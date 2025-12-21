Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Si separano le strade di Bergamo e Carlo Parisi

Dopo la sconfitta di ieri in casa della Omag il tecnico calabrese, che ha guidato la formazione orobica dall'aprile del 2024, lascia la panchina orobica
1 min
ParisiBergamo
Si separano le strade di Bergamo e Carlo Parisi

BERGAMO-Terremoto in panchina a Bergamo. Carlo Parisi non è più il tecnico del club orobico. All’indomani della sconfitta i campionato contro la Omag-Mt San Giovanni In M.No, ultima in classifica, la società e l’allenatore calabrese hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. La decisione è stata presa di comune intesa, nel rispetto reciproco e con la volontà di intraprendere percorsi professionali differenti. Volley Bergamo 1991 ringrazia Carlo Parisi per l’impegno e la collaborazione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Ulteriori comunicazioni in merito all’organizzazione tecnica saranno rese note dal club nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo femminile A1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS