Volley Mercato: la UYBA sostituisce Silke Van Avermaet con Carter Booth

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La ventiduenne statunitense Carter Booth, centrale classe 2003, 201 cm di altezza, considerata una delle giovani più interessanti e di prospettiva ì una nuova giocatrice della UYBA che andrà a sostituire la capitana Silke Van Avermaet, che ha scelto di concludere la stagione in un altro club. La UYBA ha preso atto della volontà dell’atleta, non opponendosi, come da tradizione, alla sua scelta. Contestualmente, è già sta

La società biancorossa ha scelto di muoversi con decisione e anticipo, assicurandosi le sue prestazioni, nel solco di una strategia ormai chiara: puntare su profili giovani, futuribili e con forte ambizione.

Con l’arrivo di Booth e il nuovo assetto di leadership, la UYBA rilancia ambizioni e prospettive, pronta ad affrontare la seconda parte di stagione con rinnovato entusiasmo.

LA CARRIERA-

Booth proviene dalla Wisconsin University, di cui ha vestito la maglia dal 2023, dopo l’esperienza precedente alla Minnesota University (stagione 2022/23). Atleta dotata di grande fisicità, tempismo a muro e margini tecnici ancora enormi, il suo nome era già finito da tempo sui taccuini di diversi club europei.

Le parole del presidente Andrea Saini

«Fa sempre un po’ specie vedere partire ed arrivare giocatrici a stagione in corso, ma è la legge dello sport moderno. Assecondiamo la volontà di Silke Van Avermaet di finire la stagione con la maglia di un’altra squadra e le auguriamo il meglio. Diamo il benvenuto a Carter Booth, nel segno della tradizione UYBA, capace di portare a Busto Arsizio giocatrici americane di altissimo livello. Un pensiero anche per la nuova capitana, Valeria Battista: una ragazza che non molla mai e che rappresenta il futuro della nostra squadra»