). Quindici punti e titolo di MVP per la giovane opposta. Ewert si toglie pure lo sfizio dell’ace (la statunitense condisce la sua prova con 6 punti), è Daalderop a mettere a terra il matchpoint (25-20).

I protagonisti-

Jenna Ewert (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono contento della mia prima gara da titolare in casa, non vedevo l'ora di iniziare una partita dal primo scambio al Palaverde. L'energia qui è pazzesca e abbiamo sentito il supporto del pubblico per portare a casa questa vittoria. Mi piace molto attaccare e sono contenta dei punti che ho segnato per la squadra, ora metto nel mirino la Champions League: non l'ho mai giocata, non vedo l'ora ».

Rachele Morello (Il Bisonte Firenze)- « Abbiamo combattuto per quanto possibile, ovviamente quando sei al PalaVerde contro l’Imoco provi a giocartela a viso aperto e tirando a tutto braccio: ci sono stati momenti del match molto positivi, ma sono anche emerse situazioni su cui dobbiamo lavorare, e lo faremo in palestra. Siamo molto felici del percorso fatto finora, perché siamo state molto consistenti, a parte forse il match con Busto: noi continuiamo a pensare alla nostra crescita, il campionato è bello perché ogni partita è una battaglia, e sono felice che la mia squadra stia tenendo bene ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-16 25-22 25-20) -

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Ewert 6, Braga Guimaraes 13, Fahr 8, Adigwe 15, Daalderop 9, Lubian 7, De Gennaro (L), Sillah, Haak, Chirichella, Scognamillo (L), Wolosz, Munarini. All. Santarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Villani 4, Acciarri, Morello 2, Knollema 20, Malesevic 8, Bukilic 7, Valoppi (L), Zuccarelli 2, Kacmaz 1, Agrifoglio, Colzi (L), Lapini, Bertolino, Tanase. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Nava, Goitre.

Durata set: 23', 27', 26'; Tot: 76'.

MVP: Merit Adiwge (Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 4980