Punti salvezza per Cuneo sul campo di Perugia

Trascinata da Bintu Diop (MVP con 26 punti a referto) la squadra di Salvagni si impone 0-3 (22-25 28-30 26-28) dimostrando freddezza e carattere nei decisivi dei set
3 min
Bartoccinihonda
Punti salvezza per Cuneo sul campo di Perugia

PERUGIA-Nell'anticipo della 5a di ritorno la Honda Cuneo Granda Volley graffia per la seconda volta consecutiva dopo il derby con Monviso, aprendo il proprio 2026 nel migliore dei modi: vittoria, tre punti e sorriso! Le Gatte sfoderano una super prestazione al Pala Barton, battendo in trasferta la Bartoccini Mc-Restauri Perugia per 0-3 al termine di una sfida ricca di emozioni.

Primo set che parte in equilibrio: Gatte avanti 7-8. Quindi entrambe le squadre cercano un break pesante nel cuore del parziale e Perugia lo ottiene: 16-14. Così le umbre guidano fino al tramonto del set, quando le biancorosse pareggiano i conti a 21. Nel finale Cuneo spinge forte, completa l’operazione sorpasso e si prende il parziale 22-25.

L’avvio del secondo set ricalca quello del primo: Gatte avanti 7-8. Allo stesso modo del primo parziale Cuneo subisce il break di Perugia, che sale 16-14. Queste volta le padrone di casa vengono agguantate sul 23-23, dopo un recupero perfetto delle biancorosse. Così il set decolla verso una fase lunghissima ai vantaggi, con il pallone che dà ragione alle Gatte (28-30).

Il terzo set vede Perugia partire meglio: 8-6. Nel cuore del parziale le padrone di casa mantengono il vantaggio di un break: 16-14. Nel finale l’aggancio arriva di nuovo a quota 21 e il set decisivo scivola ancora ai vantaggi: così sono Gatte a tirare fuori gli artigli prendendosi il set (26-28) e la vittoria (0-3).

I protagonisti-

Giulia Gennari (Bartoccini MC Restauri Perugia)- « Ci è mancato cinismo nel finale dei set, perché sennò eravamo lì. Ripartiamo dallo spirito messo in campo e guardiamo subito al prossimo match ».

Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)- « È stata una vittoria importante. Abbiamo spinto in allenamento e ci stiamo ritrovando dopo una fase centrale di campionato un po’ complicata.  Sicuramente all’inizio della stagione siamo partite bene, poi siamo calate, ma ora ci stiamo ritrovando e siamo contente. Noi siamo qua e diamo il massimo, poi vedremo come sarà la classifica nel finale. Questi sono punti importanti e andiamo a Firenze con la consapevolezza che, se giochiamo al nostro ritmo, è difficile starci dietro. Dovremo essere brave a non mollare su nessun pallone, come stasera. Siamo state brave a non abbatterci soprattutto quando eravamo dietro nel punteggio e sotto pressione, aiutandoci su ogni pallone ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 0-3 (22-25 28-30 26-28) -

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gennari 5, Gardini 14, Mazzaro 7, Markovic 15, Perinelli 3, Bartolini 7, Sirressi (L), Lemmens 4, Fiesoli 1, Recchia (L), Kump, Vanjak, Williams, Turla'. All. Giovi.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 2, Pucelj 11, Cecconello 10, Diop 26, Rivero 3, Keene 11, Bardaro (L), Pritchard 9, Magnani, Marring (L), Atamah, Allaoui, Koulisiani. All. Salvagni.

ARBITRI: Caretti, Luciani.

Durata set: 29', 38', 31'; Tot: 98'.

MVP: Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)

Spettatori: 1170.

