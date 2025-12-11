Novara ritrova qualità e Monviso il suo dna

Novara riaccende la fiamma e la trasforma in sostanza, Monviso ritrova sé stessa. Nel derby piemontese che infiamma il PalaIgor, finisce 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 25-23) per l’Igor Gorgonzola, ma il punteggio non basta a raccontare una serata viva e intensa, una di quelle gare in cui ogni scambio sembra dire qualcosa del presente e del futuro delle due squadre. Novara vince e convince pur dovendo soffrire, stringendo i denti quando il ritmo