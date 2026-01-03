Volley Mercato: Silke Van Avermaet dalla UYBA a Novara

NOVARA-La Igor Gorgonzola Novara è in viaggio per Treviso, dove domani alle 18 (diretta Rai Sport e Volleyball World TV) sfiderà al Palaverde le campionesse d’Italia e d’Europa in carica di Conegliano, guidate dalle ex Chirichella e Daalderop (nello staff anche Maurizio Mora, sette stagioni a Novara). Le ragazze di Bernardi cercheranno di iniziare nel migliore dei modi il 2026, dopo aver chiuso il 2025 con il prestigioso e importantissimo successo di Coppa Italia contro il Vero Volley. Tra le azzurre, ancora out Taylor Mims e Indy Baijens, alle prese con i rispettivi infortuni.
L’arrivo di Silke Van Avermaet
Proprio per far fronte alla situazione emergenziale del reparto centrale, il club ha concluso nelle scorse ore l’ingaggio della specialista belga Silke Van Avermaet. Classe 1999, arriva dalla UYBA Busto Arsizio, dove ha disputato la prima parte della stagione mettendo a segno fin qui 119 punti di cui 20 muri e 16 ace. Silke Van Avermaet si unirà alla squadra lunedì 5 gennaio e ha firmato un contratto fino a giugno 2026; in azzurro vestirà la maglia numero 2.