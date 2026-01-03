Volley Mercato: Silke Van Avermaet dalla UYBA a Novara

NOVARA-La Igor Gorgonzola Novara è in viaggio per Treviso, dove domani alle 18 (diretta Rai Sport e Volleyball World TV) sfiderà al Palaverde le campionesse d’Italia e d’Europa in carica di Conegliano, guidate dalle ex Chirichella e Daalderop (nello staff anche Maurizio Mora, sette stagioni a Novara). Le ragazze di Bernardi cercheranno di iniziare nel migliore dei modi il 2026, dopo aver chiuso il 2025 con il prestigioso e importantissimo successo di Coppa Italia contro il Vero Volley. Tra le azzurre, ancora out Taylor Mims e Indy Baijens, alle prese con i rispettivi infortuni.