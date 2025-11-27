Dopo sette anni Marchiaro lascia la panchina di Monviso

PINEROLO (TORINO)- La Società Monviso Volley, con dolorosa scelta, ha deciso di separarsi dal tecnico Michele Marchiaro dopo sette anni.

Il rapporto si interrompe dopo un percorso lungo e ricco di emozioni caratterizzato da traguardi importanti che hanno segnato la storia del Club, tra cui spicca la straordinaria promozione in Serie A1.

Sette stagioni in cui impegno, professionalità e passione hanno contribuito in modo decisivo alla crescita della squadra e dell’intera organizzazione sportiva della Società.

La guida tecnica della Wash4green Monviso Volley, fino al termine della stagione, sarà affidata al coach Peppe Nica, attuale tecnico della B2 Monviso Volley, che a partire da domani sarà a disposizione della squadra.