Si separano le strade di Bergamo e Carlo Parisi

BERGAMO-Terremoto in panchina a Bergamo. Carlo Parisi non è più il tecnico del club orobico. All’indomani della sconfitta i campionato contro la Omag-Mt San Giovanni In M.No, ultima in classifica, la società e l’allenatore calabrese hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. La decisione è stata presa di comune intesa, nel rispetto reciproco e con la volontà di intraprendere percorsi professionali differenti. Volley Bergamo 1991 ringrazia Carlo Parisi per l’impegno e la collaborazione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Ulteriori comunicazioni in merito all’organizzazione tecnica saranno rese note dal club nei prossimi giorni.