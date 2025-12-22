Che festa a Scandicci per il titolo Mondiale !

La squadra scandiccese ha conquistato il titolo iridato lo scorso 14 dicembre a San Paolo (Brasile), superando per 3-1 in finale la Prosecco DOC Imoco Conegliano. Un successo straordinario, arrivato alla prima partecipazione assoluta della Savino Del Bene Volley al Campionato del Mondo per Club, che ha proiettato il club direttamente sul gradino più alto del podio mondiale.

La festa ha visto una grande partecipazione di pubblico, con tifosi, sponsor e istituzioni regionali e cittadine riuniti per rendere omaggio alle campionesse. A condurre la serata sono stati Fabio Ferri, addetto stampa della squadra, e Veronica Angeloni, ex atleta e oggi brand ambassador della Savino Del Bene Volley.

La serata si è conclusa in un clima di festa e condivisione, tra autografi, selfie con la coppa iridata e un momento conviviale a base di panettone, per brindare insieme, sotto le festività natalizie, a un traguardo che resterà per sempre nella storia della Savino Del Bene Volley e della città di Scandicci.

Ad aprire gli interventi istituzionali è stato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha sottolineato il valore sportivo e simbolico di un risultato capace di dare lustro non solo a Scandicci ma all’intera Toscana, ribadendo il sostegno della Regione allo sport di alto livello e agli investimenti sulle strutture.

Le parole della sindaca di Scandicci, Claudia Sereni

« Un’intera città in festa: la conquista della Coppa Mondiale porta il nome di Scandicci a brillare sulla scena internazionale. Un risultato straordinario che rappresenta un’emozione fortissima e, allo stesso tempo, una grande responsabilità. L’impegno dell’amministrazione è quello di fare tutto il possibile per essere all’altezza di questo prestigioso traguardo. Un ringraziamento profondo e sentito va al Cavalier Nocentini, che in dieci anni ha costruito una società eccezionale, capace di crescere da zero fino a raggiungere il vertice mondiale. La città di Scandicci si stringe attorno alla Savino Del Bene Volley e guarda al futuro con concretezza. In collaborazione con la Regione Toscana e il Presidente Eugenio Giani, è stato già definito un importante stanziamento per il miglioramento delle strutture sportive: 300.000 euro da parte della Regione Toscana e 140.000 euro dal Comune di Scandicci. Le risorse saranno destinate al rifacimento del pavimento del palazzetto dove la squadra si allena, alla riqualificazione degli spogliatoi e degli impianti, oltre all’avvio dei lavori sul tetto della struttura. Entro il 2027 saranno completati anche gli interventi strutturali complessivi. In soli sette giorni sono state messe in campo tutte le capacità progettuali necessarie per garantire alla Savino Del Bene Volley luoghi adeguati alla formazione e all’allenamento, con l’obiettivo di consentire alla squadra di rimanere stabilmente ai vertici del volley mondiale, continuando a portare alto il nome di Scandicci nel mondo ».

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Ovviamente senza le ragazze niente sarebbe stato possibile, ma voglio ringraziare anche tutto lo staff, perché giocare cinque partite in sei giorni, nelle migliori condizioni possibili e con il caldo che c’era in Brasile, è stato merito del grande lavoro che è stato fatto. Lo scorso anno ci eravamo dati un obiettivo molto importante, arrivare in finale di Champions League; quest’anno l’obiettivo era fare qualcosa di straordinario. In finale il lavoro di squadra ha pagato: chiunque abbia visto la partita ricorda più di una protagonista, perché tutte lo sono state. Siamo molto contenti, come staff e come società, perché è stato bellissimo tornare a casa con un trofeo di questo livello. Il tempo dei festeggiamenti però, è già finito: sabato siamo tornati in campo con Perugia, poi giocheremo martedì con Cuneo, quindi il derby il 26 dicembre e successivamente la Coppa Italia. Questo successo deve darci uno stimolo enorme per ripartire, con la consapevolezza che, se la squadra gioca unita e crede nel proprio potenziale, che è meraviglioso, possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. L’unica cosa che chiedo a tutto il mondo Scandicci è di continuare a crederci, senza diventare presuntuosi ».

Le parole del patron Paolo Nocentini

« Quando abbiamo messo a terra il punto decisivo quasi non ci credevo. Al mani-out di Bosetti siamo passati in un attimo dall’ansia e dal timore all’euforia più totale: è un ricordo di un’intensità incredibile. Sono orgoglioso perché, tra i club italiani, solo Conegliano e Ravenna avevano vinto il Mondiale per Club. Sono partito per il Brasile il giovedì e sono arrivato il venerdì mattina per stare vicino alle ragazze nelle gare di semifinale e finale; avevo comunque seguito tutte le partite precedenti in televisione e sono arrivato in Sud America carico di emozioni legate al volley. Il viaggio è stato lungo e faticoso, anche perché non amo viaggiare, ma vivere un successo del genere e vedere coronato questo percorso mi ha fatto capire di aver speso bene il mio tempo. Non posso che ringraziare le ragazze ».