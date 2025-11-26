Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley Mercato: la Omag porta in Italia la cinese Zhuang Yushan

Ventidue anni, alta 1,84, schiacciatrice, è uno dei prospetti più interessanti del volley asiatico. Campionessa del mondo Under 21 nel 2023, vanta già diverse convocazioni nella nazionale maggiore
2 min
Zhuang Yushan
Volley Mercato: la Omag porta in Italia la cinese Zhuang Yushan

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- La promettente schiacciatrice cinese Zhuang Yushan approda in Italia, giocherà nelle file della Omag-MT Consolini San Giovanni in Marignano.

Ventiduenne, alta 184 cm, è considerata uno dei profili più interessanti del volley asiatico grazie alla combinazione di potenza, agilità e solidità tecnica che ne caratterizza il gioco. Il suo percorso internazionale testimonia una crescita costante: dopo aver guidato la nazionale Under-21 cinese al titolo mondiale del 2023, Zhuang ha iniziato a trovare spazio anche nella selezione senior, partecipando a competizioni di alto livello e confermando maturità sportiva.

Parallelamente, con il Fujian ha fornito un contributo significativo nella fase decisiva dei XV Giochi Nazionali cinesi, distinguendosi per leadership e continuità di rendimento. Il suo arrivo a San Giovanni in Marignano è frutto di una visione condivisa all’interno della partnership internazionale, che punta a rafforzare il reparto offensivo. Per la Omag-MT significa investire su un profilo giovane ma già avvezzo a palcoscenici competitivi, ideale per sostenere l’impatto con la massima categoria.

La sua presenza offrirà soluzioni nuove nel sistema d’attacco e maggior profondità nelle rotazioni. I nostri supporter potranno così assistere all’esordio italiano di una delle giocatrici più promettenti del panorama asiatico, chiamata a dare energia e qualità alla nuova avventura biancazzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo femminile A1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS