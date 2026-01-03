La salvezza passa da qui: «Sì, Cuneo:  devi lottare»

Ancora una giornata ad alta tensione in Serie A1 Tigotà con due sfide salvezza, già decisive, una oggi Bartoccini Mc Restauri Perugia-Honda Cuneo e, una domani, Wash4green Monviso-Il Bisonte Firenze, mentre il clou di questa 5ª di ritorno è il match tra Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara (domani, ore 18). Nel mezzo le altre quattro sfide in programma che potrebbero riservare risultati a sorpresa.

