Conegliano-Novara è il big match della 5a di ritorno

Il primo turno del 2026 si aprirà sabato 3 gennaio. Alle ore 18 in esclusiva VBTV, la Cbf Balducci Hr Macerata, che ha chiuso il 2025 con un ottimo nono posto da neopromossa, ospiterà la Numia Vero Volley Milano, che ha invece salutato l’anno con sentimenti contrastanti dopo l’uscita dalla Coppa Italia a tre giorni dal bel successo di campionato che ha interrotto l’imbattibilità di Conegliano. Nel canonico orario delle 20.30 su Rai Sport e VBTV, il PalaBarton aprirà invece i suoi battenti per accogliere l’incontro tra la Bartoccini Mc Restauri Perugia, penultima con 12 punti, e la Honda Cuneo Granda Volley, decima a quota 17.

Domenica 4 gennaio si aprirà alle 16 con il confronto tra la sesta e la settima in classifica, uscite a testa altissima dai quarti di coppa: Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro Eurotek Laica Uyba. Un’ora più tardi, scontro diretto nelle retrovie della classifica tra la Wash4Green Monviso Volley e Il Bisonte Firenze, appaiate a 15 punti tra l’undicesimo e il dodicesimo posto. Entrambe le sfide saranno in diretta su DAZN e VBTV.

Sempre alle 17 ma in esclusiva VBTV, Bergamo accoglierà la Reale Mutua Fenera Chieri mentre la Savino Del Bene Scandicci se la vedrà con l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, ancora ultima con 10 punti all’attivo. Infine, posticipo di lusso alle ore 18 in diretta Rai Sport e VBTV con il big match tra la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara, sfida che anticiperà una delle Semifinali della Coppa Italia Frecciarossa tra due delle squadre al vertice della Serie A.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Eurotek Laica Uyba

Torna agli impegni di campionato la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che domenica 4 gennaio alle 16 al PalaMegabox di Pesaro ospiterà la Eurotek Leica Busto Arsizio: un confronto diretto di grande importanza ai fini dell’ottenimento del miglior posto possibile nella griglia dei play-off. Manca ancora molto alla fine della regular season, ma per le tigri, al momento seste, fare risultato ricaccerebbe ancora più indietro le avversarie, settime, che inseguono a -9 con quattro vittorie in meno. Seguiranno altre tre partite di grande importanza: le due degli ottavi di finale di Challenge Cup con le ungheresi del Fatum Nyíregyháza (andata in trasferta l’8 gennaio, ritorno a Pesaro il 14) e, in mezzo, la trasferta di campionato a Bergamo contro un’altra diretta concorrente nella lotta per i play-off. Servirà la migliore Megabox per un tour de force del genere. La Uyba è reduce da una battaglia perduta solo al quinto set contro Chieri in Coppa Italia.

PRECEDENTI: 12 (3 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 9 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Erblira Bici a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020; Federica Carletti a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024; Loveth Oghosasere Omoruyi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Adelina Ungureanu a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022; Valeria Battista a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Alice Torcolacci a Megabox Vallefoglia nel 2024/2025



Andrea Pistola – (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Al termine della grande partita con Scandicci ovviamente c’era molto dispiacere per un’occasione sfumata molto importante per noi, ma dobbiamo cercare di prendere il tanto di buono che c’è in una prestazione del genere. Quella partita ci ha confermato che siamo sulla strada giusta e serate come quella ci devono dare tanta autostima e fiducia nel lavoro che facciamo tutti assieme. Ma non dobbiamo mai dimenticare che questo è un campionato estremamente difficile, in cui si può vincere o perdere con chiunque, e quindi dovremo affrontare con molta attenzione tutte le partite, a cominciare da questa con Busto Arsizio, che è un nostro diretto concorrente e martedì in Coppa Italia ha portato sino al quinto set Chieri ».

Enrico Barbolini (Eurotek Laica Uyba)- « A Chieri è mancata la qualificazione alle Finali di Coppa Italia, ma ci portiamo dietro tanto di buono da quella partita: siamo stati in campo con orgoglio fino alle fine tenendo sempre testa a una squadra veramente forte. Ora ci aspetta una trasferta difficile: Vallefoglia sta giocando un periodo di stagione davvero ottimo, ma anche noi stiamo esprimendo una bella pallavolo. Mi aspetto una partita divertente e allo stesso tempo complicata: faremo di tutto per portare a casa punti dalla Marche ».

Wash4green Monviso Volley - Il Bisonte Firenze

Il nuovo anno si apre con la 5° giornata del girone di ritorno e vedrà la Wash4green Monviso Volley affrontare il Bisonte Firenze. Bussoli e compagne, dopo la trasferta senza punti di Cuneo, tornano a giocare davanti al proprio pubblico pronto a sostenere le pinelle nella lotta per risalire la classifica. Anche le toscane sono reduci da un derby senza punti e arriveranno al Pala Bus Company pronte a muovere la classifica. Un incontro importante che darà modo ad una delle due formazioni di staccare l’altra, ad oggi entrambe segnano 15 punti, Firenze all’undicesimo posto, la Wash4Green al dodicesimo. Nella gara di andata le ragazze di Nica l’avevano spuntata al tie break. Si prospetta, dunque, una gara equilibrata e combattuta. L’appuntamento è per domenica 4 con fischio d’inizio alle ore 17.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Il Bisonte Firenze, 3 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Ilaria Battistoni a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024, 2024/2025; Anna Davyskiba a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Adhuoljok John Majak Malual a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Amandha Sylves a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023



Ilaria Battistoni (Wash4green Monviso Volley)- « La partita con Firenze sarà una partita fondamentale con in palio punti pesanti per la classifica, sia per noi che per loro. Dovremo affrontarla con molta concentrazione e lucidità perché sappiamo il loro potenziale e all’andata era stata una partita molto combattuta decisa solo da pochi episodi. Giocheremo in casa e questo dovrà assolutamente essere un punto a nostro favore per cercare di portare a casa questi 3 punti che ci avvicinerebbero ancora un po’ di più al nostro obbiettivo ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita molto impegnativa, perchè andiamo a giocare contro una squadra ostica specialmente quando gioca in casa, con un fattore campo importante e un tifo molto caldo. Il Monviso ha cambiato allenatore da qualche partita, e proprio in casa ha portato al tie break Vallefoglia e poi ha ottenuto una bella vittoria contro Perugia, ma anche noi a Macerata siamo tornati a far vedere che sappiamo fare bene: penso che possiamo migliorare ancora, quindi andremo al Pala Bus Company per giocarcela a viso aperto, con la massima concentrazione dal primo all’ultimo punto, e con l’obiettivo di portare a casa il risultato per mettere fieno in cascina nel momento decisivo della stagione. Loro hanno degli ottimi terminali in attacco e dei centrali molto incisivi quando la ricezione è buona, quindi far giocare Battistoni lontano da rete sarà un fattore importante, così come sarà importante l’aggressività dal primo all’ultimo pallone e il non mollare mai in qualsiasi situazione ci si ponga davanti ».

Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76

La ChorusLife Arena è pronta ad aprire le porte al 2026. E a una nuova, speciale sfida del Campionato di serie A1. Le protagoniste del match in programma domenica 4 gennaio alle 17:00 saranno Bergamo, che ritrova il suo pubblico, e la Reale Mutua Fenera Chieri. Le piemontesi, che non possono più essere considerate una novità tra le prime posizioni in classifica, si presenterà in città da quarta classificata e dopo la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia strappata al tie break al quinto set. Al fianco di Cervellin, in panchina, siederà un nuovo viceallenatore: si tratta di Milo Piccinini, classe 1976, fino a un anno fa sulla panchina di Trento: “E’ la prima volta che mi capita di arrivare in corsa, a campionato iniziato. In questi ultimi mesi ho lavorato per una piccola società di Trento fino alla chiamata di Matteo Bertini che ho accolto con entusiasmo. Ho già seguito Bergamo durante la stagione, conosco Carraro e Meli per aver lavorato con loro e Montalvo perché l’ho incontrata da avversaria quando lavoravo con la Nazionale del Messico. Proprio su questa panchina ho lavorato con Nicola Negro oltre che a Trento e lo troverò domenica dall’altra parte del campo. Negli ultimi giorni ho parlato molto con Marcello Cervellin e da oggi sarò in palestra a sua disposizione. Mi sento pronto e carichissimo”. La gara con Chieri sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Rossella Piani e Veronica Papadopol.

PRECEDENTI: 9 (8 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Bergamo)

EX: Martina Armini a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Stella Nervini a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024



Marcello Cervellin (Allenatore Bergamo)- « Ci attendono due impegni casalinghi con Chieri e Vallefoglia: la prima ha cominciato alla grande e la seconda sta vivendo un bel momento. Cercheremo di raccogliere il massimo mettendo in campo il giusto atteggiamento. Fin qui abbiamo giocato sette tiebreak vincendone solo uno e ci ricordiamo bene quelli persi. Se solo ne avessimo conquistati due o tre staremmo parlando di un'altra storia. Questo ci deve insegnare a cercare sempre il massimo perché spesso la differenza la fanno un paio di palloni ».

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Bergamo è una squadra davvero forte. Penso siano migliorati molto durante la stagione. Contro Conegliano in coppa hanno giocato alla grande. In questo momento non abbiamo ancora preparato la partita a video e non abbiamo ancora approfondito gli aspetti tecnici e tattici, ma non ho dubbi che sarà una partita durissima. Sono molto curiosa e ovviamente spero che finisca bene per noi ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley

Il 2026 della Bartoccini MC Restauri Perugia si apre sotto le luci del PalaBarton Energy con una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. Sabato 3 gennaio, alle ore 20.30, le Black Angels ospitano la Honda Cuneo Granda Volley nella quinta giornata del girone di ritorno di campionato, in un match che può rappresentare un vero snodo della stagione. La classifica oggi vede Perugia al penultimo posto, ma il discorso salvezza è tutt’altro che chiuso: la permanenza diretta dista appena tre lunghezze, un margine ancora colmabile con continuità e determinazione. E quale occasione migliore di uno scontro diretto, davanti al proprio pubblico, per tornare a muovere la classifica e rilanciare fiducia e ambizioni? Le Black Angels arrivano da una prestazione combattuta contro Macerata, nella quale, nonostante la sconfitta, non sono mancati segnali incoraggianti. A rendere ancora più interessante il contesto c’è anche la novità di mercato: in settimana si è aggregata al gruppo la palleggiatrice Giulia Gennari, proveniente dalla Savino Del Bene Scandicci, un innesto di esperienza e qualità chiamato a dare nuove soluzioni in un momento cruciale della stagione. Contro la Honda Cuneo Granda Volley servirà una prestazione fatta di attenzione, aggressività e pazienza, con ogni pallone che potrà fare la differenza. E come spesso accade, il calore del PalaBarton Energy potrà essere un’arma in più.

PRECEDENTI: 16 (8 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 8 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Princess Atamah a Bartoccini Perugia nel 2023/2024; Binto Diop a Bartoccini Perugia nel 2021/2022

Alessia Mazzaro (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « La classifica ci dà ancora speranza. Dovremo sfruttare il fattore casalingo, perché Cuneo verrà col coltello tra i denti. Per caratteristiche sono simili a Macerata, ma hanno punti di forza e anche insicurezze che possiamo sfruttare. All’andata siamo riuscite ad avere la meglio e abbiamo tutte le possibilità per ripeterci ».

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Arriviamo da una grandissima partita nel Boxing Day e ci aspetta una sfida importante. Abbiamo lavorato bene in questi giorni e siamo cariche per affrontare questa sfida. Perugia si è rinforzata, noi dobbiamo essere brave a lottare come squadra, perché il gioco si fa duro e vogliamo essere all’altezza ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano

Primo impegno del 2026 in casa per la CBF Balducci HR: sabato 3 (ore 18) arriva al Fontescodella (che va verso il sold out) la corazzata Numia Vero Volley Milano nell’anticipo della quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Sfida ricca di fascino con la formazione che ha vinto il primo trofeo stagionale in palio, la Supercoppa italiana, e che può vantare in rosa giocatrici di livello assoluto, tra cui quattro campionesse del mondo con la maglia azzurra (Danesi, Egonu, Fersino e Sartori). Le arancionere arrivano al match dopo ben cinque tie break consecutivi disputati, tra cui l’ultimo vincente a Perugia nel giorno di Santo Stefano, che hanno permesso alle ragazze guidate da coach Lionetti di conquistare punti importanti e di raggiungere quota 19 punti in classifica e l’attuale nono posto in classifica. Milano, invece, occupa la quinta posizione con 37 punti ed ha chiuso il 2025 in campionato con la vittoria su Conegliano, oltre ad essere reduce dall’impegno nei Quarti di Coppa Italia con Novara dello scorso 30 dicembre in cui è stata sconfitta dalla formazione piemontese.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nessuno

Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Affrontiamo Milano sapendo che ci aspetta una partita di altissimo livello, contro una squadra molto organizzata e con grande qualità in ogni fondamentale. Veniamo da un periodo intenso, ma abbiamo lavorato bene in palestra anche in questi giorni e ci presentiamo a questa gara con la voglia di continuare il nostro percorso di crescita. Contro avversari di questo calibro ogni dettaglio può fare la differenza. Dovremo essere brave a rimanere unite anche nei momenti di difficoltà e a sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno. Milano è una squadra che ti obbliga sempre a dare il massimo, ma vogliamo giocarci le nostre chance davanti al nostro pubblico che sarà davvero numeroso ».

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Sarà una partita da affrontare con la giusta attenzione, perché giocare in casa loro non è semplice. Dovremo scendere in campo con il giusto livello di concentrazione, ed essere brave a rimanere focalizzate su quello che succede nella nostra metà campo. Sarà importante aggredirle a partire dalla battuta e, soprattutto, ritrovare il nostro gioco nella fase di muro-difesa ».

Savino Del Bene Scandicci - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

La Savino Del Bene Volley apre il 2026 tra le mura amiche del Pala BigMat, pronta a riprendere il suo cammino in campionato nella diciottesima giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Il 4 gennaio alle ore 17.00 le ragazze di coach Gaspari affronteranno la Omag-Mt San Giovanni In Marignano, fanalino di coda della classifica e reduce dalla sconfitta per 3-0 contro Vallefoglia del 26 dicembre. La Savino Del Bene Volley arriva invece al primo appuntamento dell'anno solare dopo aver centrato lo scorso 30 dicembre la qualificazione alle Finali di Coppa Italia, conquistata grazie al successo per 3-2 nei quarti contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. La formazione scandiccese punta a consolidare la seconda posizione in classifica e iniziare il nuovo anno con una vittoria davanti al pubblico di casa.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Savino Del Bene Scandicci)

EX: - Allenatori: Massimo Bellano a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015, 2015/2016



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « L’inizio dell’anno solare è sempre un momento particolare, quindi sarà importante dimenticare e resettare quanto fatto finora, ripartendo subito al 100%. Ci troveremo di fronte a una squadra che è cambiata, avendo acquistato due nuove giocatrici, con Zhuang che sta dimostrando di essere una giocatrice di altissimo livello. San Giovanni in Marignano è una squadra che punta alla salvezza e verrà al Pala BigMat con la voglia di conquistare punti importanti. Da parte nostra riprende il nostro percorso in campionato ed è fondamentale cercare di consolidare la nostra posizione, puntando a una vittoria che sarebbe molto importante. Dovremo fare molta attenzione, anche considerando quanto accaduto nell’ultima gara, a eventuali cali durante la partita. Sarà necessario essere concreti, ottimizzare le situazioni positive che riusciremo a crearci e, allo stesso tempo, avere pazienza in alcuni momenti della gara, perché l’obiettivo rimane sempre lo stesso ».

Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Sulla partita posso dire che non ci sono dubbi sul valore delle nostre avversarie: sono una grande squadra che in questa stagione ha già ottenuto risultati importanti. Andremo a giocare in casa loro e sappiamo bene che sarà una gara molto difficile, anche per l’ambiente che troveremo. Detto questo, sono molto contenta di come stiamo lavorando in allenamento e dei progressi che stiamo facendo giorno dopo giorno, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Arriviamo a questo appuntamento con fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi: scenderemo in campo concentrate e determinate, pronte a giocarci la partita a viso aperto ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Inizia con un sold out al Palaverde il 2026 della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, il big match della 5a giornata di ritorno di Regular Season di Serie A1 Tigotà è quello contro l’Igor Gorgonzola Novara, la classica del campionato italiano. Tutte le grandi sono reduci da un turno di fuoco per quanto riguarda i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, le Pantere hanno battuto Bergamo martedì in casa e lo stesso ha fatto Novara tra le mura amiche contro Milano. Le due squadre si ritroveranno in semifinale nelle Final Four della competizione alla Inalpi Arena di Torino il prossimo 24 gennaio. La gara di domenica (fischio d’inizio alle ore 18) invece, vale un confronto ad altissima quota in campionato: Wolosz e compagne occupano la prima posizione con 46 punti dopo 17 gare, mentre le “Zanzare” piemontesi di coach Lorenzo Bernardi sono terze con 39 punti, ma hanno una partita in più rispetto alle altre. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli.

PRECEDENTI: 56 (12 successi Igor Gorgonzola Novara, 44 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Affrontiamo la classica sfida con Novara che troveremo anche a Torino in Coppa Italia, ma quella di domenica sarà un match completamente rispetto alla semifinale tra qualche settimana. È un avversario fortissimo con grandi attaccanti e tante alternative, aver recuperato tutti i pezzi rende loro una squadra ancora più temibile. La loro gara di martedì contro Milano ha dato la dimensione della loro forza, quindi le troveremo con il morale alto e tante motivazioni. Dovremo essere brave a superare i momenti di difficoltà che certamente in questa partita ci troveremo di fronte, essere sempre lucide e non perdere il filo del gioco, è importante saper soffrire e avere la consapevolezza e i mezzi per imporre il nostro gioco anche contro avversarie che danno il massimo. Sarebbe importante vincere e fare punti contro una diretta concorrente, vogliamo iniziare bene questo 2026 di fronte ai nostri tifosi e ci stiamo preparando al meglio. Sappiamo che il Palaverde sarà sold out, non c’è modo migliore per cominciare il nuovo anno, il pubblico ci farà sentire il suo supporto e anche questa sarà una delle chiavi della partita, dobbiamo mettere in temperatura il nostro palazzetto giocando con ardore e impegno, sappiamo che l'atmosfera che i nostri supporters sono capaci di creare è unica e per questo dobbiamo sempre ringraziarli. Le ragazze stanno tutte bene e sono pronte per la partita, sono tornate ad allenarsi in palestra con la massima motivazione nel 2026 dopo un 2025 che ci ha portato grandi soddisfazioni, a noi dello staff ha fatto piacere trovarle cariche e motivate dopo due giorni di riposo, guardiamo con fiducia al match di domenica ».

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « Non vedo l'ora di tornare al PalaVerde, ho tanti ricordi stupendi del mio biennio vissuto lì e sarà bello ritrovare tante persone, della squadra e dei tifosi, con cui ho condiviso tanto. Non vedo l'ora anche perché per noi è una sfida importante, contro un avversario fortissimo e che sicuramente sarà a caccia di riscatto dopo la sconfitta subita nell'ultimo turno a Milano. Noi abbiamo chiuso al meglio il 2025 ma ora vogliamo partire bene anche nel 2026, consapevoli che per ottenere un risultato positivo servirà davvero una prestazione di alto livello. Per mettere in difficoltà Conegliano serve fare bene tutto, sbagliando meno possibile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 3 gennaio 2026, ore 18.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Giardini Massimiliano, Cecconato Luca

Sabato 3 gennaio 2026, ore 20.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Caretti Stefano, Luciani Ubaldo

Domenica 4 gennaio 2026, ore 16.00

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Clemente Andrea, Lot Dominga

Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Wash4green Monviso Volley - Il Bisonte Firenze Arbitri: Serafin Denis, Zavater Marco

Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Piana Rossella, Papadopol Veronica Mioara

Savino Del Bene Scandicci - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Scotti Paolo, Salvati Serena

Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Verrascina Antonella, Cesare Stefano

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 46, Savino Del Bene Scandicci 43, Igor Gorgonzola Novara 39, Reale Mutua Fenera Chieri '76 38, Numia Vero Volley Milano 37, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 29, Eurotek Laica Uyba 20, Bergamo 20, Cbf Balducci Hr Macerata 19, Honda Cuneo Granda Volley 17, Il Bisonte Firenze 15, Wash4green Monviso Volley 15, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 10.