Macerata-Bergamo è l'anticipo dell'ultima di andata

Le partite in programma saranno solo cinque: vista la partenza della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e della Savino Del Bene Scandicci verso il Mondiale per Club brasiliano, le rispettive partite contro la Wash4Green Monviso Volley e la Numia Vero Volley Milano si sono già disputate a fine ottobre. Importante una precisazione, in vista degli abituali calcoli per tutte le squadre coinvolte nella corsa alla coppa: i punti e i set conquistati negli anticipi della quattordicesima giornata (Conegliano-Busto Arsizio e Scandicci-Monviso) non saranno considerati per la qualificazione alla manifestazione. Se per Conegliano, Scandicci e Monviso tutto ciò sarà ininfluente per la loro posizione in classifica, così non sarà per Busto Arsizio, che partirà da 15 punti (totalizzati nelle prime dodici giornate), escludendo il punto vinto contro le pantere. Qui la classifica da tenere in considerazione.

Fatte le doverose premesse, sarà il campo a decidere le qualificate e soprattutto gli accoppiamenti, visto che tolte le prime due posizioni non c’è nulla di certo. Ad aprire il turno sarà il match in diretta Rai Sport e VBTV di sabato 6 dicembre alle 21 tra la Cbf Balducci Hr Macerata e Bergamo. Le arancionere, distanti tre punti dalle orobiche, non saranno comunque in grado di accedere alla Coppa Italia: anche in caso di 3-0, troppa la differenza nel quoziente set. Sfida molto importante invece per le ragazze di coach Parisi, attualmente ottave con 14 punti: per essere sicure di un posto tra le otto basterà vincere, anche da due punti.

Questo perché Il Bisonte Firenze, nona, anche in caso di 0-3 nella trasferta in casa dell’Igor Gorgonzola Novara (domenica alle ore 16 in diretta DAZN e VBTV), non potrebbe superare Bergamo (in caso di successo di quest’ultime) per via di un peggior quoziente set. Sarà comunque fondamentale per le ragazze di coach Chiavegatti strappare punti alle zanzare per tentare la qualificazione e provare a superare almeno una delle squadre davanti. Ma Novara non starà a guardare, anche per via di una situazione incrociata con la Reale Mutua Fenera Chieri, impegnata alle 17 (diretta VBTV) contro la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Entrambe le formazioni piemontesi, quarta e quinta con 26 punti, hanno lo stesso numero vittorie, nove, di Milano, al momento terza con 29 punti. Di conseguenza entrambe, in caso di successo per 3-0 o 3-1, raggiungerebbero a quota 29 le meneghine, superandole però grazie al numero di vittorie, dieci. Ma c’è di più perché, grazie ad un miglior quoziente set, sarebbe Chieri a conquistare il terzo posto, ufficializzando un quarto di finale di coppa da brividi tra le due squadre che solo poche settimane fa dividevano il Forum di Assago stabilendo il record di spettatori per una partita di volley femminile.

Ma i calcoli non sono finiti perché, sempre alle 17 su VBTV, si disputeranno anche Eurotek Laica Uyba contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano e lo scontro diretto tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e l’Honda Cuneo Granda Volley. Sia le bustocche che le pesaresi, 15 punti tra il sesto e il settimo posto, vorranno assicurarsi la posizione migliore ma, se le romagnole non avranno interessi relativi alla coppa, diverso il discorso delle gatte piemontesi che, decime con 12 punti, vorranno giocarsi le proprie carte anche per interrompere la serie di sei sconfitte consecutive.

Eurotek Laica Uyba - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Ultima giornata di andata e tutto ancora da decidere in vista degli accoppiamenti di Coppa Italia. La Eurotek Laica UYBA, forte della sua attuale sesta posizione, domenica alle 17 alla e-work arena affronta la Omag-Mt San Giovanni in Marignano con l’obiettivo di conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale per confermare l'ottimo piazzamento. La situazione di classifica è infatti ancora in pieno movimento: davanti a Busto Arsizio, Milano, Chieri e Novara si giocano le posizioni dalla terza alla quinta, mentre alle spalle delle farfalle la concorrenza è serrata. La UYBA è a quota 16 punti, anche se uno va sottratto perché già conquistato nel girone di ritorno nell’anticipo contro Conegliano; nonostante questo resta davanti a Vallefoglia, appaiata a 15 ma con un quoziente set peggiore, e deve guardarsi anche da Bergamo a 14 e Firenze a 13. Al di là degli incroci per la Coppa Italia, la UYBA punta soprattutto a tornare alla vittoria dopo la buona prestazione di Milano che, pur convincente sotto diversi aspetti, non ha portato punti. Farlo davanti al proprio pubblico aggiungerebbe valore e fiducia a un gruppo che in settimana ha lavorato con continuità agli ordini di coach Enrico Barbolini. Il tecnico biancorosso dovrebbe riproporre il 6+1 visto proprio a Milano, con l’unico dubbio in posto quattro dove Battista e Gennari restano in ballottaggio per una maglia da titolare. Dall’altra parte della rete arriverà la Omag-Mt San Giovanni in Marignano guidata da coach Bellano, formazione che occupa l’ultimo posto in classifica con 7 punti ma che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita, nonostante il recente ko casalingo contro Chieri. Le romagnole dovrebbero schierare Straube al palleggio in diagonale con Brancher, Caruso e Kochurina al centro, Piovesan e l’ex Bracchi in banda, Tellone libero. Attenzione però perchè la squadra si è rinforzata in settimana con l'arrivo della schiacciatrice cinese Yushan Zhuang, che potrebbe fare il suo esordio proprio a Busto Arsizio. La sfida inizierà alle 17, con casse aperte dalle 15.30 e biglietti disponibili in prevendita su https://volleybusto.vivaticket.it/. Per chi non potrà essere alla e-work arena, la partita sarà trasmessa in diretta su Volleyball World TV.

Katja Eckl (Eurotek Laica Uyba)- « In settimana ci siamo allenate bene, abbiamo imparato molto dalla sconfitta con Milano di domenica scorsa e in questi giorni abbiamo lavorato parecchio sugli errori commessi all'Allianz Cloud. Domenica arriva qui San Giovanni in Marignano, che è una squadra tosta a dispetto della classifica: verranno in arena agguerrite e noi dovremo cercare di imporre il nostro gioco dall'inizio. Aspettiamo anche i nostri tifosi numerosi perchè sono una carica in più per noi ».

Yushan Zhuang (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Sono lieta di entrare a far parte della grande famiglia di San Giovanni. D’ora in avanti saremo unite in campo, e ogni salto rappresenterà un tributo alla passione che nutriamo per questo sport. Nei giorni a venire ci alleneremo insieme, lavoreremo con dedizione e condivideremo il piacere della pallavolo. In merito al match di domenica, essendo appena arrivata, sto completando il mio percorso di inserimento in squadra: farò del mio meglio per rendermi disponibile, ma la decisione finale sarà presa in accordo con lo staff tecnico, affinché sia nel pieno interesse del gruppo ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Per la tredicesima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A1 Tigotà la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 ospita al PalaFenera la Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

La partita si gioca domenica 7 dicembre con fischio d’inizio alle ore 17. I tre punti in palio sono come sempre importantissimi, ma questa volta hanno una valenza che non è esagerato definire storica. Vincendo 3-0 o al massimo 3-1 le ragazze di coach Negro centrerebbero infatti due traguardi che riscriverebbero la storia del club. Da un lato, con tutto quel che comporterebbe in ottica Coppa Italia, avrebbero la certezza di chiudere l’andata al terzo posto in classifica precedendo Novara per quoziente set e Milano per numero di vittorie. Oltre a questo le biancoblù hanno l’occasione di stabilire i loro nuovi record di partite vinte e punti conquistati nel girone d’andata, migliorando il precedente primato di 27 punti del 2022/2023. I due traguardi sono a portata di mano. La porta è socchiusa: bisogna attraversarla. Spirito e compagne sanno bene che non sarà semplice e dovranno vincere le resistenze di una Perugia altrettanto motivata a conquistare punti pesantissimi in ottica salvezza. I precedenti fra i due club sono in tutto 14, con 11 successi chieresi e 3 umbri. Quattro le ex, due per parte: da un lato Anett Nemeth e Anastasia Cekulaev, dall’altro Elena Perinelli e Alessia Mazzaro.

Carola Bonafede (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sono sicura che con Perugia non sarà una partita facile. Loro vengono a Chieri per prendere più punti possibile ma anche noi puntiamo a un risultato netto per conquistare punti preziosi per la Coppa Italia. Secondo me la cosa più importante sarà l’aggressività che dovremo mettere in campo contro una squadra che non molla niente. Attraverso l’aggressività in attacco ma anche solo nei primi tocchi potremo metterle in difficoltà ».

Kashauna Williams (Bartoccini-Mc Restauri Perugia). « Per battere una squadra come Chieri dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare. Pressione al servizio, muro-difesa efficace e la capacità di restare pienamente nella partita, punto dopo punto. Se ci riusciamo, possiamo davvero metterle in difficoltà, anche nel loro ambiente ».

Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze

Prosegue senza sosta la stagione della Igor Volley di Lorenzo Bernardi, pronta a scendere in campo per il secondo di quattro impegni ravvicinati, tutti in programma al Pala Igor Gorgonzola. Domenica alle 16, le azzurre ospiteranno Il Bisonte Firenze per l'ultima giornata di andata della regular season, con il match che sarà trasmesso in diretta da Volleyball World TV e DAZN. La sfida sarà decisiva per il piazzamento del club nella griglia della Coppa Italia, con capitan Bonifacio e compagne "sospese" tra la terza e la quinta piazza in un contesto in cui anche un set potrebbe fare la differenza tra Chieri, Milano e Novara. In caso di arrivo a pari punti, infatti, il primo criterio per definire la graduatoria sarà il numero di vittorie ottenute e a seguire si prenderà in considerazione il quoziente set e, in caso di ulteriore parità, il quoziente punti. Sarà una partita speciale per tante delle protagoniste in campo, con Novara che vanta ben sette "ex" (Alsmeier, Baijens, Cambi, De Nardi, Herbots, Ishikawa e Leonardi) contro le due (Morello, Villani) da parte delle toscane.

Veronica Costantini (Igor Gorgonzola Novara)- « Sicuramente la partita con Firenze per noi è molto importante e al tempo stesso può risultare insidiosa, molto più di quanto la classifica potrebbe fare intendere. Loro hanno dimostrato di far bene in queste situazioni in cui hanno poca pressione e al contempo saranno determinate a far punti, per migliorare la classifica. Da parte nostra siamo ugualmente intenzionate a ottenere il miglior risultato possibile, per cercare di chiudere il girone d'andata al meglio, dato che il piazzamento determinerà anche la griglia della Coppa Italia ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta un’altra partita senza troppe pressioni, perché andiamo a giocare in casa di una delle big five del campionato: abbiamo già dimostrato che possiamo fare bene anche contro questo tipo di avversari, lo abbiamo fatto con le altre quattro grandi, quindi andremo a Novara a giocare a viso aperto, con tanta voglia di rivincita dopo l’ultimo risultato negativo con Bergamo. Conosciamo la forza della Igor, ma siamo molto motivate a fare bene ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Honda Cuneo Granda Volley.

Terza partita in una settimana per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che domenica 7 dicembre alle 17 ospiterà al PalaMegabox di Pesaro la Honda Cuneo nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A1 Tigotà. Punti preziosissimi in palio per le tigri, al momento settime in classifica e ad un punto dal sesto posto della UYBA Busto Arsizio, ma alle proprie spalle, un punto sotto l’altra, Volley Bergamo, Bisonte Firenze, e la stessa Honda Cuneo. Quattro squadre in tre punti a giocarsi l’accesso tra le prime otto e la qualificazione ai Quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che si disputeranno in gara secca sul campo della migliore classificata martedì 30 dicembre. Cuneo è reduce da sei sconfitte consecutive, e dopo un avvio super è tornata nella seconda fascia della classifica.

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Sarà una sfida molto complicata, poiché arriva al termine di una settimana per noi molto intensa. Loro hanno giocato di sabato, perciò hanno avuto molto più tempo per riposare e preparare la partita. Per noi è una gara molto importante per dare continuità ai risultati, allungare in classifica e stare un po’ più sereni. Chiederemo alle ragazze uno sforzo ulteriore per giocare una buona partita domenica ».

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Sarà un'altra sfida di alto livello, contro una squadra che ha appena passato il turno di Challenge Cup al Golden Set. Noi arriviamo da una settimana in cui abbiamo lavorato molto e bene, per questo c'è grande volontà di fare bene. Ci siamo preparate al meglio tecnicamente e tatticamente, ma soprattutto c'è tanta voglia di finire questo girone d'andata con una grande vittoria. Quindici punti sarebbero un risultato straordinario, considerando la difficoltà di questo campionato. Siamo cariche, motivate e non vediamo l'ora di scendere in campo ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Bergamo

CBF Balducci HR pronta alla tredicesima e ultima giornata del girone di andata della Serie A1 Tigotà: le arancionere scendono in campo ancora di fronte al pubblico di casa del palasport Fontescodella per affrontare Bergamo sabato 6 (ore 21), nell’anticipo del Saturday Night per la diretta televisiva su Rai Sport. Dopo cinque gare difficili contro le formazioni di vertice del campionato, le ragazze allenate da coach Lionetti vogliono provare a tornare al successo e muovere la classifica, che vede le maceratesi al dodicesimo posto a quota 11 punti, in una seconda metà della graduatoria sempre molto corta. Le bergamasche (con in roster l'ex di turno Bolzonetti), invece, dopo una prima parte complicata di stagione, arrivano al match di sabato sera con tre vittorie consecutive in tasca che significano aver agguantato l’ottavo posto a quota 14 punti, l’ultimo che garantisce la qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Italia. Un traguardo a cui le arancionere non possono più ambire perché anche in caso di vittoria da tre, e contemporanea sconfitta piena per Cuneo e Firenze, raggiungerebbero Bergamo a 14 ma con un quoziente set peggiore a parità di partite vinte. Restano comunque in palio punti fondamentali in chiave salvezza nel match di sabato, al giro di boa della stagione.

Giorgia Caforio (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita di sabato contro Bergamo sarà un appuntamento molto importante. Loro arrivano da un periodo positivo, mentre noi stiamo attraversando un momento più complicato, e proprio per questo da parte di tutta la squadra c’è una grande voglia di riscatto. Bergamo è una formazione che non merita la posizione di classifica in cui si trova: ha un potenziale enorme ed è una squadra davvero molto forte. Per questo dovremo spingere dal primo punto, mantenere alta l’intensità e non mollare nei momenti di difficoltà. Siamo determinati a giocare una partita di carattere e ad esprimere il nostro valore ».

Alessia Bolzonetti (Bergamo)- « Siamo cariche, ci siamo! Macerata è una squadra che difende tantissimo e questo sicuramente è un loro punto di forza. Non mollano mai, neanche una palla e si è visto nelle scorse partite. Noi dobbiamo essere brave ad avere pazienza e rimanere lucide, perché contro le squadre che tirano su ogni pallone è facile perdere la testa ».

