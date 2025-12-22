Due derby e punti pesanti in palio nella 3a di ritorno

ROMA- Prosegue il tour de force delle protagoniste dell'A1 Femminile che, dopo il 2° turno andato in scena sabato sera, torneranno in campo domani sera (martedì 23 dicembre) per la 3a giornata che offre due derby, Bergamo-Busto e Chieri-Novara, e mette in palio punti pesanti per la corsa ai Playoff e la lotta salvezza. Tutte e sette le gare si giocheranno domani, martedì 23 dicembre.

Le prime a scendere in campo saranno la Reale Mutua Fenera Chieri e l’Igor Gorgonzola Novara per il più classico ed emozionante dei derby piemontesi. Una sfida storica per il massimo campionato, che quest’anno sarà fondamentale anche per la classifica vista la vicinanza delle due compagini, separate da cinque punti ma con le zanzare avanti di un match. Fischio d’inizio alle ore 19.30 su DAZN e VBTV. Sulle stesse piattaforme altre due sfide: alle 20 la trasferta della Numia Vero Volley Milano nell’iconica Vitrifrigo Arena, che per l’occasione diverrà la casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia; mezz’ora più tardi il più classico dei testa-coda tra le regine della graduatoria, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, e la squadra ultima in classifica, l’Omag-MT San Giovanni in M.no, in risalita però dopo l’ultimo successo contro Bergamo.

Proprio le orobiche saranno protagoniste di un altro derby, questa volta in Lombardia. Nel quarto match stagionale alla ChorusLife Arena di Bergamo, la squadra affidata momentaneamente a coach Marcello Cervellin dopo l’esonero di Carlo Parisi, ospiterà le cugine dell’Eurotek Laica Uyba, avanti di quattro lunghezze. Parallelamente, sempre alle 20.30 e in esclusiva VBTV, spazio anche al bel confronto tra due squadre divertenti come la CBF Balducci Hr Macerata e Il Bisonte Firenze e al ritorno a casa delle Campionesse del Mondo della Savino Del Bene Scandicci, che troveranno l’Honda Cuneo Granda Volley che all’andata vinse il confronto con un netto e rumoroso 3-0.

Dulcis in fundo, scontro diretto in zona salvezza in onda su Rai Sport e VBTV dalle 20.30 tra la Wash4Green Monviso Volley, dodicesima con 12 punti, e la Bartoccini Mc Restauri Perugia, subito dietro ad un punto di distanza. Un match dall’importanza capitale per entrambe le compagini, a secco di vittorie dal 12 novembre, per staccare le posizioni di fondo e provare a riagganciare il treno Playoff che, visto l’estremo equilibrio della classifica, è distante soltanto quattro punti dalle piemontesi e cinque dalle umbre.

TUTTE LE SFIDE-

Bergamo - Eurotek Laica Uyba

È la notte del Christmas Match alla ChorusLife Arena, pronta ad ospitare una sfida incandescente, color rosso fuoco. Bergamo si prepara ad affrontare Busto Arsizio, martedì 23 dicembre alle 20.30, in un clima da battaglia, perché la voglia di rimettersi subito in gioco dopo il passo falso del week end e la scossa del cambio tecnico. Pronti dunque a tornare in scena e a colorare l’arena di rosso: la squadra in campo, il pubblico sulle tribune. Tutti chiamati a indossare qualcosa di rosso per portare il Natale alla ChorusLife Arena e per spingere la squadra con il colore della passione.

PRECEDENTI: 9 (6 successi Eurotek Laica Uyba, 3 successi Bergamo)

EX: Nessuno

Matteo Bertini – (Direttore Sportivo Bergamo)- « Abbiamo scelto una soluzione interna per la nuova guida tecnica della squadra perché pensiamo che Marcello Cervellin abbia tutte le qualità necessarie per portare avanti la stagione e centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra è consapevole delle proprie potenzialità, ancora parzialmente inespresse. Siamo tutti fiduciosi che questo margine possa essere colmato nel corso di questa seconda parte di campionato ».

Alessia Gennari (Eurotek Laica Uyba)- « Alla Chorus Life Arena mi aspetto una battaglia perchè Bergamo è in classifica un posto sotto noi in classifica e vuole salire. Ha avuto un avvio di stagione complicato ma penso sia un'ottima squadra, in fase di crescita nonostante la sconfitta di sabato contro San Giovanni in Marignano. Credo credo dovremo giocare la nostra migliore pallavolo per cercare di vincere ».

Wash4green Monviso Volley - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Messa da parte la sconfitta con Macerata ma, analizzata nei dettagli per lavorare su ciò che ancora manca, la Wash4Green Monviso Volley è pronta a tornare sul campo di casa per la sfida con la Mc-Restauri Perugia. Un appuntamento importante per entrambe le squadre separate in classifica da un solo punto, le piemontesi sono a quota 12 punti, Perugia segue a 11. Fondamentale per le ragazze di Nica difendere quella dodicesima posizione e tornare finalmente a festeggiare una vittoria. Martedì al Pala Bus Company il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 3 successi Wash4green Monviso Volle

EX: Alessia Fiesoli a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021; Elena Perinelli a Pallavolo Pinerolo nel 2024/2025



Ulrike Bridi (Wash4green Monviso Volley)- « Sicuramente dobbiamo ricaricare le energie e rimanere focalizzate sull’obiettivo. È ancora tutto in gioco. Possiamo uscire da questa sequenza negativa di gare anche se con Macerata guarderei il bicchiere mezzo pieno perché un punto l’abbiamo portato a casa. Ovvio, era meglio vincere ma guardiamo il positivo. Adesso ci riposiamo e pensiamo non solo a Perugia ma anche alle prossime partite. Ci crediamo ».

Guido Marangi (Viceallenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sarà una partita tesa, perché la posta in palio è alta. Non che in altre partite non lo sia, perché i punti si possono fare anche con le big, come noi li abbiamo fatti con Novara. Ma sappiamo che è una sfida di grande importanza. Troviamo una Monviso al completo: rispetto alla gara d’andata hanno recuperato la palleggiatrice Ilaria Battistoni. Sarà un match in cui dovremo dare il massimo ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara

L'ultimo turno della Serie A1 Tigotà prima di Natale porta in scena al PalaFenera il derby fra Reale Mutua Fenera Chieri '76 e Igor Gorgonzola Novara. Si gioca domani, martedì 23 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 19,30. Il match dà a Chieri un'immediata occasione per riscattare, contro un altro top team, la sconfitta e la brutta prestazione di sabato a Milano. Le biancoblù hanno fin qui vinto tutte le 7 partite giocate in casa conquistando 20 dei 21 punti disponibili: oltre a prolungare la striscia positiva casalinga, un successo eviterebbe di perdere contatto in classifica dal gruppo di testa. Bisognerà però superare un cliente scomodo come Novara, squadra di indubbio valore tecnico che oltretutto è reduce da 8 successi di fila in campionato. I precedenti fra i due club sono in tutto 25, con un bilancio complessivo di 17 vittorie a 8 per Novara.

PRECEDENTI: 25 (8 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 17 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Siamo reduci da una brutta prestazione a Milano, sicuramente la nostra peggiore prestazione finora, ma come non abbiamo avuto molto tempo di festeggiare le vittorie prima, non abbiamo adesso tempo di rimanerci sopra dovendo subito pensare alla prossima partita. A solle 72 ore di distanza arriva un'altra partita importantissima: il derby con Novara. Prima di tutto dobbiamo cercare di correggere alcune situazioni che non hanno funzionato a Milano. Sappiamo che è una partita molto difficile da un punto di vista tecnico, però sappiamo anche che se ci esprimiamo differentemente da come abbiamo fatto a Milano possiamo essere competitivi ».

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Ci aspetta una partita difficilissima, è sempre complicato andare a Chieri e uscire da quel campo con una bella vittoria e se ci riescono in pochi non è un caso. In casa Chieri si esalta nei fondamentali di muro e difesa e credo che quelle saranno le chiavi, assieme a concentrazione e attenzione, per riuscire a girare la partita a nostro favore. Sarà fondamentale, in quel contesto, una distribuzione e delle uscite di attacco efficienti ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Il Bisonte Firenze

CBF Balducci HR pronta a scendere in campo in questo intenso periodo Natalizio che prevede tre gare in soli sei giorni: dopo il blitz vincente in Piemonte sul Monviso Volley, le arancionere tornano al Fontescodella per affrontare martedì 23 (ore 20.30) Il Bisonte Firenze nella terza giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Altra sfida fondamentale in chiave salvezza per le ragazze di coach Lionetti, attualmente all’ottavo posto in classifica a quota 16 punti, contro la formazione toscana che invece è ferma a quota 13, all’undicesimo posto, e che va a caccia del ritorno al successo che manca da novembre. Nella gara di andata giocata a Firenze, sfida equilibrata con rimonta delle padrone di casa dallo 0-2 al 3-2. Massima concentrazione in casa arancionera per questo importante periodo della stagione, che vedrà poi la CBF Balducci HR scendere in campo anche il 26 dicembre a Perugia nel quarto turno di ritorno.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano

Torna in campo domani, martedì 23 dicembre, il campionato nazionale di serie A1 Tigotà. La Megabox Vallefoglia riceverà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle 20 la visita della Numia Milano, una delle candidate al titolo tricolore. Le lombarde, guidate dalla classe di Paola Egonu, hanno perso qualche punto per strada in campionato (ora sono quarte, ma a soli tre punti dal secondo posto di Scandicci e Novara), ma hanno abbattuto per prime il dominio di Conegliano vincendo la Supercoppa Italiana ad inizio stagione. Per le tigri il gravoso impegno arriva alla vigilia di una fine d’anno che prevede anche il derby in trasferta con la Omag-MT San Giovanni in Marignano del 26 e i quarti di finale di Coppa Italia di martedì 30 in programma a Firenze contro le neo campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci.

PRECEDENTI: 12 (1 successo Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 11 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Andrea Mafrici a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Andrea Pistola – (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Questa con Milano è la classica partita da affrontare senza pressione, con la sfrontatezza di chi non ha niente da perdere. Tutto sommato, tra l’altro, quest’anno contro le big abbiamo sempre fatto una buona figura, fatta eccezione per la partita con Scandicci. Questo è un campionato strano, si gioca ogni tre giorni e quindi ci può scappare sempre la sorpresa, tutte le squadre possono ritagliarsi momenti in cui fare punti e anche le più forti possono trovare una giornata di scarsa forma: hai visto mai che possa capitare a loro martedì? Ci piacerebbe molto riuscire a dare ai nostri tifosi un’altra soddisfazione ».

Juliette Gelin (Numia Vero Volley Milano)- « Non vedo l'ora di scendere in campo per questa partita, che segna un'altra sfida importante di una lunga serie di match che ci attende. Contro Vallefoglia non è mai facile giocare, soprattutto in trasferta: questa gara ci richiederà tutta l'energia possibile. Dovremo entrare in campo con la giusta competitività e serietà per portare a casa il risultato e continuare il nostro percorso ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano-Omag-Mt San Giovanni in Marignano è l’ultima sfida prima di Natale: domani sera al Palaverde le Pantere tornano davanti al loro pubblico dopo quasi un mese, l’ultima volta fu la Champions League in una sfida all’ultimo colpo contro l’Ankara Zeren il 25 novembre, ora torna il campionato. Per la terza giornata di ritorno della Regular Season di Serie A1 Tigotà c’è la sfida contro le romagnole, squadra al 14° posto della graduatoria ma reduce dalla terza vittoria del proprio campionato contro Bergamo sabato sera tra le mura amiche. Le Pantere procedono spedite nel proprio percorso, imbattute con 15 vittorie in altrettante gare e 43 punti in classifica. All’andata a Cervia vinsero Wolosz e compagne per 3-0.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Serena Ortolani a Imoco Volley Conegliano nel 2015/2016, 2016/2017



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « È un periodo decisamente intenso per noi: abbiamo giocato tante competizioni e viaggiato molto, finalmente torniamo al Palaverde e ritroviamo il nostro pubblico per una nuova partita in campionato contro San Giovanni in Marignano. Tra Champions, Mondiale e Serie A1 i nostri tifosi ci sono mancati, è l’ultima sfida prima delle feste e vogliamo che la serata di domani coincida con un’altra vittoria. La squadra sta bene, stiamo recuperando tutti i pezzi, compresa Sarah Fahr, piano piano torneremo al completo per giocarci al meglio tutte le competizioni in ballo nelle prossime settimane. Il gruppo ha smaltito la delusione dopo la finale persa di San Paolo giocando un’ottima gara a Cuneo sabato sera, c’era tanta voglia di riscatto e di tornare a giocare ai massimi livelli. L’Omag-Mt ha avuto delle difficoltà nell’approcciare un campionato nuovo per loro come la A1, ma tra innesti dal mercato e l’abitudine a vivere la categoria hanno fatto dei passi in avanti. Sabato hanno vinto una partita importante contro Bergamo, hanno voglia di dimostrare il loro valore ancora contro una big e fiducia nelle loro qualità. Non sarà facile, hanno buone giocatrici e gli innesti sono davvero di ottimo livello, penso soprattutto a Zhuang che sta dimostrando tutto il suo valore nel campionato italiano, è una giocatrice di livello internazionale. Vogliamo fare una grande prestazione e vincere per regalarci un Natale sereno: essendo un periodo molto intenso, farò qualche rotazione e attingerò dalle energie di tutte, ho una rosa ampia che mi permette di cambiare sestetto senza abbassare la qualità media, ho fiducia in tutte le mie ragazze ».

Agata Tellone (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Il modo giusto per affrontare gare come questa è farlo con leggerezza e serenità. Deve essere per noi un’ulteriore occasione di “allenamento”: confrontarci con un livello così alto ci permetterà di comprendere appieno le potenzialità dei nostri mezzi. Dopo la bella prestazione di sabato, spero che riusciremo a confermare tutto ciò di buono che abbiamo mostrato in campo; e poi, come si suol dire, la palla è rotonda ».

Savino Del Bene Scandicci - Honda Cuneo Granda Volley

Dopo il rientro vincente in campionato e in Europa, la Savino Del Bene Volley è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Archiviato il Mondiale per Club FIVB 2025 e tornata in campo con il giusto approccio nella netta vittoria per 3-0 a Perugia, la squadra di coach Marco Gaspari si prepara finalmente a tornare a giocare tra le mura amiche del Pala BigMat, a distanza di ben 26 giorni dall’ultima apparizione casalinga: un dato singolare per una formazione che, nello stesso arco di tempo, ha disputato otto partite. Martedì 23 dicembre alle ore 20.30 la Savino Del Bene Volley ospiterà la Honda Cuneo Granda Volley nella gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1, con l’obiettivo di proseguire un cammino fatto di undici successi consecutivi e difendere l’imbattibilità casalinga (otto gare su otto in A1) contro una delle sole due squadre capaci di battere le ragazze di Gaspari in questa stagione. Un percorso che riparte dal successo di Perugia, valso il ritorno al secondo posto in classifica, seppur in coabitazione con Novara, che però ha disputato una gara in più, e che trova nuova linfa nell’entusiasmo generato dalla grande festa di domenica sera al Centro Rogers di Scandicci. In quell’occasione, squadra e società sono state celebrate dalla città per lo storico trionfo nel Mondiale per Club FIVB 2025. In tema di celebrazioni, la gara con Cuneo, prima partita casalinga dopo la conquista del titolo mondiale, sarà anche l’occasione per la Savino Del Bene Volley di esibire al pubblico il trofeo di campionesse del mondo conquistato in Brasile.

PRECEDENTI: 15 (5 successi Honda Cuneo Granda Volley, 10 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Mancini a Honda Cuneo Granda Volley nel 2018/2019; Agnese Cecconello a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021; Binto Diop a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024; Linda Magnani a Savino Del Bene Scandicci nel 2024/2025



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Si riparte in questo rush finale dell’anno solare contro un’avversaria che ricordiamo bene: quella sconfitta maturata in tre set non è stata dimenticata, ed è giusto che sia così. Chiaramente entrambe le squadre sono cambiate, si sono evolute, si conoscono meglio e hanno trovato una propria identità. Da parte nostra dobbiamo continuare a insistere, cercando di riproporre fin da subito la migliore versione di noi stessi, indipendentemente da chi viene chiamato in causa. Il tempo per allenarsi resta poco e a breve ci attende una gara da dentro o fuori (NdR, 30 dicembre in Coppa Italia), quindi è fondamentale sfruttare al massimo queste partite. Il nostro obiettivo concreto è portare a casa più punti possibili e compiere un ulteriore passo di crescita e di consolidamento di quanto fatto finora, perché le avversarie corrono e noi dobbiamo continuare a correre: questa è la cosa più importante in assoluto. Dovremo prestare molta attenzione a Cuneo, perché è una squadra che, se lasciata giocare, diventa rognosa, e lo abbiamo già sperimentato sulla nostra pelle. Finalmente torniamo a giocare in casa dopo ben otto partite consecutive in trasferta: torniamo a giocare davanti al nostro pubblico, che speriamo sia numeroso e ci sostenga dall’inizio alla fine ».

Safa Allaoui (Honda Cuneo Granda Volley)- « Dopo Conegliano ci aspetta Scandicci, una squadra di altissimo livello. All’andata era stata una vera impresa e sappiamo che sarà ancora più difficile. Stiamo preparando la partita con grande attenzione, curando i dettagli e cercando di mettere in campo la stessa determinazione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO

Martedì: 23 dicembre 2025, ore 19.30

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Salvati Serena, Zavater Marco

Martedì: 23 dicembre 2025, ore 20.00

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Gaetano Antonio, Cesare Stefano

Martedì: 23 dicembre 2025, ore 20.30

Bergamo - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Armandola Cesare, Serafin Denis

Wash4green Monviso Volley - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Pozzato Andrea, Brunelli Michele

Cbf Balducci Hr Macerata - Il Bisonte Firenze Arbitri: Vagni Ilaria, Luciani Ubaldo

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Ciaccio Giovanni, Curto Giuseppe

Savino Del Bene Scandicci - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Santoro Angelo, Angelucci Claudia

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 43, Savino Del Bene Scandicci 37, Igor Gorgonzola Novara 37, Numia Vero Volley Milano 34, Reale Mutua Fenera Chieri '76 32, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 23, Eurotek Laica Uyba 20, Cbf Balducci Hr Macerata 16, Bergamo 16, Honda Cuneo Granda Volley 14, Il Bisonte Firenze 13, Wash4green Monviso Volley 12, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 10.