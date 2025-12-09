Novara-Monviso in campo per l'anticipo della 19a

L’Igor Gorgonzola Novara e la Wash4Green Monviso Volley scenderanno infatti in campo domani, mercoledì 10 febbraio alle ore 20 in diretta VBTV, vista l’impossibilità di calendarizzare la partita nel weekend prestabilito del 10-11 gennaio a causa della programmazione ravvicinata delle due trasferte europee delle zanzare contro Lisbona (8 gennaio) e Fenerbahçe (13 gennaio), che non avrebbe permesso il rispetto delle 72 ore standard di distanza tra due gare che prevedano almeno una trasferta.

Le due formazioni arriveranno al derby piemontese in due momenti diversi della loro stagione. La squadra di coach Lorenzo Bernardi è reduce da cinque vittorie consecutive e ha chiuso il girone d’andata al quarto posto. Le pinelle sono invece a secco di vittorie dal 12 novembre, sono a riposo dal 30 novembre avendo anticipato le gare contro Conegliano e Scandicci e recentemente hanno visto un cambio di guida tecnica con l’esonero di Michele Marchiaro e l’ingaggio di coach Giuseppe Nica. All’andata, dopo un primo set vinto da Monviso, Novara si impose 1-3.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Carlotta Cambi a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024, 2024/2025; Ilaria Battistoni a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sofia D'Odorico a Igor Novara nel 2016/2017, 2021/2022

Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)- « E' un periodo molto duro, il calendario è davvero fitto ma stiamo mantenendo alta la concentrazione così come il morale. Viviamo un impegno alla volta, ci alleniamo e ci prepariamo per ciascun match con la consapevolezza di dover giocare ogni tre giorni. Questi momenti si affrontano con la fiducia in sé stesse e nel lavoro che si svolge ogni giorno in allenamento, ponendo la concentrazione sempre sul passo successivo da compiere, sulla prossima sfida da affrontare. Monviso verrà a Novara per fare punti ma noi vogliamo proseguire il nostro buon momento e per farlo dovremo mettere massima attenzione alla difesa e alla nostra capacità di spingere in battuta. Iniziare forte dal primo scambio all'ultimo è la chiave per vincere queste partite e non rischiare ».

Alberto Naddeo ( II allenatore Wash4green Monviso Volley)- « La partita di mercoledì è una di quelle che non ha bisogno di presentazioni. Il loro livello tecnico è indiscusso e come sempre in queste occasioni bisognerà tirare fuori qualcosa in più del nostro massimo. All'andata in casa nostra è stata una partita con momenti di alti e bassi che dovremo cercare di ridurre, portando in campo il lavoro di queste ultime due settimane durante le quali abbiamo potuto fare un buon numero di allenamenti. ».

Mercoledì: 10 dicembre 2025, ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Simbari Armando, Stellato Giuseppina